Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС

Упродовж минулої доби, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку н.п. Широкине противник відкривав вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

Повідомляється також, що у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Неподалік н.п. Зайцеве противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.