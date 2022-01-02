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Новини
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Польську мову вивчає близько 100 тис. осіб в Україні. У Польщі такої підтримки для нашої мови немає, - Дещиця

Польську мову вивчає близько 100 тис. осіб в Україні. У Польщі такої підтримки для нашої мови немає, - Дещиця

В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб.

Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

Мова про це зайшла після запитання, як Українська держава планує допомогти вивчати українську мову громадянам України, які проживають у Польщі.

"Українська держава надає значно більше можливостей для навчання всіх бажаючих в Україні стосовно вивчення польської мови. В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб у різних закладах освіти. З польського боку такої повноцінної підтримки у вивченні української мови немає", – сказав дипломат.

Він наголосив, що перемовини із цього питання тривають.

"Є кілька шляхів його вирішення. Зокрема, може йтися про створення приватних українських шкіл на зразок школи "Материнка" у Варшаві. Крім того, є також варіант зі скеруванням українських вчителів на роботу до Польщі для навчання дітей української мови, історії, географії, як це робить польська держава", – пояснив Дещиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі потрібно відкрити більше шкіл з українською мовою навчання, а також розширити українське телемовлення, - посол Дещиця

За його словами, "якщо Польща не підтримуватиме українських навчальних пунктів на державному, місцевому чи змішаному рівнях, то це має зробити Україна".

Автор: 

Польща (8489) українська мова (833) українці (2537) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+35
бо ми до них прагнемо їхати, а не навпаки.
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02.01.2022 10:54
+35
Я даже больше скажу: в практически всех украинских школах изучают английский, а англичане, падлы, украинский игнорируют... Непорядочек☝️
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02.01.2022 10:59
+33
Так. Почніть ще з поляками сратись. Мову в Польшу не вчать. Вона їм потрібна? Коли будуть поляки їхати працювати в Україну чи на проживання самі вивчать.
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02.01.2022 10:59
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промосковский режим Зеленского за два года В ДВА РАЗА обвалил тираж книг на украинском языке в Украине
и это всё, что вы должны знать о "слуге народа"
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02.01.2022 12:10 Відповісти
Якщо їхати до Польщі не трудитися на пана, а за дрібними справами (транзит тощо), то нормальної української мови достатньо для взаємного порозуміння.
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02.01.2022 12:17 Відповісти
Ну как поляки будут приезжать миллионами в Винницу и Херсон на сбор урожая - ось тоді українська мова і буде мати підтримку в Польщі
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02.01.2022 12:19 Відповісти
Я помню, как в 87 поляки кучами мотались по Украине, скупая все, что под руку попадется. Во Львове, чуть не подрался с одним.....😀😀😀😀
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02.01.2022 12:39 Відповісти
У мене керівна посада в голландській філії концерну Euronext, Parijs. Адміністративне забезпечення частково винесено до Польщі, Катовиці. Після закриття шахт регіон шукає способів перепрофілювання, щоб вижити. Молодь, яка добре знає англійську, працевлаштована.

