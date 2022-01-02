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Новини
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Я вважаю, що це не допоможе реінтеграції, - Верещук про токшоу з Пальчевським на телеканалі "Дом"

Я вважаю, що це не допоможе реінтеграції, - Верещук про токшоу з Пальчевським на телеканалі

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що не може впливати на редакційну політику державного телеканалу "Дом".

Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо НВ", яке вийшло 30 грудня, коментуючи плани каналу запустити токшоу із політиком Андрієм Пальчевським, передає Цензор.НЕТ.

У Верещук запитали, чи вірить вона, що Пальчевський зможе багато зробити для реінтеграції, і чи не насторожує її зв'язок компанії, яка працюватиме над токшоу, із командою президента.

"Я як міністр не можу впливати на редакційну політику... Я поки що не можу сказати, що хтось із команди дав вказівку, наприклад, найняти пана Пальчевського. Якщо ви запитаєте мене як міністерку, як я [ставлюся] до такого формату програми? Я вважаю, що це не допоможе реінтеграції. Я не знаю, чи є якась статистика або соціологія, яка б могла підтвердити й аргументувати, чому саме пан Пальчевський, чому саме в такий спосіб?" – сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн

Міністерці також поставили запитання про плани випустити на каналі "Дом" комедійний ситком "Не всі вдома", режисером якого стане Олексій Кирющенко, який знімав серіал "Слуга народу". Він свого часу хотів очолити Держкіно, але, за інформацією "Радіо НВ", "громадянське суспільство обурилося", тому що він на той момент проживав у Москві, і між сезонами знімав серіали для каналу "Россия".

"А що коментувати? Режисерську роботу пана Кирющенка, якого я не знаю? Тобто ми знайомі, але його роботи я не можу оцінити.. Якщо ви запитаєте, чи він живе в Москві? Ні, я його бачила. Ми зустрічалися вчора. Ми говорили про те, якою буде стратегія на наступний рік. Ми не обговорювали саме режисерську роботу, яку він, як я бачу, отримав (контракт чи підряд), бо я про це теж не знаю. І не можу на це впливати. І, напевно, не буду цього робити. Якщо я буду ручним управлінням займатися на телеканалі за рахунок платників податків, це буде дивно", – заявила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про замовлення токшоу у Пальчевського за 12 млн: Люди зможуть обирати між Малаховим і цим шоу

Вона наголосила, що канал діє "цілком суверенно" від неї, тому що законодавство їм це дозволяє. За її словами, вона не знає, як формують контент каналу "Дом", а також вона "не є членом наглядової або редакційної ради".

"Як я можу впливати на контент, який вони продукують? І на пана Кирющенка, якщо була така позиція і було таке рішення? І на того ж пана Пальчевського?" – запитала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пальчевський дискредитує телеканал "Дом" та загрожує реінтеграції окупованих територій, - заява Незалежної медійної ради

ток-шоу (15) шоу (56) деокупація (950) Верещук Ірина (683) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+42
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02.01.2022 17:16
+35
Іра хватіт! Лєна уже єго накарміла!

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02.01.2022 17:18
+25
Кому цікавий отой поц Пальчевський ?
В нього ж на фейсі написано- пройдоха і аферист.
Ну майте ж якусь повагу до людей...взагалі за бидло всіх вважають.
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02.01.2022 17:16
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продовжують пхати цього маланца пальчєвскага
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02.01.2022 17:10 Відповісти
У нього в руках смєрть Кащєєва, вибачте, Зєлєнского - баночки із законсервований аналвзами. Тому він образно кажучи тримає цього Кпщєя за яйце, тобто яйця.
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02.01.2022 17:54 Відповісти
Так он же евреец.
А еврейцам у нас везде дорога.
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02.01.2022 18:02 Відповісти
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук ......
не може вплинути на телеканал по реінтеграції

щось зовсім пробзділось у Данськім королівстві
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02.01.2022 18:02 Відповісти
Знов піарять цю зрадницю. Її чоловік в часи Майдану керував захопленням сбу "Альфа" Будинку профспілок і його подальшим підпалом разом з пораненими майданівцями
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02.01.2022 17:13 Відповісти
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02.01.2022 17:16 Відповісти
пацсталом!
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02.01.2022 17:52 Відповісти
Кому цікавий отой поц Пальчевський ?
В нього ж на фейсі написано- пройдоха і аферист.
Ну майте ж якусь повагу до людей...взагалі за бидло всіх вважають.
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02.01.2022 17:16 Відповісти
Пройдоха і аферист для багатьох співгромадян є синонімами "поважної" людини. Нажаль.
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02.01.2022 19:55 Відповісти
Навряд чи вони це визнають.
Знаєте, з плином часу пізнається справжня натура палких критиканів Порошенка.
Я не можу назвати жодної порядної людини. Або пригодовані хитрожопи або суцільні нікчеми.
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02.01.2022 20:01 Відповісти
Критикани, перш за все розраховують на дивіденди. Фінансові, або політичні. Тож це не той випадок, де має сенс зважувати моральні якості. До того ж в суспільстві вони ще не набрали своєї цінності.

