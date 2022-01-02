Жоден із "експериментів" Росії на окупованих землях не призвів до розвитку цих територій, - Порошенко

Росія неспроможна забезпечити мешканцям окупованих нею територій нормальне життя.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання "Газета виборча", громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Мій друг, покійний Джон Маккейн сказав, що Росія – це "бензоколонка з ядерними боєголовками". Безумовно ми зацікавлені, щоб залучити Росію до переговорів, так само як ми зацікавлені в тому, щоб Росія стала учасником європейської коаліції безпеки. Для цього Росія має зробити дві справи: звільнити Крим і звільнити Донбас. А згодом має прийти звільнення Придністров’я", – говорить Порошенко.

"Жоден з "експериментів" Росії – Осетія, Абхазія, Придністров’я і Донбас – не привів до розвитку цих територій і зростання добробуту людей. Скільки ще потрібно експериментувати, щоб переконатися в неспроможності Росії забезпечити людям окупованих територій достойне життя?", – запитує він.

Порошенко також зауважив, що одразу після захоплення Криму популярність Путіна зросла, але тепер вона падає.

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"Вона справді зросла до 70%. Але сьогодні для більшості росіян Крим непотрібний, популярність Путіна впала до 32%. З 2014 року російська економіка не росте, зменшуються доходи населення. Зате росте бідність і немає напливу прямих іноземних інвестицій. Росія в стагнації, люди не хочуть із цим миритися. Вони ще не готові до протестів, що показав приклад Навального. Але Путін боїться і тому він так брутально повівся з людиною, яка говорила правду", – зазначає Порошенко.