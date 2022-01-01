Із сьогоднішнього дня в Україні вводиться в дію закон "Про основи національного спротиву"
З сьогоднішнього дня, 1 січня, в Україні вводиться в дію закон "Про основи національного спротиву", ухвалений Верховною Радою в липні 2021 року.
Відповідно до закону, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави, що включає в себе комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до забезпечення військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Водночас загальне керівництво національним спротивом здійснює Верховний головнокомандувач збройними силами - президент України.
Складовими національного спротиву є територіальна оборона (ТО), рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву. Безпосереднє керівництво ТО здійснює Головнокомандувач ЗСУ через командувача силами ТО ЗСУ.
Законопроект передбачає, що в рамках системи ТО можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.
Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву повинна належати Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, а керівництво рухом спротиву здійснюватиме командувач ССО.
Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 1 серпня 2021 року, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.
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амм уницией,
Как в кантонах Швейцарии ?
https://fishki.net/20749-armija-shvejcarii-strana-cveta-haki-45-foto.html
Хранится дома , под замком хозяина.
С 1979 по 1989 год партизаны из исламистского движения Талибан воевали с ссср . На тот момент самой огромной и вооруженной тоталитарной империей Мира. В итоге ссср вынужден был оттуда уйти а через несколько лет развалился вовсе
С 2001 года по 2021 год все те же исламисты из Талибан вели партизанские действия против США -самой богатой , сильной и технологически развитой страны мира . Результат -в 2021 году Талибан захватил власть в Афганистане вновь разогнав союзника США армию Афганистана и вынудив самих американцев покинуть эту страну
Есть еще примеры Ирака и Чечни . А также Вьетнама , Франции , Финляндии , стран Балтии , когда партизанское движение либо делало невозможным оккупацию страны , либо заставляло агрессора нести серьезные людские и экономические потери
И да Украина является тоже хорошим примером удачных действий партизан как в войне против немецких нацистов так и в борьбе против сталинско -большевистского ссср
80000 -- это контракт ники
120000 -- срочная служба 1,5 года
Остальное по два месяца раз в 5 лет переподготовка
Так мы в кратчайший срок сможем развернуть армию до миллиона
Представьте все 200000 контракт ники
При военных действиях и потерях /это неизбежно /
Будем призывать пушечное мясо /недержавшее оружие в руках /
"Об основах национального сопротивления Верховной Раде"
Разработчики, открыто, признают что, после прохождения КМУ, закон выхолостили до пустоты. И теперь, это просто лозунг.
Гуано.
если так то он прикажет не стрелять