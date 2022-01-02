УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 576 20

Штам "Омікрон" у другій половині січня може спричинити новий спалах коронавірусу в Україні, - Кузін

Штам

З другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, зумовлене штамом "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що в ситуації з COVID-19 Україна йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в нашу країну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в нас іще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта".

"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон", - цитує видання головного санлікаря.

Також зазначається, що станом на 30 грудня в Україні було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму Омікрон. Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта - із контактами з інфікованою особою.

Читайте також: Через "Омікрон" наприкінці січня можливе посилення карантину в Україні, - Кузін

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Кузін не може дочекатися, коли вже "підтримка" капне на картку.
показати весь коментар
02.01.2022 09:04
+5
..і до мольфарів не ходи-після Буковелю, п'янок -гулянок протягом цілого місяця, корпоративів що йому залишається робити-тільки "поширитися"...
показати весь коментар
02.01.2022 09:55
+4
Вже матюків не вистачає...
показати весь коментар
02.01.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кузін не може дочекатися, коли вже "підтримка" капне на картку.
показати весь коментар
02.01.2022 09:04 Відповісти
кто-то сказал что "Омикрон" в разы более заразен но менее смертелен (особенно "утешают", что он не так жутко бьет по легким)... и человечеству может повезти если он совсем вытеснит классический ковид...
показати весь коментар
02.01.2022 09:33 Відповісти
гонконгский грипп, пишут был, забрал к Аллаху 3млн. жителей планеты, но тогда в два раза меньше населения было, то есть - был похуже вируса этого что штаммов несколько - но как то проблему не делали из него?
показати весь коментар
02.01.2022 09:44 Відповісти
весной 2019-го было поразительно мало случаев, хотя все обосрались и мигранты возвращались взад.
Дубинский, помню ролик - высрал "нам п......."
потом "забыл".
так и щас - в Британии Ахтунг, а у нас - почти ничего.
загадки, сомнения, 5-g - новое шоу со Сравиком Шустрым, каждому первому - скидка на билет в студии. Спонсор - тм. "Шустов"(горилка для настоящих кретинов)
показати весь коментар
02.01.2022 09:42 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3308192/frantsiya_kilka_dniv_pospil_fiksuye_ponad_200_tysyach_novyh_vypadkiv_covid19_na_dobu ось вам і Франція, наприклад
показати весь коментар
02.01.2022 09:54 Відповісти
пані в курсі шо у совку - голоду й не було? майже.
так і там - в Індії трупи плавають в Гангу - індуси миються там же - крокодили раді, а вірусанєт
Тут сталін би сказав - вірус может і єсть, а может і піть
Ти єврей? - яка скотина в латинській африці і в африканській колумбії там рах*є тих хто здох? інвестиції надо? - надо! - ну так вірусанєт, будуйте фабрику.
логічно?
а у Франції - громадяни можуть і віддубасити президента за приховування інформації, так шо ви зрівняла верблюда з мопсом)
показати весь коментар
02.01.2022 10:00 Відповісти
Поэтому и стремятся как можно больше бустеров уколоть, что бы никто ничего не понял, чем вызваны проблемы со здоровьем,и что бы быть постоянно под дозой.
показати весь коментар
02.01.2022 15:07 Відповісти
Бустерну дозу?
показати весь коментар
02.01.2022 09:43 Відповісти
лучше сразу две
показати весь коментар
02.01.2022 12:13 Відповісти
..і до мольфарів не ходи-після Буковелю, п'янок -гулянок протягом цілого місяця, корпоративів що йому залишається робити-тільки "поширитися"...
показати весь коментар
02.01.2022 09:55 Відповісти
в феврале будет 50 000 в сутки, а летом всё закончится. Болеть будет некому.
показати весь коментар
02.01.2022 10:08 Відповісти
Не вірю в другу тезу. В першу також. Буде 20000 +/-
показати весь коментар
02.01.2022 10:19 Відповісти
Вже другий день це інтерв'ю всі сайти передруковують один у одного.
Кузін не може заспокоїтися, що всього 1000 - 2000 випадків на добу. Нагнітає, щоб люди не розслаблялися. Хоча статистиці вже ніхто не вірить. Цифри можна написати будь-які, все одно, ні перевірити, ні оскаржити неможливо
показати весь коментар
02.01.2022 10:18 Відповісти
Дайте людям отгулять рождество, а кому-то повысить финансовый запас на горнолыжных курортах в Буковеле, а там можно будет и реальные данные заболевших давать и новые зоны открывать.
показати весь коментар
02.01.2022 10:35 Відповісти
хм., а вы ведь прав, мужик - в прошлом году "статистика" как раз до выступлений и катаний на лыжах - тупо упала.
ну да, мы тупо - рабы. и х.з. как это исправить(берет веревку)...
(и МашинГвер)
показати весь коментар
02.01.2022 10:56 Відповісти
Вже матюків не вистачає...
показати весь коментар
02.01.2022 10:52 Відповісти
Як казав картавий кацап у 1917 : Колотись, колотись і ще раз колотися
показати весь коментар
02.01.2022 14:02 Відповісти
Головне вірити...
показати весь коментар
02.01.2022 14:04 Відповісти
Интересная логика. Если в мире эпидемия гриппа, то через несколько дней будут болеть как в Украине, так в Германии или Италии, с ковидом у вас какая то непонятка. Европа чихает, но в Украине это через 1-2 месяца. Вы с головой дружите?
показати весь коментар
02.01.2022 15:04 Відповісти
 
 