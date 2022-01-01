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Новини Бандера - герой
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Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 січня, у Києві відбулася традиційна щорічна смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій. 

Колона людей пройшла від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Києві відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери. ФОТО

Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 01
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 02
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 03
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 04
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 05
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 06
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 07
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 08
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 09
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 10
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 11
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 12
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 13
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 14
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 15
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 16
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 17
Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва 18

ФОТО, ВІДЕО  - Олег Богачук

Бандера Степан (196) марш (334) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+90
Вороги верещать - а нам своє робити.
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01.01.2022 18:31
+89
Героям СЛАВА !
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01.01.2022 18:26
+63
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01.01.2022 18:32
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Плиз без вы


это на каком, ущербная ты ********* под прокси?
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01.01.2022 22:28 Відповісти
а кому это нужна азиопская помойка паРаша-рассея, ась, кацапсина убогая? поделись, болезный ...
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01.01.2022 22:36 Відповісти
Лапоть заблуділсо.
Іді дамой, воткі ніт.
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01.01.2022 22:42 Відповісти
русмартышка, почему вы так любите прятаться за флагом США? Стыдно своей ссаной триколорной тряпки?
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01.01.2022 23:14 Відповісти
Максимушка, а это твой родной флаг? Татарский жмет?
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03.01.2022 05:12 Відповісти
Неможливо категорично називати Степана Андрійовича "героєм", бо в українському народі такими прийнято величати безпосередніх учасників боїв. Але що С.А.Бандера - визначний організатор боротьби за волю України проти всіх зайд (московитів, поляків, німців...), це безсумнівно! Так само безсмумнівно, що він, як справжній патріот, не міг бути антисемітом. Тому носій плаката під час походу - або круглий йолоп, або московський лакей. Будь-які твердження про "жидовсько-московську" силу, владу, диктатуру... - це спроби хоч трохи перекласти вину за надзвірячі злочини Москви на голову інших народів.
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01.01.2022 22:18 Відповісти
Бої це не тільки те, що "на коні з шашкою". Організатор боротьби, за яку його посадили в нацистський концтабір, це також може бути героїзмом.
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02.01.2022 00:20 Відповісти
https://youtu.be/ydiOvBj77GQ ПОЧЕМУ БАНДЕРА - БАТЬКА УКРАИНЦЕВ? (ФЕНОМЕН БАНДЕРЫ)
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01.01.2022 22:24 Відповісти
Пропагандисты москалей давно решили сделать Бандеру центральным обьектом своей пропаганды, а обычные москали обзывают нас бЕндеровцами. На самом же деле, он не разбойник, и не апостол. И для него конечно тоже всё не просто.
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01.01.2022 22:31 Відповісти
Когда Бандеру арестовало Гестапо, на допросе немчура орёт, кто дал ему право оглашать независимое государство, мол что такое право имеет только Фюрер!
Но он не плачет, и не рыдает. На все вопросы он спокойно отвечает, что такое право принадлежит украинскому народ.
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01.01.2022 22:35 Відповісти
Фатальною помилкою А.Гітлера було те, що Рейх у 1941 році не визнав Незалежну Україну, проголошену ОУН у Львові. Тоді Українці ще свіжо пам"ятали і Голодомор, і репресії, і колгоспи і русифікацію і паплюження наших національних Святинь і Цінностей московськими більшовиками - окупантами. Визнавши Україну, Вермахт отримав би сотні свіжих і мотивованих дивізій, мільони солдатів-українців, і Москві настав би кінець навіки.
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02.01.2022 12:29 Відповісти
Союз з диктатором ні до чого доброго не приводить.
Диктатор використовує союзника, а потім знищує.
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02.01.2022 17:32 Відповісти
Походили, погорлали, попили пива и разошлись.
Ни одного депутата-бандеровца, не говоря о фракции.
Настоящие бандеровцы известны не маршами, а конкретными делами,
от которых у НКВДистов волосы шевелились на голове.
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01.01.2022 22:49 Відповісти
А чому ж ви не голосуєте за націоналістів?
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02.01.2022 00:44 Відповісти
Бо вони підробні. Не справжні. Підставні.
За них не треба голосувати - ними треба бути.
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02.01.2022 02:24 Відповісти
Сам ти підробний.
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02.01.2022 17:43 Відповісти
А ти справжня - ватниця.
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02.01.2022 18:41 Відповісти
я даже х.з. чем думать надо - это если бы после прохождения армии Александра по Малой азии, какие то фригийцы заявили: Вот, теперь мы независимы(давай дэнги за проход подкреплений), так шо считайся с нами, Алуксашка.
Понятно шо Гитлер оскорблен был от такого. я то не тоталитарист, но вот вы - как бы отнесся к такой ситуации?
думаю шо резко
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02.01.2022 11:09 Відповісти
Спам - аргумент импотентов.
Походили, погорлали, попили пива и разошлись.
Ни одного депутата-бандеровца, не говоря о фракции.
Настоящие бандеровцы известны не маршами, а конкретными делами,
от которых у НКВДистов волосы шевелились на голове.
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02.01.2022 14:34 Відповісти
Справжні на фронті воюють, вони також бандерівці, а ти тут воду мутиш.
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02.01.2022 17:46 Відповісти
Фронт проходить скрізь, бо комусь треба давати по рогах таким як ти.
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02.01.2022 18:40 Відповісти
Знатно палають пердаки у вати
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01.01.2022 23:12 Відповісти
