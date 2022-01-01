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Подані на розгляд ВР законопроєкти про колаборантів недопрацьовані, з цього питання немає консенсусу, - Верещук

Подані на розгляд ВР законопроєкти про колаборантів недопрацьовані, з цього питання немає консенсусу, - Верещук

Зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти про колаборантів потребують доопрацювання.

Про це віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про її ставлення до законопроєктів про колаборантів Верещук сказала: "Нам потрібна стратегія в даному випадку. Ми маємо стратегію перехідного правосуддя, є відповідний законопроєкт. Він містить норми, які стосуються теми, яку ми зараз обговорюємо. На сьогодні немає розробленого законопроєкту (про колаборантів), який був би єдиним, немає консенсусу. Ми зараз говоримо про низку законопроєктів, зокрема які будуть включати й ці питання. Коли ми говоримо про колаборантів, то ми виокремлюємо лише одну частину людей. Україна має визначитися, що є колаборацією, хто буде вважатися колаборантами, яка категорія людей ніколи не буде піддана амністії. Ми зараз це теж обговорюємо на робочих групах, які я ініціюю. Ми маємо можливість обговорити це з Радою Європи, з іншими партнерами, які допомагають нам. Що таке амністія? Нам чітко треба зробити перший крок. Він має бути таким: суспільство в Україні має чітко знати, хто ніколи не підпадатиме під амністію, які люди будуть нести відповідальність за те, що вони взяли до рук зброю проти України; хто та як буде нести відповідальність після деокупації. Тоді будуть відповіді на те, хто такий колаборант чи колаборантка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "колаборант" у негативному сенсі відсутнє в міжнародному праві, будемо використовувати термін "пособник", - Резніков

На переконання Верещук, "потрібно накопичити досвід і потім у формі законопроєкту подати. На сьогодні ті депутатські законопроєкти (кажу щиро про своїх колег) не є допрацьованими - треба допрацьовувати".

Нагадаємо, на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти про встановлення кримінальної відповідальності за "колабораціонізм": №5135 від 23.02.2021 (автори законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов та інші народні депутати від політичних фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу"; всього 37 осіб), №5143 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Микита Потураєв, Єлизавета Ясько та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб) та №5144 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб). Ще раніше, у ІХ скликанні парламенту, було зареєстровано законопроєкт №2549 від 06.12.2019 (авторка законопроєкту – Оксана Савчук, позафракційна).

Автор: 

