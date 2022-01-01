Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України, - закон
Україна заборонила суднам, пов'язаним з Росією, входити у свої внутрішні води.
З 1 січня 2022 року почав діяти закон "Про внутрішній водний транспорт", інформує Цензор.НЕТ.
Він передбачає, що "перевезення пасажирів і вантажів у міжнародних рейсах між річковими портами (терміналами), іншими місцями здійснення вантажних операцій на внутрішніх водних шляхах України та іноземними портами (терміналами) можуть здійснюватися українськими та іноземними суднами", проте такі дії заборонені для суден:
- під прапором держави-агресора;
- власниками чи учасниками (акціонерами, членами), кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-окупанта, юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосували санкції відповідно до закону про санкції.
Заборонено також вхід у порти каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України та реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.
Плавати на внутрішніх водних шляхах України іноземним суднам можна за наявності:
- свідоцтва судна внутрішнього плавання;
- кваліфікаційних документі екіпажу, виданих відповідно до цього закону або відповідно до законодавства ЄС;
- або за наявністю судових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торгового мореплавства України.
Закон не обходить і питання майна та передбачає імплементацію основних вимог директив та регламентів ЄС згідно з Угодою про асоціацію.
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вроде бы это реально повод для "обеспечения и мумуму(Лавров в стойле, а Песков в наморднике)"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."
Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1054-IX
Нифига себе вовремя...
Томос и безвиз конечно отличная штука. Безвиз правда не Пецик начинал - собственно из-за безвиза и началось бурление в Украине. Насчет Армии - в той ситуации в которой была наша Армия любое действие по ее укреплению было бы заслугой - потому что она была в попе.)) В первое время защитники вообще выезжали за счет волонтеров и добробатов - и как Пецик их отблагодарил?!! А сколько складов при петрушке пошло дымом?! Дальше - кадровую политику Петька слил полностью. Более того - он сделал все что бы продавить идею, что у нас ни один иностранный спец не сможет рулить ни в одной отрасли)) Дескать у нас особый свой путь и специфика)) Другими словами - сохранить существующую систему подменив своими людьми!! Если найти в Ютубе фильм от Дениса Казанского Клептократия то можно легко понять - с петенькой никаких реформ и изменений не светит, потому что все те кто был до Шмаркли - они все системные дети олигархата. И про Медведчука там тоже есть. По Шмаркле - если те дороги, что он затеял - не на бумаге - то он уж сделал прилично. А если еще припомнить те прогнозы, что соевая свора давала сразу после просера выборов - то вообще становится смешно, там одна только гривня должна была улететь в небеса чуть ли не сразу)))
Сейчас я считаю, что следующим президентом Украины должен быть только этнический украинец! На этом точка!