А є від чого палати ?
Хтось боїться тої ходи ?
Пройти два квартали з транспарантами - це не те, що мати більшість у Раді.
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01.01.2022 23:15 Відповісти
Після Нового Року ще не відішли,чи шо?
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02.01.2022 00:09 Відповісти
На відміну від вас спиртного не випив ні краплини.
Вже 30 років відбуваються ці марші зі смолоскипами,
лунають лозунги "Україна понад усе!", "Смерть ворогам!",
погорлали, і наступного дня пішли платити Ахметову комуналку.
Степан Андрійович цього б не схвалив.
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02.01.2022 02:22 Відповісти
Що пропонуєте,мовчки стояти у стойлі,как кацапи?
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02.01.2022 05:05 Відповісти
Люди не роблять-вам не довподоби. Люди роблять-знову щось не те. Що заважає піти на ахметова?
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02.01.2022 05:09 Відповісти
Піти на Ахметова заважають дурні.
Які думають, що покричавши "Смерть ворогам", вже вийшли зі стойла.
Скотина у стойлі теж "вільно" ремигає, але доїться і йде на м'ясо.
Степан Андрійович відомий ДІЛАМИ, а не кричалками на вулиці.
Святкувати день його народження треба реальними досягненнями.
Тоді лозунг "Україна понад усе!" наповнюється змістом.
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02.01.2022 09:43 Відповісти
Піти на Ахметова можуть тільки зрадники, бо Ахметов працює на Україну, рятував і рятує нашу нещасну економіку. Йти треба на упиря бєню, він вже пів Америки пригріб за наші гроші.
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02.01.2022 17:51 Відповісти
А хто, як не Ахметов купив найдорожчу квартиру у Лондоні ?
А хто нещодавно купив замок на узбережжі Франції ?
Це він так "рятує Україну " ????
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02.01.2022 18:46 Відповісти
шо там відомо? тупо засрати війська німецькі типу - йдіть нахєр, ми тепер тут главнюки?
так на місці Гітлера - ви би що зробив, га?
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02.01.2022 22:23 Відповісти
Не ************. Однією з рушійних, потужних сил Майдану були бандЕрівці, тому що організовані, хоробрі, готові відстоювати свої ідеї до скону. Те ж саме і на війні - вони Там в перших рядах з перших годин. А Те, що обиватель , вата сциться , заздрить і ненавидить кращих від себе - аксіома, підтверджена, доречі, і нашою багатовіковою історією. Кількісний склад УСІХ паланок Запорізької Січі не перевищував (50-60)тис.чоловік, але яких ЧОЛОВІКІВ. А ЦЕ - крапля в морі, в порівнянні з усією Україною, погодьтеся. А від воїна не можна вимагати бути політиком. Бо політика це - брехня і словоблудіє. Тому, коли страшно, важко, коли БІДА плебс звертається до вояків, а як тільи небезпека відійшла, про них намагаються, навіть, не згадувати, бо в порівнянні з ними, виглядає(цей самий плебс, ватнік, обиватель) жалюгідно. А кому ЦЕ сподобається?
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02.01.2022 15:35 Відповісти
"Ідеї до скону" ?
Такі як ви, тільки й мріють, щоб усі реальні патріоти сконали.
А за Україну треба вбивати, а не вмирати.
То хто тут ********** ?
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02.01.2022 17:24 Відповісти
Коли ти вже сконаєш продажний путлербот "кольт", ти вже давно тут смердиш.
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02.01.2022 17:56 Відповісти
"Ахметов працює на Україну" ???
Ахметов хотів стати царем Донбасу - жити на дотації з центру,
а прибуток з продажу вугілля та металу класти у власну кишеню.
Саме з цього розпочалася кампанія "путін-приди!"
Це Ахметов привів війну в Україну., а ви за нього тут гавкаєте ?
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02.01.2022 18:38 Відповісти
Не "стартуйтe" Colte. Стосовно "************", це стосується Вашого твердження, що вони "тільки ходять 30-ть років. Націоналісти, як на мене, завжди були Є і, сподіваюсь ЗАВЖДИ БУДУТЬ на вістрі , пробач за пафос, боротьби за Вкраїну. Та й самі Марші нагадують в тому числі і припіздєнту, що в Україні за Вкраїну завжди буде кому вбивати, а не тільки і не стільки вмирати.
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02.01.2022 21:10 Відповісти
я щось х.з. за ту Січ, бо там турки би без проблем осадили й засадили.
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02.01.2022 22:25 Відповісти
Як ви розумієте, я їх сам не рахував, першоджерела в яких проводився такий аналіз можу назвати. Наприклад. Історія УРСР в 10 томах. Хоча не тільки і не стільки. А стосовно "протів турок" 50 тис. січовиків-слабо. То згадайте Гетьмана Сагайдачного, який 70тис. козаків розгромив турків під Хотином. Чи Що ви мали на увазі?
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03.01.2022 00:05 Відповісти
може 40тис.
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03.01.2022 09:37 Відповісти
На може нема надьожі. Так, козаків 40 тис. А загальна кількість козацько- польського війська складала за різними джерелами 70-90 тис .
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03.01.2022 11:58 Відповісти
день горіння кацапських пердакіа оголошую відкритим
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01.01.2022 23:53 Відповісти
Слава Україні !!!
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01.01.2022 23:53 Відповісти
Потрібні націоналісти при владі! Голосуватиму за ВО"Свободу"!
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02.01.2022 00:43 Відповісти
Рядові свободівці націоналісти, але керують ними підставні
неукраїнські провокатори. Це зрозуміли навіть на Львівщині,
де вони не набрали навіть 3%.
Люди мають очі й мізки і провокаторам не вірять.
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02.01.2022 02:27 Відповісти
так, вони схожі на ряжених.Таке враження, що оті їхні смолоскипні ходи -- лише для картинки на рос.ТВ про бандеровців...
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02.01.2022 06:03 Відповісти
Може, коли ви дивитесь на світ з вікна своєї комфортабельної квартири в Києві, для Вас вони ТАК І ВИГЛЯДАЮТЬ. А, ось сепарасти і косаби на фронті ТАК не вважають.
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03.01.2022 12:07 Відповісти
Якби ми мали справжніх націоналістів, Ахметов уже по землі б не ходив.
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02.01.2022 02:32 Відповісти
а був би вже президентом
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02.01.2022 07:43 Відповісти
Президентом чого? Палати інвалідів ?
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02.01.2022 09:47 Відповісти
Ясно, що тільки націоналісти дбатимуть за державу, бо вони державники, як і усі праві партії в кожній країні, а не чужинці і асимільовані, або вражені комуністичною вірою.
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02.01.2022 18:03 Відповісти
Це Ахметов - націоналіст ?
Позашлюбний синочок секретаря парторганізації "Південмашу" Кучми -
"не вражений комуністичною вірою" ?
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02.01.2022 18:51 Відповісти
прилЕтiло з ходи малоросу-торчку))

