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Новини
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Від сьогодні військові під час укладання першого контракту із ЗСУ отримуватимуть понад 19 тис. грн одноразової допомоги

Від сьогодні військові під час укладання першого контракту із ЗСУ отримуватимуть понад 19 тис. грн одноразової допомоги

З 1 січня 2022 року підвищилася одноразова грошова допомог військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі Збройними силами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Цей показник переглядається раз на рік залежно від показника прожиткового мінімуму в країні станом на 1 січня.

Виплати є різними в залежності від військового рангу, з 1 січня 2022 вони складають:

- для осіб рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 19 144 грн (було 18 160 грн);

- особам сержантського і старшинського складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму, 21 537 грн (було 20 430 грн);

- особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму, 23 930 грн (було 22 700 грн).

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Щоб отримати гроші, військовослужбовець має написати рапорт на ім'я командира після набрання чинності першого контракту та після того, як розпочав виконання обов’язків за посадою на підставі відповідного наказу.

Як нагадує АрміяInform, на таку виплату можуть розраховувати:

- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

- особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;

- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

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Автор: 

виплати (1038) контракт (399) військовослужбовці (4728) ЗСУ (7522)


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Топ коментарі
+10
А зарплату през обіцяє підвищити воїнам аж в 2023. Може.
Він тільки й робить що обіцяє.
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01.01.2022 13:59
+10
Поздоровляю українців з днем народження патріота України Степана Андрійовича Бандери
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.

В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.

Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека

Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
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01.01.2022 14:02
+8
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01.01.2022 14:13
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Угу, при газе 60 и электрике 11. Озолотятся.
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01.01.2022 13:47 Відповісти
Не, зашибись.
А где можно так заработать?
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01.01.2022 14:39 Відповісти
а чиновникам офиса клоуна голобородько з/п подняли в несколько раз..
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01.01.2022 14:50 Відповісти
А зарплату през обіцяє підвищити воїнам аж в 2023. Може.
Він тільки й робить що обіцяє.
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01.01.2022 13:59 Відповісти
Це така плюшка перед виборами щоб вони голосували за нього.
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01.01.2022 14:24 Відповісти
Обiцяли iще в 91шому.
Ну шото у них нихрена не получилось.
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01.01.2022 17:46 Відповісти
хто знае які виплати сьогодні на випадок , загибелі Воїна (інші соцгарантії від Держави ) ...
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01.01.2022 14:01 Відповісти
С 1 января всем чиновникам в Украине повысят зарплаты: кому будут платить больше всего

Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.

самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.

Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.

Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.

Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.

https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020

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01.01.2022 14:01 Відповісти
та хай бы хоть "амнистию"подматрасных денег закончили, а потом бы повышали зря платы бездельникам!
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01.01.2022 20:11 Відповісти
Поздоровляю українців з днем народження патріота України Степана Андрійовича Бандери
Батько Степана о.Андрій 22квітня 1941 р.був заарештований НКВД за звинуваченням про переховування члена ОУНСтефанишина.
Разом із доньками Володимирою та Оксаноюбув вивезений до Києва.
Розстріляний у Києві 8липня 1941р.

В сім"ї було семеро дітей.Мати хворіла, померла у 21 році. Дітей піднімав та виховував батько.

Незважаючи на випробування, отець Андрій Бандера дав дітям добре виховання та освіту. Винаймав для них вчительку.
Родина Бандер організувала у себе вдома хор, одна з сестер акомпанувала на фортепіано.У сім»ї була велика бібліотека

Степан добре закінчив гімназію.Володів польскою німецькою та руською мовами
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01.01.2022 14:02 Відповісти
Уночі з 22на 23травня 1941 НКВД провів обшук у помешканні батька , де проживали сестри Оксана та Володимира, були заарештовані і вислані з України
Сестру Марту без суду і слідства відправили етапом до Сибіру
Брат Олександр з 22липня перебуваву концтаборі Освенцім
Сестру Володимиру разом з чоловіком заарештували, а їхніх дітей відправилиу дитбудинок.

Від неї та сестер Марти і Оксани на допитах у Лефортово домогалися осуду діяльності їхнього брата Степана. Жодна з них не погодилася

Брат Василь був заарештований Гестапо, вбитий.

Про брата Богдана найбільше поширена версія, що його розстрілялиу 1943 році в Херсоні німецькі окупанти
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01.01.2022 14:05 Відповісти
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01.01.2022 14:13 Відповісти
Один.з портретів Степана БАНДЕРИ був намальований Оддом Нансеном, сином Фритьофа Нансена

У роки Другої світової за виступи проти нацизму Одд Нансен карався у гітлерівських таборах. У концтаборі Заксенхаузен він був у спеціальному бараці Целленбау (Zellenbau)

Степан Бандера провів у "камяному мішку" без права прогулянок три роки - аж до вересня 1944 року.

Вікна камер-одиночок Одда Нансена та Степана Бандери були поряд і в'язні налагодили спілкування. З часом вони потоваришували: невеликий (159 см) 33-річний в'язень, який дуже відповідав своєму псевдо «Сірий», та двометровий красень-велетень Одд Нансен, на вісім років старший за Бандеру.

