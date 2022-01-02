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Чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських у Рівненській області

Чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських у Рівненській області

У Костополі (Рівненська область) чоловік, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, погрожував перехожим молотком. Після чого напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області.

"У поліцію близько 05:15 повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим", - йдеться в повідомленні.

Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що нападником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського. Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля, зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий - утримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені. ФОТОрепортаж

втеча (220) домашній арешт (196) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+6
Красавец. Чтобы знали как преступников под домашний арест отпускать. Лучше конечно чтобы на прокурора и на судей напал с молотком но и на полицаев пойдет. Вообще где вы откопали такое наказание как *домашний арест*? Ето после прихода Петьки, который открыл двери тюрем и амнистировав и отпустил всех преступников на волю, а тюрьмы продал с молотка, первый раз такое услышал.
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02.01.2022 00:37
+4
Злочинець з французським манікюром на фото.
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02.01.2022 00:39
+4
Під вартою , разом зі злочинцем має бути також і "суддя" , який присудив йому домашній арешт , замість тюрми . Ну і строк для шкідника в мантії повинен бути такий же плюс ще п'ятьорік зверху .
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02.01.2022 00:40
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02.01.2022 00:29 Відповісти
Пока всех костопольских полицейских не побьет не успокоится.
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02.01.2022 00:31 Відповісти
жаль нэ згвалтував жетон и нагрудну камеру патрульных...
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02.01.2022 00:35 Відповісти
Красавец. Чтобы знали как преступников под домашний арест отпускать. Лучше конечно чтобы на прокурора и на судей напал с молотком но и на полицаев пойдет. Вообще где вы откопали такое наказание как *домашний арест*? Ето после прихода Петьки, который открыл двери тюрем и амнистировав и отпустил всех преступников на волю, а тюрьмы продал с молотка, первый раз такое услышал.
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02.01.2022 00:37 Відповісти
и здесь порох виновен .
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02.01.2022 10:23 Відповісти
Да кацапня так сцит , что Педро вернется к власти , что согласно убийство Кенеди на него повесить.
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02.01.2022 13:14 Відповісти
кацапа, за поребрик там у вас все стабільно і нічого нового.
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02.01.2022 12:20 Відповісти
Злочинець з французським манікюром на фото.
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02.01.2022 00:39 Відповісти
мож то просто тётка с крупными картоплекопалками?
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02.01.2022 00:43 Відповісти
Дон! Це - я! З Новим роком! Бажаю Вам у Новому році терпіння та злагоди з тьотками з крупними картоплекопалками. Здоровий глузд у Вас є, вистачить і терпіння. Зараз набіжать на Вас помийні фемки, яких деактивували, але не до кінця. Тому вони дуже розлючені та гендерно стурбовані! Дон! Но пасаран!
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02.01.2022 00:52 Відповісти
і тобі всього найкращого...
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05.01.2022 00:48 Відповісти
Під вартою , разом зі злочинцем має бути також і "суддя" , який присудив йому домашній арешт , замість тюрми . Ну і строк для шкідника в мантії повинен бути такий же плюс ще п'ятьорік зверху .
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02.01.2022 00:40 Відповісти
і тебе до них
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02.01.2022 12:21 Відповісти
Тобто поліцаї ловили ґав ?
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02.01.2022 00:41 Відповісти
І чого ж ці малохольні не могли його пристунити?!
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02.01.2022 01:34 Відповісти
Видать идейный борец.
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02.01.2022 06:46 Відповісти
(дэбильные домашние аресты,как и аресты под заставу,а также условные осуждения.... )) а он хоть знал что он под этим строжайшим домашним арестом....? и как этот арест вообще то выглядает,каким образом он арестанту напоминает ? дамашний ночной особенно арест это просто сказка какая то,когда назначают с 22 вечера до 7 утра быть дома...чудо наказание просто ..да это же простой режим отдыха отхода ко сну по советам врачей ложится в 22 спать и до 7 утра.в чём секрет наказания такого ареста,и кто следит за его исполнением...
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02.01.2022 08:28 Відповісти
для того, щоб ти змогло дізнатись як це виглядає, ти маєш вчинити злочин, тебе не шкода, а от люди можуть постраждати.
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02.01.2022 12:23 Відповісти
ти до кого так звернулося(змогло...?)що там не так написано....? пишиш не зрозумило...чи образити мене .чи така манера писати...
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02.01.2022 12:54 Відповісти
тупориле, то прочитай пару раз, як не розуміло.
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02.01.2022 12:56 Відповісти
і всеж образа! а значить пішов ти дауніто лісом ...бувай чувирло...))
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02.01.2022 13:00 Відповісти
то ти образилось, а чому, бо тупе і задало дурне питання на яке ніхто не захотів відповісти?
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02.01.2022 13:13 Відповісти
белка с ним гуляет после праздников
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02.01.2022 08:55 Відповісти
нехай би судді з адвокатами брали таких придурків до себе до дому, якщо такі добрі і співчутливі
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02.01.2022 08:57 Відповісти
Стидоба... Пристрелити треба було
В совкові часи його б за таке пиз..ли всім відділком і згноїли в кпз. Тоді в голову бидлу бикувати з мєнтами дуже рідко приходило...
Зірвав жетон, розбив вікно...хоч не обпісяв?
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02.01.2022 09:08 Відповісти
вот кто должен страной править... сильный духом...
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02.01.2022 10:01 Відповісти
Особисто я проти домашнього арешту по вуличним злочинам - бидло-гопоту треба карати по повній. Дломашній арешт - це для бухгалтера за фінансові махінації, наприклад...
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02.01.2022 10:32 Відповісти
ну таке, а що завадить буху з дому й далі вчиняти фінансові махінації?
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02.01.2022 12:24 Відповісти
Для бидла і гопоти потрібна хімія в Черкасах або шахти в Жовтих Водах
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03.01.2022 10:54 Відповісти
 
 