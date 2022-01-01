Російським кораблям заборонено входити у внутрішні порти України, - закон

Україна заборонила суднам, пов'язаним з Росією, входити у свої внутрішні води.

З 1 січня 2022 року почав діяти закон "Про внутрішній водний транспорт", інформує Цензор.НЕТ.

Він передбачає, що "перевезення пасажирів і вантажів у міжнародних рейсах між річковими портами (терміналами), іншими місцями здійснення вантажних операцій на внутрішніх водних шляхах України та іноземними портами (терміналами) можуть здійснюватися українськими та іноземними суднами", проте такі дії заборонені для суден:

- під прапором держави-агресора;

- власниками чи учасниками (акціонерами, членами), кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-окупанта, юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосували санкції відповідно до закону про санкції.

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Заборонено також вхід у порти каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України та реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

Плавати на внутрішніх водних шляхах України іноземним суднам можна за наявності:

- свідоцтва судна внутрішнього плавання;

- кваліфікаційних документі екіпажу, виданих відповідно до цього закону або відповідно до законодавства ЄС;

- або за наявністю судових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торгового мореплавства України.

Закон не обходить і питання майна та передбачає імплементацію основних вимог директив та регламентів ЄС згідно з Угодою про асоціацію.

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