У РФ заявили, що оприлюднення списку антиросійських санкцій може зірвати переговори із США

У США закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а в Росії пригрозили зірванням переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова.

"Публікація списку антиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосли США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. Це і є їхнє головне призначення", - написав посадовець.

За словами Пушкова, загроза нових санкцій - "вірний засіб зриву переговорів".

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Нагадаємо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між Володимиром Путіним та Джо Байденом.

Вашингтон переконаний, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, підтвердив представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови.

Своєю чергою пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Це була вже друга бесіда президентів США та РФ у грудні.

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Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

Група з 24 фахівців стосовно Росії та колишніх співробітників адміністрації США з нацбезпеки закликала Вашингтон оприлюднити заходи, погоджені на випадок нападу РФ на Україну.