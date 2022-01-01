Війська РФ у перший день 2022 року чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, без втрат, - пресцентр

Від початку доби 1 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Новолуганського - з гранатометів і стрілецької зброї, у бік Водяного Донецької області - з протитанкових гранатометів, неподалік Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.