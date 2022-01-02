УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11221 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 779 61

Росія намагається шантажувати Європу і показує, що готова до збройного конфлікту, - прем’єр Чехії Фіала

Росія намагається шантажувати Європу і показує, що готова до збройного конфлікту, - прем’єр Чехії Фіала

Зростання цін на енергоносії, інфляція і пандемія є найбільш серйозними проблемами, з якими Чехія стикнеться у 2022 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у новорічному телезверненні у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами нового очільника чеського уряду, деякі економісти стверджують, що інфляцію не вдасться стримувати, доки ціни на енергоносії не будуть взяті під контроль.

"Але ця тема також потребує міжнародного вирішення. З одного боку, є Росія, яка намагається шантажувати Європу і навіть показує, що готова до збройного конфлікту; з іншого боку, є великі європейські держави, які вирішили інвестувати в незалежність від викопного палива практично за будь-яку ціну", - заявив Фіала.

Водночас він застеріг чехів щодо політичних популістів, які пропонуватимуть прості рішення. "Складні проблеми ніколи не мають простих рішень", - наголосив прем'єр-міністр.

Читайте також: Росія посилює присутність біля українських кордонів, але раптового наземного наступу найближчим часом не буде, - Бутусов

За його словами, 2022 рік буде "мабуть, одним із найскладніших і найважчих з моменту утворення незалежної Чехії". У цьому зв'язку він поклав відповідальність за багато проблем на попередній уряд.

Автор: 

