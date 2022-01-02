Я вважаю, що це не допоможе реінтеграції, - Верещук про токшоу з Пальчевським на телеканалі "Дом"

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що не може впливати на редакційну політику державного телеканалу "Дом".

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо НВ", яке вийшло 30 грудня, коментуючи плани каналу запустити токшоу із політиком Андрієм Пальчевським, передає Цензор.НЕТ.

У Верещук запитали, чи вірить вона, що Пальчевський зможе багато зробити для реінтеграції, і чи не насторожує її зв'язок компанії, яка працюватиме над токшоу, із командою президента.



"Я як міністр не можу впливати на редакційну політику... Я поки що не можу сказати, що хтось із команди дав вказівку, наприклад, найняти пана Пальчевського. Якщо ви запитаєте мене як міністерку, як я [ставлюся] до такого формату програми? Я вважаю, що це не допоможе реінтеграції. Я не знаю, чи є якась статистика або соціологія, яка б могла підтвердити й аргументувати, чому саме пан Пальчевський, чому саме в такий спосіб?" – сказала Верещук.

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Міністерці також поставили запитання про плани випустити на каналі "Дом" комедійний ситком "Не всі вдома", режисером якого стане Олексій Кирющенко, який знімав серіал "Слуга народу". Він свого часу хотів очолити Держкіно, але, за інформацією "Радіо НВ", "громадянське суспільство обурилося", тому що він на той момент проживав у Москві, і між сезонами знімав серіали для каналу "Россия".



"А що коментувати? Режисерську роботу пана Кирющенка, якого я не знаю? Тобто ми знайомі, але його роботи я не можу оцінити.. Якщо ви запитаєте, чи він живе в Москві? Ні, я його бачила. Ми зустрічалися вчора. Ми говорили про те, якою буде стратегія на наступний рік. Ми не обговорювали саме режисерську роботу, яку він, як я бачу, отримав (контракт чи підряд), бо я про це теж не знаю. І не можу на це впливати. І, напевно, не буду цього робити. Якщо я буду ручним управлінням займатися на телеканалі за рахунок платників податків, це буде дивно", – заявила Верещук.

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Вона наголосила, що канал діє "цілком суверенно" від неї, тому що законодавство їм це дозволяє. За її словами, вона не знає, як формують контент каналу "Дом", а також вона "не є членом наглядової або редакційної ради".



"Як я можу впливати на контент, який вони продукують? І на пана Кирющенка, якщо була така позиція і було таке рішення? І на того ж пана Пальчевського?" – запитала міністерка.





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