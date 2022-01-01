У січні газовидобувні компанії продадуть на біржі близько 80 млн куб. м газу, - Мінекономіки

Приватні газовидобувні компанії продадуть у січні на біржі близько 80 млн куб. м газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Уряд запровадив тимчасові обмеження у зв'язку з необхідністю стабілізувати ситуацію на ринку газу. Вже в січні компанії, які здійснюють видобуток, мають продати через біржу близько 80 мільйонів кубометрів газу. Відповідна норма буде діяти протягом чотирьох місяців. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хлібу, борошна, молока, олії, яєць, курятини", - повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Основними покупцями будуть кінцеві споживачі-виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, додала вона.

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