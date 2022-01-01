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Новини
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Офіс Президента спробує зірвати конкурс на директора НАБУ, як вже понад рік перешкоджає обранню керівника САП, - Шабунін

Офіс Президента спробує зірвати конкурс на директора НАБУ, як вже понад рік перешкоджає обранню керівника САП, - Шабунін

Команда президента Володимира Зеленського спробує затягнути або нейтралізувати конкурс на обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічого доброго не варто чекати й від конкурсу на нового директора НАБУ. … Ми вже зараз чекаємо атак Банкової на цей конкурс. Вектори таких атак варіюватимуться від послужливого ОАСКу до зусиль конвертної, вибачте - парламентської більшості", - зазначає експерт.

Повноваження чинного керівника НАБУ Артема Ситника спливають у квітні, відповідно процес відбору кандидатів на посаду мав би розпочатися вже в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін

І хоча у цьому випадку визначальний голос буде належати незалежним експертам, делегованим нашими міжнародними партнерами, команда Зеленського спробує зірвати і його.

"Якщо ж кадрову незалежність САП і НАБУ вдасться зберегти, то команда Зеленського спробує нейтралізувати загрозу від них в інший спосіб. Наприклад, законодавчо наділити генерального прокурора правом на власний розсуд передавати справи НАБУ/САП іншим органам", - прогнозує Шабунін.

Нагадаємо, за підсумками конкурсу на нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Переможця не можуть назвати з 21 грудня 2021 року, коли конкурс наблизився до завершення.

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За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.

Автор: 

НАБУ (5064) конкурс (1286) Шабунін Віталій (534) САП (2212) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+31
есть, например с 1 января остановились 120 молокозаводов и около 1000 хлебзаводов - или остановятся или поднимут цены на хлеб (в т.ч. и потому что шобла зеленского єкспортировала практически ВЕСЬ урожай зерновых) в 2-3 раза..
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
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01.01.2022 13:22
+29
Поздравим конвертное большинство в Раде с новым конвертом. А идиотов, проголосовавших за все это, с новыми ценами.
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01.01.2022 13:16
+25
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.01.2022 13:22
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Да,Зєїло міцний горішок. Все повинно бути по його, до самого моменту раптової іміграції.
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01.01.2022 13:11 Відповісти
Не міцний, а впертий віслюк.
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01.01.2022 13:24 Відповісти
А д'єрмак замість моркви попереду на мотузці засіває колумбійською порошковою аджендою, морква у віслюка ззаду, щоб був впертий у заданому напрямку, хоча то не морква per se, а потужний стрижень потужного д'єрмака. Для анальної додаткової стимуляції.
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01.01.2022 13:39 Відповісти
Це має назву «масаж простати». Тому актівних п.тарасів називають «масажисти» а пасівних «пацієнти»… це мені лікар проктолог розповідав. Дуже схоже на нашу внутрішню ситуацію.
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01.01.2022 13:50 Відповісти
Недопутлер ,недомуссолини
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01.01.2022 14:31 Відповісти

