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Новини Війна
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Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС

Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС

Упродовж минулої доби, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку н.п. Широкине противник відкривав вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

Повідомляється також, що у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Неподалік н.п. Зайцеве противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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За даними штабу, станом на 7 годину ранку, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725) ОРДЛО (320)


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Русофашисти , коли ви вже заспокоїтеся ? 😠
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02.01.2022 08:33 Відповісти
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет", - говорится в сообщении.
Хоч тут не брешуть, але як завжди - недогоаорюють. Втрати є внаслідок дій зрадників і кацапських аґентів у найвищому керівництві країни. І саме ці дії визначальні у втратах: заборона адекватної відповіді на обстріли із аналогічної зброї аналогічних калібрів, превентивного вогню, діяльності контрснайперськиж груп, відведення військ і перенесення позицій углиб неокупованих територій.
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02.01.2022 08:53 Відповісти
вас тоже удивил странный прикид министра обороны ? (крайний справа)))

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02.01.2022 09:51 Відповісти
Bad Boys Blu
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03.01.2022 08:53 Відповісти
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03.01.2022 09:56 Відповісти
 
 