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Новини Коронавірус і карантин
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Франція кілька днів поспіль фіксує понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 на добу

Франція кілька днів поспіль фіксує понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 на добу

Минулої доби, 1 січня, у Франції виявили 219 126 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

Зазначається, що четвертий день поспіль країна фіксує понад 200 тисяч випадків хвороби.

Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у п’ять разів. Це зробило країну одним із епіцентрів пандемії.

Видання також нагадує, що напередодні президент країни Емманюель Макрон зазначив, що найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Одеси прибув французький військовий фрегат "Auvergne". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Франція (3053) Макрон Емманюель (1454) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Прививались, прививились й мають гідний результат.
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02.01.2022 10:02
+13
Результат: (почти) всеобщая паника

Фаза 2. Посеять плевелы и разделение. (Март 2020 - декабрь 2020)
- Ввести множество ненужных, либертицидных и неконституционных принудительных мер.
- Парализовать торговлю и экономику.
- Наблюдать за покорностью большинства и сопротивлением мятежного меньшинства.
- Стигматизация мятежников и создание горизонтального раскола.
- Цензура лидеров диссидентов.
- Наказывать за неповиновение.
- Обобщить тесты ПЦР.
- Создать путаницу между случаями, инфицированными, больными, госпитализированными и мертвыми.
- Дисквалифицировать все эффективные методы лечения.
- Надеяться на спасительную вакцину.
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02.01.2022 10:21
+12
Фазы плана "барановирус".

Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
- Устроить пандемию в Китае.
- Убить десятки тысяч пожилых людей.
- Увеличить число случаев заболевания и смертей.
- С самого начала позиционировать вакцинацию как единственное решение.
- Сосредоточить все внимание на Covid-19.
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02.01.2022 10:20
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пусть еще больше алжирцев запустят к себе
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02.01.2022 10:01 Відповісти
Прививались, прививились й мають гідний результат.
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02.01.2022 10:02 Відповісти
Главное - верить ! Верить политикам, верить газетам, верить официальной статистике. И тогда всё будет хорошо.
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02.01.2022 10:14 Відповісти
Ну ты ведь Путину веришь!
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02.01.2022 10:24 Відповісти
Шо ?
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02.01.2022 10:27 Відповісти
Ну если обидел то звиняй. Щось ти мени одного ватника нагадав!
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02.01.2022 10:39 Відповісти
Нет, не обидел. Недоумение - не обида.
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02.01.2022 10:49 Відповісти
Очередной вброс неправдивой информации.шмурдяк надо двигать,а все больше людей понимают что это нехорошо,даже те кто укололись!
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02.01.2022 10:24 Відповісти
Нічого ці прививки не дають. Окрім, звісно багатомільярдних доходів фармацевтичним компаніям на багатомільярдних закупках цього "шмундяка" . І багатомільярдних відкатів чиновникам, котрі купляють цей "шмундяк" за державний кошт.
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02.01.2022 10:48 Відповісти
Певно туристи з Різдвом привезли
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02.01.2022 10:02 Відповісти
Там не все вакцинированные тем более не от Омикрона но я вакцинированный и не болел ковидом хотя на работе антиваксеры почти все переболели (4 чело века склелили ласты) и большинство кто переболел сделали себе вакцину! Потому что по словам бывших антиваксеров лучше сдохнуть чем переболеть!
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02.01.2022 10:38 Відповісти
Не переживай омакроном ти перехвораєш як і всі
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02.01.2022 11:05 Відповісти
Вася ясное дело уколю потому что болеть намного дороже чем вакцинироватся! Я понимаю что стопроцентной уверености нет что вакцина недает 100% вероятности! Но и бронежилет не дает 100% защиты однако когда был на войне с лаптеногими я его носил!
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02.01.2022 15:47 Відповісти
и шо? они ж безвредные
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02.01.2022 10:06 Відповісти
А хто зна скільки в нас!? Що лабораторії файно працюють?
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02.01.2022 10:10 Відповісти
Всі перехворіють Омікроном і отримають адекватний іммунітет, а влада буде кричати що це іммунітет від застарівших вакцин
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02.01.2022 10:11 Відповісти
Если "случаи" составляют несколько процентов от количества протестированных, сколько же миллионов в сутки (!) они тестируют ?
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02.01.2022 10:13 Відповісти
Щось ми відстаємо
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02.01.2022 10:13 Відповісти
А якщо серйозно, то звертаюся до патріотів України: не палить, не вживайте алкоголь, займайтеся фізкультурою або спортом, робить дихальну гімнастику (методик багато).
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02.01.2022 10:20 Відповісти
до біса
якщо є "доля", то здохне будь-хто
почитай сто тисяч історій за "долю"
досить прикольно ж. ну і задуматись теж потрібно.
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02.01.2022 12:08 Відповісти
а вот в германии нет -потому что бастуют ежедневно
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02.01.2022 10:15 Відповісти
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02.01.2022 10:20 Відповісти
Фазы плана "барановирус".

Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
- Устроить пандемию в Китае.
- Убить десятки тысяч пожилых людей.
- Увеличить число случаев заболевания и смертей.
- С самого начала позиционировать вакцинацию как единственное решение.
- Сосредоточить все внимание на Covid-19.
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02.01.2022 10:20 Відповісти
Результат: (почти) всеобщая паника

Фаза 2. Посеять плевелы и разделение. (Март 2020 - декабрь 2020)
- Ввести множество ненужных, либертицидных и неконституционных принудительных мер.
- Парализовать торговлю и экономику.
- Наблюдать за покорностью большинства и сопротивлением мятежного меньшинства.
- Стигматизация мятежников и создание горизонтального раскола.
- Цензура лидеров диссидентов.
- Наказывать за неповиновение.
- Обобщить тесты ПЦР.
- Создать путаницу между случаями, инфицированными, больными, госпитализированными и мертвыми.
- Дисквалифицировать все эффективные методы лечения.
- Надеяться на спасительную вакцину.
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02.01.2022 10:21 Відповісти
Це Ваші думки чи чиїсь цитати?
В Австралії етап 4 - вже прийшов?
Ніде не було новин про арешти опозиції.
Але взагалі, з більшістю тез пунктів 1-3 погоджуюсь.
З приводу етапу 5 - якщо й буде, то пізніше. Точно не в 2022 році
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02.01.2022 10:33 Відповісти
У нас всё шло по плану, но на уровне штатов. На уровне федерального правительства проводится тихий саботаж. Поэтому впечатление "половинчатое".
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02.01.2022 10:36 Відповісти
Это с другого форума; видимо у человека есть инсайдерская информация. Пока всё сходится.
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02.01.2022 10:37 Відповісти
...і рахувати бабки від вакцини
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02.01.2022 10:23 Відповісти
Это мелочь, по сравнению с конечными целями плана.
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02.01.2022 10:25 Відповісти
Ну не скажіть, фармацевтична промисловість по надприбутках після зброї і наркоти. Маючи такі бабоси можна крутити світом, як жид сонцем-що і роблять зараз. Так що поки заробляються грошики для втілення всіх тих планів, які згадані раніше( з чим погоджуюсь, не з всіма пунктами, але більшість). І тут висновок приходить сам собою-комусь дуже був потрібен той коронавірус...
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02.01.2022 11:00 Відповісти
Фаза 3. Принести коварное и смертоносное решение. (Декабрь 2020 - июнь 2021)
- Предложите бесплатную вакцину для всех.
- Обещайте защиту и возвращение к нормальной жизни.
- Установить цель иммунизации стада.
- Имитировать частичное восстановление экономики.
- Скрыть статистику побочных эффектов и смертей от инъекций.
- Выдавать побочные эффекты от инъекций за "естественные" эффекты вируса и болезни.
- Восстановить понятие варианта как естественной мутации вируса.
- Оправдать сохранение принудительных мер неприменением порога стадного иммунитета.
- Наказывать медицинских работников за незаконное осуществление ухода и лечения.
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02.01.2022 10:30 Відповісти
Результат: сомнения и чувство предательства среди vaxx, обескураженность среди противников.

Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить непривитых права на работу или учебу.
- Лишить непривитых основных услуг.
- Навязать невакцинированным платежные тесты ПЦР.
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02.01.2022 10:31 Відповісти
Результат: первый этап цифрового контроля, обнищание противников.

Фаза 5. Установление хаоса и военного положения. (ноябрь 2021 - март 2022)
- Используйте нехватку товаров и продовольствия.
- Вызвать паралич реальной экономики и закрытие заводов и магазинов.
- Допустить взрыв безработицы.
- Применить третью дозу вакцины (boosters).
- Займитесь убийством живых стариков.
- Ввести обязательную вакцинацию для всех.
- Усилить миф о вариантах, эффективности вакцины и иммунитете стада.
- Демонизировать противников вакцинации и возложить на них ответственность за умерших.
- Арестовать лидеров оппозиции.
- Навязать всем цифровую идентификацию (QR-код): Свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт, водительские права, карточка медицинского страхования...
- Установить военное положение, чтобы победить оппозицию.
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02.01.2022 10:31 Відповісти
Результат: второй этап цифрового контроля. Заключение в тюрьму или устранение противников.

Фаза 6. Списание долгов и дематериализация денег. (Март 2022 - сентябрь 2022)
- Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков.
- Спасти потери банков на счетах их клиентов.
- Активировать "Великую перезагрузку".
- Дематериализовать деньги.
- Аннулировать долги, кредиты и займы.
- Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелек).
- Изъять недвижимость и землю.
- Запретить все глобальные лекарства.
- Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год.
- Ввести нормирование продуктов питания и диету, основанную на Codex Alimentarius.
- Распространить эти меры на развивающиеся страны.
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02.01.2022 10:32 Відповісти
Когда уже матрицу введут? Что там ваши заговорщики-перебежчики доносят?
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02.01.2022 10:59 Відповісти
Вася, а я знаю тих, хто помер.
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02.01.2022 14:03 Відповісти
давай еще за гонконгский грипп - тоже ведь можно троллить вакцерапторов(ммм, слово новое придумал)
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02.01.2022 12:10 Відповісти
зрозуміло, що усі ці фази - можливі варіанти по виконанню, можливі варіанти по правильному розумінню цих дій, та й взагалі можливо, що все це вигадка. Однак.... завжди варто знати, і думати...
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02.01.2022 13:14 Відповісти
https://skif1959.livejournal.com/8459911.html
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02.01.2022 13:21 Відповісти
Что-то в этой информации может быть верно, что-то гипотетично, что-то ложно. Для тщательного анализа нужно время и довольно широкий набор знаний; мне, честно говоря, не очень хочется инвестировать свои усилия в это.
Я знаю одно: их план по изменению природы человека неизбежно провалится. Они очень широко размахнулись; штаны порвут.
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02.01.2022 13:22 Відповісти
Тю. Только что вы пишите пошаговый рептилоидов план на год вперед, и следом, что он неосуществим. Как же так? Масоны плохие пошли?
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02.01.2022 13:28 Відповісти
К сожалению, первая ссылка которую Вы дали была убрана, но я её сохранил. Там, например, верно сказано что можно синтезировать и внешность на телекартинке, и спектральный состав голоса.
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02.01.2022 13:48 Відповісти
Типо того.Но сначала было шоу"Остаться в живых или последний герой".Где на острове наблюдали и изучали поведение наций.Би-2 - Последний Герой (Остаться в живых)
https://youtu.be/Fxn-V50_xOs https://youtu.be/Fxn-V50_xOs
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02.01.2022 14:09 Відповісти
А шо так?
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02.01.2022 10:21 Відповісти
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 32 тысяч зараженных, 200 из них в больницах
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02.01.2022 10:31 Відповісти
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) - 1,84 (самый высокий с июня 2021 года).

