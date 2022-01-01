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Новини Коронавірус і карантин
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Застосунок "Вдома" під час перетину КПВВ встановлювати не потрібно, але подорожуючі мають дотримуватися карантинних обмежень, - Мінреінтеграції

Застосунок

Наприкінці 2021 року Кабмін спростив процес перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя і виїзду з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

З 31 грудня мобільний застосунок "Вдома" під час перетину КПВВ встановлювати не потрібно, а також немає вимоги проходити тестування на COVID-19.

При цьому на території України діють карантинні обмеження, тому усім громадянам під час поїздок автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом міжобласного сполучення необхідно мати один з наступних документів:

- оформлене в системі "Дія" (на порталі або у мобільному застосунку) міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат - "жовтий" (при одній дозі вакцини) або "зелений" (при повній імунізації);

- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз;

- сертифікат на підставі одужання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від 30 грудня заїхати в Україну з окупованих територій Донбасу та Криму можна без самоізоляції, - Верещук. ВIДЕО

Якщо людина отримала позитивний результат тестування на COVID-19 після перетину КПВВ, вон має піти на самоізоляцію. Її можна пройти на контрольованих Україною територіях або повернутися на тимчасово окуповані території.

"Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими проживають разом. Відповідно до стандартів надання медичної допомоги хворим на COVID-19, затверджених МОЗ, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. В такому випадку ці особи мають звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, для відбору зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, та у разі позитивного результату, здійснення клінічного спостереження, своєчасної медичної допомоги та запровадження протиепідемічних заходів. Відтак, особа, яка має позитивний результат тестування може пройти самоізоляцію під наглядом лікаря, а у випадках гострого перебігу захворювання підлягає госпіталізації", - підкреслюють у відомстві.

Автор: 

пункт пропуску (800) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+6
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01.01.2022 17:32
+5
Так-так, сєпари коли їхатимуть по українську пенсію будуть дотримуватися всіх норм. А потім спалах буде не там у них, а тут. Верещучка стане головною рушійною силою поширення зарази з орди. Паскуда.
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01.01.2022 17:31
+3
Ой как смело! ну прям герои!
Против власти пророссийского подонка люди с фанерными щитами под пули шли, а не под оливье геройствовали...
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01.01.2022 18:02
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Дебільне слово видумали "застосунок".
Чим слово "додаток" не вгодило?
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01.01.2022 17:18 Відповісти
якась миниЭСТЭРКА так выришыла...
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01.01.2022 17:43 Відповісти
В одном случае приложение, ни к чему не обязывающее, в другом - обязывающее употреблять что-то. Хотя вы правы, додаток будет достаточно. А мож то неправильный перевод (онлайн) слова додаток с лаптеунтового . Если вы - кацап, опохмелиться и ягельком захряцать... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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01.01.2022 17:44 Відповісти
Им же( колобарантам) бесплатно тест сделают. Так что все нормально - могут ехать. Где еще в Украине делают тест бесплатно? Что еще надо знать об этой власти?!
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01.01.2022 17:30 Відповісти
Это их будущие избиратели, точно также как и у нас демократы пускают через мексиканскую границу кого ни попадя зная что они когда легализуются будут голосовать за демократов.
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01.01.2022 17:47 Відповісти
Голоса украинских и американских патриотов размываются голосами хер знает кого
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01.01.2022 17:49 Відповісти
Бесплатно? ДА неужели? Вагончик с бесплатными тестами один - это 30 человек в день, а проходит через КПВВ не меньше тысячи в день. Остальное все за деньги. ИФА-тест 650 грн. "ВДОМА" отменили. сейчас пенсы попрут. ОРДЛО ограничивает выезд раз в месяц. А так бы эти пенсы шастали туда-сюда. Раньше. до пандемии. до 12 тысяч в день проходило. В очереди приходилось стоять по 8 часов чтобы пройти в Украину.
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02.01.2022 03:24 Відповісти
Так-так, сєпари коли їхатимуть по українську пенсію будуть дотримуватися всіх норм. А потім спалах буде не там у них, а тут. Верещучка стане головною рушійною силою поширення зарази з орди. Паскуда.
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01.01.2022 17:31 Відповісти
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01.01.2022 17:32 Відповісти
Ой как смело! ну прям герои!
Против власти пророссийского подонка люди с фанерными щитами под пули шли, а не под оливье геройствовали...
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01.01.2022 18:02 Відповісти
Трындеть на Волгу, - там тоже вода соленая(если не бычишь в людях)
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01.01.2022 19:04 Відповісти
Эти путешенствоваки нам "Омикрон" принесут.
Надо их отолерастить.
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01.01.2022 17:51 Відповісти
А ці голодні ордловскіє женщіни у військомат на облік будуть поставлені ?!
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01.01.2022 17:52 Відповісти
Многовато хлопот из-за лугандонского люмпена.

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01.01.2022 17:58 Відповісти
Та да. Вечно Россия с кем-то воюет, подонки фашистские.
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01.01.2022 18:03 Відповісти
А вот интересно, если тест положительный. куда будет сообщать лаборатория, в рельсу? Ну допустим, уехать не сможет без отрицательного теста, но в Станице, будет околачиваться в банке, ПФУ и всех заражать.
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02.01.2022 03:29 Відповісти
 
 