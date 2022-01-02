Польську мову вивчає близько 100 тис. осіб в Україні. У Польщі такої підтримки для нашої мови немає, - Дещиця

В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб.

Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

Мова про це зайшла після запитання, як Українська держава планує допомогти вивчати українську мову громадянам України, які проживають у Польщі.



"Українська держава надає значно більше можливостей для навчання всіх бажаючих в Україні стосовно вивчення польської мови. В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб у різних закладах освіти. З польського боку такої повноцінної підтримки у вивченні української мови немає", – сказав дипломат.

Він наголосив, що перемовини із цього питання тривають.



"Є кілька шляхів його вирішення. Зокрема, може йтися про створення приватних українських шкіл на зразок школи "Материнка" у Варшаві. Крім того, є також варіант зі скеруванням українських вчителів на роботу до Польщі для навчання дітей української мови, історії, географії, як це робить польська держава", – пояснив Дещиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі потрібно відкрити більше шкіл з українською мовою навчання, а також розширити українське телемовлення, - посол Дещиця

За його словами, "якщо Польща не підтримуватиме українських навчальних пунктів на державному, місцевому чи змішаному рівнях, то це має зробити Україна".