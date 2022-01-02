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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали

За добу, 1 січня, в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 12).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 госпіталізовано – 0 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 летальних випадків – 98;

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 одужало – 2 259 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 захворіло – 3 674 538 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 одужало – 3 477 188 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 летальних випадків – 96 187;

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

Читайте також: 31 грудня понад 52 тис. осіб вакциновано від коронавірусу в Україні, - МОЗ

МОЗ нагадує, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали 08

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Когда в Украине росла заболеваемость и смертность от ковида, то местные аналитеги хором верещали "Чем больше вакцинированных, тем больше смертность от ковида!". Куда теперь они свои языки попрятали?
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02.01.2022 11:13
+2
Госпитализация ноль!!! Злобный вирус на праздники напился и подобрел, перестал вызывать тяжёлую форму болезни! Или может дело в другом - некому делать фиктивную статистику и мы видим реальную картину?
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02.01.2022 12:22
+2
Та ковид вообще в гриппе растворился! А слегка перебравших, но усопших в ковид-покойники записали! Мертвые сраму не имут!
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02.01.2022 15:08
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вiрус тeж новий рiк зустрiчав.
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02.01.2022 10:04 Відповісти
Когда в Украине росла заболеваемость и смертность от ковида, то местные аналитеги хором верещали "Чем больше вакцинированных, тем больше смертность от ковида!". Куда теперь они свои языки попрятали?
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02.01.2022 11:13 Відповісти
Так і є, тільки статистику не хочуть оголошувати.
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02.01.2022 18:40 Відповісти
А Ви ту статистику з аналізу кавової гущі дізналися?
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02.01.2022 19:57 Відповісти
прошлый год без вакцины обошлись,наши схемы крутили,через какую фирму-прокладку купить вакцину
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02.01.2022 22:18 Відповісти
Госпитализация ноль!!! Злобный вирус на праздники напился и подобрел, перестал вызывать тяжёлую форму болезни! Или может дело в другом - некому делать фиктивную статистику и мы видим реальную картину?
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02.01.2022 12:22 Відповісти
Та ковид вообще в гриппе растворился! А слегка перебравших, но усопших в ковид-покойники записали! Мертвые сраму не имут!
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02.01.2022 15:08 Відповісти
 
 