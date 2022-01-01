До 2025 року українцям доведеться прив’язати сім-карти до паспортних даних, - закон
1 січня 2022 року набули чинності зміни до закону про електронні комунікації.
Відповідно до документа, українці мають реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних, інформує Цензор.НЕТ.
Норми закону передбачають перехідний період до 1 січня 2025 року. За цей час абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.
Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють роботу з клієнтами, які не пройшли ідентифікацію.
Яким чином проходитиме ідентифікація вже існуючих абонентів - ще невідомо, зазначає Громадське радіо.
Топ коментарі
+83 BMW прогрітий
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+55 Ортодром
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Європа сьогодні це сраний совок
"5. Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених постачальником електронних комунікаційних послуг."
Хто сказав, що треба обов'язково ідентифікувати споживача?
Цей Закон цього не вимагає, наскільки я розумію.
Дивно читати комтарі людей, які навіть не читали Закон і не можуть критично поставитися до інформації....