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Новини
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У січні газовидобувні компанії продадуть на біржі близько 80 млн куб. м газу, - Мінекономіки

У січні газовидобувні компанії продадуть на біржі близько 80 млн куб. м газу, - Мінекономіки

Приватні газовидобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки. 

"Уряд запровадив тимчасові обмеження у зв'язку з необхідністю стабілізувати ситуацію на ринку газу. Вже в січні компанії, які здійснюють видобуток, мають продати через біржу близько 80 мільйонів кубометрів газу. Відповідна норма буде діяти протягом чотирьох місяців. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хлібу, борошна, молока, олії, яєць, курятини", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Основними покупцями будуть кінцеві споживачі-виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання хліба в Україні під загрозою: українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ, що "злетіли" у 10 разів, - президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Дученко

Автор: 

газ (10417) Мінекономрозвитку (2347) Свириденко (313)


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Топ коментарі
+4
рыжый шимпанзе (заЗе?)
не читал как дидывоевали, в данном случае - диды римские, богачи сами скинулись шоб сделать флот, взамен потопленного. Ну и потом выиграли. правда кстати, только что подумал - вернули ли богачам "скинутое"?
"Дахусим", как говорят японцы, а мы подкрепившись половинкой вареника, скинемся-ка рыжей обезьянке на очередную виллу для его выродка - в Швейцарии, по соседству с двумя недавно приобретенными(250млн. евро, или только за одну? ну, "неважно")
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01.01.2022 13:22
+2
- зеЛох офшорний звільнив Коболева - тому що той відмовлявся віддавати 3 млрд.долл (на які планували закупити газ по 150..200 долларів) на "велике крадівництво".
Зараз частину того газу можно було продати та ПОВНІСТТЮ компенсувати витрати на закупки газу, що дало б можливість ставити ціну на газ в Україні навіть в 1 копійку за куб..

вітренко віддав ці гроші шоблі клована, та почав купувати газ (у серпні 2021!) в 5-10 раз дорожче..

Результат: з 1 січня 2022 ПРИПИЛИ свою роботу більше 120 молокозаводів в Україні, більше 1000 хлебозаводів або зупиняться, або підвищать ціни на хліб в 3-5 разів..

https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4&fbclid=IwAR3lwUiE1eG7gHkdvL_fls-19OImGWe6jEKsyYSsqquRPyhMAqT0GYZkJmI https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4
Зато "скумбрія по 8 грн/кг" змогла вигуляти свою сукні на тусовці, яку кулеба назвав "найвидаднішою подією в Україні за 2021 рік"
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01.01.2022 13:15
+2
п.с. те що зеЛох - дійсно тупий, як й його шобла, це безаперечно)
Бо достатньо було просто тримати ціну на газ в Україні на ріні 3-4 грн, щоб знову отримати 73% зебілів..
Але блазня цікавять тільки гроші, тому "велике крадівництво" - це кормушка, від якої вони не відвернуться навіть при повному розвалі всієї економики України, чі навіть вторгненні з москвовії,.
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01.01.2022 13:27
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Так постраждають Рижий і Шуфрич як власники газодобувних компаній від такої новації?
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01.01.2022 13:09 Відповісти
Приватні ВЛАСНИКИ газодобувних компаній !!! А ГАЗ чий ?!!!
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01.01.2022 13:45 Відповісти
- зеЛох офшорний звільнив Коболева - тому що той відмовлявся віддавати 3 млрд.долл (на які планували закупити газ по 150..200 долларів) на "велике крадівництво".
Зараз частину того газу можно було продати та ПОВНІСТТЮ компенсувати витрати на закупки газу, що дало б можливість ставити ціну на газ в Україні навіть в 1 копійку за куб..

вітренко віддав ці гроші шоблі клована, та почав купувати газ (у серпні 2021!) в 5-10 раз дорожче..

Результат: з 1 січня 2022 ПРИПИЛИ свою роботу більше 120 молокозаводів в Україні, більше 1000 хлебозаводів або зупиняться, або підвищать ціни на хліб в 3-5 разів..

