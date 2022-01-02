Чорногорія посилила правила в'їзду в країну з 2 січня, - посольство
Від сьогодні в Чорногорії набувають чинності оновлені умови перетину кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чорногорії у фейсбуці.
"Тепер в’їзд дозволяється за наявності одного з двох документів: 1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в’їзду; 2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути щонайменше 10 днів і щонайбільше 180 днів)", - зазначається у повідомленні
В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест антиген не більше 48 годин.
Умови діють до 12 січня. Раніше для в’їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.
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