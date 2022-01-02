Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС
Упродовж минулої доби, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що в напрямку н.п. Широкине противник відкривав вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.
Повідомляється також, що у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.
Неподалік н.п. Зайцеве противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Хоч тут не брешуть, але як завжди - недогоаорюють. Втрати є внаслідок дій зрадників і кацапських аґентів у найвищому керівництві країни. І саме ці дії визначальні у втратах: заборона адекватної відповіді на обстріли із аналогічної зброї аналогічних калібрів, превентивного вогню, діяльності контрснайперськиж груп, відведення військ і перенесення позицій углиб неокупованих територій.