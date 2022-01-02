Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа: розмиває французьку самобутність
Вивішений 31 грудня на Паризькій Тріумфальній арці прапор Євросоюзу в ознаменування головування Франції в Раді ЄС викликав полеміку у французьких політичних колах і був знятий в ніч на неділю.
Про це повыдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Особливо гостро цю ідею розкритикували в середовищі крайніх правих, обидва кандидати в президенти від яких - Марін Ле Пен і Ерік Земмур - визнали її образливою для почуттів патріотів.
Кандидат у президенти від правоцентристської партії "Республіканці" Валері Пекресс заявила, що європейський прапор там, де за традицією у свята вивішується французький, розмиває французьку самобутність.
Водночас урядове джерело запевнило телеканал BFMTV, що прапор ЄС нібито і не планувалося надовго вивішувати замість французького. Це було зроблено як символ початку головування Франції в Євросоюзі.
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Для ******** еліт нема поняття расової і національної солідарності. Головне кількість нулів на рахунках. Національна і навіть расова самобутність для них пустий звук.
Українці на півтора роки запізнилися з побудовою своєї національної держави(не через свою вину). І зараз пошесть псевдо-елит нам в цьому заважає, бо серед нас нема міліардерів. Бо наш народ, ще трошки лишив в своєї історичній пам'яті трошки совісті і істинної христианської віри! Тому наш шлях такий тяжкий.
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рублями, які смердять рашкованським газом
Дохріна дибілв однако!
абизяны спалили им на НГ тысячи машин - вот это самобутнисть
Вы никогда не сделаете из мула чистопородную лошадь, хоть с десяток паспортов франции им выдай.
Это гены. И ничего вы с этим не сделаете....
Разговор сейчас не про русских.
А негров - "французов" я видел. Ощущения мерзостные. И во францию ни ногой после их "самобытных" французских негров.
Мулы в лошадиной сбруе. И всегда ими останутся.
Профессор Преображенский пытался вылечить Быдло..но не смог..даже с доктором Борменталем...и дезодорантом Путь чЛенина в гофно...
А что это такое?
И они еще флага ЕС боятся...придурки.