армія рф (17291) газ (10417) росія (65035) Чехія (1610) Фіала Томаш (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Война с кацапами все равно будет , как бы европроститутки не прогибались под ***** .Еще Черчиль говорил , что страна выбирающая вместо войны позор , в результате получит и войну и позор . По тому надо не сопли жевать , а готовиться к войне , даже если в Украине президент наркоман и дебил . Оно дрыснет из Украины на следующий день , а нам придется воевать за нашу Украину и вломить кацапам так , что бы их гребанная империя зла развалилась окончательно.
показати весь коментар
02.01.2022 13:50
+13
Во время 2 мировой войны была целая армия из этнически русских, прислуживавших гитлеровскому режиму, РОА, "власовцы". Это очень показательный факт. И сейчас подобные отморозки во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой обосновались в Кремле, поэтому от России смердит фашистской, ксенофобской, шовинистической вонью.
А Степан Бандера - это герой справедливой национальной, антиколониальной борьбы украинского народа. Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.
показати весь коментар
02.01.2022 14:08
+8
було б непогано повірити Пуйлу і сприймати ситуацію так що війна з РФ неминуча і виходити з цього тезісу. як результат цього Европа почала б шукати альтернативи до РФ енергоносіїв, уряд України перейшов би від мантр про перемовин з РФ до реальних дій по забезпеченню економіки, та обороноздатності країни та багато іншого що може відбутися лише за 100% очікування війни.
показати весь коментар
02.01.2022 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Война с кацапами все равно будет , как бы европроститутки не прогибались под ***** .Еще Черчиль говорил , что страна выбирающая вместо войны позор , в результате получит и войну и позор . По тому надо не сопли жевать , а готовиться к войне , даже если в Украине президент наркоман и дебил . Оно дрыснет из Украины на следующий день , а нам придется воевать за нашу Украину и вломить кацапам так , что бы их гребанная империя зла развалилась окончательно.
показати весь коментар
02.01.2022 13:50 Відповісти
так у нас же есть воины света....Порошенко с Турчиновым
показати весь коментар
02.01.2022 14:05 Відповісти
А у вас *****, и шо
показати весь коментар
02.01.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 14:33 Відповісти
Во время 2 мировой войны была целая армия из этнически русских, прислуживавших гитлеровскому режиму, РОА, "власовцы". Это очень показательный факт. И сейчас подобные отморозки во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой обосновались в Кремле, поэтому от России смердит фашистской, ксенофобской, шовинистической вонью.
А Степан Бандера - это герой справедливой национальной, антиколониальной борьбы украинского народа. Уже всем надо понять, что во время второй мировой войне на восточном фронте схлестнулись два преступных, тоталитарных режима: гитлеровская Германия и сталинский СССР. Оба они были людоедскими по своей сущности, в том числе оба - по этническому признаку, оба они должны были быть осуждены мировым сообществом, но в той ситуации человечеству пришлось выбрать из них меньшее зло в виде СССР и поддержать его. В результате оценка античеловечности гитлеровской Германии была дана, а бандиты из СССР, в том числе многочисленные вертухаи на уровне эсэсовцев, так и остались не осуждёнными за свои античеловечные преступления.
показати весь коментар
02.01.2022 14:08 Відповісти
официально РОА Власова оформлена в конце 1944 года, русскоязычные тогда пытались сделать КОНР. Фюрер засекретил участие русских в боевых действиях в составе Вермахта. Начштаба восточных войск Кестринг, по свидетельству историка Гофмана, уведомлял, что на 1 июля 1944 года в составе вермахта пребывало около 800000 русских, так называемых ХИВИ (добровольные помощники). Это кроме батальонов по охране тыла. Русские горе историки под водительством Яковлева А.Н. ушли от этой темы - просто сказали, что после войны осталось 2.5 млн не разысканных дезертиров. Каждая дивизия вермахта на Вост.фронте имела в своем составе 10-15 процентов ХИВИ. По немецким данным, в Сталинградском котле из 95 000 было около 40 000 ХИВИ. Засекречивание истории до 2045 года вызвано желанием скрыть позорные факты сотрудничества с врагом именно значительной массы самих русских. Впервые об этом написал О.Гончар в книге "Знаменосцы". У Курта Майера, легенды танковых войск, всю войну был адьютантом бывший красноармеец, донской казак .Недавно какое то облуправление ФСБ из природной тупости опубликовало личный состав так называемой Украинской дружины, И что же, все как на подбор каратели - скрепоносцы.
показати весь коментар
02.01.2022 16:49 Відповісти
А нам учителька iзТориi расказувала шо Черчиль в войну пив чай без заварки.
Ми були малi-дурнi iвiрили.
показати весь коментар
02.01.2022 14:14 Відповісти
Надо понимать, что нынешняя мафиозная ОПГ, засевшая в Кремле - это гибридный фашистский режим. При гитлеровском режиме в Германии на первых порах были евреи, поддерживавшие гитлеровских бандитов, как и сейчас происходит примерно то же с кремлёвской фашистской сворой, которая специально использует за большие нефтегазовые деньги, даже выпячивает инородцев в пропаганде для прикрытия своей фашистской сущности.
В том числе и в Европе спонсирует различных экстремистов для е дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам сейчас содержатся все неонацисты в Европе, французские лепеновцы, которых ещё СССР клеймил фашистами, а в Германии неонацистская партия была буквально создана с помощью русских денег. Наверное, ветераны ВОВ должны переворачиваться в гробу от такой подлости нынешних кремлёвских гопников.
Таким образом нынешний мафиозно-гэбэшный, ультраправый режим Кремля - это сейчас главный вдохновитель всех неонацистов, ксенофобов, расистов, юдофобов и т. д.
показати весь коментар
02.01.2022 15:09 Відповісти
було б непогано повірити Пуйлу і сприймати ситуацію так що війна з РФ неминуча і виходити з цього тезісу. як результат цього Европа почала б шукати альтернативи до РФ енергоносіїв, уряд України перейшов би від мантр про перемовин з РФ до реальних дій по забезпеченню економіки, та обороноздатності країни та багато іншого що може відбутися лише за 100% очікування війни.
