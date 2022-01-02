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Новини
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Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти із семи КПВВ на Донбасі, - МВС

Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти із семи КПВВ на Донбасі, - МВС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Зазначається, що щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в "Станиці Луганській". За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась на 9 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 особи, а на контрольовану територію – 5 512 осіб.

"Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 особи та 84 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 292 особи та 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що через КПВВ "Щастя" проїхали 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території України доправлено будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку загальною вагою понад 28 тонн.

Нагадується, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок "Вдома" під час перетину КПВВ встановлювати не потрібно, але подорожуючі мають дотримуватися карантинних обмежень, - Мінреінтеграції

Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток "Вдома".

Автор: 

МВС (3501) окупація (6681) найманці рф (2052) КПВВ (330) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+13
Не понимаю,почему КПВВ открыты с украинской стороны.Они лолжны после обстрелов,а тем более гибели наших защитников закрыты навсегда
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02.01.2022 09:41
+8
будет очень правильно закрыть все пункты перехода из засранных передастами территорий в Украину... переложить на плечи оккупантов все - от продажи хлеба до выдачи пенсий... и этим не будет нарушено ни одной конвенции в соответствии с которыми вся ответственность за проживающих на оккупированных территориях лежит на оккупантах...
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02.01.2022 10:06
+7
Нехай щастить.
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02.01.2022 09:39
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Нехай щастить.
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02.01.2022 09:39 Відповісти
Не понимаю,почему КПВВ открыты с украинской стороны.Они лолжны после обстрелов,а тем более гибели наших защитников закрыты навсегда
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02.01.2022 09:41 Відповісти
тож элехторат зеленкина....
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02.01.2022 10:06 Відповісти
Концлагерь и коментдатский час обязательные Атрибцты ГУЛАГа Сралина....Донецк раньше назывался город Сралино...
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02.01.2022 09:59 Відповісти
и что? кому от этого хуже? нехай кормильцы переживают...
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02.01.2022 10:05 Відповісти
Ну и хорошо. У нас своих неадекватных антиваксеров и хворых на коридор хватает…. И второе- я все время думаю, а на хрена вы пускаете в Украину сепаров вакцинированных путлеровским нигде в мире непризнанным шмурдяком «Спутник»???Сами смеётесь над этой фигнёй и всеравно запускаете. Это совсем смешно слуги каломыйског!!!
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02.01.2022 10:06 Відповісти
будет очень правильно закрыть все пункты перехода из засранных передастами территорий в Украину... переложить на плечи оккупантов все - от продажи хлеба до выдачи пенсий... и этим не будет нарушено ни одной конвенции в соответствии с которыми вся ответственность за проживающих на оккупированных территориях лежит на оккупантах...
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02.01.2022 10:06 Відповісти
Після одного пострілу закрити накуй на два місяці для профілактики. Но увы там же наши люди мать ево. ******** уже давно пенцию себе оформили бл. Когда это ***..о закончится.
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02.01.2022 10:08 Відповісти
Путин несет ответственность за тысячи отнятых жизней граждан: Чечни, Грузии, Украины, Сирии
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02.01.2022 10:17 Відповісти
Как бы они обратно не хлынули. Голод - не тётка.
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02.01.2022 10:24 Відповісти
ах как жаль ... кормильцев никак не дождемся
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02.01.2022 10:31 Відповісти
https://youtu.be/ash0SKMuKkY ...Путлер сел в лужу со своим газом....
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02.01.2022 10:46 Відповісти
Обов'язково сьогодні чарку перехилю, хоча й не збирався Новина того варта!
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02.01.2022 10:56 Відповісти
Самое прикольное, шо те кто успел подсесть к кацапам на газовую иглу, бо муйлуша для них дал самую дешевую цену, скажем Сербии, Венгрии и др. лабухам - ТОТ ПРОЛЕТЕЛ. Сейчас Штаты уже заваливают ЕВРОПУ ГАЗОМ И ПОШЛИ ЦЕНЫ ВНИЗ. ЩА НА ТОРГАХ УЖЕ 800ЮСД, А БУДЕТ ЕЩЕ НИЖЕ ПРИВЫЧНЫХ ЦЕН ДО ПОДОРОЖАНИЯ, ПО ВИНЕ КАЦАПОВ. ТАК ШО, по большому счету, СЕРБЫ, С ВЕНГРАМИ ПОЛУЧИЛИ САМЫЙ ДОРОГОЙ ГАЗ Псогласно контракта с КААЗЛАМОРДИей.
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02.01.2022 12:47 Відповісти
Це добре, що не відкривають! Нехай лугандони пережеруть того срюського міра, якого бажали, до цілодобових діарей!
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02.01.2022 10:48 Відповісти
стесняюсь вас поправить: правильно будет срюського мига
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02.01.2022 12:33 Відповісти
всё-таки через два калидора все желающие просачиваются...
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02.01.2022 10:56 Відповісти
лугандоно-кацапы делают то,что должна делать наша "власть",что нынешняя,что преидущая.
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02.01.2022 11:10 Відповісти
Одно из явньіх нарушений РФ-ией решений , принятьіх в Нормандском формате . За єто Путина будут драть на Берлинском саммите Норманди . Украина переигрьівает Расею .
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02.01.2022 11:10 Відповісти
Вот и славно.
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02.01.2022 11:18 Відповісти
закрити, обнести рвом, і НІКОГО не впускати з тієї сторони, бо я особисто не розумію як відрізнити патріота, від зрадника котрі заїзджають до нас...
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02.01.2022 12:12 Відповісти
Та хоч всі хай закриють, якось "єдинахово", Україна - з Новим роком і Різдвом Христовим!
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02.01.2022 13:45 Відповісти
"Горюшко" то какое! Лугандонцев украинской пенсии лишают!
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02.01.2022 13:56 Відповісти
 
 