Застосунок "Вдома" під час перетину КПВВ встановлювати не потрібно, але подорожуючі мають дотримуватися карантинних обмежень, - Мінреінтеграції

Наприкінці 2021 року Кабмін спростив процес перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя і виїзду з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

З 31 грудня мобільний застосунок "Вдома" під час перетину КПВВ встановлювати не потрібно, а також немає вимоги проходити тестування на COVID-19.

При цьому на території України діють карантинні обмеження, тому усім громадянам під час поїздок автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом міжобласного сполучення необхідно мати один з наступних документів:

- оформлене в системі "Дія" (на порталі або у мобільному застосунку) міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат - "жовтий" (при одній дозі вакцини) або "зелений" (при повній імунізації);

- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз;

- сертифікат на підставі одужання.

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Якщо людина отримала позитивний результат тестування на COVID-19 після перетину КПВВ, вон має піти на самоізоляцію. Її можна пройти на контрольованих Україною територіях або повернутися на тимчасово окуповані території.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими проживають разом. Відповідно до стандартів надання медичної допомоги хворим на COVID-19, затверджених МОЗ, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. В такому випадку ці особи мають звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, для відбору зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, та у разі позитивного результату, здійснення клінічного спостереження, своєчасної медичної допомоги та запровадження протиепідемічних заходів. Відтак, особа, яка має позитивний результат тестування може пройти самоізоляцію під наглядом лікаря, а у випадках гострого перебігу захворювання підлягає госпіталізації", - підкреслюють у відомстві.