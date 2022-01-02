Це "моя мрія та мета", - посол України у Вашингтоні Маркарова про безвізовий режим із США
Посол України у США Оксана Маркарова назвала "своєю мрією та метою" запровадження безвізового режиму зі США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" заявила Маркарова.
Вона назвала основні критерії, яких нам потрібно дотримуватися для отримання безвізового режиму із США.
Вони стосуються насамперед внутрішніх питань. Йдеться про захист кордонів, а також про обмін інформацією про втрачені чи вкрадені паспорти. Щодо останнього, то в майбутньому країни підпишуть документи, які допоможуть вирішити це питання.
Пані посол також нагадала про великий відсоток відмов в наданні туристичних віз. Він спричинений тим, що часто наші співвітчизники нелегально залишаються у Штатах.
"Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами", — зауважила вона.
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А про хабарі у храмі демократії то звісно байки
це поставить хрест на юсей
Потом мечтать и о другом.
Файна мрія...
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Здається вона там консультант і все.
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.