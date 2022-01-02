Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Миколаївщині поліцейські затримали 30-річну жінку, яка завдала ножове поранення у живіт молодикові, оскільки "той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці".

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про інцидент надійшов до поліції 1 січня близько шостої години ранку.

"За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого", – йдеться у повідомленні.

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Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події.

Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

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Пізніше у поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка.

Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт.



Фото: поліція/фейсбук

Щодо обставин події жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.

На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події.

Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Також поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, звертатися до відділення поліції № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою.