Подані на розгляд ВР законопроєкти про колаборантів недопрацьовані, з цього питання немає консенсусу, - Верещук

Зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти про колаборантів потребують доопрацювання.

Про це віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про її ставлення до законопроєктів про колаборантів Верещук сказала: "Нам потрібна стратегія в даному випадку. Ми маємо стратегію перехідного правосуддя, є відповідний законопроєкт. Він містить норми, які стосуються теми, яку ми зараз обговорюємо. На сьогодні немає розробленого законопроєкту (про колаборантів), який був би єдиним, немає консенсусу. Ми зараз говоримо про низку законопроєктів, зокрема які будуть включати й ці питання. Коли ми говоримо про колаборантів, то ми виокремлюємо лише одну частину людей. Україна має визначитися, що є колаборацією, хто буде вважатися колаборантами, яка категорія людей ніколи не буде піддана амністії. Ми зараз це теж обговорюємо на робочих групах, які я ініціюю. Ми маємо можливість обговорити це з Радою Європи, з іншими партнерами, які допомагають нам. Що таке амністія? Нам чітко треба зробити перший крок. Він має бути таким: суспільство в Україні має чітко знати, хто ніколи не підпадатиме під амністію, які люди будуть нести відповідальність за те, що вони взяли до рук зброю проти України; хто та як буде нести відповідальність після деокупації. Тоді будуть відповіді на те, хто такий колаборант чи колаборантка".

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На переконання Верещук, "потрібно накопичити досвід і потім у формі законопроєкту подати. На сьогодні ті депутатські законопроєкти (кажу щиро про своїх колег) не є допрацьованими - треба допрацьовувати".

Нагадаємо, на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти про встановлення кримінальної відповідальності за "колабораціонізм": №5135 від 23.02.2021 (автори законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов та інші народні депутати від політичних фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу"; всього 37 осіб), №5143 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Микита Потураєв, Єлизавета Ясько та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб) та №5144 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб). Ще раніше, у ІХ скликанні парламенту, було зареєстровано законопроєкт №2549 від 06.12.2019 (авторка законопроєкту – Оксана Савчук, позафракційна).