Та польська колега закохалася в одеського хлопця та вивчила українську. Дуже пристойно розмовляє. 😉
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02.01.2022 12:28 Відповісти
люди изучают тот язык который им поможет лучше прожить,
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02.01.2022 12:28 Відповісти
У поляков в этом есть свои интересы.
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02.01.2022 12:41 Відповісти
Не знання другої мови, а саме двомовність, є шизофренією.
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02.01.2022 12:50 Відповісти
люди вчать польську самі.
ніякої підтримки немає.
не ліпи дурниць.
і вчать тому, що хочуть звалити з країни.
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02.01.2022 12:51 Відповісти
так створіть для людей роботу й дайте гідну зарплату, ніхто нікуди не поїде, а то тільки у всої нищені гребете
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02.01.2022 13:00 Відповісти
А какой резон поляку в Польше учить украинский? Даже украинцу в Польше, который забыл украинский (то есть, является эмигрантом во 2-3 поколении) нету резона учить украинский, потому что в Украине он найдет лучшие чем в Польше условия, лишь если попадет в какой-то набсовет, "контролировать реформы". А поскольку набсоветы не резиновые, то и вероятность стать их членом почти нулевая. Так что, в Польше украинец будет учить или польский, или английский, или немецкий.
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02.01.2022 13:03 Відповісти
А какой резон украинцу Германии, Канады, США учить украинский? Но миллионы украинцев учат. По твоему нет резона сохранять свои этнические корни? Тогда ты никто и звать тебя никак.
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02.01.2022 15:08 Відповісти
Ти українську хоч сам знаєш?
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02.01.2022 17:24 Відповісти
Эффективная программа по обучению соотечественников за границей существует в Израиле. У меня есть несколько знакомых, которые имеют (либо "сделали" себе) еврейские корни. Их детьми занимались уже... с детского садика, созданного специально для еврейских детей. Когда эти дети пошли в школу, то на выходных для них был специальный еврейский центр. И в садике, и в центре они изучали иврит, культуру Израиля и т. п. По окончанию ВУЗа этим детям Израиль оплатил программу, по которой они еще год проучились в Израиле, подтвердив свои дипломы.
А теперь, как думаете, ЧТО все это время данные дети видели от украинского государства?
Поэтому, как только случился 14-й и угроза мобилизации, они сразу же рванули в Израиль, став его гражданами, причем отслужили в ЦАХАЛе, как это в Израиле положено.
Можем лм потянуть такую программу хотя бы для украинцев в Польше? Нет. Можем ли мы создать для украинца в Польше условия, при которых он готов был бы возратиться в Украину? Нет.
Тогда - смысл? Только если распилить бабло, разве что.
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02.01.2022 13:09 Відповісти
Зато мы можем платить пенсии репатриантам из Украины. А Израйль нет
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02.01.2022 13:33 Відповісти
Це якийсь нонсенс! Державні пенсійні програми, спрощено кажучи - виплати за внесок у економіку країни. А де їх витрачати потім - справа особиста
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02.01.2022 13:53 Відповісти
Украинский бюджет матёро разворовывается. Миллиардеров в Украине полно.
На поддержку украинской диаспоры за границей нет ни копейки.
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02.01.2022 18:36 Відповісти
Ты серьезно считаешь, что диаспора нуждается в поддержке?
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03.01.2022 01:17 Відповісти
похоже Дещица придумал очередную схему распила....
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02.01.2022 13:58 Відповісти
Ничего личного, только а нафига он им? Это украинцам нужен польский, а поляки в Украину не рвутся.
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02.01.2022 14:34 Відповісти
В Китае пусть учат мову, как никак скоро общая граница будет )
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02.01.2022 14:50 Відповісти
Польша не обязана за государственный бюджет поддерживать другие языки кроме польского. В Германии государство обязывает (!) ходить в немецкие школы, а кто хочет учится на других языках или другие языки ПЛАТИТ СО СВОЕГО КАРМАНА и ходит ТУДА В НЕУРОЧНЫЙ ЧАС (вечерние или субботние школы). Это справедливо.

Непонятно только почему Украина за государственный счет обучает на русском, польском, венгерском, и двух десятках других языков. Для того чтобы вырастить граждан иностранных государств?
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02.01.2022 15:03 Відповісти
Дерава винна в нестворенні мотивації,й можливостей
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02.01.2022 15:33 Відповісти
Коли в Україні всі будуть знати і розмовляти українською, як поляки в Польщі українською, то тоді і поляки до нас будуть приїздити і на роботу також. Всі наші біди, що багато з нас ще не стали українцями, а ''штокают і какают'' язиком окупанта під час війни з московією. Якби в Німеччині було стільки русскоязичного насєлєнія, як зараз в них турків, то за пару років би кінець прийшов німецькому чуду.
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02.01.2022 18:17 Відповісти
В Польщі уззкагугнящіє украИнци польську вивчаю ну просто таки вмить (познайомився з кієфлянінам який мешкає у Польщі трохи більше року і він так цвенькає по польску, що я аж здивувася... виходить уззкая чєлюсь не може тільки українські слова вимовляти), а українську в Україні вони нездатні вивчивчити за все своє нікчемне життя.
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03.01.2022 07:43 Відповісти
Что тут удивительного? Украинцы массово бегут в Польшу, поэтому изучают польский язык.
Зачем полякам знать украинский?
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02.01.2022 18:33 Відповісти
Ну так ти ж нікуди не біжиш, але українською мовою не володієш.
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03.01.2022 07:31 Відповісти
В Україні "украИнци" (модерні яничари) не володіють українською, а ви хочете, щоб поляки вчили українську?
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03.01.2022 07:30 Відповісти
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