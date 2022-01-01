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Новини
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Україна в 2022 році отримає від США й іншу допомогу, крім запланованих $300 млн, - Маркарова

Україна в 2022 році отримає від США й іншу допомогу, крім запланованих $300 млн, - Маркарова

Цьогоріч Україна, крім запланованих 300 мільйонів доларів, очікує отримати від США й іншу допомогу, деталі якої поки розкривати рано.

Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла в програмі "Суботнє інтерв’ю" на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет - на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", - сказала Оксана Маркарова.

За її словами, ще однією частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала союзникам широкий пакет заходів для стримування Росії, - Маркарова

"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту в минулому році було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті", - зауважила Маркарова.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Автор: 

США (22665) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+9
God bless America!
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01.01.2022 15:40
+5
Другая помощь - опугалу американцы будут снимать шкуру. Что тоже, в общем, Украине пойдет только на пользу.
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01.01.2022 15:43
+2
На тобі зупиняться. Рішення вже прийняте.
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01.01.2022 16:05
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God bless America!
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01.01.2022 15:40 Відповісти
Другая помощь - опугалу американцы будут снимать шкуру. Что тоже, в общем, Украине пойдет только на пользу.
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01.01.2022 15:43 Відповісти
На тобі зупиняться. Рішення вже прийняте.
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01.01.2022 16:05 Відповісти
Тыц🖕😁
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01.01.2022 16:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A4u7LAPOlZk https://www.youtube.com/watch?v=A4u7LAPOlZk


ДРОЗДОВ побив горшки з МИХАЛЬЧИШИНОМ. Усі сенсаційні заяви топового журналіста в одному відео

ДІГНОЗ НА СМЕРТЬ ЧИ НА ВИДУЖАННЯ ВІД ДРОЗДОВА ?
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01.01.2022 16:15 Відповісти
Питання від мене, якщо хто подивився це відео- хто тут ГЕБІСТСЬКИЙ провокатор ДРОЗДОВ чи МИХАЛЬЧИШИН?
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01.01.2022 16:57 Відповісти
лучшая помощ - это санкции на зебилов и их хозяев
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01.01.2022 17:12 Відповісти
Читателям ЦензорНЕТ абсолютно ясно, что помощь Украине от США это исключительно заслуга Порошенко. Да здравствует Порошенко! Порошенко наш Президент!
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01.01.2022 17:29 Відповісти
Это заслуга наших воинов и поддерживают США украинцев потому, что работа нашей дипломатической группы, в которую зеленая мразь не лезла со своим Я, имеет хорошие результаты, и да ты прав, бот хренов, Порошенко в свое время это сформировал и продолжает, кстати, работать на международный имидж Украины, пока зеленое говно покупает скумбрию по 8 гривен и пытается уничтожить оппозицию.
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01.01.2022 17:41 Відповісти
Да, ты прав - как подписал минские соглашения, так и сформулировал: сначала выборы, а потом вывод... "иностранных войск" и выход к границе. Да так удачно сформулировал, что лавров так и сказал: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений".
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01.01.2022 21:36 Відповісти
Байден полностью перешел на сторону Путина по всем значимым для Украины вопросам:
- по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;
- по поводу предоставления зеленого света строительству и запуску «Северного потока - 2»;
- по поводу недопущения членства Украины в НАТО;
- по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);
- по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в 200 млн. дол. сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;
- по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;
- по поводу попыток заставить Украину осуществлять т.н. «Минские соглашения»;
- по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.
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01.01.2022 23:21 Відповісти
 
 