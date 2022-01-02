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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Києві померли 11 осіб, виявлено 277 нових випадків захворювання, - Кличко

За добу від COVID-19 в Києві померли 11 осіб, виявлено 277 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 277 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 333 189), зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 162 жінки віком від 19 до 90 років, 107 чоловіків віком від 18 до 84 років, 4 дівчинки від 6 до 11 років і 4 хлопчика від 5 місяців до 15 років.

Зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 8 210). Серед них: 5 жінок від 62 до 90 років, 6 чоловіків від 59 до 77 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" у другій половині січня може спричинити новий спалах коронавірусу в Україні, - Кузін

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 79 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 231 подолали коронавірус (загалом 314 278).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33).

Також читайте: Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

карантин (18172) Київ (19441) Кличко Віталій (3509) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"З новим 2220 й 2222 роком!"

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02.01.2022 13:25
+3
Люди,да хватит вам уже вестись на эту чушь голимую.неужели кто ещё не понял вас надурили и укололи непонятной жидкостью,и это ещё мягко сказано...
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02.01.2022 14:04
+3
Украінці , не ведіться на російську пропаганду антивакцинаторів , так як хто вже зіштовхнувся із цим захворюванням , добре знає , що вакциновані люди , мають шанс вижити 😠
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
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02.01.2022 15:27
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"З новим 2220 й 2222 роком!"

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02.01.2022 13:25 Відповісти
Поздравление снимали на студии "95 квартал".
Единство и борьба противоположностей.
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02.01.2022 13:33 Відповісти
Це місце для жартів?
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02.01.2022 13:35 Відповісти
Ідіотам все сходить з рук , на те вони ідіоти 😠
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02.01.2022 15:28 Відповісти
Эпидемия - когда больных в Мире - 5 % , на конец прошлого года было всего 0.5 % ..НОЛЬ ПЯТЬ %
За пандемия я вообще молчу - там нужно чтобы % больных был выше в разы !!!....
Вопрос - Кто за этот ВЕСЬ ковидо-шухер ответит !?
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02.01.2022 13:57 Відповісти
Информационные технологие можно использовать и с плохими намерениями
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02.01.2022 14:02 Відповісти
Люди,да хватит вам уже вестись на эту чушь голимую.неужели кто ещё не понял вас надурили и укололи непонятной жидкостью,и это ещё мягко сказано...
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02.01.2022 14:04 Відповісти
Если бы люди отказывались от всех жидкостей, непонятных Васе Ветрову, то они бы от жажды вымерли.
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02.01.2022 23:02 Відповісти
Это где Вы такое определение эпидемии вычитали? Ссылку в студию!
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02.01.2022 22:46 Відповісти
ха.. дак ты еще вакцинофил и неуч .. (что не напишешь, оно сразу - я не знаю..дай ссылку)
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02.01.2022 23:46 Відповісти
То есть подтвердить ссылкой то, что Вы написали в вашем предыдущем посте, Вы не можете. Понятно.
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03.01.2022 08:51 Відповісти
Та ребята просто от неумеренного употребления алкоголя по серьезной причине представились! А Виталя их в ковид-покойники записал, тоже не разобравшись!
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02.01.2022 14:00 Відповісти
хм.. В чем смысл этех тупых ограничений?
Привитые заражаются. Непривитые заражаются. Привитые заражают. Непривитые заражают.....
Вопрос - тогда в чем суть вакцинации? Какая нам разница, от кого вы например заразитесь, от привитого или непривитого? Или от непривитого зараза сильней, чем от привитого?!



Ответ - Разница в разуме.Точнее у кого он есть или у кого он отсутствует полностью...
Это "Привет" безмозглым ваксерам и тем кто им подыгрывает - потому что вы повелись на этот ковидо-шухер и помогаете этим упырям создать полный контроль за ВСЕМИ людьми планеты.
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02.01.2022 14:41 Відповісти
Украінці , не ведіться на російську пропаганду антивакцинаторів , так як хто вже зіштовхнувся із цим захворюванням , добре знає , що вакциновані люди , мають шанс вижити 😠
Вакцинуйтесь і бережіть себе !
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02.01.2022 15:27 Відповісти
Ты чо,реклама вакцин?потерялся,ваксерам не подаём!
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02.01.2022 16:11 Відповісти
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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02.01.2022 16:05 Відповісти
Пипец, у Пидалика какая-то своя статистика, или Киев это не Украина? Вот сводка по всей Украине за минвшие сутки опубликована здесь же на Цензоре) -
За сутки, 1 января, в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12).

Об этом сообщает со ссылкой на https://www.facebook.com/moz.ukr пресс-службу Минздрава.

Отмечается также, что за прошедшие сутки:

госпитализированы - 0 человек;
летальных исходов - 98;
поправилось - 2 259 человек. Источник:

По статистике же Пидалика, в больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 79 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Источник:
Так кто звиздит?
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02.01.2022 19:26 Відповісти
В общем ковидобесы забрехались совсем
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02.01.2022 19:30 Відповісти
 
 