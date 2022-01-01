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Новини Війна
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"Гарантії безпеки" від Кремля суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе вважає, що "гарантії безпеки" Росії суперечать порядку Європи. Він також закликав поважати суверенну рівність усіх країн.

Про це Нііністе заявив у новорічній промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Конфлікт на кордонах України перебуває на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай", - відзначив президент Фінляндії.

За словами Нііністе, раніше передбачалося, що США й Росія налагоджуватимуть комунікаційні лінії. Втім, нещодавні "гарантії безпеки" від Кремля почали непокоїти Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини щодо гарантій безпеки: Російську делегацію очолить заступник Лаврова Рябков, американську - заступник держсекретаря Шерман

Автор: 

перемовини (2865) росія (65035) Фінляндія (1300) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+16
Финнам тоже пора присоединяться к НАТО, вот у ***** бомбанет, брызги до Японии долетят)))
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01.01.2022 16:23
+8
Гарантии идиотов из рашки противоречат здравому смыслу. Да это и я могу продекларировать, а не то шо какой-то там президент Финляндии.
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01.01.2022 16:48
+6
***** вдалося вже й супернейтральну Фінляндію дістати
з новим ворогом, вата!
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01.01.2022 16:35
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https://www.youtube.com/watch?v=A4u7LAPOlZk https://www.youtube.com/watch?v=A4u7LAPOlZk


ДРОЗДОВ побив горшки з МИХАЛЬЧИШИНОМ. Усі сенсаційні заяви топового журналіста в одному відео

ДІГНОЗ НА СМЕРТЬ ЧИ НА ВИДУЖАННЯ ВІД ДРОЗДОВА ?
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01.01.2022 16:16 Відповісти
До Вас , шановний ІГОРЬ МАТВЕЕВ та до тнших
Питання від мене, якщо хто подивився це відео- хто тут ГЕБІСТСЬКИЙ провокатор ДРОЗДОВ чи МИХАЛЬЧИШИН?
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01.01.2022 17:02 Відповісти
Финнам тоже пора присоединяться к НАТО, вот у ***** бомбанет, брызги до Японии долетят)))
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01.01.2022 16:23 Відповісти
Финны поняли, что РФ и США могут договориться без их участия. Как сейчас они торгуют Украиной.
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01.01.2022 16:33 Відповісти
***** вдалося вже й супернейтральну Фінляндію дістати
з новим ворогом, вата!
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01.01.2022 16:35 Відповісти
Finlandia, Finlandia,

Фи́нляндия, Фи́нляндия,
Снова у Ивана туда путь,
И Молотов обещает, что всё будет хорошо,
Завтра уже в Хельсинки будем есть мороженое.

Припев.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.

Финляндия, Финляндия,
Ответ на линию Маннергейма был резким.
Когда в Карелии начался страшный пожар,
разговор многих Иванов закончился.

Припев.

Финляндия, Финляндия,
её боится непобедимая Красная Армия.
И Молотов сказал, что ты прекрасно выглядишь,
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01.01.2022 16:40 Відповісти
https://youtu.be/p8PEMI_xyoI
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01.01.2022 16:45 Відповісти
Эти придурки сами нарушили нормы безапасности и нерушимости границ....не раз!! А теперь сопалу просят для себя какие нормы безопасности....
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01.01.2022 16:45 Відповісти
Гарантии идиотов из рашки противоречат здравому смыслу. Да это и я могу продекларировать, а не то шо какой-то там президент Финляндии.
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01.01.2022 16:48 Відповісти
Новий делікатес із роіські.
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01.01.2022 17:30 Відповісти
Njet, Molotoff!
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01.01.2022 18:14 Відповісти
які гарантії безпеки варто очікувати від скаженої собаки?Рано чи пізно, ,когось вкусить.Теж саме і рашистська гарантія,котру рашист давав Україні і Грузії,але пес все одно вкусив
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01.01.2022 19:29 Відповісти
Не вызывает сомнения то, что за нынешней сдачей Байденом Украины (а перед этим - сдачей Байденом Афганистана, Польши, Британии, Франции, НАТО) последуют новые сдачи Байденом и Украины, и других стран, и самих США, и других ключевых позиций свободного мира - и в ходе предстоящих переговоров с Путиным и помимо них.

В таких условиях Украине потребуются недюжинные смекалка, последовательность, выдержка при разработке и осуществлении принципиально новой стратегии обеспечения безопасности, защиты суверенитета и отстаивания выстраданного украинским народом курса на свободное и независимое развитие страны.
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01.01.2022 23:18 Відповісти
 
 