Це "моя мрія та мета", - посол України у Вашингтоні Маркарова про безвізовий режим із США

Посол України у США Оксана Маркарова назвала "своєю мрією та метою" запровадження безвізового режиму зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" заявила Маркарова.

Вона назвала основні критерії, яких нам потрібно дотримуватися для отримання безвізового режиму із США.

Вони стосуються насамперед внутрішніх питань. Йдеться про захист кордонів, а також про обмін інформацією про втрачені чи вкрадені паспорти. Щодо останнього, то в майбутньому країни підпишуть документи, які допоможуть вирішити це питання.

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Пані посол також нагадала про великий відсоток відмов в наданні туристичних віз. Він спричинений тим, що часто наші співвітчизники нелегально залишаються у Штатах.

"Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами", — зауважила вона.

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