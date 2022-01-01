УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10819 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 173 48

Слово "компроміс" жодного разу не звучало, - Маркарова про переговори з США щодо пропозицій РФ по Донбасу

Слово

Хоча в адміністрації Білого дому є прихильники компромісів, але всі розуміють, що у випадку з Росією це не призведе до досягнення миру.

Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла в програмі "Суботнє інтерв’ю" на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони розуміють, що наша боротьба сьогодні за свою незалежність - це також і боротьба за наш цивілізаційний вибір бути демократичною країною. Тому будь-які компроміси з автократичним режимом не призведуть, якщо говорити, що це компроміс, до досягнення миру. Не може бути компромісу з агресором для досягнення миру. Тому, чесно кажучи, ми слово "компроміс" ніколи в перемовинах не чули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ у перший день 2022 року чотири рази відкривали вогонь по позиціям Об’єднаних сил, без втрат, - пресцентр

Ми активно працюємо і з адміністрацією, і з Державним департаментом, і з усіма колегами-законодавцями у Конгресі на двопартійній, двопалатній основі. І з усіх питань, навіть тих, щодо яких в нас є деякі, скажімо так, різні позиції, наприклад, той же "Північний потік", все одно ми відчуваємо абсолютно непохитну підтримку. І слово "компроміс" жодного разу не звучало в питаннях, особливо тих, що пов’язані з нашим суверенітетом, недоторканністю наших кордонів, в питаннях того, чий Крим, хто має право вирішувати, куди ми йдемо - ЄС, НАТО. Абсолютно чіткий меседж від нашого стратегічного партнера", - підкреслила вона.

Автор: 

росія (65035) США (22665) Маркарова Оксана (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
З кацапськими терористами, ніяких компромісів не може бути по визначенню, бо вони терористи та вороги роду людського.
показати весь коментар
01.01.2022 19:39
+5
Искуство дипломатии говорить хорошая собачка хорошая спокойным ласковым голосом ищя в это время палку!
показати весь коментар
01.01.2022 19:34
+5
в 1968
показати весь коментар
01.01.2022 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странные будут переговоры без компромисса. Главное короткие. Уложатся в 5 минут.
показати весь коментар
01.01.2022 19:23 Відповісти
Искуство дипломатии говорить хорошая собачка хорошая спокойным ласковым голосом ищя в это время палку!
показати весь коментар
01.01.2022 19:34 Відповісти
З кацапськими терористами, ніяких компромісів не може бути по визначенню, бо вони терористи та вороги роду людського.
показати весь коментар
01.01.2022 19:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pOo1DjTHQRU https://www.youtube.com/watch?v=pOo1DjTHQRU

Велике святівництво Процишин официйный
показати весь коментар
01.01.2022 20:14 Відповісти
Ещё раньше, пошлют тваво ***** набуй как обычно
показати весь коментар
01.01.2022 20:36 Відповісти
Хокеїстів збірної Росії та Чехії зняли з авіарейсу в Канаді через пиятику та відмову одягати маски