А от серед тих, хто до нього ставиться критично, вистачає свідомих людей. Опитування Демініціатив не означає, що додаткові 25% знову полюбили Порошенка. Вони лише оцінюють зелену реальність. Пізно, але, краще, ніж ніколи. Водночас, така зміна думки свідчить про здатність нації до саморефлекції, що є кращим знаком, порівняно із зменшенням антирейтингу Пороха. Ці 50% вартують більше, аніж 54% в першому турі 14го
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02.01.2022 20:57 Відповісти
Я теж ставлюсь критично, але мусила все ж таки зайняти позицію і захищати спільне бачення розвитку країни.
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02.01.2022 21:04 Відповісти
Я мав на увазі ту половину, що змінила свою думку.
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02.01.2022 21:26 Відповісти
Добре що вистачило розуму.
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02.01.2022 21:27 Відповісти
Тобто, сам факт зміни, і здатності до того. До цих результатів би додати віковий зріз тих, хто не голосував в 19 за але приєднався б зараз. Це б дало кращу відповідь щодо потенційного "прозріння" виборця.
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02.01.2022 21:29 Відповісти
Чого ви сам собі відповідаєте?
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02.01.2022 21:38 Відповісти
Певно, не туди тицьнув.
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02.01.2022 21:47 Відповісти
Іра хватіт! Лєна уже єго накарміла!

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02.01.2022 17:18 Відповісти
Лєна не зробила із скумбрії десерт.
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02.01.2022 17:55 Відповісти
Странные эти зебилы. У Вирастюка в спортзале вареники с брынзой пахнут селёдкой по 5, у Зели с Ленкой в *ОПе- скумбриёй по 8, а у Коли Каклеты в Велюре- телятиной по 20.
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02.01.2022 18:38 Відповісти
вони не странні , а срані зєбіли.
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02.01.2022 18:40 Відповісти
Верещук і Пальчевський... Здається,одне одного вартує... Але не мені судити:на сортах лайна не розуміюся!
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02.01.2022 17:19 Відповісти
взяти палочку, і покопирсатись. вивчайте світ!
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02.01.2022 17:53 Відповісти
Вот вам пример ума палаты. Еще чуть-чуть и можно ставить первым замом Зеленского - по уровню бреда в любом интервью она почти догнала своего вождя.
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02.01.2022 17:19 Відповісти
дом з пальчевським + ви з зеленським +ермак з татаровим + беня.
як що цей список не поміняється ще 2,5 роки, то Україні жоппа..........
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02.01.2022 17:19 Відповісти
Давайте,оберемо в президенти Верещук.Це буде хороший вибір.
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02.01.2022 17:22 Відповісти
До 73% звертаєшся? В нього вже Разумков відкусює відсотків 20. Верещучка теж зможе щось відкусити, якщо почне каятись і волати: "Я лохиня"!
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02.01.2022 18:20 Відповісти
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02.01.2022 20:45 Відповісти
100% - даже круче,чем Губка Боб !
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02.01.2022 20:29 Відповісти
Ну геть не паляться колаборанти.
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02.01.2022 17:22 Відповісти
Яке відкриття , яка світла голова , Бог ти мій . А то ми не знаємо, що вата нічого розумного сказати не в змозі в принципі .
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02.01.2022 17:33 Відповісти
"- вересчук, а ти мером києва б змогла?
- змогла б.
- а міністркую оборони?
- змогла б.
- а міністеркой реінтеграції?
- можу ж!
- а от міністеркою освіти?
- міністеркою освіти не змогла б. грамотою не владєю." (С) ))
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02.01.2022 17:34 Відповісти
Що Пальчевський , що Верещук обидва лайно.
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02.01.2022 17:35 Відповісти
Пальчевский трудился на Мертведчуковских каналах - теперь это говно будет получать деньги от нас с вами, из бюджета. Прокремлёвская пропаганда мертведчуков, рабиновичей и прочей швали продолжится теперь на госканалах, с теми же ведущими - пропагандонами, по тем же ФСБшным методичкам...
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02.01.2022 17:36 Відповісти
"Аналітика"Пальчевського мусять якось пристроїти трохи "підзаробити" за рахунок держбюджету. За "чисті аналіз" нашого нарика треба якось віддячити "хранителя зеленої сичі")
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02.01.2022 17:38 Відповісти
вєрєщукАВА! Дай відповідь і мені і УСІЙ Україні: За ЩО тебе ненавидять У ТВОЄМУ РІДНОМУ КРАЇ? і ЩЕ....ПОРАДА ...ЗМІНИ ПРІЗВИЩЕ НА вєрєщукОВА....Це буде відповідати правді....бог тобі суддя...СВОЛОТА!!!!!
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02.01.2022 17:41 Відповісти
Реинтеграции может "помочь" только занятие оккупированных территорий ВСУ МВД и СБУ Украины, введение военно- гражданской администрации лет на 7-8. Перекрытие для пересечения ( на это же время) границы с РФ с этими территориями., и проведение следствия и судебных действий. Все остальное болтовня или попытки прикрыть капитуляцию.
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02.01.2022 17:52 Відповісти
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02.01.2022 17:56 Відповісти
Реинтеграции поможет только современная Армия и Флот, не продажные СБУ, суды и прокуратура..
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02.01.2022 17:52 Відповісти
Часте нагадування "я міністерка" нагадує нагадування свого статусу одним президентом.
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02.01.2022 17:54 Відповісти
а шо за прЕзидент?
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02.01.2022 18:03 Відповісти
Та отой, що із 73-процентного народа, "вироком" Порошенку себе ще називав.
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02.01.2022 18:51 Відповісти
Реальне міністерство з ефемерної реінтеграцвї - це просто розпил бабла і реклама "слуг" за державний рахунок. Яка нафіг може бути реінтеграцґя, якщо не проведено деокурацвю? А за деокурацвю відповідає інше, справжнє міністерство - оборони.
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02.01.2022 17:58 Відповісти
В ОРДЛО верят в чЛенина и Сралина...и в краснопузыз дебилоидов...,какая нафиг реинтеграция?
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02.01.2022 17:59 Відповісти
Шо интересно верят и в Ленина и Николая2.
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02.01.2022 18:08 Відповісти
И в Бога и в Сталина. Но больше всего верят в Путина.
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02.01.2022 18:15 Відповісти
Очень верят, Раздача похлёбки в Луганске

