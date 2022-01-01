УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
15 324 124

У РФ заявили, що оприлюднення списку антиросійських санкцій може зірвати переговори із США

У РФ заявили, що оприлюднення списку антиросійських санкцій може зірвати переговори із США

У США закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а в Росії пригрозили зірванням переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексія Пушкова.

"Публікація списку антиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена експосли США в Москві, має зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. Це і є їхнє головне призначення", - написав посадовець.

За словами Пушкова, загроза нових санкцій - "вірний засіб зриву переговорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гарантії безпеки" від Кремля суперечать порядку у Європі, - президент Фінляндії Нііністе

Нагадаємо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між Володимиром Путіним та Джо Байденом.

Вашингтон переконаний, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, підтвердив представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови.

Своєю чергою пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

Це була вже друга бесіда президентів США та РФ у грудні.

Також читайте: Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

Група з 24 фахівців стосовно Росії та колишніх співробітників адміністрації США з нацбезпеки закликала Вашингтон оприлюднити заходи, погоджені на випадок нападу РФ на Україну.

Автор: 

росія (65035) США (22665) Пушков Олексій (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
А чого московитам боятись цих санкцій?чого так заметушились?Вони ж миролюбиві і нападати не збираються відповідно ці санкції ніколи введені не будуть.
показати весь коментар
01.01.2022 17:45
+28
Немає ніяких перемовин США із Мордором. Є розмова поліцейського з психічнохворим.
показати весь коментар
01.01.2022 17:58
+16
С террористами переговоров не ведут.
показати весь коментар
01.01.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А як же корисні санкції для Кремля?
показати весь коментар
01.01.2022 19:46 Відповісти
Обοςραλιςь раньше времени !
показати весь коментар
01.01.2022 20:19 Відповісти
А що, хіба "Іскандери" і "Тополя" вже не сміються над санкціями, чи вже санкції не на користь?
показати весь коментар
01.01.2022 20:22 Відповісти
вірно, нехай сюрприз буде
показати весь коментар
01.01.2022 20:30 Відповісти
Кто заявил о "срьіве переговоров " - Пушков ! Єто епархия МИД РФ , и если Лавров молчит , то вброс Пушкова - не более , чем простой зондаж позиции США и ЕС. Тут хорошо бьіло бьі опубликовать "утечку информации" о санкциях через СМИ , без официального подтверждения или опровержения . И прозондировать Кремль...
показати весь коментар
01.01.2022 21:04 Відповісти
Никто не замечает, как грозна и страшна рф. Поэтому с кремля и визг поросячий.
показати весь коментар
01.01.2022 21:17 Відповісти
Орки считают, не существует в мире равных им. Вот они могут выдвигать условия, а остальной мир не может - ну он не полноценный, второго сорта. Удивляет почему зверей до сих пор воспринимают как людей?У них другая структура ДНК, нужно давно было это понять. Человечество спасёт только полная изоляция , клетки, кастрация - позволит остановить размножение....
показати весь коментар
01.01.2022 21:20 Відповісти
Цапів на гілляку!
показати весь коментар
01.01.2022 21:36 Відповісти
_Путлер не хочет чтобы обайден огласил перечень санкций в т. ч. потому, что тогда обамышу будет тяжелей сдать назад и устроить очередную "перезагрузку" - а именно об этом два ***** сейчас за спиной у всех шушукаются.
показати весь коментар
01.01.2022 22:09 Відповісти
Байден полностью перешел на сторону Путина по всем значимым для Украины вопросам:
- по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;
- по поводу предоставления зеленого света строительству и запуску «Северного потока - 2»;
- по поводу недопущения членства Украины в НАТО;
- по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);
- по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в 200 млн. дол. сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;
- по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;
- по поводу попыток заставить Украину осуществлять т.н. «Минские соглашения»;
- по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.

Но Путину всего этого было мало. Он хотел большего. И он таки получил это.
30 декабря он получил от Байдена еще три увесистых предновогодних подарка.

Во-первых, он получил сам разговор с Байденом - в прямое опровержение регулярных, бесконечных, лживых клятв самого Байдена в том, что он якобы «никогда не будет обсуждать Украину без Украины». В очередной - шестой - раз за этот год Байден обсуждал с Путиным Украину без Украины.

Во-вторых, в прямое противоречие тому, что американская сторона сама https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/30/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/ постоянно выставляла в качестве предварительных условий самого факта переговоров с Кремлем: «Существенный прогресс на переговорах возможен только при осуществлении деэскалации, а не эскалации» (то есть при условии отвода российских войск от российско-украинской границы), и при по-прежнему отсутствии такой деэскалации переговоры с Путиным происходят, причем на них достигаются существенные результаты.

В-третьих, в ходе разговора Путин получил новое обещание от Байдена - не передавать Украине определенные виды оружия, какие самим фактом своего нахождения на территории Украины могли бы в большой степени защитить ее от новых путинских атак, - обещание, которое Кремль тут же http://kremlin.ru/events/president/news/67487 поторопился сделать публичным : «Джозеф Байден подчеркнул..., что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».
показати весь коментар
01.01.2022 23:16 Відповісти
Это тебе Ларион рассказал ?
показати весь коментар
01.01.2022 23:37 Відповісти
илларионов, перелогинься.
показати весь коментар
01.01.2022 23:56 Відповісти
По сути есть что сказать?
показати весь коментар
04.01.2022 03:58 Відповісти
Yea. Where in the States are you from?
показати весь коментар
04.01.2022 04:08 Відповісти
Он из штата, названного в честь мумии в зиккурате. Из города расчлененок.
показати весь коментар
04.01.2022 09:28 Відповісти
"животворящий козачок" вже так надиплЬОматував за рік, що йому не вірять навіть колишні держ.посадовці.
показати весь коментар
01.01.2022 23:21 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 23:39 Відповісти
У русского медведя, похоже, начинается "медвежья" болезнь.
показати весь коментар
02.01.2022 04:05 Відповісти
как обычно все в тихоря хотят чтоб солгать потом
показати весь коментар
02.01.2022 11:33 Відповісти
Искандеры и тополя перестали смеяться. Но ведь согласно путинской теории и инфляция на пользу. За один доллар теперь дают БОЛЬШЕ !!! деревянных рублей. Так что все должно быть во благо путиноидам
показати весь коментар
02.01.2022 14:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 