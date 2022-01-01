"Гарантії безпеки" від Кремля суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії Нііністе
Президент Фінляндії Саулі Нііністе вважає, що "гарантії безпеки" Росії суперечать порядку Європи. Він також закликав поважати суверенну рівність усіх країн.
Про це Нііністе заявив у новорічній промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай", - відзначив президент Фінляндії.
За словами Нііністе, раніше передбачалося, що США й Росія налагоджуватимуть комунікаційні лінії. Втім, нещодавні "гарантії безпеки" від Кремля почали непокоїти Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки.
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Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.
Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.
Припев.
Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
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