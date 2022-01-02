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Кремль розраховує, що США "вплинуть" на непорушну позицію України щодо переговорів з "Л/ДНР", - МЗС РФ

Кремль розраховує, що США

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що питання встановлення на Донбасі миру "віддаляється на невизначений термін".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це росЗМІ заявив заступник глави МЗС Андрєй Руденко, коментуючи те, що Київ відмовляється сісти за стіл переговорів з маріонетковими режимами фейкових республік.

Руденко зазначив, що в МЗС покладають надію на США, нібито вони зможуть "вплинути" на Україну в цьому питанні.

"Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом, - сказав Руденко. - Очевидно, що спроби оминути цю вимогу, у тому числі за рахунок оголошення Росії стороною конфлікту, приписування їй певних зобов'язань за мінськими домовленостями, ніяк ними не передбачених, ще більше заганяють ситуацію у безвихідь. Тим самим на невизначений термін віддаляються перспективи відновлення миру (у Луганській та Донецькій областях – ред.)".

Також читайте: "Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи", - спікер МЗС РФ Захарова

Єдина Росія (144) МЗС рф (959) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+38
не, нам Приднестровье не нужно !

пусть уже лучше будут в статусе "временно оккупированными" рашкой -
по крайней мере пуйло пусть пенсии и зарплаты Луганде платит
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02.01.2022 16:56
+32
Вести перемовини із терористами?
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02.01.2022 16:40
+27
Не вижу ни одного плюса зачем нам нужна фактически росийская автономия (федерация) в составе Украины. Зато минусов море.
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02.01.2022 16:43
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О чем можно договариваться с людьми, которые, под московским началом, управляют частью Украинской земли и говорят, что это не Украина, а какие-то республики. И эти люди уже являются гражданами московии.

Возможно, с ними можно было бы еще договариваться если бы они говорили, что они часть Украины, но население не хочет возвращаться под управление политиков, которых они совершенно не воспринимают.
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02.01.2022 17:09 Відповісти
Что там кремль может РАССЧИТЫВАТЬ, если не выпускает
даже приличных процессоров ?
"Рассчитывать" он может только на счётах с костяшками
из советского гастронома.
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02.01.2022 17:14 Відповісти
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02.01.2022 17:16 Відповісти
Хотелки Х#йла на Независимую Украину не распространяются!
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02.01.2022 17:22 Відповісти
Кремлевская банда всё время подсказывает, как по их мнению должны действовать мировые державы..... а иначе держите их семеро иначе они психи! Кто еще не понял наглые пужалки гопников ? Единственно правильный ответ этой шпане , - идите вы на путина!
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02.01.2022 17:23 Відповісти
а шо такое? как раиська может заявлять,если они вааще нипричом?шо ж шахтеры сами шахты нарыли?
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02.01.2022 17:25 Відповісти
а подсчитывать не пробовали? хотя бы результаты продажи газа и нефтей
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02.01.2022 17:32 Відповісти
Как только Европа поймёт, что Россия - это ,,швайн,, и серьезно ужесточит своё отношение к этой свинье- вопрос мира в Донбассе решится через неделю. Если зверолюдей будут считать людьми - всех будут ожидать большие проблемы. С самым мощным и не адекватным государством - террористом, главным террористом - нужно бороться жестокими и беспощадными методами.
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02.01.2022 17:34 Відповісти
Рыльца по бокам сменились, а их суть осталась неизменной.
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02.01.2022 17:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1476918740986089480
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02.01.2022 17:45 Відповісти
Машка ЗаХерова признала Украина это НАТО...,какая боль,какая боль Украина-РАБссия 5:0!!!https://youtu.be/zQYPh4y-G4E https://youtu.be/zQYPh4y-G4E..Роман Цимбалюк подробнее об этом...
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02.01.2022 17:46 Відповісти
Нет ни каких "ЛНРоДНРий" есть оккупационный режим РФ и оккупационная администрации РФ ( да возможно с использованием и местных коллаборантов, но они уже все с рашен паспортами и даже удостоверениями " Единой России".)
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02.01.2022 17:55 Відповісти
Как говорила моя бабушка : - Дурень думкою багатiе)))
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02.01.2022 18:33 Відповісти
При подписи в Минске Вольдемар впорол фигню, фрау и жабоед заверили автограф фюрера. До 15 все могут посчитать, Но потом Вольдемар всполошился, и через фрау поставил все с ног на голову. Верхушечная оппозиция независимости Украины сказала по пионерски -всегда готовы. А Вольдемар раздал паспорта -основной вариант для придания легитимности агрессии. А тут фрау ушла, микрон задкует и остался Кощей одиноким в Диком поле. И Штанмайер забыт, Маникурты хотят исправится, уже с Законом о гражданстве подсуетились, Буба с Бобой а ж 10 шагов делают навстречу но Байден все испортил, не поддержал Вольдемара как гегемона. И клир Бобы озаботился. А ведь Боба заверил Бубу что он вхож в высшее руководство рашкостана? Интересно, Вольдемар пожертвует Бобой как автором провокации против Байдена ?
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02.01.2022 18:38 Відповісти
В минских соглашениях нет никаких "ЛНР" и "ДНР", а есть отдельные районы Донецкой и Луганских обл.А "переговоры" с представителями этих районов никогда не прекращались, потому что они, как граждане Укроаины работают везде в свободной Украине: в армии, в бизнесе, в СМи. У нас даже один представитель этих районов является секретарем СНБО - Данилов.
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02.01.2022 18:58 Відповісти
зачем столько писать какому там заму
просто написал бы: "мы не сторона конфликта, говорите с этими"
а то разжевал свою наглую лож на целый абзац
я смотрю эти гопники уже все не уймутся
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02.01.2022 19:05 Відповісти
хіба в мінських папірцях є написано непризнання паспортів України в ордло ,і заміна їх на паспорти рашистські.?
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02.01.2022 19:59 Відповісти
Никаких переговоров с донецкими урками!
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02.01.2022 20:19 Відповісти
ермак работает в этом направлении.
козак его братишшшка из кремля, ставит задачи.
Но стрёмно ермаку, боится фонарей.
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02.01.2022 20:22 Відповісти
а ху-ху не хо-хо?
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03.01.2022 01:10 Відповісти
Америкоси можуть вплинути...поставкою зброї
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03.01.2022 07:06 Відповісти
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