Від сьогодні військові під час укладання першого контракту із ЗСУ отримуватимуть понад 19 тис. грн одноразової допомоги

З 1 січня 2022 року підвищилася одноразова грошова допомог військовослужбовцям після укладення ними першого контракту зі Збройними силами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Цей показник переглядається раз на рік залежно від показника прожиткового мінімуму в країні станом на 1 січня.

Виплати є різними в залежності від військового рангу, з 1 січня 2022 вони складають:

- для осіб рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 19 144 грн (було 18 160 грн);

- особам сержантського і старшинського складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму, 21 537 грн (було 20 430 грн);

- особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму, 23 930 грн (було 22 700 грн).

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Щоб отримати гроші, військовослужбовець має написати рапорт на ім'я командира після набрання чинності першого контракту та після того, як розпочав виконання обов’язків за посадою на підставі відповідного наказу.

Як нагадує АрміяInform, на таку виплату можуть розраховувати:

- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

- особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;

- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

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