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Справа проти Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя, - Європейський конгрес українців. ДОКУМЕНТ

Справа проти Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя, - Європейський конгрес українців. ДОКУМЕНТ

Європейський конгрес українців заявив, що кримінальне провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя.

Про це йдеться у заяві ЄКУ, яку оприлюднив голова спілки українців Португалії Павло Садоха у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Справа проти Порошенка має ознаки вибіркового правосуддя, - Європейський конгрес українців 01

Європейський конгрес українців висловлює стурбованість у зв'язку з відкриттям кримінального провадження проти Петра Порошенка. У ЄКУ вбачають у справі ознаки вибіркового правосуддя в умовах, коли над державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії.

"Пред'явлення підозри впливовому опозиційному політику в державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву довіри до неї зарубіжних партнерів. Ситуація може негативно вплинути на підтримку України у її протидії російській агресії з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.

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ЄКУ закликав владу та всі політичні сили України утриматися від внутрішніх конфліктів задля збереження незалежної та демократичної України.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Адвокати експрезидента заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.

Автор: 

Порошенко Петро (15167) українці (2537) підозра (759)


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Топ коментарі
+34
цим безпідставним переслідуванням Пороха він навпаки, опускає свій рейтинг
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02.01.2022 15:56
+24
Правосуддя - слишком громко сказано. ЗЕпуас решил скопировать методы кумира. Только вот он не кумир, а ЗЕпуас. Этот факт как-то выпал из поля зрения ЗЕпуаса. А напрасно.
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02.01.2022 15:50
+23
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02.01.2022 16:19
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Слабо брехню забільну спамимо, слабо... Для того, щоб це побачити і пересвідчитись - потрібно вийти з облікового запису і зайти на сайт (на конкретну гілку), як незареєстрвана особа... Після зміни інтерфейсу сайту (три місяці тому) не кожен брехливий висер насправді закривається спамом; закривається лише на нашому моніторі; на інших - не закривається.
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02.01.2022 18:39 Відповісти
Щоб заспамити потрібна певна умова. Я пройшовся по сторінці і зебіли сидять в спамі.
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02.01.2022 19:08 Відповісти
Місце бенеботам не в спамі , а на смітнику , так як це дешеві найманці
І відверті брехуни , так як їм не цікава правда , а просто задовольнити
хотєлку свою і блазня - це посадити Пороха !