показати весь коментар
02.01.2022 13:53 Відповісти
Німеччина та Австрія зробили росію домінантом всіх нещасть у Європі які зараз є в них . Все вирішували гроші , ті кроваві кацапські гроші .
показати весь коментар
02.01.2022 13:58 Відповісти
Не надо быть наивным. Для мира финансов - Деньги не пахнут. И чтобы играть и выигрывать в этой войне Украине нужно это всегда понимать.
показати весь коментар
02.01.2022 14:08 Відповісти
очень даже и ≪пахнут≫ , стоит только попасть под санкции США
Другое дело держать за горло руководство названных стран .
показати весь коментар
02.01.2022 15:08 Відповісти
Ээээ нет, друг мой, это как раз деньги австрии и германии с францией и италией. Это европейские деньги которые становятся орудием убийства в руках московитов.
показати весь коментар
02.01.2022 14:09 Відповісти
До речі, Томаш Фіала і Петр Фіала - родичі чи просто однофамільці? Хто знає?
показати весь коментар
02.01.2022 14:01 Відповісти
Томаш Фиала появился на свет 13 мая 1974 года в городе Брно (Моравия, Чехия). Ряд СМИ сообщали, что https://ruski.radio.cz/novym-liderom-grazhdanskih-demokratov-stal-petr-fiala-8305718 родившийся там же десятью годами ранее Петр Фиала (чешский политик, был министром образования) - это, якобы старший брат Томаша. Однако эта информация никогда не была публично подтверждена Фиалой, поэтому либо это фейк, либо есть причина, по которой братья делают вид, что не знают друг друга.
показати весь коментар
02.01.2022 14:07 Відповісти
Однофамильцы, в Чехии 9 000 Фиал и 34 000 Новаков и Земанов 9 000.
показати весь коментар
02.01.2022 14:07 Відповісти
Обидва народилися в Брно: Петр Фіалка у 1964, а Томаш Фіала у 1974. Тому можна припустити, що вони родичі
показати весь коментар
02.01.2022 14:08 Відповісти
Петр Фиала-премьер, 1964 Брно. Томаш Фиала-сенатор, 1957 Страконице. Они просто однофамильцы, никакой конспирации и убитого брата молдавана.
показати весь коментар
02.01.2022 14:23 Відповісти
Так наш Томаш Фіала, той який керує Dragon Capital теж народився у Брно, але у 1974 році. Про нього наче мова.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%A4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0
показати весь коментар
02.01.2022 15:14 Відповісти
Ваш Томаш Фиала в Чехии особа медиально неизвестная, с премьером никак не связан, в Чхии 9 000 Фиал. Ческой поисковик выдает Томаше Фиалу-сенатора.
показати весь коментар
02.01.2022 15:27 Відповісти
Ми не шукаємо "чорну кішку в темній кімнаті", просто заради істини. А це більше ніж конспірологія
показати весь коментар
02.01.2022 15:17 Відповісти
Нихера она не готова. Это обычный блеф неудачника. А перестраховщики не хотят рисковать.
показати весь коментар
02.01.2022 14:03 Відповісти
От розумна людина, тому що одразу попереджає своїх співгромадян про небезпеку:"Водночас він застеріг чехів щодо політичних популістів, які пропонуватимуть прості рішення. "Складні проблеми ніколи не мають простих рішень", - наголосив прем'єр-міністр." (с)
показати весь коментар
02.01.2022 14:05 Відповісти
Ай яй яй, да, что вы говорите!
А не подскажет этот чех, кто же за 30 лет выкормил и вырастил этого кровожадного монстра? Уж не тежи чехи с радостью принимают у себя этих вонючих рюс-бояр?
показати весь коментар
02.01.2022 14:07 Відповісти
В Чехии мелочь оседает, крутые русские парни предпочитают Англию. А когда президент Земан ходил побухать в посольство РФ 9 мая(пока здоровье позволяло) то власть сразу дистанцию от него держала-это посещение гражданина Земана, а не государственная позиция Чешской Республики.
показати весь коментар
02.01.2022 14:13 Відповісти
А вот пройдёшься по улицам Праги или зайдёшь в Курхаус и такое впечатление, что ты в Саранске. Деньги от московита не пахнут кровью, - не чешская поговорка?
показати весь коментар
02.01.2022 14:44 Відповісти
Деньги не пахнут-еврейская, остальное ваши фантазии. Вы туристов и тех которые на МПЖ не путаете? Все туристы из постсовка ( даже украинцы) пытаются говорить по русски(русский у чехов в школах был обязательный до 1989).
показати весь коментар
02.01.2022 15:35 Відповісти
А шо, евреи потомки римского императора Веспасиана?
Да, гноворят на русском, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
показати весь коментар
02.01.2022 16:14 Відповісти
А шо, евреи потомки римского императора Веспасиана?
Нет-они его предки.
, но вот морды мордовско-рязанско-пензюкские ни с кем не спутать.
Так в Германии этих морд в разы больше,может всё-таки они выкормили и вырастили этого кровожадного монстра?
показати весь коментар
02.01.2022 16:37 Відповісти
Вы не фанат Зеленского? Уж больно риторика похожа. Тыкать на других при этом приговаривая - сам дурак.
Мы тут говорим конкретно о чехах и Чехии, а не о Фатерлянде. Не переводите стрелки часов установленных на южной стене башни Староместской ратуши на Староместской площади.
показати весь коментар
02.01.2022 16:43 Відповісти
Мой русский язык ввёл вас в заблуждение, я фанат Шварценберга.
А морды мордовско-рязанско-пензюкские резко пошли на убыль после 2015 года. Санкции им к смеху, а вот курс рубля оказался к плачу. Знать местоположение Орлоя похвально для каждого туриста, но в реале ещё до ковида чешскому туристическому бизнесу пришлось резко перепрофилироваться на клиенты с ближнего востока и дальней азии. Даже "русские" Карловы Вары сдулись после санкций животворящих.
показати весь коментар
02.01.2022 16:55 Відповісти
Да, дело было до пандемии. И не раз. Ну, вы меня успокоили. Я ценю места где есть вывески "отдых без русских".
А вы я вижу наполеоникой увлекаетесь.
показати весь коментар
02.01.2022 17:07 Відповісти
Нет, я увлекаюсь ихтиологией(практикой не теоретикой).
показати весь коментар
02.01.2022 17:19 Відповісти
Жаль, жаль. А я уж подумал - ежели человек в курсе за "Битву народов" и одного из полководцев союзников то есть о чём поговорить. Ну, на нет то и наполеоники нет. Тритонов содержите?
показати весь коментар
02.01.2022 17:31 Відповісти
Я имел в виду Карла Шварценберга, противника Земана при последних выборах президента ЧР.
показати весь коментар
02.01.2022 17:43 Відповісти
Тритонов содержите?
Переросших.
показати весь коментар
02.01.2022 17:50 Відповісти

