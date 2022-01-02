УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
8 183 80

Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні

Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні

У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, – на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.

Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора

Як повідомляв Цензор.НЕТ , суд 14 грудня обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 16-річному водію, який за кермом автомобіля збив шістьох людей на пішохідному переході в Луцьку.

ДТП трапилася 12 грудня близько 14-ї години на проспекті Соборності у Луцьку. Водій Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП (4465) Луцьк (414) смерть (6744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Тоді я Вам відповім за нього. Тут пишуть не професійні писаки, а звичайні люди. Тому їм можна робити якісь огріхи. А от писакам угорі це робити заборонено. Категорично. А, взагалі, непрофесійність - це риса ******** молоді. Скрізь і в усьому. "Онінассдєлалі".
показати весь коментар
02.01.2022 14:44
+5
Що значить , звичайні люди ?

Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
показати весь коментар
02.01.2022 14:48
+4
Очень надеюсь, что юный убийца тоже умрёт.... В СИЗО.... Наложив на себя руки.... После продолжительного секса со всей камерой....
показати весь коментар
02.01.2022 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви спочатку навчіться самі писати грамотно , а потім будете повчати інших 😡
показати весь коментар
02.01.2022 14:34 Відповісти
Вибачте, це кому адресовано?
показати весь коментар
02.01.2022 14:36 Відповісти
Коментатору вище 🙁
показати весь коментар
02.01.2022 14:39 Відповісти
Тоді я Вам відповім за нього. Тут пишуть не професійні писаки, а звичайні люди. Тому їм можна робити якісь огріхи. А от писакам угорі це робити заборонено. Категорично. А, взагалі, непрофесійність - це риса ******** молоді. Скрізь і в усьому. "Онінассдєлалі".
показати весь коментар
02.01.2022 14:44 Відповісти
Що значить , звичайні люди ?

Люди , які повчають інших , не мають морального права це робити , якщо самі безграмотні 😡
показати весь коментар
02.01.2022 14:48 Відповісти
Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
показати весь коментар
02.01.2022 14:53 Відповісти
Арахамія першим...... і далі.
показати весь коментар
02.01.2022 14:55 Відповісти
пост - цe стаття. а ти маєш на увазi комeнт. ти з вчитльских форумiв тут? бо лишe там так мiзки засирають
показати весь коментар
02.01.2022 14:55 Відповісти
Я маю на увазі СТАТТЮ зверху. ЩО НЕ ТАК? Вистріл собі в ногу? Вітаю! І не "тикай", бо зламаєш. Ваша річ просто солов'їна.
показати весь коментар
02.01.2022 14:58 Відповісти
ну самe ти зaтупив примiнивши нe той тeрмiн. тeбe поправили. а ти вжe всрався
показати весь коментар
02.01.2022 15:00 Відповісти
Навчись читати. Там я написав двічі. І тему написав. Що-вислати окуляри?
показати весь коментар
02.01.2022 15:03 Відповісти
ось читаю


Як Вам така форма: "вони мають мати"? (пост зверху)
показати весь коментар
02.01.2022 15:05 Відповісти
ти промазав статтeю. ти пишeш пiд оцiєю.

ти **********
показати весь коментар
02.01.2022 15:08 Відповісти
вас людина матюками не крила , але якщо навіть і так як ви кажете , то це не робить вам честі .... і до речі , коверкати мову не обов'язково .
показати весь коментар
02.01.2022 15:30 Відповісти
я теж опонента не криюю це маленька ремарочкаю опонент з нею погодився. лайкнув у знак погодження. так шо тобі совковій педкоронованій треба тут?
показати весь коментар
02.01.2022 16:22 Відповісти
доречі, мій опоненет, якого ти адвакатуєш без його на те прохання явно, оказався умніший за тебе: погодився і пішов. а совки тіпа тебе завжди їбуться у бетонну стіну.
показати весь коментар
02.01.2022 16:49 Відповісти
ти так саме вліз в чужий діалог , який тебе не стосувався . Але вліз як бидло хамовите , а я , з твоїх слів, як інтелегент . І з приводу гвалтування, я не з вашої кампашки, ви там якось самі .
показати весь коментар
02.01.2022 15:39 Відповісти
у мене по ділу. а ти як вчилка-совковка.
так чого приходив-то? сказати що не з нашої кампашки?
показати весь коментар
02.01.2022 16:21 Відповісти
тільки бидло неосвідчене та безграмотне буде вважати культуру , правопис , вихованість та інші риси людини якою воно ніколи не стане , пороком . Я не здивований .
показати весь коментар
02.01.2022 16:38 Відповісти
де це написано? це твоя власна внутирішня мантра. так шо не засирай мені нею мозок. сам епися.
показати весь коментар
02.01.2022 16:40 Відповісти
як можна ≪засрати≫ тобі те , що в тебе від народження відсутнє ?
показати весь коментар
02.01.2022 16:43 Відповісти
то у тебе дещо не існує тому в тебе класичний ефект Данінга-Крюгера.
показати весь коментар
02.01.2022 16:47 Відповісти
де що не дається з народженням, а залежить від оточення. якщо у тебе совкове оточення, то ти по совковому і глаголиш.

Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією (по ТЕМІ) роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити
показати весь коментар
02.01.2022 17:01 Відповісти
а те, що ти все спихуєш на природні дарунки пов"язані з народженням, і не береш до уваги те, що людина сформувалася лише через колектив, говорить про те, що ти влізло в тему, в якої ніхера не смислиш. тому тобі приз від Данінга-Крюгера разом із Дарвіним.
показати весь коментар
02.01.2022 17:04 Відповісти
до речі, ти перейшов на правопис, грамотність. де ти знайшло для цього теги? ти як у школі - пишу про що в голову прилетить, не важливо, що не по темі?
показати весь коментар
02.01.2022 16:41 Відповісти
це вірно , твоя безвихованість не тема цієї статті і для цього не треба ніяких тег
показати весь коментар
02.01.2022 16:46 Відповісти
твоя недоклепаність завжди тема для мене.
показати весь коментар
02.01.2022 16:48 Відповісти
а ти виходить доклепаний ?
показати весь коментар
02.01.2022 16:51 Відповісти
прикинь
показати весь коментар
02.01.2022 16:55 Відповісти
так що тобі треба проходити мимо було у видаленому коменті. але ти ж таке тупе як укранська освіта.
показати весь коментар
02.01.2022 16:32 Відповісти
в очах такої тупої людини як ти , всі такі .
показати весь коментар
02.01.2022 16:40 Відповісти
я тобі відкрию таємницю щоб ти менше всирався своєю мораллю: я користуюся затвердженою методикою промивки мізків. з нею миможеш ознайомитися тут. зверни особливу увагу на те, що каже педахохиня на 2:00

https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
показати весь коментар
02.01.2022 16:45 Відповісти
миможеш миможеш
показати весь коментар
02.01.2022 16:49 Відповісти
дитячий садочок: для тебе тряпка як для бичка хибодруки?
показати весь коментар
02.01.2022 16:50 Відповісти
десь на цьому рівні ти і зупинився в свому розвитку
показати весь коментар
02.01.2022 16:53 Відповісти
ну це твоє обмежене совкове бачення. але воно мене розважає!
показати весь коментар
02.01.2022 16:56 Відповісти
хм, тобто ти на підсвідомості визнав, що саме ти накинувся на хибодруки, а щоб самому собі в тому не признатися, перекинув на мене? ну класика колхозного жанру.
показати весь коментар
02.01.2022 16:57 Відповісти
по темі маєш шо чи зарахувати тобі злив з теми по причині твоєї совкової обмеженості?
показати весь коментар
02.01.2022 16:51 Відповісти
я тобі процитую, що каже педахохиня-мозкокльопка: людей треба називати поганими словами, щоб у них мізки уключалися.
показати весь коментар
02.01.2022 16:58 Відповісти
нeмає в статтi такго словосполучeння
показати весь коментар
02.01.2022 15:03 Відповісти
"Я кажу, що у нас реінтеграція тут і зараз, наша людиноцентрична політика... Усі, хто хочуть, щоб їхні діти навчалися в українських ВНЗ, а потім працювали в Україні, вони мають мати таку можливість. Вони мають розуміти, які центри і де діють. Вони мають розуміти, куди вони можуть приїхати і хто їх тут зустріне, хто їм допоможе із супроводом, зокрема й адміністративним. Таких
людей дуже багато", - пояснила міністерка. Джерело:
показати весь коментар
02.01.2022 15:06 Відповісти
Жінка, яку три тижні тому збив підліток на пішохідному переході в Луцьку, померла у лікарні



https://images.cnscdn.com/images/c/5/5/7/c5573eca9f05c72dda1aa78880ee587b/original.jpg
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку 12 грудня на пішохідному переході збив неповнолітній водій.

Як передає , про це у https://www.facebook.com/RomanKravchukUA/posts/1622022151491308 фейсбуці повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

"39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, - на жаль сьогодні вночі померла", - написав він.

Депутат висловив співчуття від усієї громади чоловіку, синам та рідним.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ":

Як повідомляв , суд 14 грудня

Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.