Отримайте 🖕🖕🖕🖕
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02.01.2022 19:14 Відповісти
Тут не писатиму. Може десь знайду тебе на старих гілках і напишу.
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02.01.2022 19:21 Відповісти
3е правосуддя не правосуддя
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02.01.2022 18:41 Відповісти
та справа не "має ознаки", а Є вибірковим правосуддям. Калломойський мільярди баксів вивів, але проти нього і миш не пискне! Чого б це? Дуже дивно! Чинний презЕдент же ж бореться з олігархами... Хіба не так?
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02.01.2022 18:43 Відповісти
Украинцы кредитовал Коломойского через депозит чтобы он купил недвигу в США - продал - заработал на этом и поделился процентами. Почему это плохо? Пусть сейчас США продаст его недвигу и выплатит в Украину.
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02.01.2022 19:17 Відповісти
а оцей зебільний висер (до речі, з дубльованим логіном , з іншим ІD) слід залишити незаспамленим, щоб було видно дебелізм зебілів
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02.01.2022 19:28 Відповісти
Если ты дашь деньги в кредит соседу, он заработает и отдаст с процентами. В чем преступление? Тем более если он это сделает на перепродаже кошерной американкой недвижимости.
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02.01.2022 20:28 Відповісти
Що робицця ? Гетьмана нашого судять ! Усі негайно на Майдан ! Мусимо врятувати Батька Нації !
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02.01.2022 19:50 Відповісти
Ты перепутало.Вашего хозяина Беню каломойского судят не в Украине, а в США. Приедешь сюда майданить, слизняк зеленый?
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02.01.2022 20:32 Відповісти
Мурза ,в тебе бомбануло ? Хороша ознака . Стравохід і кишківник таки працює .
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02.01.2022 20:40 Відповісти
Нет, слизняк, от того, шо твоего хозяина Беню тут плотно взяли за фаберже, у меня бомбить никак не может.
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02.01.2022 20:44 Відповісти
Бєня не мій господар . Хочеш довести щось - приїзди сюди і доводь на передовій . Мій молодший брат там . А ти ніби і хороша людина ,але лише в інтернеті сраєш.
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02.01.2022 20:49 Відповісти
Я тебе верю, слизь. Так же, как вашим братухам из страны-помойки. А Беня получил Украину в свое полное распоряжение благодаря тебе, в числе прочих продажных шлюх, так шо зря ты стесняешься. Беня твой хозяин, с этим ты спорить не в состоянии.
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02.01.2022 20:52 Відповісти
Мурза ,ти вважаєш себе патріотом ,але лише зациклився на Петрові. Монополія на патріотизм лише у сивочолого... Ти там ,а ми тут ... Ти ніц не розумієш ,як тут в Україні. Щоб зрозуміти ,треба жити тут.
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02.01.2022 21:01 Відповісти
Ну уж кому меня не стоит поучать, так это обслуге Бени.
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%BC%D0%BE&rlz=1CAGUZK_enUS928US928&sxsrf=AOaemvL3CVCMV--w2_ob8IIqI1_4vePAlA:1641150291183&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiX2YOh4ZP1AhXTkIkEHWWmCYYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1188&bih=516&dpr=1.15 А вот шо случается, когда в гугле наберешь "маленькое чмо"
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02.01.2022 21:07 Відповісти
Не маю потреби переходити по цьому посиланню. Хочеш щось довести - приїзди і доводь свій патріотизм ділом. Вибач ,але поки що ти звичайний заокенський пі **абол.
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02.01.2022 21:15 Відповісти
Мне на надо куда-то ехать. Я с 2014 по 2016 сделал для добробатов больше, чем вся ваша зеленая шобла. А моя внучка( 6 лет на тот момент) сделала больше для Украины, чем миллионер Моника Зеленски. И в визги зеленой слизи за патриотизм я не верю, бо вы мало чем отличаетесь от ваших братух - вонючей русни.
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02.01.2022 21:19 Відповісти
Якщо про волонтерську допомогу - то ти реально правий. А якщо за інше - то це ,м'яко кажучи,зовсім не так
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02.01.2022 21:25 Відповісти
Правда? В 2016 Моника записывает видосик , где на фоне кремля гнусавит, шо никакой войны нет, просто рААсеюшка отодвигает свои границы. Идет война, гибнут Украинцы, а гнусавое русское чмо ведет анти-Украинскую пропаганду. И коллаборанты, которые ржали над этим, в 2019 голосовали за эту руснявую мразь. И сегодня выпрыгивают из портков с онучами, защищая девичью честь Моники. А теперь ты мне будешь рассказывать про патриотизм зеленой мразоты?
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02.01.2022 21:31 Відповісти
Так ,але не так . За Зе голосували не зрадники та колаборанти. Щоб це зрозуміти ,треба жити тут. Ти все спрощуєш,або чорне - або біле.
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02.01.2022 21:45 Відповісти
Угу. Я привык называть вещи своими именами. Есть московитский выкидышь, который торгует своей говнопродукцией на стране-помойке. И есть поклонники этой руснявой мразоты, которые пока вынуждены верещать за свои патриотизм, бо надеются на белорашкизацию Украины. Или ты можешь назвать хоть одного патриота в ближайшем окружении Переворотьки?
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02.01.2022 21:50 Відповісти
Називай ,як хочеш . Але ціну для мене (ти вже вибач) має думка людини ,яка тут і повсякденно в Україні. Нехай в нього протилежні погляди . Але він тут і зі мною зараз.
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02.01.2022 21:53 Відповісти
