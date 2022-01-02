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Новини Коронавірус і карантин
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Україна отримає пігулки від коронавірусу в першому кварталі 2022 року, - Кузін

Україна отримає пігулки від коронавірусу в першому кварталі 2022 року, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я України очікує, що таблетки проти коронавірусної інфекції COVID-19 за контрактом з американською фармацевтичною компанією Merck надійдуть у країну в першому кварталі 2022 року.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", яке вийшло 30 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Угоду вже укладено, ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням", – сказав Кузін.

Заступник міністра уточнив, що ці таблетки призначатимуть лікарі відповідно до протоколу.

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ліки (1315) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
хм.. хоть-бы не заставили нас в профилактических целях их принимать !? или заставят !?!
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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02.01.2022 16:09
+7
Конечно,скоро вам будут ваксеры клизьмы от ковида ставить,прямо в супермаркетах
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02.01.2022 16:07
+6
А антивакцинатори проти пігулок теж чи ні?
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02.01.2022 15:39
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А антивакцинатори проти пігулок теж чи ні?
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02.01.2022 15:39 Відповісти
Поки надійдуть пігулки, вони вже морально застаріють,тому що встигнуть змінитисядесятки штамів ковіду. Ну якщо є зайві гроші...є
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02.01.2022 15:47 Відповісти
конечно против, это же будет яд замедленного действия
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02.01.2022 15:47 Відповісти
Антипігулятори.
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02.01.2022 15:57 Відповісти
Конечно,скоро вам будут ваксеры клизьмы от ковида ставить,прямо в супермаркетах
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02.01.2022 16:07 Відповісти
Тим, хто не хоче нормально вакцинуватися, то так...
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02.01.2022 16:13 Відповісти
Та я смотрю что ты один из нормальных! ваксера сразу видно!
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02.01.2022 16:22 Відповісти
ты бы хоть санитаркой поработал бы, чтобы шутить! был бы медиком, то знал бы % смертности от чего самый большой еще до короны был и есть!
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02.01.2022 16:38 Відповісти
Яка хвора логіка у вас - зразу видно антивакцинатора. За вашою логікою, якщо найбільша смертність від серцево-судинних захворювань, скажімо, то від інших хвороб лікувати людей не треба - від ковіду, раку, запалений апендицит вирізати не треба, поносу і т.п., так? Де ж ви такі беретеся...
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02.01.2022 17:22 Відповісти
лысый! от ума волосы повыпадали? самая большая смертность от пигулок, купленных в аптеках! 68%!
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02.01.2022 21:01 Відповісти
Ого, вы шо все в ряд таблетки покупаете?
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03.01.2022 08:47 Відповісти
антивакцинатори хай крейду із школи жують - ото їхні "таблетки"
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02.01.2022 17:08 Відповісти
Крейда наверно больше поможет.
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02.01.2022 17:12 Відповісти
таки да! не зря же применяют кальция хлорид в\в и глюконат кальция! а иммунитет от Ковида пожизненный, в отличии от шмурдяка!
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02.01.2022 21:03 Відповісти
Лионель Месси заболел на Ковид-19.
Не хотел падлюка колоться.
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02.01.2022 17:11 Відповісти
Даешь Димедрол!!!
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02.01.2022 17:16 Відповісти
Тех,кого вы называете антивакцинаторами не против лекарств и вакцин. Мы против эксперементов на уровне советских и нацистских лагерей. Теперь эти таблетки будет в профилактических целях выписывать любой семейный врач. Обратишься с простудой, взяли анализ. а пока будешь ждать подтверждения, будь добр, принимай эксперементальные таблеточки с сомнительной эффективностью против сомнительного короновируса.
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02.01.2022 19:07 Відповісти
Ну то в мене тоді таке питання - за яким принципом ви розділяєте "нормальні лікі" та "експериментальні"? Типу, нормальні, це якщо мій дід ними користувався?
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02.01.2022 19:36 Відповісти
школу хоть закончи, чтобы гуглить научился
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02.01.2022 21:04 Відповісти
Ви просто людина-анекдот: "школу хоть закончи, чтобы гуглить научился".
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03.01.2022 09:18 Відповісти
Нормальні,це ліки,які лікують, а не полегшують симптоми, та приводять до звикання. Дислячись на подіі останніх двох років, та на протоколи лікування рекомеодовані ВОЗ, та на те, які препарати, які тільки полегшують стан, регеструються в Україні, з яких левова частка підробки, не будеш дивуватися високій смертності в Україні, від фейкового ковіду, та розумієш. Як тільки ти звернешся до лікарів, ти на голці.
