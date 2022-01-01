УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Силовики
9 503 31

Під час святкування у новорічну ніч львів’янин вбив чоловіка, який орендував у нього житло, - поліція

Під час святкування у новорічну ніч львів’янин вбив чоловіка, який орендував у нього житло, - поліція

Під час святкування Нового року між чоловіками - власником квартири та орендарем - виник конфлікт. Перший вдарив другого ножем у серце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

"1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці поліцейські встановили: під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт. Господар вдарив квартиранта ножем в груди, від чого той помер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка застрелили з пневматичного пістолета в Кропивницькому, підозрюваного затримали в Києві, - Нацполіція

"Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - вказується у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

Львів (3069) Новий рік (551) Нацполіція (15147) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) вбивство (3083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
01.01.2022 16:00
+4
Потрібні деталі злочину. Може, не все так однозначно?
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
показати весь коментар
01.01.2022 16:24
+3
Это естественный отбор, его горилка проводит….
показати весь коментар
01.01.2022 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.01.2022 16:00 Відповісти
старался поговорить за зону, но мешканець не согласился поддерживать пьяный базар и был убит.
прикольно если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
ну да, судьба такая.
показати весь коментар
01.01.2022 16:01 Відповісти
Это естественный отбор, его горилка проводит….
показати весь коментар
01.01.2022 16:06 Відповісти
сотни историй есть про "судьбу", так шо "потерпевшему" было одно, а ударившему - зона.
и ведь реально - спорить готов шо севшему перед этим снилось чето и даже может ворожка чет такое высрала
судьбу то не изменить.. вот бы докопаться то. до сути то
показати весь коментар
01.01.2022 16:16 Відповісти
Мене здивувала твоя обізнаність з ножем у серці :,, прикольно ,
если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
Юрію , ти що вбивав , що знаєш про такі тонкощі з ножем , чи просто книг начитався ?
показати весь коментар
01.01.2022 20:42 Відповісти
б*же, Док, ролик мона глянуть, таких по крайней мере несколько есть с ножами то.
даже есть с иглами - пацаны прокололи и игла прикольно болтается в такт пульсу.
а людей не убивал(хотелось бы сказать "кроме коммунистов и кацапов", но нет)(проверяет сияние "нимба", звонит аллаху поздравить Его с днем второго января)
показати весь коментар
02.01.2022 08:38 Відповісти
Ок , проїхали 🙁
показати весь коментар
02.01.2022 08:54 Відповісти
та г*споди, будь-яка собака може будь-який ролик подивитись та поділитись.
напиши там на сайті - чо Ізраїль вичитує за марш на честь Бандери і чо "Порох" матюкається до водія та чому спілкується у побуті як і Путін.
Одразу накинуться типу: "Дока падмєнілі" "Ето Док ли вообще?"
У вас секта просто. Особливо смішний "Кроп", котрий висрав - "вадінтурпабідіт"(весною) 2019 - навіть Антиколорадос сказав шо пабідіт, але в другому турі.(Кроп із києва ще й до того(!!))
показати весь коментар
02.01.2022 09:49 Відповісти
Не платив оренду?
показати весь коментар
01.01.2022 16:23 Відповісти
Потрібні деталі злочину. Може, не все так однозначно?
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
показати весь коментар
01.01.2022 16:24 Відповісти
Похмелися піди краще, хамло!
(ти диви, на людей кидається... співпляшника посадили, чи що?)
показати весь коментар
01.01.2022 19:31 Відповісти
Твої речі на твої ж плечі. Конкретно на плечі - бо голови в тебе ніт

(запитання до начальника тюрми: хто в дідька провів інтернет у штрафний ізолятор?)
показати весь коментар
01.01.2022 19:45 Відповісти
квасить с подчинёнными чы просто зависимыми всегда некошерно...
показати весь коментар
01.01.2022 16:30 Відповісти
даже сожительнице наливайте через раз...лучше через три...
показати весь коментар
01.01.2022 16:33 Відповісти
Хозяин был русскагаварящий ватник, до бабки не ходи 😁
показати весь коментар
01.01.2022 16:35 Відповісти
Это трудно, тут если почитать комменты, то все ватники, и я в том числе, патамушта русскагаварящий))))))
показати весь коментар
01.01.2022 21:37 Відповісти
С чего бы, чел с Черкащины а не с Донбасса или Крыма. Снимал жилье во Львове. Вероятность того что описываешь крайне мала хотя бы с тем что чел с Черкащины просто отказывался платить вовремя))
показати весь коментар
01.01.2022 23:33 Відповісти
скорее ватник упокойньій за коммуналку висел много
показати весь коментар
01.01.2022 16:40 Відповісти
А может кто нибудь из юристов( знающих людей) обьяснить ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Почитал и не понял - там речь идет о затриманні - то есть его раньше просто задержали по этой статье и не обязательно что осудили? Заранее благодарен.
показати весь коментар
01.01.2022 17:07 Відповісти
Если убрать середину предложения, то получится, что его задержали сейчас, а судим он был раньше:

Правоохоронці затримали зловмисника ... в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
показати весь коментар
01.01.2022 17:32 Відповісти
Да нет - из текста я сужу так, что он раньше привлекался по ст 208. Лично я так понял поэтому и спросил.
показати весь коментар
01.01.2022 17:39 Відповісти
Там просто по-тупому речення написане! Ятак розумію що "писарчук" писав зі слів "поліцаїв" - а у них "******* мова" (мова службових документів) Я так розумію що господар раніше вже був засуджений , а зараз його було затримано у відповідності з вимогами ст 208 КПК яка надає право посадовим особам поліції затримувать людей що підозрюються у вчиненні злочину і обумовлює порядок її затримання
показати весь коментар
01.01.2022 19:04 Відповісти
Дякую. З таким тлумаченням згоден. Бо дійсно, якось по тупому було написано, тому і поставило в ступор. Бо як я зрозумів по 208 ст притягти до відповідальності не можна. Ця стаття лише про затримання.
показати весь коментар
01.01.2022 19:12 Відповісти
 
 