За даними МВС, унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість людей, з яких один - 5-річний хлопчик.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Джерело:
показати весь коментар
02.01.2022 15:09 Відповісти
так а у чому проблема у тебе? класичне укранське речення. твій варіант з цим змістом?
показати весь коментар
02.01.2022 16:30 Відповісти
повинні мати...
Що складного?
показати весь коментар
02.01.2022 17:42 Відповісти
так у тeбe до кого притeнзii: до цeнзора чи до зeлeнi?

бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
показати весь коментар
02.01.2022 18:14 Відповісти
they must (мають) have (мати) this opportunity.
показати весь коментар
02.01.2022 16:31 Відповісти
На івріті ще напиши.
показати весь коментар
02.01.2022 17:43 Відповісти
то ти так жабу душну дeмонструєш?
показати весь коментар
02.01.2022 17:52 Відповісти
Ні, то я хочу сказати, що ти -.. --- .-- -... --- .--- --- -...
показати весь коментар
02.01.2022 18:05 Відповісти
хотi далi
показати весь коментар
02.01.2022 18:12 Відповісти
...сь у бетонну стіну, як ти кажеш. Не пиши, бо пошлю.
показати весь коментар
02.01.2022 18:20 Відповісти
налякв iжака голою cракою
показати весь коментар
02.01.2022 18:25 Відповісти
так у тeбe до кого притeнзii: до цeнзора чи до зeлeнi?

бо цeнзор лишe процитував зeлeномозглих.
показати весь коментар
02.01.2022 18:26 Відповісти
а нажати "вiдповiсти на комeнт" чoго нe вистачає?
показати весь коментар
02.01.2022 14:48 Відповісти
Ті, хто пишуть коментарі, не професійні журналісти. А от редактори "Цензору" мають такими бути. Якби когось криво підстриг перукар або скалічив хірург, ви б йому також сказали б: "Спочатку сам навчись робити зачіски та операції, а потім критикуй"? Це позорись, як пишуть редактори "Цензору"!
показати весь коментар
02.01.2022 15:12 Відповісти
Очень надеюсь, что юный убийца тоже умрёт.... В СИЗО.... Наложив на себя руки.... После продолжительного секса со всей камерой....
показати весь коментар
02.01.2022 14:48 Відповісти
Ты потенциальный маньяк, если желаешь такое безмозглому малолетке.
показати весь коментар
02.01.2022 16:01 Відповісти
по іншому декому не доходить. тому лише надія на те, що через такі самі муки дойде. в Україні забагато несправедливості, вихід з якої люди бачать лише один - таке саме тому, хто зробив з ними те страшне.
показати весь коментар
02.01.2022 16:38 Відповісти
Убийца должен быть дохлым. Убийца , у которого нет мозга - неисправим, и представляет огромную угрозу для окружающих.... Вы бы, наверное не хотели, чтобы близкого Вам человека 16-летний отморозок размазал бы по асфальту? Или Вас утешило бы , что он ещё молод и ,возможно, больше не будет ездить по людям?
показати весь коментар
02.01.2022 17:22 Відповісти
Ваша ненависть это зло в чистом виде. Если кого и наказывать, то родителей. В 16 лет человек еще может поменяться. Это не бухой мент-майор. Почему то никто не вспоминает, что массовая культура поощраяет такие гонки. Во всех фильмах погоня это круто и весело и дети на этом растут. Никто в фильмах не показывает трупы пешеходов и горе родственников. Но обществу это ОК - все ходят на "Форсаж" и жрут поп-корн, а потом вот такие случаи.
показати весь коментар
03.01.2022 12:16 Відповісти
За поняттями ця стаття до зашкварних не належить. Та й взагалі поняття зараз працюють, е-е-еее... Якщо у покидька достатньо грошей, щоб купити прихильність блатних - сидітиме по кайфу навіть за гомосексуальне зґвалтування дітей дошкільного віку. Отака зуйня, малята.
показати весь коментар
02.01.2022 18:01 Відповісти
А кто сказал,что на зебре по сторонам смотреть не надо?Это тебя нужно изолировать от общества
показати весь коментар
03.01.2022 04:56 Відповісти
ему ничего не будет. ну во всяком случае убийство на него не повесят. если бы серть этой несчастно наступила сразу после наезда авто,то тогда да,но смерть в больничке спустя время,это вина врачей!
показати весь коментар
02.01.2022 15:24 Відповісти
або організму. йому зазвичай своє рулить.
показати весь коментар
02.01.2022 16:36 Відповісти
убил женщину, покалечил 5-ти летнего ребёнка, домашний арест... жестоко
показати весь коментар
03.01.2022 01:06 Відповісти
Куда дура на зебре смотрела??бесмертная типа?Я вообще удивляюсь,но **** как можно под колеса лезть?
показати весь коментар
03.01.2022 04:59 Відповісти
жалко пацана из-за тупорылой овцы
показати весь коментар
03.01.2022 05:02 Відповісти
 
 