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02.01.2022 00:57 Відповісти
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02.01.2022 01:04 Відповісти
Привет украинцам с Казахстана!
Слава Степану Бандере!
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02.01.2022 08:03 Відповісти
Очередное "фекальное" шествие)))
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02.01.2022 10:15 Відповісти
Пішов би та сказав це їм там на Марші. А потім відписався, як то бігати по Києву із запаленим у сраці факелом.
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02.01.2022 10:35 Відповісти
ч *** Рашкі н?
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02.01.2022 19:29 Відповісти
********* гена, зачем ты жрешь говно?
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02.01.2022 20:13 Відповісти
Іпало захлопнув і хуттеньнко до кракаділа Гєни на куй.
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03.01.2022 00:09 Відповісти
Ні, черговий совкоДрочер.
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07.01.2022 21:02 Відповісти
Це наша земля і наші герої. І усій ворожій та ватній нечисті до них зась.
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02.01.2022 10:48 Відповісти
Эти израйлетяне нехотят извиниться за ложные обвинение украинцу жившему в США Ивану Демьюнеку? Пытались навесить ему преступления другого человека Они больные на голову со своим голокостом. Но Украина ценит своих героев. Посмотрите фильм на нетфликсе Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) и вам все станет ясно про продажных евреев.
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02.01.2022 10:53 Відповісти
Ага, дивись, ондечки вже в чергу вишикувались.
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03.01.2022 00:11 Відповісти
Больше всего украинский национализм обожают обсуждать русские и евреи.
Хотя в России и Израиле, националисты, патриоты, есть опора этих государств.
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02.01.2022 11:08 Відповісти
патриот - как "верующий" - дай ему выбор - На Абрамс с гранаткой, или почитать "святое писсание" - то тех что выбрали первое - смело забирай в психушку, ой, в отряд Президента. ну или в морг)) норм. человек может покричать, но на танк не полезет(танк защищает пехота, поди дойди до броска то)))
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02.01.2022 11:12 Відповісти
Теоретик...
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02.01.2022 21:14 Відповісти


