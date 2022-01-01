Під час святкування у новорічну ніч львів’янин вбив чоловіка, який орендував у нього житло, - поліція
Під час святкування Нового року між чоловіками - власником квартири та орендарем - виник конфлікт. Перший вдарив другого ножем у серце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.
"1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці поліцейські встановили: під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт. Господар вдарив квартиранта ножем в груди, від чого той помер.
"Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - вказується у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
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прикольно если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
ну да, судьба такая.
и ведь реально - спорить готов шо севшему перед этим снилось чето и даже может ворожка чет такое высрала
судьбу то не изменить.. вот бы докопаться то. до сути то
если нож сразу не вынимать - там просто чувствуется биения мол - .. .. . . и так до ноля.(ударивший тоже чувствует время до приезда мусоров)
Юрію , ти що вбивав , що знаєш про такі тонкощі з ножем , чи просто книг начитався ?
даже есть с иглами - пацаны прокололи и игла прикольно болтается в такт пульсу.
а людей не убивал(хотелось бы сказать "кроме коммунистов и кацапов", но нет)(проверяет сияние "нимба", звонит аллаху поздравить Его с днем второго января)
напиши там на сайті - чо Ізраїль вичитує за марш на честь Бандери і чо "Порох" матюкається до водія та чому спілкується у побуті як і Путін.
Одразу накинуться типу: "Дока падмєнілі" "Ето Док ли вообще?"
У вас секта просто. Особливо смішний "Кроп", котрий висрав - "вадінтурпабідіт"(весною) 2019 - навіть Антиколорадос сказав шо пабідіт, але в другому турі.(Кроп із києва ще й до того(!!))
У порядку припущення: наприклад, квартирозйомник міг почати штовхати воза в стилі "шоб в новом году всех биндер перевешать! шоб сюда наши русские наконец зашли! и шоб в 2023 мы уже слушали проздравление нашего путина из нашего русского кремля! ну, желаю, чтобы все! абырвалг!" От власник квартири і не витримав таке борошно - слухати кацапську оральну діарею...
(ти диви, на людей кидається... співпляшника посадили, чи що?)
(запитання до начальника тюрми: хто в дідька провів інтернет у штрафний ізолятор?)
Правоохоронці затримали зловмисника ... в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.