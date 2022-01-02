Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.
"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, – на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.
Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.
Як повідомляв Цензор.НЕТ , суд 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 16-річному водію, який за кермом автомобіля збив шістьох людей на пішохідному переході в Луцьку.
ДТП трапилася 12 грудня близько 14-ї години на проспекті Соборності у Луцьку. Водій Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.
За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
ти **********
так чого приходив-то? сказати що не з нашої кампашки?
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією (по ТЕМІ) роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити
https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
людей дуже багато", - пояснила міністерка. Джерело:
https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/7/c5573eca9f05c72dda1aa78880ee587b/original.jpg
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.
Як передає , про це у https://www.facebook.com/RomanKravchukUA/posts/1622022151491308 фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.
"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, - на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.
Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.
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Як повідомляв , суд 14 грудня
Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.
За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Джерело:
Що складного?
бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.