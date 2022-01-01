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Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України, - закон

Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України, - закон

Україна заборонила суднам, пов'язаним з Росією, входити у свої внутрішні води.

З 1 січня 2022 року почав діяти закон "Про внутрішній водний транспорт", інформує Цензор.НЕТ.

Він передбачає, що "перевезення пасажирів і вантажів у міжнародних рейсах між річковими портами (терміналами), іншими місцями здійснення вантажних операцій на внутрішніх водних шляхах України та іноземними портами (терміналами) можуть здійснюватися українськими та іноземними суднами", проте такі дії заборонені для суден:

- під прапором держави-агресора;

- власниками чи учасниками (акціонерами, членами), кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-окупанта, юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосували санкції відповідно до закону про санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові кораблі США залишаться у Середземному морі через загрозу російського вторгнення до України, - Associated Press

Заборонено також вхід у порти каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України та реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

Плавати на внутрішніх водних шляхах України іноземним суднам можна за наявності:

- свідоцтва судна внутрішнього плавання;

- кваліфікаційних документі екіпажу, виданих відповідно до цього закону або відповідно до законодавства ЄС;

- або за наявністю судових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торгового мореплавства України.

Закон не обходить і питання майна та передбачає імплементацію основних вимог директив та регламентів ЄС згідно з Угодою про асоціацію.

Також читайте: Україна повинна залишити за собою право проходу кораблів через Керченську протоку, - командувач ВМС України Неїжпапа

Автор: 

закон (2825) корабель (1612) порт (2039) росія (65035)


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Топ коментарі
+20
Не##й шастать!
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01.01.2022 15:43
+16
"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."

Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
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01.01.2022 15:55
+13
Ого, ничего себе подарочек кацапам под ёлку.
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01.01.2022 15:43
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наконец то Пусин подорвет говноходку под рссуким флагом и взвизжит - А это не я, это "они"(подставить - кто именно)
вроде бы это реально повод для "обеспечения и мумуму(Лавров в стойле, а Песков в наморднике)"
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01.01.2022 15:23 Відповісти
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01.01.2022 19:55 Відповісти
видимо буба жыдоугрофиннобурятские посудины собрался арестовывать в международных водах...
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01.01.2022 15:28 Відповісти
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01.01.2022 15:36 Відповісти
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01.01.2022 15:39 Відповісти
Их выгонять с Азовского моря?
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01.01.2022 15:42 Відповісти
Ого, ничего себе подарочек кацапам под ёлку.
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01.01.2022 15:43 Відповісти
Не##й шастать!
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01.01.2022 15:43 Відповісти
Дунай?
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01.01.2022 16:08 Відповісти
Єнісей
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01.01.2022 16:09 Відповісти
Мне на "и"?
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01.01.2022 16:11 Відповісти
Тебе на "Х"!
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01.01.2022 16:13 Відповісти
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01.01.2022 16:20 Відповісти
Двина. У меня там дача.
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01.01.2022 16:54 Відповісти
она уже не твоя, то все Путина
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01.01.2022 19:26 Відповісти
Та да,неочем!видимость,и все! шмаркля путина бриться как огня!
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01.01.2022 20:44 Відповісти
"
Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України..."

Ппотрібно всім козломордим заборонити перебувати на території України. Хто порушив, здирати шкіру.
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01.01.2022 15:55 Відповісти
Москалям заборонили заходити у Керч та Севастопіль?
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01.01.2022 16:08 Відповісти
Кораблям запретили, а судам?
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01.01.2022 16:22 Відповісти
А лодкам?
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01.01.2022 16:40 Відповісти
А плотам?
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01.01.2022 16:47 Відповісти
Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2020 року
№ 1054-IX

