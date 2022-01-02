Росія намагається шантажувати Європу і показує, що готова до збройного конфлікту, - прем’єр Чехії Фіала

Зростання цін на енергоносії, інфляція і пандемія є найбільш серйозними проблемами, з якими Чехія стикнеться у 2022 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у новорічному телезверненні у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами нового очільника чеського уряду, деякі економісти стверджують, що інфляцію не вдасться стримувати, доки ціни на енергоносії не будуть взяті під контроль.

"Але ця тема також потребує міжнародного вирішення. З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що готова до збройного конфлікту; з іншого боку, є великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива практично за будь-яку ціну", - заявив Фіала.

Водночас він застеріг чехів щодо політичних популістів, які пропонуватимуть прості рішення. "Складні проблеми ніколи не мають простих рішень", - наголосив прем'єр-міністр.

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За його словами, 2022 рік буде "мабуть, одним із найскладніших і найважчих з моменту утворення незалежної Чехії". У цьому зв'язку він поклав відповідальність за багато проблем на попередній уряд.