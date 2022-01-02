Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні

У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, – на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.

Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ , суд 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 16-річному водію, який за кермом автомобіля збив шістьох людей на пішохідному переході в Луцьку.

ДТП трапилася 12 грудня близько 14-ї години на проспекті Соборності у Луцьку. Водій Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).