Так мы с вами в этом вопросе коллеги. На Десне и в районе Канева, чуть пониже, хорошие экземпляры водятся. В прошлом году на 22 кг был. С граммами. Больше часа вываживал.
показати весь коментар
02.01.2022 18:02 Відповісти
Я больше по карпам, этот сом взял ягодовый бойл.
показати весь коментар
02.01.2022 18:10 Відповісти
Не пугайте меня, к слову, а то в Будапеште и Веспреме с меня не покидало ощущение, что я в провинции Сычуань.
показати весь коментар
02.01.2022 17:19 Відповісти
Провинция Сычуань похоронила успешно туризм, и похоже на долго.
показати весь коментар
02.01.2022 17:23 Відповісти
Ну, карп на Новый Год и Рождество это у вас святое.
показати весь коментар
02.01.2022 18:17 Відповісти
На Рождество(Ваноце) скорее традиционное, но магазинный лосось вкуснее дикого карпа. Я их обычно выпускаю, тем более что охочусь за большими, а здесь правило минимум 40, максимум 70, всё меньше и больше надо быстро и аккуратно отпускать.
показати весь коментар
02.01.2022 18:34 Відповісти
Впервые в ХХІ веке балалайне сказали "Хочеш - нападай! Но будет бо-бо! Очень бо-бо!".
Сейчас,как в 1991 могут и не удержать от развала!
Негатива много для цивилизованого мира - начиная от поднятия цен на ресурсы и вероятного расползания ЯО до усиления Китая.
показати весь коментар
02.01.2022 14:10 Відповісти
В Европе сидром заложников. После десятилетий оккупации - любовь к убийцам рашистским оккупантам. Странная патологическая боязнь. Без ядерного оружия армия полуобезьян - пустое место, пшик, понт. Если она будет воевать с хорошо вооруженными мужиками- вонь жидкого кала будет чувствоваться на всём Земном шаре. Они воюют только с безоружным гражданским населением - бомбят больницы, школы, колонны беженцев. У зверолюдей мутантов никаких шансов. Пусть Европа не бздит..Нам бы немного вооружения - Русня навсегда забыла бы об Украине. Мы и так себя в обиду не дадим.
показати весь коментар
02.01.2022 14:21 Відповісти
паРаша обречена на развал как диктатура, полюбому ватники рабы когда то взбунтуют. В РФ есть умные люди и ***..ла когда то свергнут... если это карликовое чмо не успеет напакостить миру напоследок своего жалкого существования
показати весь коментар
02.01.2022 14:21 Відповісти
Сегодня уже не кажется фантастикой то, что некоторым странам западной Европы, придётся отвечать за то что выкормили этих кремлёвских выродков...одна из таких стран, Германия
показати весь коментар
02.01.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 14:52 Відповісти
Если враг больше, то его победить можно только коллективно! Или вооружением мощным, как ядерная бомба! Или экономическими санкциями превентивными.
показати весь коментар
02.01.2022 15:05 Відповісти
Полагаю, что с санкциями он планирует бороться ядерной бомбой.
показати весь коментар
02.01.2022 15:40 Відповісти
Да у РФ уже все ядерное оружие просроченное! Там срок годности плутония лет 15-20 - оно уже все просроченное!
показати весь коментар
02.01.2022 15:55 Відповісти
Європа повним ходом фінансує режим диктатора й серійного вбивці - Путіна, при цьому робить дебільнуватий вигляд що не при ділах!
показати весь коментар
02.01.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 15:28 Відповісти
Протистоїть український телепростір Росії знаєте як ? Унікально !, тому що по телеканалу "Україна" постійно транслюють російськомовні серіали та телепередачі ...
показати весь коментар
02.01.2022 15:35 Відповісти
Ну будет ядерная война, и типо Россия выиграет от этого что-ли.......убирать нужно эту обезьяну с гранатой
показати весь коментар
02.01.2022 15:36 Відповісти
Наверняка бункер себе заготовил с провизией лет на 50)
показати весь коментар
02.01.2022 15:39 Відповісти
А єврозанепокоєнці тільки це зараз зрозуміли!? Чи то ще буде! Скажіть дякую Меркельші і макроші.
показати весь коментар
02.01.2022 17:40 Відповісти
 
 