Израиль на националистах, патриотах держится, не было бы их, не было бы государства.
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02.01.2022 11:16 Відповісти
непонятно чего жиды развонялись по поводу Бандеры! виват израэль - патриотизм, Слава Украине-нацизм?
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02.01.2022 13:38 Відповісти
Меня все время мучает вопрос - КАКОЙ украине слава?

Той, где старики доживают на нищенскую пенсию, той где дети умирают в маршрутках по дороге в больницу, той где атошник убив человека отделівается штрафом, той где за коммунальніе долги пенсионеолв и инвалидов лишаю жилья, той где братоубийственная война длится дольше чем Вторая Мировая и наконец той где самый нищий народ и самые богатые депутаты в МИРЕ? Ответьте мне, КАКУЮ Украину вы славите..»патриоты»?
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03.01.2022 06:34 Відповісти
а ты дефективный какой советский союз прославлял, который держал в лагерях 50 млн быдла, и за счет бесплатной раб силы существовал? или тот, который гнал быдло как стадо баранов на минные поля, расстреливал без суда? может тогда пенсия была шикарная))))) только не звезди придурок что в Украине лишают жилья за долги! это у тебя на засРашке так. где у нас братоубийственная война, осел? буряты или даги или удмурты или марийцы или якуты....наши братья???))) ты баран!
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04.01.2022 17:53 Відповісти
Израиль держится на миллиардах ежегодной помощи из кармана американского налогоплательщика. Без этих миллиардов долларов никакие патриоты его бы не спасли.
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02.01.2022 17:36 Відповісти
ммм, фигня. штаты наоборот эмбарго делали как и Сралин, но "евреи" вырулили, Франция опять же помогала и диаспора.

