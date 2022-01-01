Офіс Президента спробує зірвати конкурс на директора НАБУ, як вже понад рік перешкоджає обранню керівника САП, - Шабунін
Команда президента Володимира Зеленського спробує затягнути або нейтралізувати конкурс на обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це в своїй статті для ZN.UA пише керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічого доброго не варто чекати й від конкурсу на нового директора НАБУ. … Ми вже зараз чекаємо атак Банкової на цей конкурс. Вектори таких атак варіюватимуться від послужливого ОАСКу до зусиль конвертної, вибачте - парламентської більшості", - зазначає експерт.
Повноваження чинного керівника НАБУ Артема Ситника спливають у квітні, відповідно процес відбору кандидатів на посаду мав би розпочатися вже в лютому.
І хоча у цьому випадку визначальний голос буде належати незалежним експертам, делегованим нашими міжнародними партнерами, команда Зеленського спробує зірвати і його.
"Якщо ж кадрову незалежність САП і НАБУ вдасться зберегти, то команда Зеленського спробує нейтралізувати загрозу від них в інший спосіб. Наприклад, законодавчо наділити генерального прокурора правом на власний розсуд передавати справи НАБУ/САП іншим органам", - прогнозує Шабунін.
Нагадаємо, за підсумками конкурсу на нового директора Спеціальної антикорупційної прокуратури детектив НАБУ Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк - 229 балів.
Переможця не можуть назвати з 21 грудня 2021 року, коли конкурс наблизився до завершення.
За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли.
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анальноїдодаткової стимуляції.
А ведь их могло быть в неск.раз больше)
так что достижение зеЛоха - что ВСЕГО_ЛИШЬ 120 и около 1000...
Зато сукмбрия по 8 грн а 1 кг, и говядина по 20 - в магазине для зеленского и тищенка))
Зерна твердой пшеницы перемалывают в грубую муку. Из нее делают макаронные изделия и кус-кус.
Обыкновенная или мягкая пшеница - другое ее название - хлебная пшеница... больше питательных веществ, чем в твердой.
Куйовий з тебе агроном, Вітя...
Щиро ( реально !!!) Бажаю Здорового НР та Заробітків
Так що поки прогноз невтішний, хіба що Захід знайде важелі. Але в цьому разі вони на Байдена можуть знову справу відкрити
А алкоголизм нехрена не проходит.
А сосед говорил шо ты увидиш мир по другому.
Щодо успіхів. https://nabu.gov.ua/novyny/rekordni-vidshkoduvannya-ta-bezprecedentnyy-tysk-pidsumky-roboty-nabu-i-sap-u-i-pivrichchi У першому півріччі 2021 р. НАБУ та САП розпочали розслідування у 336 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 42 особам, скерували до суду 25 обвинувальних актів стосовно 43 осіб, домоглися відшкодування понад 1,1 млрд грн.
Ну, і іще тут на любий смак https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty
по другому їх діяльність пояснити не можливо.
Насрать на Зе,Пэ,РФ,ЕС и ВОЗ.
Когда начнется война разбудите.
Внешность позволяет.
А роблю я успіхи, чи не роблю, це мені самому вирішувати, а не тобі мурчику (ти тут взагалі не до чого) і кондуїт свій зверни у рулончик і засунь собі у … коротче, сам знаєш куди….
Еспресо
@EspresoTV
Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору
Отец Солдата
@uspenovka19632
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Капітан,який ,потрохи,лишає судно руля та вітрил.