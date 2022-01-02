Франція кілька днів поспіль фіксує понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 на добу

Минулої доби, 1 січня, у Франції виявили 219 126 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

Зазначається, що четвертий день поспіль країна фіксує понад 200 тисяч випадків хвороби.

Середня кількість нових випадків COVID-19 у Франції сягнула історичного максимуму в 157 651 і зросла за місяць майже у п’ять разів. Це зробило країну одним із епіцентрів пандемії.

Видання також нагадує, що напередодні президент країни Емманюель Макрон зазначив, що найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції.

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