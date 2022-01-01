У січні газовидобувні компанії продадуть на біржі близько 80 млн куб. м газу, - Мінекономіки
Приватні газовидобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Уряд запровадив тимчасові обмеження у зв'язку з необхідністю стабілізувати ситуацію на ринку газу. Вже в січні компанії, які здійснюють видобуток, мають продати через біржу близько 80 мільйонів кубометрів газу. Відповідна норма буде діяти протягом чотирьох місяців. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хлібу, борошна, молока, олії, яєць, курятини", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Основними покупцями будуть кінцеві споживачі-виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, додала вона.
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Зараз частину того газу можно було продати та ПОВНІСТТЮ компенсувати витрати на закупки газу, що дало б можливість ставити ціну на газ в Україні навіть в 1 копійку за куб..
вітренко віддав ці гроші шоблі клована, та почав купувати газ (у серпні 2021!) в 5-10 раз дорожче..
Результат: з 1 січня 2022 ПРИПИЛИ свою роботу більше 120 молокозаводів в Україні, більше 1000 хлебозаводів або зупиняться, або підвищать ціни на хліб в 3-5 разів..
https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4&fbclid=IwAR3lwUiE1eG7gHkdvL_fls-19OImGWe6jEKsyYSsqquRPyhMAqT0GYZkJmI https://www.youtube.com/watch?v=yjKsWhUT5D4
Зато "скумбрія по 8 грн/кг" змогла вигуляти свою сукні на тусовці, яку кулеба назвав "найвидаднішою подією в Україні за 2021 рік"
Бо достатньо було просто тримати ціну на газ в Україні на ріні 3-4 грн, щоб знову отримати 73% зебілів..
Але блазня цікавять тільки гроші, тому "велике крадівництво" - це кормушка, від якої вони не відвернуться навіть при повному розвалі всієї економики України, чі навіть вторгненні з москвовії,.
а от що воно жадне, то жадне
(Ульянов-Ленин)
не читал как дидывоевали, в данном случае - диды римские, богачи сами скинулись шоб сделать флот, взамен потопленного. Ну и потом выиграли. правда кстати, только что подумал - вернули ли богачам "скинутое"?
"Дахусим", как говорят японцы, а мы подкрепившись половинкой вареника, скинемся-ка рыжей обезьянке на очередную виллу для его выродка - в Швейцарии, по соседству с двумя недавно приобретенными(250млн. евро, или только за одну? ну, "неважно")
что в рашке, что у нас один принцип - из грязи в князи.. Большинство богатых НЕ думает "что дальше", поєтому (как например у клована и его шоблы) главное успеть "наворовать чтобы внукам хватило" и свалить куда угодно..
правда в случаи зеленского и Ко этот принцип (свалить) не сработает.. хотя они и "думают" - что получится.. Только кому они нужны в той же расеи (и тем более в ЕС или США), за ними нет никого, а сами они друг другу глотки готовы перегрызть - в случаи отлучения от кормушки.
тогда в Риме богачам не особо было куда сваливать(ну тусуй мол себе в Грецию - пираты и разбойники будут знать сразу шоб напасть, да и карфагеняне туда тоже придут)
вот прям как почти с Козломойским. но ему было куда свалить хотя бы, так шо..... наши олигархи говно, в отличии от "тамошних"
(о б*же)
а должно бы не то шо наоборот, но шоп никто так не делал то
Коломойский продаст вдесятеро дороже газ, который отсудил у государства?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6612116592195696?__cft__[0]=AZUnEcVE3BmfyEo59F7KvoBw1BB3l_kfZ7ZkffxrNz8zWn6XXckEvrBLZPFw2zqCqqyr_jySaUQ9r6U0d9vALMLU-tOfb8In80BKbsOA2-OXdsvtwSBr06d0397FO7yd_WQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
А теперь внимательно следите за руками.
В последние дни декабря Кабмин установил льготную цену на газ для производителей социальных продуктов питания - хлеба, молока, курятины, яиц, подсолнечного масла.
Одновременно Кабмин ввёл ограничения в 10% на торговую надбавку при продаже социальных продуктов питания. Но вот хитрость: в список таких товаров попал только хлеб. Но таинственно не попали курятина, яйца, молоко и подсолнечное масло..
Иными словами, производители курятины, яиц и подсолнечного масла будут покупать газ по льготной цене, но ограничивать им цены никто не будет.
Угадайте какую депутатскую группу в Раде спонсируют монополисты по производству курятины и подсолнечного масла? Правительно, «Довиру». Это те недостающие голоса, который всегда помогают Зеленского в Раде найти необходимые 226 голосов за любые антинародные законы.
Иными словами, пока весь бизнес покупает газ по 50-60 грн, Зеленский расплатился с партнёрами- аграрными олигархами дешевым газом. Да ещё и позволил этим партнерам и дальше дополнительно зарабатывать на украинцах в столь тяжёлое время.
Ну, а вы и дальше верьте в сказки про борьбу с олигархами со стороны главного слуги олигархов))))