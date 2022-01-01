Слово "компроміс" жодного разу не звучало, - Маркарова про переговори з США щодо пропозицій РФ по Донбасу

Хоча в адміністрації Білого дому є прихильники компромісів, але всі розуміють, що у випадку з Росією це не призведе до досягнення миру.

Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла в програмі "Суботнє інтерв’ю" на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони розуміють, що наша боротьба сьогодні за свою незалежність - це також і боротьба за наш цивілізаційний вибір бути демократичною країною. Тому будь-які компроміси з автократичним режимом не призведуть, якщо говорити, що це компроміс, до досягнення миру. Не може бути компромісу з агресором для досягнення миру. Тому, чесно кажучи, ми слово "компроміс" ніколи в перемовинах не чули.

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Ми активно працюємо і з адміністрацією, і з Державним департаментом, і з усіма колегами-законодавцями у Конгресі на двопартійній, двопалатній основі. І з усіх питань, навіть тих, щодо яких в нас є деякі, скажімо так, різні позиції, наприклад, той же "Північний потік", все одно ми відчуваємо абсолютно непохитну підтримку. І слово "компроміс" жодного разу не звучало в питаннях, особливо тих, що пов’язані з нашим суверенітетом, недоторканністю наших кордонів, в питаннях того, чий Крим, хто має право вирішувати, куди ми йдемо - ЄС, НАТО. Абсолютно чіткий меседж від нашого стратегічного партнера", - підкреслила вона.