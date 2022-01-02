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Україна отримає пігулки від коронавірусу в першому кварталі 2022 року, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я України очікує, що таблетки проти коронавірусної інфекції COVID-19 за контрактом з американською фармацевтичною компанією Merck надійдуть у країну в першому кварталі 2022 року.
Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", яке вийшло 30 грудня, передає Цензор.НЕТ.
"Угоду вже укладено, ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням", – сказав Кузін.
Заступник міністра уточнив, що ці таблетки призначатимуть лікарі відповідно до протоколу.
Топ коментарі
+9 Игорь Монахов
показати весь коментар02.01.2022 16:09
+7 Вася Ветров #488322
показати весь коментар02.01.2022 16:07
+6 Лысый коротышка
показати весь коментар02.01.2022 15:39
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Не хотел падлюка колоться.
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
На нашу «уникальную, не такую как все другие» (по словам Зеленского) украинскую вакцину от коронавируса не стали выделять средств.
Разработка отечественного препарата оказалась пиаром (как будто могло быть иначе).
Как заявил Андрей Сибирный - глава львовского Института биологии клеток, сотрудникам которого было поручено заниматься разработкой вакцины, государство профинансировало лишь начало исследований и после первых же испытаний проект закрыли: «Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет».
Вова, ты в этой жизни хоть что-то сделал не для пиара, а для Украины?
А як же Ляшко, який замовив 25 млн вакцин на 2023 рік?
И не нужно заражать, хоть и слабым штаммом) всех подряд.