До 2025 року українцям доведеться прив’язати сім-карти до паспортних даних, - закон

1 січня 2022 року набули чинності зміни до закону про електронні комунікації.

Відповідно до документа, українці мають реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних, інформує Цензор.НЕТ.

Норми закону передбачають перехідний період до 1 січня 2025 року. За цей час абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють роботу з клієнтами, які не пройшли ідентифікацію.

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Яким чином проходитиме ідентифікація вже існуючих абонентів - ще невідомо, зазначає Громадське радіо.