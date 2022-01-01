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До 2025 року українцям доведеться прив’язати сім-карти до паспортних даних, - закон

До 2025 року українцям доведеться прив’язати сім-карти до паспортних даних, - закон

1 січня 2022 року набули чинності зміни до закону про електронні комунікації.

Відповідно до документа, українці мають реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних, інформує Цензор.НЕТ.

Норми закону передбачають перехідний період до 1 січня 2025 року. За цей час абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють роботу з клієнтами, які не пройшли ідентифікацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження 5G в Україні перенесли на 2022 рік

Яким чином проходитиме ідентифікація вже існуючих абонентів - ще невідомо, зазначає Громадське радіо.

Автор: 

закон (2825) мобільний зв’язок (1021) паспорт (1152)


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Топ коментарі
+83
Калька з запоребрика.
Коли введуть термін "інагент"?
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01.01.2022 19:42
+66
Три недонаполеона с одинаковыми замашками

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01.01.2022 20:05
+55
Повзуча окупація продовжується.
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01.01.2022 19:43
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зеленые ипанаты до 2025 не дотянут.
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02.01.2022 11:13 Відповісти
Какоё смысл защищать эту страну от запоребрика, если тут всё будет и так как у них?
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02.01.2022 13:26 Відповісти
Мне уже не хочется жить на этой планете. С дебилами в месте. Так что вам пора, валите в рашку и там привязывайте свои симкарты.
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02.01.2022 14:09 Відповісти
В жодній країні ЄС , не продадуть сім-карту без пред'явлення паспорта . А Україна - це Європа . Мій номер - моя власність . Можу міняти оператора , а номер залишається той самий . Дуже зручно . Свій номер зареєстрував ще у 2020 році . Ніяких незручностей не відчув абсолютно за цей час . Всім рекомендую .
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02.01.2022 16:56 Відповісти
Україна - це Америка. Де є доречі передплачені анонімні мобільні номери.

Європа сьогодні це сраний совок
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02.01.2022 22:34 Відповісти
Америка також скочується в совок.В представників демократів аватарки навіть з серпами і молотами.Мітинги організовані демократами,на яких портрети Членіна і серпів з молотками.Лівацькі ідеї в університетах.Та ще багато чого.Раніше такого там не було.
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03.01.2022 14:31 Відповісти
ЗекоМанда = ****** Россия. С такими чертями у руля до следующих выборов Украина уже в составе России будет, с полностью гармонизированным законодательством. Интересно, что на телепомойках будут народу вворачивать, бо в прошлый раз это были диктаторские законы клятого тырана.
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02.01.2022 19:01 Відповісти
Стаття 104.....

"5. Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених постачальником електронних комунікаційних послуг."

Хто сказав, що треба обов'язково ідентифікувати споживача?

Цей Закон цього не вимагає, наскільки я розумію.

Дивно читати комтарі людей, які навіть не читали Закон і не можуть критично поставитися до інформації....
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02.01.2022 20:29 Відповісти
Да ты заколебал сегодня целый день отмазывать зелёную гниль!
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02.01.2022 22:33 Відповісти
Сразу видно, что Вы внимательно читали мои сообщения. Приведите, пожалуйста, цитату, на основании который Вы сделали Ваш вывод. Полагаю, это будет замечательной демонстрацией того, о чем я говорил.
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03.01.2022 00:36 Відповісти
всё правильно.
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04.01.2022 02:06 Відповісти
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