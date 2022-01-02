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Новини Коронавірус і карантин
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У середині січня буде рішення про те, як продовжать термін дії ковід-сертифікатів у застосунку "Дія", - Кузін

У середині січня буде рішення про те, як продовжать термін дії ковід-сертифікатів у застосунку

В середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії". Сертифікати планують перевипустити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив  головний санлікар України Ігор Кузін інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, зараз все опрацьовується технічно.

"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифіката", - зазначив Кузін.

Він пояснив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію. За словами Кузіна, людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

З іншого боку - бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифіката на 270 днів.

Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

сертифікат (426) Ігор Кузін (315) Дія (1123)


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Топ коментарі
+9
В Антарктиде на бельгийской полярной станции "Принцесса Елизавета" у 16 из 25 сотрудников станции оказался позитивный тест на коронавирус. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
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02.01.2022 13:32
+5
У всех праздничное настроение,не растраивай,особенно ваксобесов
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02.01.2022 12:50
+5
От фармокомпаний пришли предложения,от которых сложно отказаться
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02.01.2022 13:00
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Джигіталізація. Найкращий сертифікат паперовий.
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02.01.2022 12:33 Відповісти
Зміна терміну дії будь-якого документу - це полон документів! Кримінальне правопорушення. Хоча, після того, скільки разів карантинне законодавство порушило Конституцію України, це взагалі , ні про що
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02.01.2022 15:05 Відповісти
Понятно,что ничего не понятно.
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02.01.2022 12:34 Відповісти
ГовноЗе!кузин сделал пьяный высер
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02.01.2022 12:35 Відповісти
У всех праздничное настроение,не растраивай,особенно ваксобесов
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02.01.2022 12:50 Відповісти
Негайно обмежити термін до 28 днів і крапка.
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02.01.2022 12:52 Відповісти
це якщо бустер є
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02.01.2022 12:54 Відповісти
"Сертифікат людини" а я пам'ятаю як в ЄС чулись голоси про дискримінаію людини у випадку введення цих сертифікатів. А зараз їх заткнули і ні слуху
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02.01.2022 12:53 Відповісти
От фармокомпаний пришли предложения,от которых сложно отказаться
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02.01.2022 13:00 Відповісти
Так сказали же что после 2 уколов еще нужно 2 бустера, иначе Дия усе - закрылась для них..
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02.01.2022 13:01 Відповісти
А после 2-х бустеров еще 28 дополнительных доз, 47 усиливающих и 338 ревакцинаций, и только после этого, может быть, срок действия скотосертификатов продлят на год-два
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02.01.2022 19:10 Відповісти
больше всего общественным заразником являются многоэтажные дома,пассажирский транспорт,церкви,концерт квартальной дури.......
нужно просто взять и уничтожить нах все эти рассадники...
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02.01.2022 13:03 Відповісти
Разбамбить?
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02.01.2022 19:12 Відповісти
Служи верно, Кузя. На пенсию во Францию поедешь, к Хозяину.
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02.01.2022 13:28 Відповісти
Вони в решті решт всі полетять на "іншу планету", а людям кірдик.
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02.01.2022 13:34 Відповісти
A вы не дайте им уйти.
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02.01.2022 13:46 Відповісти
В Антарктиде на бельгийской полярной станции "Принцесса Елизавета" у 16 из 25 сотрудников станции оказался позитивный тест на коронавирус. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.
Это всё пингвины.. Они разнощики, точно говорю !!! Нужно срочно всех отпецеэрить и вакцинировать по 2 раза и плюс бустер !!!
Кста в ЕС стоят в очередях по 3-5 часов чтобы сдать тест !!! И ВСЕ в очередях с ТРЕМЯ уколами !!!
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02.01.2022 13:32 Відповісти
... и никому в голову не приходит мысль что заражение идет ТОЛЬКО через вакцинацию !!!
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02.01.2022 13:39 Відповісти
Фуфлотести рулять.
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02.01.2022 13:41 Відповісти
Вот в очередях и хватают вирус, но всем чинушам от медицины пофик. Им нужны цифирки вакцинированных. Т.е. сколько они осчастливили людей и типо охватили нежной заботой
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02.01.2022 14:06 Відповісти
Скрізь дурдом.Осталость по макс по закривати заводи і тоді повний контроль.
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02.01.2022 14:13 Відповісти
в их планах еще и спровоцировать искусственный голод...
промежуточные результаты достигнуты (они ни те что они ожидал), они перегруппируются и гребут дальше... их цель - за 6 месяцев 2022 года вакцинировать 70 % населения Земли.. пздц
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02.01.2022 14:25 Відповісти
да.. но кто ответит за этот весь мировой шухер!?
Всего больных ковидом на конец года было - 0.5 % !!!
ну и где тут эпидемия, и тем более пандемия !? ГДЕ !!!!!!!!
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02.01.2022 13:49 Відповісти
Пшн вместе с вакциной вирусом и дию с собой прихватите
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02.01.2022 13:52 Відповісти
Без бустерной дозы - обнулятся!
Как будто и не вакцинировался.
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02.01.2022 14:01 Відповісти
Приложение "Бздия".
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02.01.2022 14:31 Відповісти
Антиваксов набежало то.... Такой кипеш подняли - пока рано еще... Репетицию провели - Расходитесь...
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02.01.2022 15:39 Відповісти
звони антипу. І взагалі не бачу приводу для твоєї радості. адже вакцинація двома дозами не помогла. Бустерна теж не врятує. закінчиться сертифікат - вважай що не вакцинована. Так як я. але я справді не колов нічого такого експерементального. А забела - далася себе вколоти. Ну то регочи далі...
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02.01.2022 19:44 Відповісти
Тикати будете вдома, тож телепню молчать-баяцца, упасть-атжацца!! чи так бісить мій гарний настрій кацапе?? Чи не байдуже ??? Убейся ап Стєну Цензора!
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02.01.2022 20:05 Відповісти
а де ж випєй йаду? ну шоб зовсім по методичці
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02.01.2022 21:38 Відповісти
На манєже всьо тєже.
І не харить же їх.
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02.01.2022 17:28 Відповісти
 
 