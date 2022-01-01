Окупанти на Донбасі за рік незаконно ув’язнили 70 українських громадян, - представник омбудсмена Черніков
У полоні російських найманців на Донбасі - зо три сотні українських громадян. 70 людей незаконно ув’язнили за останній рік.
При це Суспільному розповів представник уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Костянтин Черніков, інформує Цензор.НЕТ.
"223 людини знаходяться у так званому "ДНР", 77 осіб - у так званому "ЛНР". З них 257 - це цивільні особи й 44 військовослужбовці. Людей підводять під так звані їхні присуди прокурори Російської Федерації. І спеціально знаходять людей, щоб утримувати їх в полоні й додавати заручників. Там дуже критичний стан. І те, що їм намагаються передати громадські організації, міжнародні, більшість допомоги до полонених, до ув’язнених, не доходить", - повідомив Черніков.
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Или ему некогда было? Надо же прибарахляться в турборежиме, справлять все дни рождения своей свиты, отдыхать несколько раз в году от непосильного труда
Спросите, пленные, у тех 75% , которые его выбрали
За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
«Слуга народа» - 355 (11.22%)
«Европейская солидарность» - 889 (28.09%)
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 742 (23.44%)
«ВО «Батькивщина» - 224 (7.08%)
«Сила и честь» - 337 (10.65%)
https://vesti-ua.net/
Російські окупанти на Донбасі вже за визначенням не можуть робити нічого законного.
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осудудіяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодидася
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почему в прошлый обмен 2/3 ваших, мразь, не захотели возвращаться в Недоноссию, предпочтя ней... украинские тюрьмы?