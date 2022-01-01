Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Слов'янську Донецької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 січня марш на честь 113-ї річниці з дня народження лідера українських націоналістів середини ХХ ст. відбувся і у місті Слов'янську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олександр Беліменко.













