В Україні за добу від COVID-19 померли 98 осіб, зафіксовано 1 863 нові випадки зараження, 2 259 осіб одужали

За добу, 1 січня, в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 12).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається також, що за минулу добу:

госпіталізовано – 0 осіб;

летальних випадків – 98;

одужало – 2 259 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 674 538 осіб;

одужало – 3 477 188 осіб;

летальних випадків – 96 187;

проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

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МОЗ нагадує, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.