З початку доби 2 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

З початку 2 січня доби російські окупанти не порушували режим "тиші".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

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