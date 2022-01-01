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Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Слов'янську Донецької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
1 січня марш на честь 113-ї річниці з дня народження лідера українських націоналістів середини ХХ ст. відбувся і у місті Слов'янську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олександр Беліменко.
Топ коментарі
+35 Vlad Ivory
показати весь коментар01.01.2022 23:11
+26 Ортодром
показати весь коментар01.01.2022 23:32
+20 Серж Пир
показати весь коментар02.01.2022 00:09
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Більшість несвідома абсолютно.
Певно обіжрались горілки з олівешечкою
І це той Слов'янськ, де ще не так давно стара бандарша Неля Шкапа їхала на білому коні, наче Б´янка Джагер у «студії 54».