Україна отримає пігулки від коронавірусу в першому кварталі 2022 року, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я України очікує, що таблетки проти коронавірусної інфекції COVID-19 за контрактом з американською фармацевтичною компанією Merck надійдуть у країну в першому кварталі 2022 року.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", яке вийшло 30 грудня, передає Цензор.НЕТ.



"Угоду вже укладено, ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням", – сказав Кузін.



Заступник міністра уточнив, що ці таблетки призначатимуть лікарі відповідно до протоколу.

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