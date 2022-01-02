УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10975 відвідувачів онлайн
Новини
6 606 58

Це "моя мрія та мета", - посол України у Вашингтоні Маркарова про безвізовий режим із США

Це

Посол України у США Оксана Маркарова назвала "своєю мрією та метою" запровадження безвізового режиму зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" заявила Маркарова.

Вона назвала основні критерії, яких нам потрібно дотримуватися для отримання безвізового режиму із США.

Вони стосуються насамперед внутрішніх питань. Йдеться про захист кордонів, а також про обмін інформацією про втрачені чи вкрадені паспорти. Щодо останнього, то в майбутньому країни підпишуть документи, які допоможуть вирішити це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слово "компроміс" жодного разу не звучало, - Маркарова про переговори з США щодо пропозицій РФ по Донбасу

Пані посол також нагадала про великий відсоток відмов в наданні туристичних віз. Він спричинений тим, що часто наші співвітчизники нелегально залишаються у Штатах.

"Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами", — зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США катери Mark VI, - Маркарова

США (22665) безвізовий режим (1336) Маркарова Оксана (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Із одного корумпованого чиновника, в Україні годується сотні людей і іхні сім'ї- коханки, водії, охорона, вчителі для дітей, магазини, кухарі, прислуга, такі як ти тролі і.т.д і.т.п. Тільки в Україні, звичайний чиновник доривається до якогось дикого кеша в міліони доларів. Люди заздрять корумпованим чиновникам і бізнесменам. Гордяться дружбою із ними. ) В Америці, Влодзю, чиновники працюють на двох роботах. Люди ідуть на державні посади за пенсією і медичною страховкою. В Америці, Влодзю, чиновники не беруть хабарі. Я знаю, повінь мені але я знаю таких рагулів як ти, котрі вигадають в своїй голові любі причини щоб виправдати корупцію. Дурне ти теля, Влодзю. Ваша проблема, що ви не хочете вчитись і дозволяєте себе доїти як дурних телят ким ви насправді і є.
показати весь коментар
02.01.2022 02:44
+8
Ага, дадут безвиз. Чтобы тысячи тамженашихлядей рванули США кошмарить. Вы для начала границы с Рахой перекройте и посадите чиновников паспортного стола которые продают украинские паспорта сепарам. Куча обьявлений о продаже паспортов в Одессе и Херсоне, а СБУ голову в песок засунуло.
показати весь коментар
02.01.2022 02:26
+8
Вона бреше так само як і шмаркля. Ніколи це не було її мрією та метою. Її мрія здійснилася - вона з чоловіком накрала достатньо для безбідного життя в США. Це ж було її метою.
показати весь коментар
02.01.2022 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи по всьому, пані посол знає як у нас кажуть шит, тобто нічого. Ми згаємо хто і чому дістає візи в американському посольстві в Києві.
показати весь коментар
02.01.2022 01:46 Відповісти
"Ми згаємо..."
показати весь коментар
02.01.2022 01:52 Відповісти
Знаємо, знаємо we know.
показати весь коментар
02.01.2022 01:54 Відповісти
немотивована відмова раптом зникає після 10000 USD
показати весь коментар
02.01.2022 02:01 Відповісти
і це не хабар працівнику консульства а реальний актив
показати весь коментар
02.01.2022 02:04 Відповісти
звісно не хабар а Миросик любить мені про нашу корупцію розповідати
показати весь коментар
02.01.2022 02:10 Відповісти
Процентів двадцять п'ять твоєі країни живе з корупціі і ти знаєш це, Влодзю. Толерантне відношення до корупції губить вас.Я знаю вас але ти нічого не знаєш про нас. В американському посольстві в Києві не беруть хабарів-там все трішки по іншому.
показати весь коментар
02.01.2022 02:35 Відповісти
Із одного корумпованого чиновника, в Україні годується сотні людей і іхні сім'ї- коханки, водії, охорона, вчителі для дітей, магазини, кухарі, прислуга, такі як ти тролі і.т.д і.т.п. Тільки в Україні, звичайний чиновник доривається до якогось дикого кеша в міліони доларів. Люди заздрять корумпованим чиновникам і бізнесменам. Гордяться дружбою із ними. ) В Америці, Влодзю, чиновники працюють на двох роботах. Люди ідуть на державні посади за пенсією і медичною страховкою. В Америці, Влодзю, чиновники не беруть хабарі. Я знаю, повінь мені але я знаю таких рагулів як ти, котрі вигадають в своїй голові любі причини щоб виправдати корупцію. Дурне ти теля, Влодзю. Ваша проблема, що ви не хочете вчитись і дозволяєте себе доїти як дурних телят ким ви насправді і є.
показати весь коментар
02.01.2022 02:44 Відповісти
Как говорила моя бабушка (не родная) - покірне теля дві цицькі сосе! Я не из этих!
