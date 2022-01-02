За добу від COVID-19 в Києві померли 11 осіб, виявлено 277 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 277 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 333 189), зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 162 жінки віком від 19 до 90 років, 107 чоловіків віком від 18 до 84 років, 4 дівчинки від 6 до 11 років і 4 хлопчика від 5 місяців до 15 років.

Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210). Серед них: 5 жінок від 62 до 90 років, 6 чоловіків від 59 до 77 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 79 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 231 подолали коронавірус (загалом 314 278).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33).

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