колабораціонізм (1158) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+23
ні, не бичіха, просто коллаборант Верещук. Здається, відсутність розуму та готовність служити пану (чи то Зелі, чи то *****) є ознакою слуг урода
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01.01.2022 16:39
+20
Ця Верещук повністю підходить під характеристику «бичіха». Як на неї і вигадали це слово. Нахабна, неосвітчена і корумпована хабалка, котру делегували у владу контрабандисти.
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01.01.2022 16:32
+17
Та там в тому законі повинно тільки два пункти бути
1 всі хто підтримує окупацію Криму і Донбасу а також за расісю повинні бути вислані на кацапію
2 хто не хоче бути висланий згідно пункту 1 буде депортований згідно пункту 1
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01.01.2022 16:36
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Ога-ога… з тобою все ясно, бичіха.
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01.01.2022 16:30 Відповісти
ні, не бичіха, просто коллаборант Верещук. Здається, відсутність розуму та готовність служити пану (чи то Зелі, чи то *****) є ознакою слуг урода
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01.01.2022 16:39 Відповісти
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01.01.2022 16:42 Відповісти
Підла зрадлива зелена тварина, що працює на москалів. Робіть висновки, панове! Робіть висновки!..
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01.01.2022 22:17 Відповісти
Що, на сорок мільйонів українців не знайдуть розумних , мудрих патріотів, вчених, які організували б розробку концепції і прийняття такого закону...?В Україні війна, лютий ворог навис, погрожує знищенням держави, 5 колона гопки скаче , паскудить все патріотично-українське, веде ворожу пропаганду, підривну діяльність, а убогим не хватає розуму організувати супротив, захист, Путіна чекають?Концепції у них нема...?Хай Бог милує...Клепки, честі і совісті у них нема, складається враження , що тільки нажива, одне бабло в голові..*?А хто проти цього закону, хто блокує, хто вражина, чого вони не бояться кари, де ДБР, СБУ, СБУ, САП, ВР,КМ,ОП ...., патріоти, де ж ВИ?!
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01.01.2022 17:47 Відповісти
А вам досі потрібен хто-небудь, хто наведе лад у вашій країні замість вас???
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01.01.2022 19:16 Відповісти
Ця Верещук повністю підходить під характеристику «бичіха». Як на неї і вигадали це слово. Нахабна, неосвітчена і корумпована хабалка, котру делегували у владу контрабандисти.
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01.01.2022 16:32 Відповісти
Підпишіть петицію https://petition.president.gov.ua/petition/128702 ДОЗВОЛИТИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ДОЗВОЛІВ ЗБИРАТИ В ЛІСІ МЕРТВУ ДЕРЕВИНУ, ТАКУ ЯК СУШНЯК, ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ХМИЗ І ПОРУБКОВІ ЗАЛИШКИ. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua)
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01.01.2022 16:32 Відповісти
Та там в тому законі повинно тільки два пункти бути
1 всі хто підтримує окупацію Криму і Донбасу а також за расісю повинні бути вислані на кацапію
2 хто не хоче бути висланий згідно пункту 1 буде депортований згідно пункту 1
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01.01.2022 16:36 Відповісти
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01.01.2022 16:56 Відповісти
Смелый мужик я помню в харковском универе пацанчик в ******* пришел в 2012 году с надписью партия регионов вот он знатных люлей отгреб!
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01.01.2022 17:03 Відповісти
Дополнить пункт 1 в телячих вагонах вместе со всеми родствениками.
И пункт 3 кто маэ лаптеногий паспорт что-бы избежать депортации должен или сдать 30 калаборантов или 10 убить!
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01.01.2022 17:02 Відповісти
І бути висланий згідно пункту 1 🙂
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01.01.2022 17:46 Відповісти
Ще один пункт
3. хто взяв до рук зброю і воює проти держави України, служить в незаконних терористичних організаціях
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01.01.2022 17:52 Відповісти
Нет этих нельзя в Лаптестан отпускать те добровольно едут Припять деактивировать с совковыми лопатами и ведрами радиактивную пыль собирать!
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01.01.2022 18:50 Відповісти
шавка медведчукчи...иного и не ожЫдалося....
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01.01.2022 16:36 Відповісти
сказала коллаборант Верещук
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01.01.2022 16:37 Відповісти
а шо вы хотели от тупой ватницы если сама верховная зелёная мерзость ето упоротый ватник и колоборант
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01.01.2022 16:40 Відповісти
Тим більше, що колаборанти - велика частка їхніх виборців.
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01.01.2022 17:40 Відповісти
здесь вопросов нет! Как можно собственными руками признавать себя коллаборантами. Это в Украине. А если не сделают 10 шагов к другу фюреру будут считаться изменниками и в России. Подпаливает, однако
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01.01.2022 16:43 Відповісти
С новым годом, зебики!

