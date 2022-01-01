12 людей загинули на пожежах 31 грудня, рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки

З 31 грудня по 4 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. На цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч співробітників і 2 тисяч одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"Загалом минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи. Тож, рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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