Алё, ваксеры, ну чё там, как уколы, помогают?
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02.01.2022 10:33 Відповісти
Разумеется. Смотри на корреляцию смертности и процента привитых
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02.01.2022 10:37 Відповісти
Не можу тобі відповісти. Дуже зайнятий. Книжку читаю.
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02.01.2022 11:45 Відповісти
І безліч слухняних здоров'яків, які періодично сидять в неоплатних відпустках на авталі. Це чудово.
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02.01.2022 10:33 Відповісти
Де лакові гроби з трояндочками, як свого часу нам терли про Італію?
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02.01.2022 10:31 Відповісти
Фото с погибшими беженцами на Лампедузе (2013), выдавали за Бергамо (2020).
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02.01.2022 11:12 Відповісти
Ну,і шо?
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02.01.2022 10:45 Відповісти
Публікувати статистику кількості захворювань без статистики госпіталізацій та смертей є умисним маніпулюванням фактами. Та повинно каратись. Це не журналістика і цензору повинно бути соромно за такі пости.
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02.01.2022 11:41 Відповісти
З якого це переляку? Захворюваність є самостійним рейтинговим статистичним показником. Обісралися з цією т.з. "вакцинацією" і нумо "карати" за публікацію інформації, що у найбільш вакцинованих країнах найбільша захворюваність?
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02.01.2022 11:55 Відповісти
З такого, що абсолютно неважливо скільки людей хворіють на ковід, важливо лише скільки помирають і чи зменьшується ця кількість серед вакцинованих громадян у відсотковому значенні, порівняно з невакцинованими.
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02.01.2022 12:56 Відповісти
Як це "абсолютно неважливо"? АБСОЛЮТНО ВАЖЛИВО, що кількість людей, захворілих на Ковід у світі невпинно зростає, а порівняльну статистику померлих вакцинованих і невакцинованих якраз не показують і всіляко "замилюють". Принаймні у наших лікарнях в історіях хворіб у всіх сумнівних випадках, хворим з відсутністю сертифікатів, у важкому стані змушують ("рекомендують") писати "НЕвакцинований". Хто це зараз у змозі перевірити? Тільки в окремих випадках, коли є скарга родичів через смерть чи великі затрати на лікування, А так - ця світового масштабу афера вспливе лише з плином років Коли фармацевтичні компанії хапнуть багатомільярдні бабки на закупках цих "вакцин", а чиновники відповідно - багатомільярдні бабки за відкати на цих закупках...
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02.01.2022 20:00 Відповісти
Цензор дал ссылку на источник информации...
Этот источник France 24...так чо пиши письма с претензиями туда...мелким почерком пиши...что бы больше влезло...
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02.01.2022 12:35 Відповісти
но прививка...ведь 70%, как же так-то?..
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02.01.2022 11:45 Відповісти
Французи так і продовжують цілуватися при зустрічі, тому і заражають одне одного. Омікрон, *****, дуже заразний.
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02.01.2022 12:05 Відповісти
ха.. и конечно это не связывает с массовой вакцинацией!! этА простА совпадение !!!

В опубликованном сегодня отчете Института Роберта Коха говорится, что 95,58% случаев Омикрона, это полностью вакцинированы больные (28% из них прошли ревакцинацию), и только 4,42% не вакцинированы.
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02.01.2022 12:58 Відповісти
Да, только во Франция умерло всего 110 человек из 200 000 зараженных. А в Украине умерло 190 человек из 5000 зараженных. Смертность на 1000 заболевших в Украине почти в 80 раз выше ,чем во Франции. А вы и дальше тешьте себя иллюзиями, что прививки не помогают.
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02.01.2022 17:32 Відповісти
Даже если все будут привитые, будут болеть в больницах в тяжелой форме, кому не повезло выработать антитела. Но гораздо меньший процент лягут в больницы от общего количества зараженных, чем у непривитых. Есть разница шанс умереть от ковида 3-5%, или 0,3-0,5%.
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02.01.2022 18:58 Відповісти
самые вакцинированные страны дают максимум по заражению...
Меня терзают смутные сомнения (с)
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02.01.2022 16:09 Відповісти
А умерло всего 110 человек из 200 000 заболевших, то есть у омикрона смертность уже низкая почти, как у гриппа.
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02.01.2022 17:29 Відповісти
Типа того,я только на прививку собирался пойти,а здесь такой поворот,что теперь делать?1000 дадут за прививку?
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03.01.2022 05:12 Відповісти
дадут
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03.01.2022 20:37 Відповісти
 
 