Сегодня вступают в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text Текст закона
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01.01.2022 16:44 Відповісти
след в след ступают за жыдоугрофиннобурятией...
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01.01.2022 16:49 Відповісти
В Україні з 1 січня зросли тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів країни. (c)
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01.01.2022 16:55 Відповісти
А что закон про измену Родины и сепаратизм у нас отменили что нужно все наново разрабатывать и принимать? Или у нас как в анекдоте когда Рада приняла закон *не убей не укради* и теперь работает над поправками
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01.01.2022 16:48 Відповісти
Краще всіляких слів. Кацапська пропагандонка з верещук і захарченко
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01.01.2022 16:49 Відповісти
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01.01.2022 16:50 Відповісти
дивує толерантність підпілля сб оун...
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01.01.2022 16:52 Відповісти
Ниче. Думаю как начнется заварушка то ни СБУ ни мусора не спасут всех рыговских и проросийских тварей и предателей.
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01.01.2022 16:55 Відповісти
зашипят о голокосте...вечный туз в рукаве .
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01.01.2022 17:00 Відповісти
А не насрать? Или мало на нас льют помоев хотя мы ничего не делаем? Змея всегда шипит когда ты ее придушишь. Но если отрежешь ей голову сразу настанет тишина. Если же послабишь хватку то она тебя и укусит. В етом и слабость украинцев потому что мы все время думаем а что кто то там скажет вместо того чтобы делать то что нам нужно. Поетому мы и проливаем свою кровь вместо того чтобы проливать кровь врагов наших
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01.01.2022 17:17 Відповісти
Дивує, що адепти шоколадного згадують про націоналістів, лише коли щось треба суттєве робити. Ви ж кричите, що ви труба які патріоти - ось і влаштовуйте свою СБ, з покаранням винних...
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01.01.2022 17:18 Відповісти
нічєво, наш мощьний гарант своєю потужною постаттю це гарантує!
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01.01.2022 16:50 Відповісти
Розгляд цого закону буде нагадувать розслідування злочинів проти Майдану!
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01.01.2022 16:55 Відповісти
Это нонсенс, но в стране дураков существо не понимающее, что такое коррупция, это существо... мыныстр
Занавес...
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01.01.2022 17:02 Відповісти
Верещук может назвать хотя бы один из принятый законов (о земле,борьбе с олигархами,игорных заведениях и т.д.)проработанными,поэтому сторонники "русского мира из СН будут его бойкотировать
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01.01.2022 17:06 Відповісти
№5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта - Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), Источник:
Вот поэтому законопроект будет буксовать пока зелевласть во главе с клованом будет у руля.
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01.01.2022 17:14 Відповісти
Що, на сорок мільйонів українців не знайдуть розумних , мудрих патріотів, які організували б розробку концепції і прийняття такого закону...?В Україні війна, лютий ворог навис, погрожує знищенням держави, 5 колона гопки скаче , паскудить все патріотично-українське, веде ворожу пропаганду, підривну діяльність, а убогим не хватає розуму організувати супротив, захист, Путіна чекають?Концепції у них нема...Хай Бог милує...Клепки, честі і совісті у них нема, складається враження , що тільки нажива, одне бабло в голові..*?А хто проти цього закону, хто блокує, хто вражина,чого вони не бояться кари, де ДБР, СБУ, СБУ, САП, ВР,КМ,ОП ...., патріоти, де ж ВИ?!
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01.01.2022 17:14 Відповісти
Какая концепция, какой закон в стране беззакония которой правят открытые предатели и колаборанты а все судьи продажные украинофобы? К бузине всех отправлять без вариантов. Иначе ети прокацапленные твари зачистят всех украинцев
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01.01.2022 17:20 Відповісти
Мэри Попинс, можно подумать что мы первые в мире и никто до нас не сталкивался с вопросом коллаборации? Ну это же уже давно человечеством пройденный этап … возьмите страны Европы после второй мировой… я знаю что в лугандоне очень товарисча сралина уважают, так вот пусть жители этой Швейцарии вспомнят что вождь народов делал не только с прямыми фашистскими коллаборантами а и просто с людьми попавшими под оккупацию. Закон нужно при6имать он нужен и в нем надо учесть что все кто работал (даже т.н. Мирные)на рашку должны в той или иной мере ответить за свои поступки.
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01.01.2022 17:28 Відповісти
тупе неосвічене сотворіння ій би насіння продавати на привокальному ринку а воно міністерка шок люди що 3 нами коіться
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01.01.2022 17:31 Відповісти
ЯкЕ ж вонО ГИДОТНЕ !
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01.01.2022 17:31 Відповісти
Вона пропонує почекати з "опитом" ще років з 10?
Якщо не спроможні, йдіть геть.
По убеждению Верещук, "нужно накопить опыт и затем в форме законопроекта представить. Источник:
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01.01.2022 17:37 Відповісти
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01.01.2022 17:40 Відповісти
«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма"…»

В.М. Молотов, председатель Совнаркома СССР, министр иностранных дел, речь на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.
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01.01.2022 17:42 Відповісти
******** зеленые. Есть криминальные статьи терроризм и террористические организации. Все эти лнр/днр очень хорошо туда ложаться.
Только Петя, в свое время , обосрался через СНБО вносить их в списки террористов. А про зэзедента вообще молчу
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01.01.2022 17:53 Відповісти
Коллаборантка сказала. что закон о коллаборантах не готов, и не будет готов пока мы не уберём шмарклю.
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01.01.2022 18:24 Відповісти
Ми маємо стратегію перехідного правосуддя, є відповідний законопроєкт. Він містить норми, які стосуються теми, яку ми зараз обговорюємо. На сьогодні немає розробленого законопроєкту (про колаборантів), який був би єдиним, немає консенсусу.- набір речень,котрі заперечують одне другого вказують на те,що це щось "зелене",але зовсім не "номо sapiens"
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01.01.2022 19:20 Відповісти
Муж Верещучки во времена Майдана руководил "Альфой" и захватом "дома профспилок".
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01.01.2022 19:28 Відповісти
Терпіти не можу цю хабалку.
Пара вовочці - хрипатий членограй і бичиха верещучка
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02.01.2022 13:31 Відповісти
Тому що забагато колаборантів во власті!
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27.01.2022 20:56 Відповісти
 
 