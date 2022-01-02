За добу від COVID-19 в Києві померли 11 осіб, виявлено 277 нових випадків захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 277 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 333 189), зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 162 жінки віком від 19 до 90 років, 107 чоловіків віком від 18 до 84 років, 4 дівчинки від 6 до 11 років і 4 хлопчика від 5 місяців до 15 років.
Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210). Серед них: 5 жінок від 62 до 90 років, 6 чоловіків від 59 до 77 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 79 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 231 подолали коронавірус (загалом 314 278).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33).
Будь ласка, зачекайте...
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Единство и борьба противоположностей.
За пандемия я вообще молчу - там нужно чтобы % больных был выше в разы !!!....
Вопрос - Кто за этот ВЕСЬ ковидо-шухер ответит !?
Привитые заражаются. Непривитые заражаются. Привитые заражают. Непривитые заражают.....
Вопрос - тогда в чем суть вакцинации? Какая нам разница, от кого вы например заразитесь, от привитого или непривитого? Или от непривитого зараза сильней, чем от привитого?!
Ответ - Разница в разуме.Точнее у кого он есть или у кого он отсутствует полностью...
Это "Привет" безмозглым ваксерам и тем кто им подыгрывает - потому что вы повелись на этот ковидо-шухер и помогаете этим упырям создать полный контроль за ВСЕМИ людьми планеты.
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12).
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/moz.ukr пресс-службу Минздрава.
Отмечается также, что за прошедшие сутки:
госпитализированы - 0 человек;
летальных исходов - 98;
поправилось - 2 259 человек. Источник:
По статистике же Пидалика, в больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Источник:
Так кто звиздит?