показати весь коментар
02.01.2022 09:51 Відповісти
А де я виправдовую корупцію?
показати весь коментар
02.01.2022 10:23 Відповісти
Еще как берут. Корупции в сша полно.
показати весь коментар
02.01.2022 10:34 Відповісти
Звичайно , в любій країні є корупція.... Але такої корупції на побутовому рівні , як в Україні, не має ні в одній Європейській країні... У нас вона починається з дня народження ( хабар ще у род.домі) і до останнього дня життя...
показати весь коментар
02.01.2022 11:11 Відповісти
Усе знаєте? Чому тоді Влодзю?
А про хабарі у храмі демократії то звісно байки
показати весь коментар
02.01.2022 10:22 Відповісти
Очепатка мужчинка не чіпляйся до слів
показати весь коментар
02.01.2022 05:05 Відповісти
а-а-а, ну вибачайте, бо бува як говорять так і пишуть
показати весь коментар
02.01.2022 10:38 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других. А большинство российского населения - это фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если сейчас кремлёвские бандиты дали бы команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
показати весь коментар
02.01.2022 10:13 Відповісти
С таким лицом,на базаре в наливайке торговать.мечты забываются и незбываются....
показати весь коментар
02.01.2022 10:27 Відповісти
щіт є і в Африці shit
показати весь коментар
02.01.2022 01:54 Відповісти
Зараз усі хто спроможний фінансово перебувати в штатах як турист і підтвердити свій інтерес не залишатися нелегалом можуть отримати десятирічну візу
показати весь коментар
02.01.2022 01:51 Відповісти
This is not true.
показати весь коментар
02.01.2022 02:36 Відповісти
https://mfa.gov.ua/embassies/usa
показати весь коментар
02.01.2022 04:26 Відповісти
якщо 20 мільонів українців перетинуть кордон з штатами то це буде повний пі$дець - вони вимагатиме соціальних програм і голосуватимуть за демократів
це поставить хрест на юсей
показати весь коментар
02.01.2022 02:10 Відповісти
Ага, дадут безвиз. Чтобы тысячи тамженашихлядей рванули США кошмарить. Вы для начала границы с Рахой перекройте и посадите чиновников паспортного стола которые продают украинские паспорта сепарам. Куча обьявлений о продаже паспортов в Одессе и Херсоне, а СБУ голову в песок засунуло.
показати весь коментар
02.01.2022 02:26 Відповісти
Маркарова, те що коїться в енергетиці країни є і вашою запорукою, тому краще нічого від вас ніж якихось дії. Тим паче із союзниками
показати весь коментар
02.01.2022 03:01 Відповісти
Это иесть Зе креативная дипломатия!!!
показати весь коментар
02.01.2022 10:06 Відповісти
Полностью согласен, в Европе к нам относятся с пренебрежением и уж точно, наши люди не хуже вонючих мексиканцев.
показати весь коментар
02.01.2022 06:43 Відповісти
то москалів топлайно.
показати весь коментар
02.01.2022 09:08 Відповісти
Скажите,а почему мексиканцы вонючие?
показати весь коментар
02.01.2022 14:07 Відповісти
Мечты, мечты, где ваша сладость? Работать надо на госслужбе, а не мечтать.
показати весь коментар
02.01.2022 06:53 Відповісти
краще працюйте, щоб амер додали нам можливість захищатися від агресора, а не бігти з країни
показати весь коментар
02.01.2022 07:17 Відповісти
А вона колись працювала ? Вона крала !
показати весь коментар
02.01.2022 08:41 Відповісти
взагалі то міністром була... у самого Петра Олексійовича.
показати весь коментар
02.01.2022 10:27 Відповісти
Шо у тебя украла?
показати весь коментар
02.01.2022 10:41 Відповісти
Сначала надо стать послом,
Потом мечтать и о другом.
показати весь коментар
02.01.2022 08:21 Відповісти
Щоб всі українці виїхали у штати?
Файна мрія...
показати весь коментар
02.01.2022 08:30 Відповісти
Хто вона така? Хто приняв ії довірчі грамоти ? Всі знають що вона та ії чоловік здодії. І поки вона буде в штатах ніхто не дасть їй безвіз
.
показати весь коментар
02.01.2022 08:39 Відповісти
Вона бреше так само як і шмаркля. Ніколи це не було її мрією та метою. Її мрія здійснилася - вона з чоловіком накрала достатньо для безбідного життя в США. Це ж було її метою.
показати весь коментар
02.01.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 09:40 Відповісти
Кому що, а дурепі - безвіз... А комплекси протиповітряної оборони, які конче необхідні для зміцнення обороздатності України, то, звісно, вторинне.
показати весь коментар
02.01.2022 09:41 Відповісти
Мавзолейные бараны соберут беженцев со всего Мира тыщ 100500 и начнут штурм Капмиолия типа 6 января прошлого года... ДЕМОКРАТИЯ...
показати весь коментар
02.01.2022 09:46 Відповісти
Как говорила моя бабушка - " дурне спить, дурне сниться".
показати весь коментар
02.01.2022 10:03 Відповісти
Ця пані не отримала ,навіть, статусу посла . А вже має мрію.

