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Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми

Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми

"Велика сімка" під час головування в ній Німеччини 2022 року активно обстоюватиме ліберальний порядок.

Про це заявили в МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми. Для G7 це означає, що ми повинні говорити, за що ми боремося як ліберальні демократії,… замість того, щоб зосереджуватися лише на тому, проти чого ми виступаємо", - заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Зокрема, Німеччина поставила собі за мету працювати над ефективністю ліберальних демократій, а також зміцнювати ціннісну базу G7, зокрема щодо відповідальності за порушення прав людини.

Крім того, зазначається, що члени G7 прагнуть зробити свої демократії більш стійкими.

"Дезінформаційні кампанії, наприклад, становлять реальну загрозу для нашого відкритого суспільства. Тож ми хочемо внести до порядку денного проєкти щодо посилення кібербезпеки в інтересах окремих країн-партнерів поза межами G7 та майбутні інвестиції в спільну глобальну інфраструктуру", - зауважили в МЗС ФРН.

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Очільниця міністерства, яка представляє партію "Зелених", ставить одним з пріоритетів запобігання кліматичній кризі. "Кліматична політика є превентивною політикою безпеки, тому є центральним компонентом нашої зовнішньої політики та нашого головування в G7", - підкреслила міністр.

Третім пріоритетом Німецького головування названо подолання пандемії.

По лінії МЗС у межах головування ФРН у G7 цього року передбачені 2 міністерські зустрічі, які планується провести наприкінці травня і восени. Крім того, у вересні 2022 року в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН проходитиме зустріч міністрів закордонних справ G7. Берлін планує продовжити традицію запрошення на зустрічі окремих країн - спочатку Африки, а потім Тихоокеанського регіону.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7340) Анналена Бербок (456)


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Уничтожение московии должно быть главной повесткой J7.
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02.01.2022 15:37 Відповісти
Скоріше -умиротворити Путлєра.
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02.01.2022 15:44 Відповісти
Це сі називає «корпоративний глобо-соціалізм».
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02.01.2022 15:43 Відповісти
на кінець таки повернулася до колективного, як і заповідали їх великі "генії" карл та фрідріх, мавпуючи з Америки Соєдіньонние Штати Європи. А то спадкоємці прусаків так замутили..... навіть карлики з Крайнього Сходу Європи і доброй долі Азії відкрито насміхались над правами людини саме в Німеччині.
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02.01.2022 15:49 Відповісти
"....работать над эффективностью либеральных демократий, а также укреплять ценностную базу G7..." - Хрестоматийное пустословие никчемной проамериканской шавки. Как же катастрофически мельчает уровень западных политиков.... В былые годы эту колхозницу на пушечный выстрел не допустили бы к управлению такой могучей страной, как Германия.
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02.01.2022 16:57 Відповісти
Пріоритет Північний потік 3
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02.01.2022 17:29 Відповісти
G7 вместе решают проблемы!
А остальные 185 стран только сопли жуют?
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02.01.2022 19:16 Відповісти
Глобальна проблема - це агресія кремля. Не проти України. Проти Європи. Проти міжнародного права. Проти європейців, що загинули в MH17.
Поза тим, у Германії вважають, що варто домовлятись із ****** про кліматичні питання, а не блокувати його участь в будь яких. Забули Бісмарка. Домовленості з кацапами не варти паперу, на якому вони написані.
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02.01.2022 22:26 Відповісти
 
 