Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми

"Велика сімка" під час головування в ній Німеччини 2022 року активно обстоюватиме ліберальний порядок.

Про це заявили в МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми. Для G7 це означає, що ми повинні говорити, за що ми боремося як ліберальні демократії,… замість того, щоб зосереджуватися лише на тому, проти чого ми виступаємо", - заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Зокрема, Німеччина поставила собі за мету працювати над ефективністю ліберальних демократій, а також зміцнювати ціннісну базу G7, зокрема щодо відповідальності за порушення прав людини.

Крім того, зазначається, що члени G7 прагнуть зробити свої демократії більш стійкими.

"Дезінформаційні кампанії, наприклад, становлять реальну загрозу для нашого відкритого суспільства. Тож ми хочемо внести до порядку денного проєкти щодо посилення кібербезпеки в інтересах окремих країн-партнерів поза межами G7 та майбутні інвестиції в спільну глобальну інфраструктуру", - зауважили в МЗС ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Бербок про поставки зброї Україні: Стоїть завдання не допустити подальшої ескалації, треба діяти лише дипломатичним шляхом

Очільниця міністерства, яка представляє партію "Зелених", ставить одним з пріоритетів запобігання кліматичній кризі. "Кліматична політика є превентивною політикою безпеки, тому є центральним компонентом нашої зовнішньої політики та нашого головування в G7", - підкреслила міністр.

Третім пріоритетом Німецького головування названо подолання пандемії.

По лінії МЗС у межах головування ФРН у G7 цього року передбачені 2 міністерські зустрічі, які планується провести наприкінці травня і восени. Крім того, у вересні 2022 року в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН проходитиме зустріч міністрів закордонних справ G7. Берлін планує продовжити традицію запрошення на зустрічі окремих країн - спочатку Африки, а потім Тихоокеанського регіону.