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02.01.2022 19:29 Відповісти
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02.01.2022 18:01 Відповісти
Верещук просто не бачить, як на цьому вкрасти, тому для неї це погано, мала б долю, то співала б по іншому
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02.01.2022 18:04 Відповісти
Меле шо попало.
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02.01.2022 18:05 Відповісти
Хто ж тоді формує редакційну політику ДЕРЖАВНОГО телеканалу за дуже великі гроші, який Що створено заради трансляцій на ОРДЛО? Не президент, не міністерка. Сам пан Пальчевський, поціновувач Рашки?
зелені "гіганти думки",чи відверті запроданці?
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02.01.2022 18:12 Відповісти
Пальчевский давно на ФСБ работает, .... какое ТОК ШОУ за наши деньги?!!!!!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.01.2022 18:13 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ , 12 млн гр агенту ГРУ раши Пальчевскому платить из бюджета украинских налогоплательщиков , у которых погибли мужья и дети в защите Украины от кацапов
Главного редактора НА ЕЛКУ 😀
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02.01.2022 18:21 Відповісти
Они требуют, чтобы мы стали на колени, но мы на это никогда не пойдём.
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02.01.2022 18:42 Відповісти
Чому за наші гроші цей типу український телеканал ''дом'' говорить мовою окупанта по всій Україні та ще й запрошує вести передачі таких сумнівних суб'єктів, як Пальчевський?!...
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02.01.2022 19:17 Відповісти
За то ,что Пальчевский несет на канале "Наш" с Карасём ,их просто за яйца надо повесить. И проблема решена. Латентность,трусость и умиротворенность может погубить Украину.
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02.01.2022 19:23 Відповісти
Все воно фальшиве ватне, що канал Дом ,що Верещук з Пальчевським, тоді треба прямо сказати ми за любу ціну хочем приєднатись до лднр ,гидко коли ця промосковська шобла не відчуває відповідальності за краіну .
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02.01.2022 19:34 Відповісти
Все они ватники, любители путина.
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02.01.2022 20:19 Відповісти
Таких агентів рф треба зразу прибирати. Що верещук що пальчевський мають бачити небо тільки через решітку, а краще взагалі не бачити.
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02.01.2022 22:13 Відповісти
А кто ты такая, вообще ?
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02.01.2022 22:59 Відповісти
 
 