Нифига себе вовремя...
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01.01.2022 16:24 Відповісти
А до этого можно было? Ничего не пойму...☹️
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01.01.2022 16:41 Відповісти
Конечно можно. До вируса и поезд Киев-Москва каждый день ходил.
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01.01.2022 16:45 Відповісти
Подом ***** его запретил.
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01.01.2022 17:32 Відповісти
а чому про простых кацапов молчание
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01.01.2022 16:43 Відповісти
Зеля, а теперь давай то чего мы давно ждали - визовый режим для рашистов или полный разрыв дипотношений!
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01.01.2022 16:44 Відповісти
А чем, кроме морального удовлетворения, это поможет?
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01.01.2022 16:46 Відповісти
Тем что Басты к нам ездить не будут и шпионы из фсб и гру тоже….
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01.01.2022 20:23 Відповісти
Так! І повністю заборонити транзит та купівлю не тільки напряму, а і через посередників, будь-яких кацапських товарів, включаючи енергоресурси. Остаточне прощавай!
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01.01.2022 16:56 Відповісти
К Петрушке вопросов нет почему то)) Петя отжигал в Минских угодах, протаскивал Медведчука - но справжне зло - це Шмаркля))
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01.01.2022 20:16 Відповісти
Никогда не голосовал ни за того не за другого. Порох - жадный, алчный, очень с большим апломбом - поэтому и прокакал второй срок. Хотя, согласись что сделал много - и безвиз и Томас и поднятие армии. Зеля пока не сделал ничего сплошные пролёты а потом гнилые отмазки и всё..
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01.01.2022 20:21 Відповісти
Я голосовал за Соевого - стремно было голосовать за кота в мешке.
Томос и безвиз конечно отличная штука. Безвиз правда не Пецик начинал - собственно из-за безвиза и началось бурление в Украине. Насчет Армии - в той ситуации в которой была наша Армия любое действие по ее укреплению было бы заслугой - потому что она была в попе.)) В первое время защитники вообще выезжали за счет волонтеров и добробатов - и как Пецик их отблагодарил?!! А сколько складов при петрушке пошло дымом?! Дальше - кадровую политику Петька слил полностью. Более того - он сделал все что бы продавить идею, что у нас ни один иностранный спец не сможет рулить ни в одной отрасли)) Дескать у нас особый свой путь и специфика)) Другими словами - сохранить существующую систему подменив своими людьми!! Если найти в Ютубе фильм от Дениса Казанского Клептократия то можно легко понять - с петенькой никаких реформ и изменений не светит, потому что все те кто был до Шмаркли - они все системные дети олигархата. И про Медведчука там тоже есть. По Шмаркле - если те дороги, что он затеял - не на бумаге - то он уж сделал прилично. А если еще припомнить те прогнозы, что соевая свора давала сразу после просера выборов - то вообще становится смешно, там одна только гривня должна была улететь в небеса чуть ли не сразу)))
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02.01.2022 10:56 Відповісти
плюс присадил медведку и каналы прикрыл тоже Шмаркля а не Петрик))
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02.01.2022 10:58 Відповісти
Вагнергейт, офшоры, ермак, Гога со своей женой, роялти из мацквы, каломыйский и фирташ, цены и тарифы, пустые обицянки продолжать? Дороги говоришь? А ты по ним давно ездил? Ну спробуй, хотя бы в строну Полтавы или до Кропивницкого. Безвиз - если бы порох настойчивости не проявил то ничего бы и не было. Бурление в Украине началось не из за безвиза, не извращай (или ты может тогда маленьким был?). Зэк обманным путём хотел втащить нашу страну в рашку а не в ЕС как ранее обещал, причём стал делать это как «слон в посудной лавке» грубо и нагло - ну и началось.
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02.01.2022 11:25 Відповісти
А ты не забывай что Петя позиционирует себя как потужный реформатор)) С командой таких же потужных специалистов. А по итогам - шокиниада, Юа-прокурор, цирк с люстрацией и возвращением на должности по судам)) Про маленьких лучше молчи и не смеши меня. И про офшоры и панамских патриотов не начинай. Про бурление - разве не с отмены именно этого и начались мирные волнения? Когда Овощ резко поменял направление от Европы? Хотя буквально перед этим требовал от ЕС введения безвизового без промедления)) после таких кульбитов всем стало ясно, что Янык на ниточке у Пу. Кому не нравится Шмаркля - может за него целовать в попу Гетьмана. Это же надо так потужно докеруватыся что 73% потерял, хотя на волне Майдана пришел с подавляющей поддержкой. Люди простили ему помаранчевый цирк Юща, когда пересрались на следующий день все люби друзи. Обосралиь - и получили дважды не судимого. Такая же судьба и у Кондитера - на волне Майдана прошел, все обосрал и получил Шмарклю.
