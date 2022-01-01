Офіс Президента спробує зірвати конкурс на директора НАБУ, як вже понад рік перешкоджає обранню керівника САП, - Шабунін

Команда президента Володимира Зеленського спробує затягнути або нейтралізувати конкурс на обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого доброго не варто чекати й від конкурсу на нового директора НАБУ. … Ми вже зараз чекаємо атак Банкової на цей конкурс. Вектори таких атак варіюватимуться від послужливого ОАСКу до зусиль конвертної, вибачте - парламентської більшості", - зазначає експерт.

Повноваження чинного керівника НАБУ Артема Ситника спливають у квітні, відповідно процес відбору кандидатів на посаду мав би розпочатися вже в лютому.

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І хоча у цьому випадку визначальний голос буде належати незалежним експертам, делегованим нашими міжнародними партнерами, команда Зеленського спробує зірвати і його.

"Якщо ж кадрову незалежність САП і НАБУ вдасться зберегти, то команда Зеленського спробує нейтралізувати загрозу від них в інший спосіб. Наприклад, законодавчо наділити генерального прокурора правом на власний розсуд передавати справи НАБУ/САП іншим органам", - прогнозує Шабунін.

Нагадаємо, за підсумками конкурсу на нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Переможця не можуть назвати з 21 грудня 2021 року, коли конкурс наблизився до завершення.

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За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.