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02.01.2022 21:52 Відповісти
Вже взнали. Дякуємо, аж підскакуємо.
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02.01.2022 21:54 Відповісти
Поздравим конвертное большинство в Раде с новым конвертом. А идиотов, проголосовавших за все это, с новыми ценами.
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01.01.2022 13:16 Відповісти
З епохаю дастатку, чувакі!
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01.01.2022 13:22 Відповісти
Заодно і Шабунін, який топив за Зєлєнского і чомусь різко про це забув.. Без покаяння перед тими, кого свого часу голосувати за Зєлєнского підговорив Шабунін, теперішні його плачі виглядають якимись не щирими, кон'юктурними.
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01.01.2022 14:47 Відповісти
А есть ли какие то успехи Зеленского в 21 году, о которых можно говорить без мата.?
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01.01.2022 13:17 Відповісти
есть, например с 1 января остановились 120 молокозаводов и около 1000 хлебзаводов - или остановятся или поднимут цены на хлеб (в т.ч. и потому что шобла зеленского єкспортировала практически ВЕСЬ урожай зерновых) в 2-3 раза..
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
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01.01.2022 13:22 Відповісти
В Госрервах нет ни одного зёрнышка пшеницы,как в 2019-20 украли всё так больше и не восполняли,всё на экспорт. Все твёрдые сорта пшеницы пригодные для производства хлеба были проданы а оставили фуражное зерно+ подняли газ для хлебопекарен и кондитерки до того что выпускать хлебную и кондитерскую продукцию в Украине стало попросту бессмысленно. Кстати урожай в 2021 году был самым рекордным за все 30 лет а хлеб дорожает по прогнозам на 30% но в реальности скорее всего на 70-80% или вдвое. Абсурд но это действительно так,при этой власти даже жизнь в Украине становится абсурдной.
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01.01.2022 14:18 Відповісти
"Все твёрдые сорта пшеницы пригодные для производства хлеба"
Зерна твердой пшеницы перемалывают в грубую муку. Из нее делают макаронные изделия и кус-кус.
Обыкновенная или мягкая пшеница - другое ее название - хлебная пшеница... больше питательных веществ, чем в твердой.
Куйовий з тебе агроном, Вітя...
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02.01.2022 13:25 Відповісти
Интересно а сколько стоит кассовый аппарат купить для малого бизнеса? У меня знакомая торгует Скумбрией по по 8 грн
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01.01.2022 14:39 Відповісти
Їй лєнка скумбрія його безкоштовно надасть
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01.01.2022 16:30 Відповісти
Цена аппарата - мелочь по сравнению с абонплатой эквайеру - сайту-прокладке между сайтом налоговой и аппаратом.
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01.01.2022 16:51 Відповісти
в - мін збагачуеться на сотні лямів зЄлені , він на перших шпальтах , він Царь... , його всі знають ... - а от наприклад!!!- ботоферма він своїх патронів клачае по клаві зранку до ночі та позмінно за якихось 750- 1000 зЄлені, нафуй нікому не потрібна - невідома ....ну як тут без мата ...
Щиро ( реально !!!) Бажаю Здорового НР та Заробітків
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01.01.2022 13:25 Відповісти
Зеленський руйнує державні інституції. Скасовуються конкурси на заміщення посад, чи конкурси проводяться формально, паралізується Конституційний суд, САП. Кабінет міністрів та монобільшість антиконституційно управляється з ОП.
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01.01.2022 13:21 Відповісти
У паралічі антикорупційних органів НАБУ та САП зацікавлений у першу чергу Коломойський, ну, і звичайно зелена пліснява, яка за 2,5 роки стільки накрала, що НАБУ та САП їм як кістка в горлі
Так що поки прогноз невтішний, хіба що Захід знайде важелі. Але в цьому разі вони на Байдена можуть знову справу відкрити
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01.01.2022 13:28 Відповісти
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01.01.2022 13:33 Відповісти
....ХРИПЛОЙ крысой.....
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01.01.2022 14:02 Відповісти
Хочу до Бени на День рождение попасть, я ему принесу засоленную скумбрию по 8грн в подарок
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01.01.2022 14:42 Відповісти
Жаль,что зеУБЛЮДКАМ ПОКА ЕЩЕ НЕ ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ СХЕМЫ С ОФЩОРАМИ
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01.01.2022 14:36 Відповісти
Если назначат, тогда в Раде никого не останется же, всех арестуют или отстранят...
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01.01.2022 13:29 Відповісти
Коммунизм вроде бы прошел.
А алкоголизм нехрена не проходит.
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01.01.2022 13:30 Відповісти
А наркомания?
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01.01.2022 13:45 Відповісти
Я иногда пыхал-ну нехрена не вставляет.
А сосед говорил шо ты увидиш мир по другому.
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01.01.2022 13:49 Відповісти
Не то ты пыхал… и мир ты не увидишь пока война идёт.
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01.01.2022 13:54 Відповісти
Дерьмак руліТ. Країною
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01.01.2022 13:32 Відповісти
Я не знаю действительность сложившейся ситуации. Она противоречива. С одной стороны США вроде как недовольны несостоявшимися назначениями. А им я доверяю больше чем всему правительству Украины. Но с другой стороны,результата нет в работе . Нет посадок. Мелкая рыбешка если. Которую обычные менты могли бы вылавливать. Поэтому поневоле задумаешься в чем причина этих действий.
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01.01.2022 13:32 Відповісти
Звісно, про успіхи НАБУ та САП говорять мало, тому і складається таке враження. Мало того, корумповані суди разом з Генпрокуратурою протизаконно виводять потрібних людей з підслідності НАБУ.
Щодо успіхів. https://nabu.gov.ua/novyny/rekordni-vidshkoduvannya-ta-bezprecedentnyy-tysk-pidsumky-roboty-nabu-i-sap-u-i-pivrichchi У першому півріччі 2021 р. НАБУ та САП розпочали розслідування у 336 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 42 особам, скерували до суду 25 обвинувальних актів стосовно 43 осіб, домоглися відшкодування понад 1,1 млрд грн.

