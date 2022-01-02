З початку доби 2 січня порушень перемир'я не зафіксовано, - штаб ООС
З початку 2 січня доби російські окупанти не порушували режим "тиші".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
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слово перемирие, в данном случае, может произносить только
больной извращенец или президент,
что к стати, одно и то же.
Их контролирует ермак и шефир.