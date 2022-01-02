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Новини Операція Об'єднаних сил
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З початку доби 2 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

З початку доби 2 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС

З початку 2 січня доби російські окупанти не порушували режим "тиші".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та кулемети. Без втрат, - ООС

Донбас (22354) перемир’я (894) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну а пока, Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского.
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02.01.2022 17:32 Відповісти
У нас каждый день перемирие не нарушается только почему то каждый день убитые и раненные
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02.01.2022 17:41 Відповісти
Скрытые консервы-кроты убивают Украину и украинцев не меньше, чем кацапские снайперы на фронте..
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02.01.2022 17:59 Відповісти
А загиблий ???
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02.01.2022 18:36 Відповісти
31го и 1го по одному человеку умерло..
слово перемирие, в данном случае, может произносить только
больной извращенец или президент,
что к стати, одно и то же.
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02.01.2022 20:05 Відповісти
Уже и не верю этим сообщениям.
Их контролирует ермак и шефир.
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02.01.2022 20:18 Відповісти
 
 