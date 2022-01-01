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Новини Силовики
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12 людей загинули на пожежах 31 грудня, рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки

12 людей загинули на пожежах 31 грудня, рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки

З 31 грудня по 4 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. На цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч співробітників і 2 тисяч одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"Загалом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи. Тож, рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4317) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) смерть (6744) ДСНС (5097)


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Топ коментарі
+5
Та да. Війна скінчилась. Всі вдома і над кожним містом салют. Цікаво було б подивитись на радісних салютуючих якби біля них гахнув 122 снаряд.
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01.01.2022 11:50
+4
Гребаные салютики? Поубивать мало тех кто их запускает. Бездомные животные не знают куда прятаться. У многих атошников и переселенцев нервный тики начинают думать что 14 год. Кому то падает во дворы если не успевает догореть или возвышение салюта низкое.
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01.01.2022 11:31
+2
Прибить нужно тех кто их продает.
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01.01.2022 11:39
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Гребаные салютики? Поубивать мало тех кто их запускает. Бездомные животные не знают куда прятаться. У многих атошников и переселенцев нервный тики начинают думать что 14 год. Кому то падает во дворы если не успевает догореть или возвышение салюта низкое.
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01.01.2022 11:31 Відповісти
Прибить нужно тех кто их продает.
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01.01.2022 11:39 Відповісти
А до психіатра звернутись не пробували?
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01.01.2022 11:40 Відповісти
а помогает от пожаров??
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01.01.2022 12:46 Відповісти
Еще раз. Напомните - в чем практический смысл запуска салюта?
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01.01.2022 13:12 Відповісти
Якщо у Вас нетримання калу від звуків рострілу феєрверка то це медична проблема. А коли пожежа то це порушення правил безпеки. Все.
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01.01.2022 13:57 Відповісти
И это весь ответ? Я тебе говорю что мне сегодня во двор прилетало в 0.15 выпущенное за 300 метров из ресторана. А ты говоришь, что тебе насрать на всех потому что любишь хлопушки. Ну так же получается. Тоесть ты редкое эгоистичное мудило.
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01.01.2022 19:30 Відповісти
Та да. Війна скінчилась. Всі вдома і над кожним містом салют. Цікаво було б подивитись на радісних салютуючих якби біля них гахнув 122 снаряд.
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01.01.2022 11:50 Відповісти
А краще 152мм!)
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01.01.2022 11:54 Відповісти
Честно, вы преувеличиваете. У нас в Мариуполе салюты запускают даже те, кто пережил обстрелы. И звук обстрела отличается от звука салютов. Это даже для нас, населения. А уж военные точно слышат разницу.
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01.01.2022 13:48 Відповісти
у меня коты сутками прячутся гдето в дровах если я их не успел забрать в дом. Девушка пережила оккупацию и для нее это очень больная тема. А сегодня вообще начало прилетать во двор чуть не создав пожар. Плюс это по понятным причинам запрещено законом.
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01.01.2022 19:43 Відповісти
не розумію, проведіть аналогії та введіть: 40км у нас. пунктах, цілодобове дальнє світло, повторні штрафи за 40000грн... Після цього ж, статистика смертності на дорозі стала позитивною??? Ні, але використання імпортованого пального- збільшилось, що й було подано як боротьбу за життя жиддям....
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01.01.2022 12:42 Відповісти
Обнаружил удивительную закрномерность,кто не служил срочную очень ********* оружие и фейверки
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01.01.2022 19:56 Відповісти
 
 