У середині січня буде рішення про те, як продовжать термін дії ковід-сертифікатів у застосунку "Дія", - Кузін
В середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії". Сертифікати планують перевипустити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін інтерв'ю "Суспільному".
За його словами, зараз все опрацьовується технічно.
"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифіката", - зазначив Кузін.
Він пояснив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію. За словами Кузіна, людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.
З іншого боку - бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів.
Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.
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нужно просто взять и уничтожить нах все эти рассадники...
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
промежуточные результаты достигнуты (они ни те что они ожидал), они перегруппируются и гребут дальше... их цель - за 6 месяцев 2022 года вакцинировать 70 % населения Земли.. пздц
Всего больных ковидом на конец года было - 0.5 % !!!
ну и где тут эпидемия, и тем более пандемия !? ГДЕ !!!!!!!!
Как будто и не вакцинировался.
І не харить же їх.