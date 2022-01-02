Штам "Омікрон" у другій половині січня може спричинити новий спалах коронавірусу в Україні, - Кузін
З другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, зумовлене штамом "Омікрон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Він зазначив, що в ситуації з COVID-19 Україна йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в нашу країну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в нас іще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта".
"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон", - цитує видання головного санлікаря.
Також зазначається, що станом на 30 грудня в Україні було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму Омікрон. Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта - із контактами з інфікованою особою.
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Дубинский, помню ролик - высрал "нам п......."
потом "забыл".
так и щас - в Британии Ахтунг, а у нас - почти ничего.
загадки, сомнения, 5-g - новое шоу со Сравиком Шустрым, каждому первому - скидка на билет в студии. Спонсор - тм. "Шустов"(горилка для настоящих кретинов)
так і там - в Індії трупи плавають в Гангу - індуси миються там же - крокодили раді, а вірусанєт
Тут сталін би сказав - вірус может і єсть, а может і піть
Ти єврей? - яка скотина в латинській африці і в африканській колумбії там рах*є тих хто здох? інвестиції надо? - надо! - ну так вірусанєт, будуйте фабрику.
логічно?
а у Франції - громадяни можуть і віддубасити президента за приховування інформації, так шо ви зрівняла верблюда з мопсом)
Кузін не може заспокоїтися, що всього 1000 - 2000 випадків на добу. Нагнітає, щоб люди не розслаблялися. Хоча статистиці вже ніхто не вірить. Цифри можна написати будь-які, все одно, ні перевірити, ні оскаржити неможливо
ну да, мы тупо - рабы. и х.з. как это исправить(берет веревку)...
(и МашинГвер)