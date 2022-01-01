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Новини Війна
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Війська РФ у перший день 2022 року чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, без втрат, - пресцентр

Війська РФ у перший день 2022 року чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, без втрат, - пресцентр

Від початку доби 1 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Новолуганського - з гранатометів і стрілецької зброї, у бік Водяного Донецької області - з протитанкових гранатометів, неподалік Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано 6 гаубиць військ РФ, розміщених із порушенням ліній відведення, - ОБСЄ

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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01.01.2022 19:02 Відповісти
У космосі літає 20-ти тонна російська залізяка, запущена кілька днів тому і зламалася вже на 12 хвилині польоту.

Двигуни російської ракети не працюють.

Залізяка зависла на низькій орбіті і може впасти на землю протягом кількох тижнів і вбити купу народу.😡
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01.01.2022 19:26 Відповісти
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01.01.2022 19:30 Відповісти
Так чего военное положение не объявляют?
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01.01.2022 19:44 Відповісти
Будь проклята, кремлёвская нечисть. Будь проклята , кремлёвская шизанутая крыса путен.... Сдохни и гори в Аду! Аминь...
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01.01.2022 20:00 Відповісти
 
 