Про це повідомила журналістка SVT Марі Леманн у twitter.
За її словами, гравців молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу через вживання хокеїстами алкоголю, куріння та відмову від носіння масок.
Гравці мали вирушити літаком до Франкфурта.
показати весь коментар
01.01.2022 19:33 Відповісти
Це вони разом бухали чи що? Видно Чехів нічому не навчила окупація іх країни!
показати весь коментар
01.01.2022 19:35 Відповісти
В 1938?
показати весь коментар
01.01.2022 19:40 Відповісти
в 1968
показати весь коментар
01.01.2022 19:53 Відповісти
А в 1967 они не были оккупированы?
показати весь коментар
01.01.2022 19:54 Відповісти
Ну формально дє юре да но по факту там стояли кацапские войска!
показати весь коментар
01.01.2022 20:00 Відповісти
В Чехословакии до 1968г не дислоцировались советские войска . А после бьіла образована ЦГВ, по аналогии с ГСВГ в ГДР .
показати весь коментар
01.01.2022 21:11 Відповісти
Уппппс , хитрожопый рашистский паренек сразу сдулся ,слабенькая подготовка ....
показати весь коментар
01.01.2022 23:51 Відповісти
Ты ещё и неуч лаптеногое
показати весь коментар
01.01.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 19:50 Відповісти
Ну ладно чехи - дикий народ, от русни такого не ожидал.
показати весь коментар
01.01.2022 19:36 Відповісти
Тьфу.. Наоборот.
показати весь коментар
01.01.2022 19:36 Відповісти
...от русни такого не ожидал...
Представители одной из программ российского Первого канала провели пафосную «благотворительную» акцию для детей с онкологией, подарив им пустые картонные коробки.
Об этом рассказала волонтер Виктория Бирюкова, которую привлекли к этому сомнительному мероприятию. «Конечно мы всей командой обрадовались и помогли в организации поздравления: звук, микрофоны для улицы (дети смотрели поздравление из окон больницы) все помогли организовать без лишних слов, взяв эти расходы на себя. От Модного приговора приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать - шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки - одна в другую. И все», - рассказала она.
показати весь коментар
01.01.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 19:47 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 19:35 Відповісти
Проблевался!
показати весь коментар
01.01.2022 19:37 Відповісти
Моргенштерн краще?
показати весь коментар
01.01.2022 19:38 Відповісти
Даже он срулил из рашки.
https://www.youtube.com/watch?v=E8y3z-I9VP4
показати весь коментар
01.01.2022 19:42 Відповісти
Ему вроде по наркоте там что-то шили.
показати весь коментар
01.01.2022 19:45 Відповісти
Смотри и тебе пришьют, был бы человек, а статья найдётся
показати весь коментар
01.01.2022 20:39 Відповісти
Краще батько наш Бандера Україна мати а не це кацапске лайно яке робить українсців посміховищем!
показати весь коментар
01.01.2022 19:56 Відповісти
73% бдаранов спасет тока Натаха,а не Голобородька с Кучмой...
показати весь коментар
01.01.2022 19:43 Відповісти
Ващет срисовал с сайта GALinfo/// г.Львов...
показати весь коментар
01.01.2022 19:45 Відповісти
Байден предлагает Маркаровой отдать ОРДЛО штату Колорадо США воспитают тамошнее быдло в духе : ДАУНбасс хватит кормить нахлебников из ЕС и НАТО...,надо кормить США РАБссию и Украину...
показати весь коментар
01.01.2022 19:57 Відповісти
ресурсы на планете ограничены... гиены со львами тоже деруться за антилопу....
показати весь коментар
01.01.2022 20:05 Відповісти
а поскольку стадо у гиен больше, чем прайд именно они и отбирают
показати весь коментар
01.01.2022 22:51 Відповісти
гиена рашистская,идешнах ...
показати весь коментар
01.01.2022 23:58 Відповісти
а шо не так? иди и умри на войне за зряплаты судей и наблюдательные советы!
показати весь коментар
02.01.2022 00:33 Відповісти
Никакого комрамисса не будет, впереди война.
показати весь коментар
01.01.2022 20:08 Відповісти
Войны не будет...Генерал Дудаев 20 лет назад обосрал РАБссию....па самые Байрактары...
показати весь коментар
01.01.2022 20:12 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 20:15 Відповісти
Зачем Пулер вообще затеял єтот разговор? Ясно ж было что обοςρετςя !
показати весь коментар
01.01.2022 20:17 Відповісти
Много смотреть видео об РАБссии обосцаной не надо...Вяземский котел...и бои за Ржев...

вояки дедываевалы... снимали этот позор советские документалисты....
показати весь коментар
01.01.2022 20:18 Відповісти
" Мы пахали - я и трактор: трактор ехал, я пахал"

Америка веде перемовини з агресором. Та інтереси України захищає пліснява.
показати весь коментар
01.01.2022 20:19 Відповісти
Голобородька и дЕрмак спасут Америку от позора с РАБссией Гопника КГБиста...
показати весь коментар
01.01.2022 20:24 Відповісти
Вчера в Фейсбуке спрашиваю мальчика 15 лет...почему сдох ССср,в котором ты никогда не жил?Ответ был поразителен....Ссср был ТОЛСТЫЙ ТУПОЙ неповоротливый и неуклюжий баран...без рогов и копыт...

Зачет...Никакая Контра не разобъет ДЕБИЛОВ мавзолея..
показати весь коментар
01.01.2022 20:30 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 20:33 Відповісти
Маркарова - это образ Украины. Тупость - есть определённый уровень.
показати весь коментар
01.01.2022 22:11 Відповісти
Так переговоры и есть поиск компромисса!
показати весь коментар
01.01.2022 22:17 Відповісти
Она ведет переговоры! упаси бог вести переговоры. это суверенное право Бобы, иначе это заговор.
показати весь коментар
01.01.2022 23:04 Відповісти
Маркарова врёт как дышит
показати весь коментар
01.01.2022 23:12 Відповісти
Рашкотварь, идешнах, без всяких разговоров....
показати весь коментар
02.01.2022 00:01 Відповісти
А навіщо щоб звучало, можна і на беззвучному режимі, тихцем.
показати весь коментар
02.01.2022 09:07 Відповісти
 
 