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02.01.2022 16:37 Відповісти
Ты мой первый пост выше читал? Я не голосовал ни за пороха ни за твоего клоуна. Поэтому твои переживания и оправдания до меня просто не доходят! По моему мнению порох для Украины сделал больше зели. У клоуна кроме дорог (и то построенных плохо из разворованных материалов) более ничего нет. А его слив операции с вагнеровцами меня не только сильно расстроил а и очень сильно разозлил! И вообще как ты думаешь человек никак не причастный ни к Майдану , откосившей от АТО и игравший квн на корпоративах в мацкве и в Питере во время войны, достоин быть нашим гарантом???
Сейчас я считаю, что следующим президентом Украины должен быть только этнический украинец! На этом точка!
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02.01.2022 16:57 Відповісти
Ты так забавно приписываешь мне клоуна)) Ну ты не голосовал за Сывочолого а я голосовал и что?!)) Детский сад)) Про дороги разворованные - Шмаркля потратил 120 млрд на 4 000 и Потужный 40 млрд на 3800. Так кто сколько украл?)) Дорога лежит на месте никуда не сбежала. Можно в любом участке сделать замер толщины и качества покрытия на предмет выявления воровства, было бы желание. Вагнеровцы - цирк с конями)) Вместо того, что бы принять тела в Турции придумали клоунаду с захватом самолета)) И что вменили бы кроме бормотания про подвиги с куратором?! Ты такое схаваешь? С такой "серьезной" предъявой уже через неделю вернули бы с извинениями. Соевый сынка протащил в Раду - вот и весь сказ про это гниду. Еще раз говорю - смотри фильм Казанского "Клептократия". Шмаркля единственный несистемный, с остальным шоблом будет все тоже самое что с януковичем и порохнявым. Договорняки и трудоустройство у корыта своих тварей.
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02.01.2022 18:24 Відповісти
Я никак не пойму, что ты мне пытаешься доказать??? Что и тот и другой мягко говоря «непорядочные» (не буду матом ругаться)? Так это я без тебя прекрасно знаю… что ещё? Или так просто ,типа «побазарить»?
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02.01.2022 18:50 Відповісти
Да, именно это я и делаю отвечая на Твои же аргументы. Думаешь, мне доставляет удовольствие гонять по кругу одно и тоже на соевом ресурсе в заброшенной теме?! Отнюдь. В самом первом своем посте я выразил свое отношение к текущей дискуссии, но ты призвал меня согласится с тем - с чем я не могу согласиться никак))) Я доказывать кому то ничего не хочу - лишь бы мне не начинали впаривать цыганского коня под видом ахалтекинца. Закончили прения - и ладушки.
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03.01.2022 03:53 Відповісти
Та он серливый,путина боиться очень!да? шмаркля?
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02.01.2022 10:20 Відповісти
когда отменят безвиз для граждан совка?
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01.01.2022 16:59 Відповісти
тогда когда их родня будет в меньшинстве на выборах украинского президента
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01.01.2022 18:33 Відповісти
Хм.... А если Россия в ответку перекроет Керченский пролив? Тогда порты в Бердянске и Мариуполе можно в металлолом сдавать, как и "Азовсталь"
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01.01.2022 17:27 Відповісти
тогда какая-нибудь мина времен второй мировой "заблудится".
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01.01.2022 18:01 Відповісти
Мегатонн на 20.
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02.01.2022 00:35 Відповісти
Международное морское право не признаёт суверенитета РФ над Крымом, ограничение судоходства в проливе приведёт к искам в международные арбитражные суда. По решениям которых РФ ждёт много "полезных" санкций
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02.01.2022 07:21 Відповісти
Можно подумать что уже не перекрыла? Но у нас терпение тоже не безгранично! Вот тебе и Хм….
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02.01.2022 11:27 Відповісти
нужно продвигать идею международных санкций, чтоб кацапские козлины не смогли никуда заплыть.
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02.01.2022 00:34 Відповісти
корабли ************* и так уже давно не заплывают в наши воды, но зато теперь Зеля вручил ***** железный аргумент для блокирования прохода наших торговых судов через Керченский пролив. Мариупольскому и Бердянсому портам можно потихоньку начинать резаться на металлолом
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02.01.2022 01:13 Відповісти
верно.
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02.01.2022 05:43 Відповісти
 
 