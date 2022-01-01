Європейський союз має приймати активну участь у переговорах щодо України, - лідер ЄНП Вебер

Під час обговорення архітектури безпеки в Європі ЄС має сидіти за столом переговорів як одна з головних сторін.

Про це лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер заявив в інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Під час обговорення майбутньої архітектури безпеки в Європі ЄС має сидіти за столом переговорів як одна з головних сторін", - заявив він. За словами Вебера, для цього потрібна "згуртованість країн-членів ЄС, а також емансипація ЄС у питаннях зовнішньої політики та безпеки". "Ми маємо бути не прохачем, а фактором влади", - сказав він, додавши, що це можливо лише в тому разі, якщо всі держави ЄС мають волю до цього та одностайність.

Вебер назвав важливим кроком уперед те, що між західною спільнотою та керівництвом Росії знову все активніше ведеться діалог. "При цьому здебільшого неприйнятні вимоги Кремля не є основою переговорів", - наголосив він. За словами політика, дискусія має вестись "на рівних" з повагою до інтересів та суверенітету усіх держав.

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Нагадаємо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між Володимиром Путіним та Джо Байденом.

Вашингтон переконаний, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, підтвердив представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови.

Своєю чергою пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Це була вже друга бесіда президентів США та РФ у грудні.

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Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.