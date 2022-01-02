Чоловік втік з-під домашнього арешту і напав на поліцейських у Рівненській області
У Костополі (Рівненська область) чоловік, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, погрожував перехожим молотком. Після чого напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області.
"У поліцію близько 05:15 повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим", - йдеться в повідомленні.
Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що нападником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського. Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля, зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий - утримання під вартою.
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В совкові часи його б за таке пиз..ли всім відділком і згноїли в кпз. Тоді в голову бидлу бикувати з мєнтами дуже рідко приходило...
Зірвав жетон, розбив вікно...хоч не обпісяв?