Ну, і іще тут на любий смак https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty
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01.01.2022 13:47 Відповісти
Тут вже хтось казав "...головне_що_не_Порошенко..." (с) ? Перекажіть, хто бачитиме, це Шабунинові.
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01.01.2022 13:33 Відповісти
Нащо? Там клініка.
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01.01.2022 13:35 Відповісти
Шо iм ***** 1 января не спится?
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01.01.2022 13:33 Відповісти
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01.01.2022 13:34 Відповісти
ой, а хто за таке прогАлАсував в 2019-му?
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01.01.2022 13:35 Відповісти
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01.01.2022 13:39 Відповісти
А где двуглавый бройлер, уже схавал?
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01.01.2022 14:44 Відповісти
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01.01.2022 13:39 Відповісти
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01.01.2022 13:42 Відповісти
Голобородька всех согреет кремлевским дерьмом...Лукашеску уже сказал : спасибо КГбист,СОГРЕЛ дешевым газом и нефтью...,ЖРЕМ по 3 раза в сутки...,а беженцев для ХАОСА всемирного найдем...
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01.01.2022 13:43 Відповісти
Та то все порох виноват!
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01.01.2022 13:44 Відповісти
Не умеете думать,прочтите лекцию профессора Преображенского...разруха не 73 % баранов в головах...
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01.01.2022 13:47 Відповісти
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01.01.2022 13:50 Відповісти
А кроме как в очередной раз высраться, можешь ещё, что нибудь?
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01.01.2022 15:18 Відповісти
ПШНХЙ
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01.01.2022 16:10 Відповісти
це тільки мені здається що ОП більше нагадує штаб розвідки, або ДРГ рф.
по другому їх діяльність пояснити не можливо.
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01.01.2022 13:50 Відповісти
Сейчас обязанности прокурора САП исполняет на 200% своя Венедиктова а насколько процентов будет "своим " новый прокурор САП не известно,свой Синюк проиграл "не своему" Клименко и зелёные не смогшие внедрить своего Синюка просто заблокировали процесс голосования,ничего умней это быдло и не могло придумать.
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01.01.2022 13:52 Відповісти
Так все иду в запой.
Насрать на Зе,Пэ,РФ,ЕС и ВОЗ.
Когда начнется война разбудите.
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01.01.2022 13:55 Відповісти
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01.01.2022 13:56 Відповісти
😁
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01.01.2022 14:22 Відповісти
Смотрел недавно фильм документальный...почему дохлый Ссср прсрал войну Гитлеру?Версия авторов интересная,основывается на фразе Сралина от 8 мая 1946 года : мы просрали войну,капитализм то остался...
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01.01.2022 13:55 Відповісти
Интриги кругом.Конституционный,Верховные и другие суды по прежнему коррумпированы.Набу уже тьму лет никого не посадило из топов.Беспокойно-сонливые органы.
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01.01.2022 14:26 Відповісти
Шабунину бы в фильмах про вампиров сниматься.
Внешность позволяет.
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01.01.2022 14:37 Відповісти
Коррупционеры все с чесноком ходють, потому их вампиры не трогают
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01.01.2022 14:47 Відповісти
А зе-бидломасі пох... їм лішбинєпарашенко.
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01.01.2022 14:40 Відповісти
Який прозорливий Шабунін. Не даремно хліб з маслом їсть!
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01.01.2022 14:59 Відповісти
зешобла
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01.01.2022 15:43 Відповісти
Вот шо кацапсиная ярость делает!
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01.01.2022 17:59 Відповісти
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01.01.2022 15:58 Відповісти
Правильно сначала Гордон, а потом и эксглава оп богдан говорили, что зеля в своих публичных выступлениях, речах, интервью, заявлениях - играет роль как артист, вчера он играл комические роли писькограя в Квартале, а сегодня роль президента….только украинцам от этого всё хуже и хуже живётся…
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01.01.2022 16:02 Відповісти
робиш успіхи, очищаєшся від зебілізму (і свій черепок від Г+Г), я помітив, в кондуїті зазначив...
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01.01.2022 19:12 Відповісти
Та мы с тобою по этому поводу уже общались - я никогда не бы ни зебелистом (когда вижу его пику сразу выключаю телек) не порошенковцем и голосовал я за Кошулинского. Остальное тебя вообще не касается.
А роблю я успіхи, чи не роблю, це мені самому вирішувати, а не тобі мурчику (ти тут взагалі не до чого) і кондуїт свій зверни у рулончик і засунь собі у … коротче, сам знаєш куди….
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01.01.2022 22:15 Відповісти
Вони зараз всі стали "запереченнями" чи "морозками " 😂😂😂
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02.01.2022 23:20 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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01.01.2022 16:28 Відповісти








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Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору





Отец Солдата


@uspenovka19632

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Капітан,який ,потрохи,лишає судно руля та вітрил.
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01.01.2022 20:30 Відповісти
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01.01.2022 22:08 Відповісти
Сдается мне, что Зе на теме с руководителем САП ,обделается. Тут я с порохоботами согласен.
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02.01.2022 18:33 Відповісти
 
 