https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4&fbclid=IwAR3lwUiE1eG7gHkdvL_fls-19OImGWe6jEKsyYSsqquRPyhMAqT0GYZkJmI https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4
Зато "скумбрія по 8 грн/кг" змогла вигуляти свою сукні на тусовці, яку кулеба назвав "найвидаднішою подією в Україні за 2021 рік"
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01.01.2022 13:15 Відповісти
п.с. те що зеЛох - дійсно тупий, як й його шобла, це безаперечно)
Бо достатньо було просто тримати ціну на газ в Україні на ріні 3-4 грн, щоб знову отримати 73% зебілів..
Але блазня цікавять тільки гроші, тому "велике крадівництво" - це кормушка, від якої вони не відвернуться навіть при повному розвалі всієї економики України, чі навіть вторгненні з москвовії,.
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01.01.2022 13:27 Відповісти
помиляєшся. зовсім не тупий моня. просто, беня сказав йому, роби що хочеш, кради скільки можеш і тобі нічого не буде, як не було нічого жодному президенту. чим більше вкрадеш тим меньше шансів сісти в в,язницю. вкрадеш мало, точно сядеш....
а от що воно жадне, то жадне
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01.01.2022 14:48 Відповісти
А може их экспроприировать?
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01.01.2022 13:19 Відповісти
экспроприировать - Мысль хорошая, но не новая!
(Ульянов-Ленин)
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01.01.2022 14:08 Відповісти
рыжый шимпанзе (заЗе?)
не читал как дидывоевали, в данном случае - диды римские, богачи сами скинулись шоб сделать флот, взамен потопленного. Ну и потом выиграли. правда кстати, только что подумал - вернули ли богачам "скинутое"?
"Дахусим", как говорят японцы, а мы подкрепившись половинкой вареника, скинемся-ка рыжей обезьянке на очередную виллу для его выродка - в Швейцарии, по соседству с двумя недавно приобретенными(250млн. евро, или только за одну? ну, "неважно")
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01.01.2022 13:22 Відповісти
они себе потом вернули в неск.раз больше - чисто развитием своего бизнеса.
что в рашке, что у нас один принцип - из грязи в князи.. Большинство богатых НЕ думает "что дальше", поєтому (как например у клована и его шоблы) главное успеть "наворовать чтобы внукам хватило" и свалить куда угодно..
правда в случаи зеленского и Ко этот принцип (свалить) не сработает.. хотя они и "думают" - что получится.. Только кому они нужны в той же расеи (и тем более в ЕС или США), за ними нет никого, а сами они друг другу глотки готовы перегрызть - в случаи отлучения от кормушки.
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01.01.2022 13:32 Відповісти
и ведь правда же! (нажились = оплата за риск)
тогда в Риме богачам не особо было куда сваливать(ну тусуй мол себе в Грецию - пираты и разбойники будут знать сразу шоб напасть, да и карфагеняне туда тоже придут)
вот прям как почти с Козломойским. но ему было куда свалить хотя бы, так шо..... наши олигархи говно, в отличии от "тамошних"
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01.01.2022 13:42 Відповісти
Земля, надра Украiни належать народу!!!Яке право мають шуфричi продавати власнiсть народу? Вишка твоя - продавай, а газ - не твiй не чiпай!!!
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01.01.2022 13:29 Відповісти
Бойко ему подобных
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01.01.2022 13:40 Відповісти
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01.01.2022 13:30 Відповісти
У меня знакомый на газовых промыслах работает,так рассказывал что государственные фирмы варварски эксплуатируют скважины и убивают их,а частники работают по технологии так как им на выборы идти не надо и время их не жмет.
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01.01.2022 13:31 Відповісти
то есть у нас государство-говно?
(о б*же)
а должно бы не то шо наоборот, но шоп никто так не делал то
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01.01.2022 13:44 Відповісти
А все тому, що ехвективні менеджери впровадили KPI, основним показником якого є виконання планів з видобутку. Розвідка і буріння нових свердловин не ведеться. Вкидаються сотні мільйонів гривень на сумнівні проекти з оптимізації та "модернізації" технологічних процесів при експлуатації "наявного фонду свердловин".
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01.01.2022 14:21 Відповісти
Хм...
Коломойский продаст вдесятеро дороже газ, который отсудил у государства?
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01.01.2022 13:46 Відповісти
Нафтогаз докладав, що не вистачає 1,5 мільйярда кубів...
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01.01.2022 14:06 Відповісти
Хавайте, зедебилы! В стране, с месторождениями газа, ви зробили це разом! Головне, щоб не Порошенко!
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01.01.2022 14:44 Відповісти
инвестняне придумали очередную схему
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01.01.2022 14:46 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUnEcVE3BmfyEo59F7KvoBw1BB3l_kfZ7ZkffxrNz8zWn6XXckEvrBLZPFw2zqCqqyr_jySaUQ9r6U0d9vALMLU-tOfb8In80BKbsOA2-OXdsvtwSBr06d0397FO7yd_WQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUnEcVE3BmfyEo59F7KvoBw1BB3l_kfZ7ZkffxrNz8zWn6XXckEvrBLZPFw2zqCqqyr_jySaUQ9r6U0d9vALMLU-tOfb8In80BKbsOA2-OXdsvtwSBr06d0397FO7yd_WQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6612116592195696?__cft__[0]=AZUnEcVE3BmfyEo59F7KvoBw1BB3l_kfZ7ZkffxrNz8zWn6XXckEvrBLZPFw2zqCqqyr_jySaUQ9r6U0d9vALMLU-tOfb8In80BKbsOA2-OXdsvtwSBr06d0397FO7yd_WQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



А теперь внимательно следите за руками.

В последние дни декабря Кабмин установил льготную цену на газ для производителей социальных продуктов питания - хлеба, молока, курятины, яиц, подсолнечного масла.

Одновременно Кабмин ввёл ограничения в 10% на торговую надбавку при продаже социальных продуктов питания. Но вот хитрость: в список таких товаров попал только хлеб. Но таинственно не попали курятина, яйца, молоко и подсолнечное масло..

Иными словами, производители курятины, яиц и подсолнечного масла будут покупать газ по льготной цене, но ограничивать им цены никто не будет.

Угадайте какую депутатскую группу в Раде спонсируют монополисты по производству курятины и подсолнечного масла? Правительно, «Довиру». Это те недостающие голоса, который всегда помогают Зеленского в Раде найти необходимые 226 голосов за любые антинародные законы.

Иными словами, пока весь бизнес покупает газ по 50-60 грн, Зеленский расплатился с партнёрами- аграрными олигархами дешевым газом. Да ещё и позволил этим партнерам и дальше дополнительно зарабатывать на украинцах в столь тяжёлое время.

Ну, а вы и дальше верьте в сказки про борьбу с олигархами со стороны главного слуги олигархов))))
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01.01.2022 19:05 Відповісти
 
 