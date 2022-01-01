Під час святкування у новорічну ніч львів’янин вбив чоловіка, який орендував у нього житло, - поліція

Під час святкування Нового року між чоловіками - власником квартири та орендарем - виник конфлікт. Перший вдарив другого ножем у серце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

"1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці поліцейські встановили: під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт. Господар вдарив квартиранта ножем в груди, від чого той помер.

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"Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - вказується у повідомленні.

Досудове розслідування триває.