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Новини Окуповані території Війна
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Жоден із "експериментів" Росії на окупованих землях не призвів до розвитку цих територій, - Порошенко

Жоден із

Росія неспроможна забезпечити мешканцям окупованих нею територій нормальне життя.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання "Газета виборча", громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Мій друг, покійний Джон Маккейн сказав, що Росія – це "бензоколонка з ядерними боєголовками". Безумовно ми зацікавлені, щоб залучити Росію до переговорів, так само як ми зацікавлені в тому, щоб Росія стала учасником європейської коаліції безпеки. Для цього Росія має зробити дві справи: звільнити Крим і звільнити Донбас. А згодом має прийти звільнення Придністров’я", – говорить Порошенко.

"Жоден з "експериментів" Росії – Осетія, Абхазія, Придністров’я і Донбас – не привів до розвитку цих територій і зростання добробуту людей. Скільки ще потрібно експериментувати, щоб переконатися в неспроможності Росії забезпечити людям окупованих територій достойне життя?", – запитує він.

Порошенко також зауважив, що одразу після захоплення Криму популярність Путіна зросла, але тепер вона падає.

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"Вона справді зросла до 70%. Але сьогодні для більшості росіян Крим непотрібний, популярність Путіна впала до 32%. З 2014 року російська економіка не росте, зменшуються доходи населення. Зате росте бідність і немає напливу прямих іноземних інвестицій. Росія в стагнації, люди не хочуть із цим миритися. Вони ще не готові до протестів, що показав приклад Навального. Але Путін боїться і тому він так брутально повівся з людиною, яка говорила правду", – зазначає Порошенко.

Автор: 

Крим (14137) окупація (6681) Порошенко Петро (15167) путін володимир (23780) Донбас (22354) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+41
животные русские только трипер, нищету и грязь везде разводят а не культуру и цивилизацию.... ну везде где рыло вонючее своё всунули там совок везде, ленинци, пионеры сразу , больные на голову скрепы ...тьфу на всех этих бабазян...
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02.01.2022 10:37
+38
Взагалі усе до чого торкалися, де "допомагали", кого "асвабаждалі", кому "протягівалі руку помощі" ... кацапи - все закінчувалося коров"ю, сльозами, руїнами, смертями, і гальмом на десятиліття і століття цих народів у розвитку, гибеллю їхньої культури, мови, національних святинь і цінностей. Кацапи - то виплодки пекла...
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02.01.2022 10:42
+33
Отак цеглина за цеглиною як у цій заяві для потужного східноєвропейського видання і вибудовувалась 5 років антипутінська коаліція, яку зелебоби просирають вже третій рік. Тому ні іронія, ні сарказм тут не є доречними
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02.01.2022 11:00
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Это песня "Сухарики" из репертуара российской шансон-группы "Лесоповал", участники которой НЕ сидели. Зато сидел (как раз на лесоповале) автор текстов песен (не только "Лесоповала"), фронтовик-орденоносец, народный артист РФ Михаил Исаевич Танич (вообще-то Исаакович Танхилевич). По знаменитой статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация) с 1947 года отмотал 6 годочков. Мотал бы и дальше, да Сталин в ящик сыграл. Советских известнейших хитов и популярнейших детских песен там просто немеряно.
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02.01.2022 19:20 Відповісти
Вот это отмолотил ответ, прямо как на экзамене. Жуть берет. Но это же и выдает в тебе чистокровного кацапа, который просто сменил флажок. Вот если бы ты был украинец, тебе было бы по-(...биип...) на кацапское творчество, на кацапов, и на их народную уголовную культуру. И слушал бы вместо этого, в зависимости от музыкальных предпочтений что-то вроде "Димної Суміші", "Антитіл", или "Білу Вежу". Кацапа, что, Порошенко до сих пор гадит тебе в штаны по ночам?
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02.01.2022 20:51 Відповісти
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченим панотцем. Соромлюся гречно запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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03.01.2022 07:31 Відповісти
Порошенко, равно как Ахметов, Коломойский, Пинчук и прочие олигархи, для меня - непримиримый классовый враг. Единственное отличие Пороха от остальных олигархов - глупая, а потому дорогая и уже неосуществимая (ну может быть, чрезвычайно трудноосуществимая) амбиция - лично возглавить государство, тогда как другие олигархи действуют опосредованно - лоббируют свои интересы. Лоббизм - мировая практика для олигархов. Чем позже Порох это поймёт, тем больше его денег "вылетит в трубу". Что ж, если дурак, то пусть платит, пока не поумнеет.
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03.01.2022 08:02 Відповісти
Пшлонах отсюда, животноЕ РАШИСТСКОЕ!
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02.01.2022 16:12 Відповісти
Рашкотварь падлючая ,иди скупай соль-спички ,на Моржовию идет великая сушшшшшшь, трется оно тут, животное...
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02.01.2022 16:19 Відповісти
он явно перерос президенство в отдельно взятой стране. Минимум - президент Евросоюза. А так - президент Мира. Если даст Творец ему здоровья и долголетия - станет президентом Межгалактического содружества.
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02.01.2022 15:47 Відповісти
Рашкотварь, ёрничать будешь на швабре ,животное...
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02.01.2022 16:20 Відповісти
Повылазила нечесть зеподоляцкая. Пашут и пашут, суки, не покладая рук.
Чувствует надонаполеон конченый, что смерть пришла его правлению и яйца ермака уже не помогут.
И выпустил уродов в соцсети.
Вспомнят тебе гнида, и мясо с салом по 20 и скумбрию по 8 гривен за кг.
Как же за...али эти уроды зелёные.
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02.01.2022 16:30 Відповісти
Які ж все таки тупі порохоботи! Замість того щоб відповідати, наводити аргументи, вони просто спамлять! Нічого, вашому шоколадному гетьману мце все одно не допоможе!
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02.01.2022 16:53 Відповісти
брехню спамлю. Маю право. І цю твою - теж в спам. Аргументів і спростувань кожної вашої зебільної брехні - достатньо, по ходу форуму. Тільки ви зедебіли, абсолютно нічого не сприймаєте. Тому - в спам.
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02.01.2022 17:04 Відповісти
Я теж можу тебе заспамити, порохоботику!
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02.01.2022 17:07 Відповісти
Достатньо по ходу форуму. До якої статті? Чи мені переглядати архів форуму за всю історію цензора?
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02.01.2022 17:16 Відповісти
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