реально Израиль выстоял, совок помогал арабам и т.д.,
ну а теперь израиль на нас срет.
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02.01.2022 22:16 Відповісти
Кацапе, пам'ятай: похмеляючись 1 січня, ти святкуєш день народження Степана Бандери
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02.01.2022 11:25 Відповісти
зараз конче потрібний національний лідер з проевропейським курсом , без офшорів та канахветних фабрик ,без комік гурту та бізнесом в россії
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02.01.2022 12:49 Відповісти
Вакарчук? Не?)
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02.01.2022 14:17 Відповісти
Оце картаве недолуге чмо ?
Нехай хрипить у свій мікрофон: "Я не здамся без вою"...
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02.01.2022 14:37 Відповісти
А немного чувства юмора?))) Разве он стоит наших нервов) Это был сарказм на предыдущий комент, в котором нам предлагается очередной кот в мешке)
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02.01.2022 14:47 Відповісти
Сарказм засчитан
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02.01.2022 17:26 Відповісти
ого се у вас чувство.... тонкость не каждый заценит ведь... тонкость юмора то
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02.01.2022 22:19 Відповісти
Роль Бандери перебільшена. Адже він всю війну просидів у німецькому концентраційному таборі. Він нікого не вбивав. Але у москалів підгорає від самого імені Бандери. Вони його і досі бояться. І нехай вони всі подохнуть зі страху.
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02.01.2022 14:58 Відповісти
Знаючи, що в Москві є проспект Кадирова, можна сподіватися, що невдозі там буде і проспект Бандери.
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02.01.2022 16:01 Відповісти
як кат-комендант з Iзоляцiї кулiковський опинився в Києвi та чому вiн там спокiйно проживав майже два роки?

Скiльки ще поруч з українцями спокiйно проживає вбивць та катiв українцiв з ОРДЛО?

при цьому СБУ та Баканов все знають...чому вони не переслiдують катiв nf d,bdwmна кого вони працюють.
чому ще один кат з Iзоляцiї женьок бражников, активiст рюзьгевЯсни спокiйно втiк з України у Францiю, до того ж знаходячись пiд судом Українi !
тiльки сьогоднi воно було пiд судом у Покровську (Донецька обл.),а на слiдуючий вже спокiйно гуляє у Францiї та просить притулку!

СБУ з Бакановим звiтує кураторам у москву?

прошу, панове дивiться за посиланням нижче.

https://youtu.be/U_9lWWlIVNM


.
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02.01.2022 17:06 Відповісти
Без вирішення національного питання в Україні не обійтись.
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02.01.2022 17:33 Відповісти
Треба створювати свою діаспору, закриту для чужинців.
Інтелектуальне стратегічне ядро, джерела фінансування
мають бути для ворога невідомими.
Українці у своїй країні живуть під окупацією - вже час це визнати.
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02.01.2022 17:42 Відповісти
Он герой, поэтому все киевляне вышли с факелами на улицу.
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02.01.2022 18:49 Відповісти
Намного лучше заходить в правительство, а не выходить на улицу.
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02.01.2022 18:53 Відповісти
ИДИ НОВЫЙ ГИМН УЧИТЬ НЕ ЗАСОРЯЙ ЭФИР.

Новый гимн Украины

Взвейся кострами, пламя покрышек !

Мы бандерлоги - братья мартышек !

Наши девчата - работницы трассы, а депутаты - сплошь ******** !

Близится эра светлых годов.

С нами Бандера! К земле будь готов!

Сдохли в Донбассе наши солдаты, у ополченцев их автоматы.

Крым мы просрали, Луганщину тоже, будет и Харьков просран, похоже.

Близится эра светлых годов.

С нами Бандера! К земле будь готов
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03.01.2022 06:38 Відповісти
Хоч би транспаранти писали без помилок - бо така ганьба!
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02.01.2022 19:24 Відповісти
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