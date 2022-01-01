Від сьогодні військові під час укладання першого контракту із ЗСУ отримуватимуть понад 19 тис. грн одноразової допомоги
З 1 січня 2022 року підвищилася одноразова грошова допомог військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі Збройними силами України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Цей показник переглядається раз на рік залежно від показника прожиткового мінімуму в країні станом на 1 січня.
Виплати є різними в залежності від військового рангу, з 1 січня 2022 вони складають:
- для осіб рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 19 144 грн (було 18 160 грн);
- особам сержантського і старшинського складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму, 21 537 грн (було 20 430 грн);
- особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму, 23 930 грн (було 22 700 грн).
Щоб отримати гроші, військовослужбовець має написати рапорт на ім'я командира після набрання чинності першого контракту та після того, як розпочав виконання обов’язків за посадою на підставі відповідного наказу.
Як нагадує АрміяInform, на таку виплату можуть розраховувати:
- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;
- особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;
- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.
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А где можно так заработать?
Він тільки й робить що обіцяє.
Ну шото у них нихрена не получилось.
Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.
самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.
Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.
Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.
Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.
https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.
В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.
Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека
Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.
Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася
Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.
Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)
Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.
Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.
Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.
Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена
У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.
Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.
голобородько уклонист от армии, и его шестерки, такие же пройдохи - получают сотни тысяч, а воину, рискующему всем - подачка..
сколько контрактник в США получает в качестве первого пособия? Та не, лучше не буду!
Та він би вже з таким окладом квартиру купив, але чомусь грошей немає.
январь-сентябрь 2022 - 163€;
октябрь-декабрь 2022 - 168€.
Для сравнения минимальная зарплата (нетто, то есть без налогов) беднейших стран Европы и соседей рядом:
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНАХ ЕС*
Беднейшие страны Западной Европы
Соседи рядом
Албания
217€
Беларусь
110€
Босния и Герцеговина
276€
Российская Федерация
124€
Северная Македония
247€
Румыния (ЕС)
285€
Черногория
250€
Венгрия (ЕС)
311€
Болгария (ЕС)
257€
Польша (ЕС)
454€
Хорватия
448€
Чехия (ЕС)
517€
Греция
637
Словакия (ЕС)
508€
* данные Википедии.
Получается, что Украина по уровню минимальной зарплаты опережает только Беларусь и Россию и недотягивает по уровню даже ни к одной западной стране Европы.
Щось бздить зеля. Військові нині зовсім мало отримують - як продавці в сільпо.