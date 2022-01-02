Кремль розраховує, що США "вплинуть" на непорушну позицію України щодо переговорів з "Л/ДНР", - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що питання встановлення на Донбасі миру "віддаляється на невизначений термін".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це росЗМІ заявив заступник глави МЗС Андрєй Руденко, коментуючи те, що Київ відмовляється сісти за стіл переговорів з маріонетковими режимами фейкових республік.

Руденко зазначив, що в МЗС покладають надію на США, нібито вони зможуть "вплинути" на Україну в цьому питанні.

"Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом, - сказав Руденко. - Очевидно, що спроби оминути цю вимогу, у тому числі за рахунок оголошення Росії стороною конфлікту, приписування їй певних зобов'язань за мінськими домовленостями, ніяк ними не передбачених, ще більше заганяють ситуацію у безвихідь. Тим самим на невизначений термін віддаляються перспективи відновлення миру (у Луганській та Донецькій областях – ред.)".

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