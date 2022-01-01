Зеленський привітав Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС: Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України

Президент України Володимир Зеленський привітав французького колегу Емманюеля Макрона із початком головування Франції в Раді Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Вітаю Емманюеля Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський.

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