Здається вона там консультант і все.
показати весь коментар
02.01.2022 10:06 Відповісти
Все зависит от воспитания одним безвиз в США,а другим безопастность страны и право ростить детей в мирной стране.Как говорят каждому свое.
показати весь коментар
02.01.2022 10:08 Відповісти
Дурень мріє про мільйон, але нічого не робить для того, щоб мрія збулася. Він сподівпжться, що мільйон рано, чи пізно впаде йому до рук з неба тму, щ він хоч і еічого не робить, але такий арний і мама його любила. Макарова не знає хіба, що Зєлєнскій пообіцяв американцям обрати прокурора САП і ще багато чого і кинув американців, не виконавши обіцянок? І Макарова сподівається, що таке кидалово американці проковтнути і подарують безвізовий режим громадянам країни, які вантажами для себе обирають брехунів і шулєрів? При Зєлєнскому ьещвіз зі Штатами Україні не світить. Пр іншому президенту Марксровій не світить пост посла у США. Тму приказка "дурень думкою багатіє" - це власне про Маркарову.
показати весь коментар
02.01.2022 10:15 Відповісти
Навряд чи вона сподівається, не дурна. Проте уявіть, як ці слова лягають медом у вуха лідора.
показати весь коментар
02.01.2022 21:10 Відповісти
Брехня для идиотов -никогда США ни с кем безвизовый режим не сделают
показати весь коментар
02.01.2022 10:17 Відповісти
послиця марить безвізом. спочатку мільярд дерев.
показати весь коментар
02.01.2022 10:19 Відповісти
Размечталась. Половина населения уедет, если откроют. Потому безвиза не будет никогда.
показати весь коментар
02.01.2022 10:39 Відповісти
Тоді в Україні залишиться одна відморожена скумбрія…
показати весь коментар
02.01.2022 10:46 Відповісти
А не краще побудувати Америку тут, вдома? Безвіз, як для туризму, поїхати-подивитись -куди ще не йшло. Але...для того, щоб ломанутись туди із своєю ментальністю...-америкоси не дурні. Так що "мрії" залишаться мріями...
показати весь коментар
02.01.2022 10:46 Відповісти
сначала нужно достичь цели не есть после шести
показати весь коментар
02.01.2022 10:51 Відповісти
скоро американці будуть мульйонами пертися в Україну з "кравчучками "за скумбріями по 8 грн і м'ясом по 20грн
показати весь коментар
02.01.2022 11:12 Відповісти
Маркарова, не берись за діло , в якому ти повний ноль...не будь Клоуном, бо буде як з правлінням клоуна - повна жопа....
показати весь коментар
02.01.2022 11:13 Відповісти
Хтось таку локшину вже вішав наріду на вуха. Році в 2019

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
показати весь коментар
02.01.2022 11:18 Відповісти
кАмінь!
показати весь коментар
02.01.2022 16:05 Відповісти
 
 