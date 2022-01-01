Окупанти на Донбасі за рік незаконно ув’язнили 70 українських громадян, - представник омбудсмена Черніков

У полоні російських найманців на Донбасі - зо три сотні українських громадян. 70 людей незаконно ув’язнили за останній рік.

При це Суспільному розповів представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков, інформує Цензор.НЕТ.

"223 людини знаходяться у так званому "ДНР", 77 осіб - у так званому "ЛНР". З них 257 - це цивільні особи й 44 військовослужбовці. Людей підводять під так звані їхні присуди прокурори Російської Федерації. І спеціально знаходять людей, щоб утримувати їх в полоні й додавати заручників. Там дуже критичний стан. І те, що їм намагаються передати громадські організації, міжнародні, більшість допомоги до полонених, до ув’язнених, не доходить", - повідомив Черніков.

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