Одд Нансен опікувався зі Степаном Бандерою - отримував посилки з харчами з дому та через Червоний хрест і ділився продуктами з українцем.

Нансен малював портрети в'язнів Заксенхаузена

У 1947 р. вийшли спогади Одда Нансена про цей концтабір: розповіді про роки ув'язнення, портрети відомих в'язнів.

Одд Нансен вважається одним із засновників ЮНІСЕФ.
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01.01.2022 14:39 Відповісти
Пенсам дохлого совка будут платить советскую пенсию 100 рублей Путлера,остальному стаду баранов 110 рублей Путлер советских баранов не обманет никогда....
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01.01.2022 14:15 Відповісти
Фюрер РАБссии Путлер отсрочил выплату Накопительных пенсий РАБссиян до 1 сентября 2024 года...с праздником РАБссиянцы...бабло ваше с ДЫРКОЙ....
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01.01.2022 14:19 Відповісти
И кто же так метко о русских высказался? Это же чья то цитата.
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01.01.2022 14:29 Відповісти
Чмо Мавзолейное сдрысни на...
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01.01.2022 14:30 Відповісти
19000... То це ж більше двох тон мороженої скумбрії можна придбати
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01.01.2022 14:27 Відповісти
Так це ж не в місяць. Це "єдіноворємєнно".
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01.01.2022 14:35 Відповісти
https://youtu.be/3-xtW2svXIc ..Батько наш Бандера
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01.01.2022 14:28 Відповісти
Контрактники которые не знают слова песни про Бандеру ,должны получать зарплату на 1000 грн меньше.
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01.01.2022 14:34 Відповісти
было бы лучше, если тех, которые не знают слова песни про Бандеру, вообще в армию не брали.
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01.01.2022 14:59 Відповісти
Мавзолейное Говно,во все дырочки Равно...чЛенин, Сралин, партия камсамол, Гомосек НКВД Николай Ежов...
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01.01.2022 14:32 Відповісти
Порошенко посрал Путлеру в рот в 2014 году...мышиодиннарод...быдло рюсскае? НовоОтсосы от Харькова до ОДЕССЫ....БЫДЛО...
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01.01.2022 14:35 Відповісти
Вчера Порошенко встретился с Консрессменами США...кажуть что Порох опять обосрал РАБссию Байрактарами Эрдогана и Джвелинами Байдена
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01.01.2022 14:39 Відповісти
Министр Обороны Украины Верещук сказала ,что только членам партии "Слуга Народа", которые будут участвовать в территориальной обороне ,будут выдавать серьёзное оружие, а остальным выдадут биты, с помощью которых они в бою могут себе добыть оружие.
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01.01.2022 14:54 Відповісти
что это за суммы? поэтому в армии недобор..
голобородько уклонист от армии, и его шестерки, такие же пройдохи - получают сотни тысяч, а воину, рискующему всем - подачка..
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01.01.2022 14:55 Відповісти
Германцев сказал ,что остальную сумму они получат в конверте.
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01.01.2022 14:58 Відповісти
Страшні гроші. Куди вони їх будуть витрачати? Певно на яхти і квартири в Лондоні
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01.01.2022 15:05 Відповісти
Это почти 2.5 тонны скумбрии.
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01.01.2022 15:13 Відповісти
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01.01.2022 15:14 Відповісти
Офигительная сумма! Значительно большая чем у депутата. Сказать
сколько контрактник в США получает в качестве первого пособия? Та не, лучше не буду!
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01.01.2022 15:45 Відповісти
Травень 2020
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01.01.2022 16:55 Відповісти
Є в мене знайомий полковник.
Та він би вже з таким окладом квартиру купив, але чомусь грошей немає.
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01.01.2022 17:51 Відповісти
Если пересчитать в евро по (23.07.2021 г.) курсу от НБУ 32,0343 грн / € это будет:

январь-сентябрь 2022 - 163€;
октябрь-декабрь 2022 - 168€.

Для сравнения минимальная зарплата (нетто, то есть без налогов) беднейших стран Европы и соседей рядом:

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНАХ ЕС*

Беднейшие страны Западной Европы

Соседи рядом

Албания

217€

Беларусь

110€

Босния и Герцеговина

276€

Российская Федерация

124€

Северная Македония

247€

Румыния (ЕС)

285€

Черногория

250€

Венгрия (ЕС)

311€

Болгария (ЕС)

257€

Польша (ЕС)

454€

Хорватия

448€

Чехия (ЕС)

517€

Греция

637

Словакия (ЕС)

508€

* данные Википедии.

Получается, что Украина по уровню минимальной зарплаты опережает только Беларусь и Россию и недотягивает по уровню даже ни к одной западной стране Европы.
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01.01.2022 17:03 Відповісти
Здається і при Порошенку отримували.
Щось бздить зеля. Військові нині зовсім мало отримують - як продавці в сільпо.
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01.01.2022 17:50 Відповісти
 
 