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Зеленський привітав Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС: Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України

Зеленський привітав Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС: Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України

Президент України Володимир Зеленський привітав французького колегу Емманюеля Макрона із початком головування Франції в Раді Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави. 

"Вітаю Емманюеля Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція розпочинає головування у Раді ЄС

Зеленський привітав Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС: Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України 01

Автор: 

євроінтеграція (501) Зеленський Володимир (23754) Франція (3053) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+6
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01.01.2022 15:34
+4
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01.01.2022 15:37
+4
Один моральный урод поздравил другого морального урода.
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01.01.2022 15:50
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До чего же приятные ребята... правда когда спят.
....
и не раскрывают свои вонПВЛНЛВНЛензеодзве блин!
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01.01.2022 15:16 Відповісти
Наш президент - лучший!
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01.01.2022 15:47 Відповісти
та Пусин вам - как елака тараканам - радуйтесь но не лезьте сюда твари совковые
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01.01.2022 16:02 Відповісти
А наш - дебил малоросский!
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01.01.2022 16:16 Відповісти
Если бы Украину приняли в ЕС , то и украинский вопрос отношений с кацапским агрессором был бы снят , об сегодня **** хочет подмять Украину под себя , потому что Украина между ЕС И РАШЕЙ.
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01.01.2022 15:25 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы. Макрон тоже клоун?
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01.01.2022 15:26 Відповісти
Це не Макрона, а ху#ла треба вітати. Зараз він буде головувати у Раді ЄС через цього герантофіла.
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01.01.2022 15:26 Відповісти
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01.01.2022 15:34 Відповісти
Приєднуюся обома середніми пальчиками!
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01.01.2022 16:21 Відповісти
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01.01.2022 15:37 Відповісти
по такому случаю его старушке Макаронше можно было скумбрию подарить,пару кг. по 8 гр.
а то истощала бабаёжка на одних лягушках.
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01.01.2022 15:47 Відповісти
Это аж 16 гр. получается! Наш жлоб за пол шекеля удавиться, а вы за пару кг скумбрии размечтались.
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01.01.2022 15:52 Відповісти
Один моральный урод поздравил другого морального урода.
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01.01.2022 15:50 Відповісти
Наркоман и геронтофил... Кросивое...
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01.01.2022 16:26 Відповісти
Маруся , вас Соловьев еще не приглашал на РТ ? Они там такую же фуйню гонят для ватников, слово в слово !
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01.01.2022 16:50 Відповісти
Та не тошо приглашал на ото РТ, а щє й казав, шо я красіва! Шо мені дадудь ******** долларів, якщо я визнаю, що наш наркоша є -такі приЗЕдєнт! А я не погодилась! Отаке я нєправільне за, мля... І ніде тепер скумбрію по 8 грн купити
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01.01.2022 18:01 Відповісти
Маруся , тьі с Лавриненко ухо держи востро , тоже в соловьиньій помет вступить наровит . Конкурент , или вьі из одной шарашкии?
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01.01.2022 20:47 Відповісти
Ну это политика. Зеленый поздравил голубого. Франция и Германия злейшие и последовательные враги евроинтеграции Украины.
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01.01.2022 16:41 Відповісти
Еще один вьіполз ! Про евроинтеграцию с Гейропой расскажешь ?
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01.01.2022 16:52 Відповісти
Дак не о чем рассказывать то....
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01.01.2022 16:54 Відповісти
 
 