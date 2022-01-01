У РФ заявили, що оприлюднення списку антиросійських санкцій може зірвати переговори із США
У США закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а в Росії пригрозили зірванням переговорів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова.
"Публікація списку антиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосли США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. Це і є їхнє головне призначення", - написав посадовець.
За словами Пушкова, загроза нових санкцій - "вірний засіб зриву переговорів".
Нагадаємо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між Володимиром Путіним та Джо Байденом.
Вашингтон переконаний, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, підтвердив представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови.
Своєю чергою пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".
Це була вже друга бесіда президентів США та РФ у грудні.
Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.
Група з 24 фахівців стосовно Росії та колишніх співробітників адміністрації США з нацбезпеки закликала Вашингтон оприлюднити заходи, погоджені на випадок нападу РФ на Україну.
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- по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;
- по поводу предоставления зеленого света строительству и запуску «Северного потока - 2»;
- по поводу недопущения членства Украины в НАТО;
- по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);
- по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в 200 млн. дол. сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;
- по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;
- по поводу попыток заставить Украину осуществлять т.н. «Минские соглашения»;
- по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.
Но Путину всего этого было мало. Он хотел большего. И он таки получил это.
30 декабря он получил от Байдена еще три увесистых предновогодних подарка.
Во-первых, он получил сам разговор с Байденом - в прямое опровержение регулярных, бесконечных, лживых клятв самого Байдена в том, что он якобы «никогда не будет обсуждать Украину без Украины». В очередной - шестой - раз за этот год Байден обсуждал с Путиным Украину без Украины.
Во-вторых, в прямое противоречие тому, что американская сторона сама https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/30/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/ постоянно выставляла в качестве предварительных условий самого факта переговоров с Кремлем: «Существенный прогресс на переговорах возможен только при осуществлении деэскалации, а не эскалации» (то есть при условии отвода российских войск от российско-украинской границы), и при по-прежнему отсутствии такой деэскалации переговоры с Путиным происходят, причем на них достигаются существенные результаты.
В-третьих, в ходе разговора Путин получил новое обещание от Байдена - не передавать Украине определенные виды оружия, какие самим фактом своего нахождения на территории Украины могли бы в большой степени защитить ее от новых путинских атак, - обещание, которое Кремль тут же http://kremlin.ru/events/president/news/67487 поторопился сделать публичным : «Джозеф Байден подчеркнул..., что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».