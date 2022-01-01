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Новини Бандера - герой
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Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Слов'янську Донецької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 січня марш на честь 113-ї річниці з дня народження лідера українських націоналістів середини ХХ ст. відбувся і у місті Слов'янську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку Олександр Беліменко. 

Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 01
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 02
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 03
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 04
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 05
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 06
Марш на честь дня народження Бандери відбувся у Словянську Донецької області 07

Бандера Степан (196) Слов’янськ (598)


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Топ коментарі
+35
Як для Слов'янська, це, може, більше, аніж було для Києва.
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01.01.2022 23:11
+26
Телеканал Інтер - як не ввімкну - чую російську мову. Невже ніякої управи на них немає?
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01.01.2022 23:32
+20
Я представляю, что было со славянской ватой
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02.01.2022 00:09
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А де ж распятий мальчік?
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01.01.2022 22:51 Відповісти
З'їли.
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01.01.2022 23:23 Відповісти
Не лишай вату говна - им жрать нечего будет.
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01.01.2022 23:28 Відповісти
З"їли мальчіка.
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01.01.2022 23:32 Відповісти
Ну хоть трусики должны были остаться?
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02.01.2022 01:03 Відповісти
Трусики распяли.
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02.01.2022 10:16 Відповісти

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02.01.2022 01:22 Відповісти
та вырис и на банковой поселился...
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01.01.2022 22:54 Відповісти
вільні люди Словьянська .. також і Донецьк мін би зробити ..жест доброї волі ..але 2 травня в Одесі більш переконливе і практичне
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01.01.2022 22:55 Відповісти
Не знал шо в Славянске одни бандеровцы. Еще б марш в честь Гиркина збацали.
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02.01.2022 06:57 Відповісти
Я то же не ожидал в Словянске такое увидеть...наверное без стимулятора не обошлось...
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02.01.2022 08:07 Відповісти
Виктор Соколенко 006819fd, это каждый год. А то что ты об этом не знаешь, то такое..
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02.01.2022 09:45 Відповісти
Малувато народу.
Більшість несвідома абсолютно.
Певно обіжрались горілки з олівешечкою
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01.01.2022 22:55 Відповісти
Як для Слов'янська, це, може, більше, аніж було для Києва.
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01.01.2022 23:11 Відповісти
Это как КуКлуксКан провели марш в Родезии.
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02.01.2022 06:45 Відповісти
коли ?
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02.01.2022 11:48 Відповісти


І це той Слов'янськ, де ще не так давно стара бандарша Неля Шкапа їхала на білому коні, наче Б´янка Джагер у «студії 54».
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01.01.2022 22:56 Відповісти
и что то не слышно что бы ее посадили...
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02.01.2022 08:40 Відповісти
сміливі люди.
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01.01.2022 23:00 Відповісти
до 2014 про Словьянсь знав що там спину лікують у профілакторії ..після того як жітєлі міста прийняли боєвика Гіркіна з іншої країні то що ми бачимо ..а за те відповісти так вони голови поопускали
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01.01.2022 23:06 Відповісти
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА. Хто такий Бандера і чому він досі "підпалює" росіян? - https://www.youtube.com/watch?v=_lpR9v1Bpis&t=4s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85 https://www.youtube.com/watch?v=_lpR9v1Bpis&t=4s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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01.01.2022 23:23 Відповісти
Прямо снег лежит. У нас на юге +8 и мелкий дождик моросит.
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01.01.2022 23:30 Відповісти
Телеканал Інтер - як не ввімкну - чую російську мову. Невже ніякої управи на них немає?
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01.01.2022 23:32 Відповісти
з почином!
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01.01.2022 23:36 Відповісти
Вітаємо з початком. Слава України.
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01.01.2022 23:47 Відповісти
В Славянске марши в честь Бандеры проходят ежегодно с 2016 г, ко дню Героев Крут 29 января - с 2015 г.
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02.01.2022 00:07 Відповісти
Я представляю, что было со славянской ватой
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02.01.2022 00:09 Відповісти
https://ibb.co/qpr9CW0
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02.01.2022 03:12 Відповісти
Не пойму, как тут добавлять изображение
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02.01.2022 03:13 Відповісти
Знаходите потрібне зображення в інтернеті. Клацаєте по ньому правою кнопкою мишки - "Копіювати посилання на зображення". Ідете сюди і в панелі коментаря зверху клацаєте по іконці "Вставити/змінити зображення". Вставляєте URL зображення.
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02.01.2022 10:21 Відповісти
Клацаєте ''Копіювати зображення'' і вставляєте в свій пост тут.
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02.01.2022 10:42 Відповісти
Хороше місце для проведення маршу!
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02.01.2022 00:18 Відповісти
Я слышал от переселенцев оттуда, что Славянск более сепаратисткий, чем Донецк. Ситуация меняется?
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02.01.2022 01:02 Відповісти
😄💩💩💩💩💩💩
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02.01.2022 01:58 Відповісти
Наїлись лайна?
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02.01.2022 08:29 Відповісти
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02.01.2022 03:08 Відповісти
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02.01.2022 03:11 Відповісти
Эти все марши в угоду власти.....с первого января Зеленский ввел кассовые аппараты фопам и где эти патриоты,где эти патриоты,когда зеленский крал и сейчас крадёт в офшоры,а нам повышает налоги,где эти патриоты с факелами были ,когда Зеленский выгонял с работы контращзведчиков из-за своего предательства,где эти патриоты были ,когда брат Ермака продавал должности ,а ведь Бандера бы такого не потерпел это точно,его Гитлер посадил в концлагерь,он не сдался...
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02.01.2022 07:08 Відповісти
Местные олигархи и рыги делают жизнь Славянска невыносимой. Это подогревает проросийские настроения. - Не уберя этот мусор,невозможно настроить людей на любовь к Украине.
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02.01.2022 07:24 Відповісти
Молодці!
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02.01.2022 10:40 Відповісти
Я ще до війни, коли був в Донецьку, то називав тих українців не просто українцями, а українцями в кубі, бо в тих надважких руссскаязичних умовах бути українцем може тільки справді сильна, порядна і мудра Людина!
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02.01.2022 10:46 Відповісти
+1000500
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02.01.2022 11:51 Відповісти
Навіть уявити не можу,який шабаш буде з цього приводу на параша-тв...
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02.01.2022 11:51 Відповісти
Не обязан.
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03.01.2022 10:50 Відповісти
Какой Керри для новичка будет хороший, в доте 2
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03.01.2022 10:53 Відповісти
 
 