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Новини Обмін полоненими
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Окупанти на Донбасі за рік незаконно ув’язнили 70 українських громадян, - представник омбудсмена Черніков

Окупанти на Донбасі за рік незаконно ув’язнили 70 українських громадян, - представник омбудсмена Черніков

У полоні російських найманців на Донбасі - зо три сотні українських громадян. 70 людей незаконно ув’язнили за останній рік.

При це Суспільному розповів представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков, інформує Цензор.НЕТ.

"223 людини знаходяться у так званому "ДНР", 77 осіб - у так званому "ЛНР". З них 257 - це цивільні особи й 44 військовослужбовці. Людей підводять під так звані їхні присуди прокурори Російської Федерації. І спеціально знаходять людей, щоб утримувати їх в полоні й додавати заручників. Там дуже критичний стан. І те, що їм намагаються передати громадські організації, міжнародні, більшість допомоги до полонених, до ув’язнених, не доходить", - повідомив Черніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова закликала ОБСЄ та "Червоний Хрест" допомоги воїну 53-ї ОМБр Корсуну, якого утримують окупанти на Луганщині

Автор: 

омбудсмен (474) полонені (2259) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+4
"Окупанти на Донбасі за рік незаконно"...
Російські окупанти на Донбасі вже за визначенням не можуть робити нічого законного.
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01.01.2022 13:13
+3
чтобы освободить ОРЛДО--- НАДО из этих пленных составить Раду КМУ и Президента и никакие лозунги не нужны будут..... месть будет в любом холодном и горячем виде и круглые сутки.... пока последняя тварь предатель не издохнет в ОРЛДО....
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01.01.2022 12:41
+3
А что сделал през за рік, чтобы освободить пленных?
Или ему некогда было? Надо же прибарахляться в турборежиме, справлять все дни рождения своей свиты, отдыхать несколько раз в году от непосильного труда

Спросите, пленные, у тех 75% , которые его выбрали
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01.01.2022 12:58
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чтобы освободить ОРЛДО--- НАДО из этих пленных составить Раду КМУ и Президента и никакие лозунги не нужны будут..... месть будет в любом холодном и горячем виде и круглые сутки.... пока последняя тварь предатель не издохнет в ОРЛДО....
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01.01.2022 12:41 Відповісти
А что сделал през за рік, чтобы освободить пленных?
Или ему некогда было? Надо же прибарахляться в турборежиме, справлять все дни рождения своей свиты, отдыхать несколько раз в году от непосильного труда

Спросите, пленные, у тех 75% , которые его выбрали
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01.01.2022 12:58 Відповісти
Діду на рівному місці 2% домалювал.
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01.01.2022 14:24 Відповісти
Звиняйте. Тоді я вам інший рейтинг покажу за 27.12.2021

За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

«Слуга народа» - 355 (11.22%)

«Европейская солидарность» - 889 (28.09%)

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 742 (23.44%)

«ВО «Батькивщина» - 224 (7.08%)

«Сила и честь» - 337 (10.65%)

https://vesti-ua.net/
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01.01.2022 14:46 Відповісти
Давно надо было этих самопальных судей и прокуроров лугандонских в международный розыск объявлять как похитителей людей.
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01.01.2022 13:05 Відповісти
"Окупанти на Донбасі за рік незаконно"...
Російські окупанти на Донбасі вже за визначенням не можуть робити нічого законного.
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01.01.2022 13:13 Відповісти
Ну там же как минимум половина только числится украинскими гражданами. На самом деле-лугандонцы,звавшие расеюшку в 2014м. А потом у кого-то из них бизнес отжали и на подвал забросили, кто-то извращенец и убийца..люмпены...Короче,будни "навасосии")
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01.01.2022 13:20 Відповісти
Поздоровляю українців з днем народження патріота України Степана Андрійовича Бандери
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.

В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осудудіяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодидася
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01.01.2022 13:24 Відповісти
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано
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01.01.2022 13:45 Відповісти
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.

Уночі з 22на 23травня 1941 НКВД провів обшук у помешканні батька , де проживали сестри Оксана та Володимира, були заарештовані і вислані з України

Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
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01.01.2022 13:35 Відповісти
Русские скоты, простой вопрос.
почему в прошлый обмен 2/3 ваших, мразь, не захотели возвращаться в Недоноссию, предпочтя ней... украинские тюрьмы?
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01.01.2022 16:30 Відповісти
Какие там тюрьмы, их всех отпустили и даже те которые уехали в ордло, потом свободно возвращаются в Украину
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02.01.2022 07:27 Відповісти
Живущие на окупированой територии хоть юридически и являются гражданами Украины,по факту есть добровольные колоборанты.И это в самой мягкой формулировке.Учитывая что насильно их там никто не держит то они все являются изменниками.Исходя из этого,какое нам дело,что там одни предатели делают с другими предателями.
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02.01.2022 12:10 Відповісти
 
 