Ну, и дерьмак,и татаров, и демченко - все они в Украине, рядом с тобою. И все они - русня.
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02.01.2022 22:02 Відповісти
О, и твой хозяин Беня - тоже в Украине, бо ему в любой другой стране цивилизованного мира - турма.
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02.01.2022 22:03 Відповісти
Ти помилився у всьому . Господарів в мене немає і вже ніколи нема. Можливо ,через це я не працював жодного разу ні на одній державній роботі. Пиши ,що забажаєш . У нас - вільна країна.
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02.01.2022 22:07 Відповісти
Мо, расскажешь о патриотизме татарова, демченка и дерьмака? Или о том, как это так "случайно" получилось, шо Беня заимел Украину в свое полное распоряжение, сдристнув из США, Европы и Израэля впереди своего собственного визга?
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02.01.2022 22:10 Відповісти
Тебе Бєня і ближній круг Зе займає більше майбутнього України. Президенти проходять ,а Україна залишається. Треба думати про це.
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02.01.2022 22:17 Відповісти
Так я об этом и думаю. О том, на сколько лет назад отбросят Украину на дороге к ЕС и НАТО те самые бени, дерьмаки, татаровы и демченки, о которых ты боишься рассуждать.
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02.01.2022 22:20 Відповісти
Ти вважаєш ,що відкидають . А я гадаю ,що і при Зе Україна йде в Європу тими же темпами ,що і при Петрові. І значно швидше ,ніж при попередніх президентах. Чого ти хочеш ? Щоб нас через півроку в НАТО прийняли ? Цього точно не буде. Але Зе і його МЗС робить те ,що і Петро для європейської перспективи України. Можеш заперечувати ,це твоє право.
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02.01.2022 22:26 Відповісти
Не смеши, я не поклонник говноквартала. И к пропаганде у меня иммунитет. США уже ввели санкции против Бени, Дубинского и Портнова - ваших выдающихся авторитетов. Кто следующий, как думаешь? татаров или Дерьмак?
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02.01.2022 22:36 Відповісти
Як скажеш . Але Україна йде в Європу. І йде ,як при діючому Президенті ,так і при попередньому. Це невідвротньо ,бо це історична логіка ,а не бажання однієї людини . Цього вже не змінить ніхто.
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03.01.2022 00:05 Відповісти
Угу. Расскажи мне как дерьмак, татаров, демченко, шефиры и ваш господин Беня хочут в Европу. Так хочут, шо аж из портков с онучами выпрыгивают, лишь бы не выполнять обещания Европе и США.
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03.01.2022 00:08 Відповісти
Считать , что зебил делает то же для Украины, что и Порох---это нужно быть или слепым или ботом!
Такими темпами Украину опускал только овощ! В какую Европу мы идем? Количеством уехавших, рекордным за 30 лет?Самыми низкими инвестициями за 30 лет? Коррупцией, выросшей в разы?
Похерены ВСЕ реформы , сделанные или начатые при Порохе! Похерены конкурсы на должности, тендера, Прозорро, обворованы местные бюджеты, торговля с кацапией и лукашенко,похерена энергетическая безопасность,сливы операций, премии за "не стрелять" , одна брехня и бахвальство зеленое, об Украине без Украины---список можно долго продолжать!
С зебилом НИКТО на Западе не считается---он вызывает недоумение и брезгливость!
Вся политика сегодняшняя Запада держится на поддержке страны ВОПРЕКИ зебилу, т.к. он никчемный самовлюбленный бездельник, который легко про-рет страну! Именно поэтому ***** сейчас воспряло духом и шантажирует всех активной фазой---т.к. зебил --пустое место, трусливое, глупое, беспринципное!Идеальное окно возможностей для *****!
Мурза, живя в США, лучше чувствует ситуацию, чем ты,якобы живущий здесь.
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03.01.2022 00:11 Відповісти
Бенино-медведчуковское кривосудие.
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02.01.2022 21:21 Відповісти
Де зникла Танька Лайф? Чому більше не хоче саджати Порошенка?
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02.01.2022 21:21 Відповісти
ЗЕчмо делает всё возможное, чтобы дестабилизировать и оттолкнуть. Маленькое *****
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02.01.2022 21:26 Відповісти
В тюрьму шмару "Сывочолую". Гонтареву, Ворушилина, Луценко в комплекте.
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02.01.2022 21:35 Відповісти
Ну так и перечислили бы признаки избирательного правосудия. Чего стесняться то?
За такими туманными фразами прячутся политические заказы по отмазке коррупционеров.
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02.01.2022 22:45 Відповісти
Так це-ж твої "реформовані" суди, так саме ті, що розвалили справи майдану. Чи не так Петро?
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02.01.2022 23:12 Відповісти
А то ты не в курсе, что при Порошенко был сделан только ПЕРВЫЙ ЭТАП реформы : реформирован был Верховный суд и создан Антикоррупционный суд( к обоим -претензий нет , а следующий этап реформы должен был начаться в 2019 году---но мелкое зеленое чмо два с половиной года этим не парится---Велике крадивництво прежде всего!
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03.01.2022 00:18 Відповісти
Ох, уже и конгресс придумали, интересно почему не Сенат?
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03.01.2022 08:42 Відповісти
Конгрес поломоек и сиделок, которые на старости лет припрутся обратно в Украину и будут скулить почему у них маленькие пенсии? Достойный электорат пеци)
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07.01.2022 10:46 Відповісти
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