Польську мову вивчає близько 100 тис. осіб в Україні. У Польщі такої підтримки для нашої мови немає, - Дещиця
В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб.
Про це повідомив в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.
Мова про це зайшла після запитання, як Українська держава планує допомогти вивчати українську мову громадянам України, які проживають у Польщі.
"Українська держава надає значно більше можливостей для навчання всіх бажаючих в Україні стосовно вивчення польської мови. В Україні польську мову вивчає приблизно 100 тис. осіб у різних закладах освіти. З польського боку такої повноцінної підтримки у вивченні української мови немає", – сказав дипломат.
Він наголосив, що перемовини із цього питання тривають.
"Є кілька шляхів його вирішення. Зокрема, може йтися про створення приватних українських шкіл на зразок школи "Материнка" у Варшаві. Крім того, є також варіант зі скеруванням українських вчителів на роботу до Польщі для навчання дітей української мови, історії, географії, як це робить польська держава", – пояснив Дещиця.
За його словами, "якщо Польща не підтримуватиме українських навчальних пунктів на державному, місцевому чи змішаному рівнях, то це має зробити Україна".
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и это всё, что вы должны знать о "слуге народа"
Та польська колега закохалася в одеського хлопця та вивчила українську. Дуже пристойно розмовляє. 😉
ніякої підтримки немає.
не ліпи дурниць.
і вчать тому, що хочуть звалити з країни.
А теперь, как думаете, ЧТО все это время данные дети видели от украинского государства?
Поэтому, как только случился 14-й и угроза мобилизации, они сразу же рванули в Израиль, став его гражданами, причем отслужили в ЦАХАЛе, как это в Израиле положено.
Можем лм потянуть такую программу хотя бы для украинцев в Польше? Нет. Можем ли мы создать для украинца в Польше условия, при которых он готов был бы возратиться в Украину? Нет.
Тогда - смысл? Только если распилить бабло, разве что.
На поддержку украинской диаспоры за границей нет ни копейки.
Непонятно только почему Украина за государственный счет обучает на русском, польском, венгерском, и двух десятках других языков. Для того чтобы вырастить граждан иностранных государств?
Зачем полякам знать украинский?