Зеленський привітав Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС: Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України
Президент України Володимир Зеленський привітав французького колегу Емманюеля Макрона із початком головування Франції в Раді Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.
"Вітаю Емманюеля Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+6 Павло ШОвте
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+4 Павло ШОвте
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+4 Старый зольдат
показати весь коментар01.01.2022 15:50
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и не раскрывают свои вонПВЛНЛВНЛензеодзве блин!
а то истощала бабаёжка на одних лягушках.