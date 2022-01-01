Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 січня, у Києві відбулася традиційна щорічна смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Колона людей пройшла від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик.

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ФОТО, ВІДЕО - Олег Богачук