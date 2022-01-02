УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11163 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 285 11

Чорногорія посилила правила в'їзду в країну з 2 січня, - посольство

Чорногорія посилила правила в'їзду в країну з 2 січня, - посольство

Від сьогодні в Чорногорії набувають чинності оновлені умови перетину кордону.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чорногорії у фейсбуці.

"Тепер в’їзд дозволяється за наявності одного з двох документів: 1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в’їзду; 2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути щонайменше 10 днів і щонайбільше 180 днів)", - зазначається у повідомленні

В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест антиген не більше 48 годин.

Умови діють до 12 січня. Раніше для в’їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів - треба здавати три тести

Чорногорія (201) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Туристичні країни все ніяк не визначаться, що їм робити, чи впускати туристів, чи не впускати.
показати весь коментар
02.01.2022 12:15
+1
Не заздріть. Ти більше, що взимку туди 1) проблемно дістатись, регулярні авіарейси відсутні як в принципі, а чартери літають лише з червня по вересень; 2) взимку робити там абсолютно нічого. Море холодне , а єдиний гірськолижний курорт дуже посередньої якості
показати весь коментар
02.01.2022 12:06
+1
В Італії немає нової хвилі. Там просто ввели масочний режим на вулиці, гринпасс перевіряють скрізь, навіть каву на вулиці не випити без нього. Італійці у цьому плані дисципліновані. І
показати весь коментар
02.01.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нєфіг шлятись по різним чорногоріям.
показати весь коментар
02.01.2022 11:48 Відповісти
Не заздріть. Ти більше, що взимку туди 1) проблемно дістатись, регулярні авіарейси відсутні як в принципі, а чартери літають лише з червня по вересень; 2) взимку робити там абсолютно нічого. Море холодне , а єдиний гірськолижний курорт дуже посередньої якості
показати весь коментар
02.01.2022 12:06 Відповісти
просто вони не мужуть виїхати хоч кудись от зі злобою таке кажуть, як кацапи
показати весь коментар
02.01.2022 12:10 Відповісти
Туристичні країни все ніяк не визначаться, що їм робити, чи впускати туристів, чи не впускати.
показати весь коментар
02.01.2022 12:15 Відповісти
он Італія закрила, і що? запобігли новій хвилі? ні звичайно. Вистріл собі в ногу черговий
показати весь коментар
02.01.2022 12:20 Відповісти
В Італії немає нової хвилі. Там просто ввели масочний режим на вулиці, гринпасс перевіряють скрізь, навіть каву на вулиці не випити без нього. Італійці у цьому плані дисципліновані. І
показати весь коментар
02.01.2022 12:27 Відповісти
що? там рекорд побили до сраки твої маски на вулиці https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
показати весь коментар
02.01.2022 12:41 Відповісти
До ср*ки твої сцилки на Цензорі.
показати весь коментар
02.01.2022 13:03 Відповісти
гугл в допомогу дурпа дисциплінована. хвилі у неї нема, рекордної
показати весь коментар
02.01.2022 13:07 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 13:26 Відповісти
 
 