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03.01.2022 07:48 Відповісти
В мене дуже великі сумніви, що ці "ліки" не нова розробка, а отрава яка раніше була знята з виробницьтва а тепер пішла в новій упаковці під новою назвою.
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03.01.2022 07:51 Відповісти
В пігулки чипи легше вкласти, чим в уколи.
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02.01.2022 15:44 Відповісти
Вкласти легше, але надовго навряд чи затримаються. Потрібні спеціальні чіпи, з кігтями.
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02.01.2022 15:45 Відповісти
155 серія мікросхем буде чудово ніжками чіплятися...
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02.01.2022 16:04 Відповісти
Так ці пігулки вже розкритикували ніби-то.
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02.01.2022 15:44 Відповісти
хм.. хоть-бы не заставили нас в профилактических целях их принимать !? или заставят !?!
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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02.01.2022 16:09 Відповісти
очередной фуфломицин, наверняка
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02.01.2022 16:10 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/6744 Ще невідомо, що буде з цими пігулками проти COVID-19. Але вже відомо, що сталось з розробкою вітчизняної форми вакцини. Ось що, (розказали Олегу Шарпу; а він - в телеграм-каналі ) :
На нашу «уникальную, не такую как все другие» (по словам Зеленского) украинскую вакцину от коронавируса не стали выделять средств.
Разработка отечественного препарата оказалась пиаром (как будто могло быть иначе).
Как заявил Андрей Сибирный - глава львовского Института биологии клеток, сотрудникам которого было поручено заниматься разработкой вакцины, государство профинансировало лишь начало исследований и после первых же испытаний проект закрыли: «Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет».
Вова, ты в этой жизни хоть что-то сделал не для пиара, а для Украины?
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02.01.2022 16:18 Відповісти
Ишь чего захотели - суслики занесены в Красную Книгу Украины.
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02.01.2022 16:35 Відповісти
Да и лисы боятся без еды остаться...
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03.01.2022 11:20 Відповісти
Просто поняли, что эти "факцины" совершенно бесполезны и нафиг никому не нужны будут уже в самом ближайшем будущем, поэтому смысла нет тратиться на исследования и разработку
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02.01.2022 21:34 Відповісти
Якщо пігулки будуть дешеві то ні один лікар їх не призначить. Але думаю, що вони будуть аж занадто дорогі, тому "досвідчений" лікар знайде ковід у кожного хто переступить поріг лікарні. Ще й план від Кузіна надійде.
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02.01.2022 16:26 Відповісти
аптеки вымывают дешевый сегмент лекарств, потому что им выгоднее получать законные 15% навара с дорогих лекарств, чем с дешевых! при чем врачи? и скоро вся аптечная сеть будет под мафией нашей...
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02.01.2022 16:41 Відповісти
Если врач берет тебя за руку и ведёт к определённой аптке, внутри больницы, и говорит : покупай здесь! Связан ли врач с аптекой?))))
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02.01.2022 16:46 Відповісти
иди к другому врачу!
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02.01.2022 16:49 Відповісти
Это работает только в виде исключения. А в жирные времена "пандемии" таких врачей - днём с огнём...
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02.01.2022 16:53 Відповісти
Ладно хоть не свечи..
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02.01.2022 16:35 Відповісти
Свечи оральные.
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02.01.2022 16:58 Відповісти
Пока всё не скормят эпидемия не закончится.
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02.01.2022 17:09 Відповісти
А может, антивирусное шампанское ?
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02.01.2022 17:15 Відповісти
Так а що, вакцинація вже не потрібна?
А як же Ляшко, який замовив 25 млн вакцин на 2023 рік?
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02.01.2022 17:44 Відповісти
от 700$ курс этих таблеток на 1го пациента.
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03.01.2022 08:54 Відповісти
Хорошо, что вакцинированным эти таблетки не нужны!
И не нужно заражать, хоть и слабым штаммом) всех подряд.
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02.01.2022 19:15 Відповісти
Таблетки тоже в принудительном порядке всем подряд будут в рота запихать?
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02.01.2022 21:32 Відповісти
Ага, но только после факцины, которую будут вводить клизмой
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02.01.2022 21:36 Відповісти
Франція замовила 50 тис. цих пігулок від Merck "Молнупіравір" і відмовилась від них, так як показали низьку ефективність- 30%. Тепер вони очикують у кінці січня на ліки від Pfizer «Паксловід», ефективність яких 90%. Україна замовила 300 тис. пігулок від Merck .
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03.01.2022 00:19 Відповісти
Стоимость полного курса аналога молнупиравира составит 33$. Для сравнения, правительство США закупает препарат по цене 700$ за курс
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03.01.2022 08:53 Відповісти
 
 