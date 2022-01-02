УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5027 відвідувачів онлайн
Новини
30 745 246

Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

На Миколаївщині поліцейські затримали 30-річну жінку, яка завдала ножове поранення у живіт молодикові, оскільки "той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці".

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про інцидент надійшов до поліції 1 січня близько шостої години ранку.

"За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події.

Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція 01

Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

Пізніше у поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка.

Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт.

Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція 02
Фото: поліція/фейсбук

Щодо обставин події жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.

На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події.

Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Також поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, звертатися до відділення поліції № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою.

Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція 03

насилля (295) Миколаївська область (2266) вбивство (3083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+71
Треба самому дати себе вбити, інакше тебе посадять. Самозазист у нас не вітається.
показати весь коментар
02.01.2022 17:38
+45
за що затримали героіню ?

за вміння захистити себе від пьяного чморя, який дістав проти жінки ніж на дискотеці ??

жінку нагородити та відпустити !
показати весь коментар
02.01.2022 17:51
+38
Є прецедент зі Стерненком . Боюсь , що шкідники в мантіях впаяють жіночці тюремний срок за вбивство злочинця .
показати весь коментар
02.01.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
я смотрю на тупую статистику. ничего не имею против баб.
за красивых, поднимаю все 5 конечностей
показати весь коментар
02.01.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 21:18 Відповісти
https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj

показати весь коментар
02.01.2022 22:26 Відповісти
Пізніше у поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка.

Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:

Для суда тетка будет виновата , в тот момент мужик ей УЖЕ НЕ угрожал , потому что был прижат до стены , работником клуба .
И в этот момент у тётки сорвало кукуху …
А «мужик с ножом» оказался ТРИГЕРОМ - может сильно испугалась, а может от того , что была прилично пьяная , ударила его ножом.
Только будет ли считаться это состоянием аффекта ?..
показати весь коментар
03.01.2022 11:42 Відповісти
Уголовный кодекс писал Портнов. Для своих бандитов и рыгов. Честный человек получит по максимуму, а бандит отмажется условным
показати весь коментар
02.01.2022 23:19 Відповісти
Зарізала йього ножем не своїм,які питання?!
показати весь коментар
03.01.2022 07:28 Відповісти
не факт...
показати весь коментар
03.01.2022 10:43 Відповісти
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт.
показати весь коментар
03.01.2022 11:47 Відповісти
цe вжe нe самооборона
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
показати весь коментар
03.01.2022 12:24 Відповісти
https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj https://ukranews.com/news/824991-nanesla-udar-kogda-napadavshego-prizhali-k-stene-poyavilis-podrobnosti-ubijstva-v-nikolaevskoj

показати весь коментар
03.01.2022 12:26 Відповісти
Свідок міг і збрехати або повірити вбивці, що вона забрала ніж, а не носила його з собою.
показати весь коментар
04.01.2022 06:57 Відповісти
Тепер відїде на 15 років в тюрячку, з якої вийде 45-річною хворою бабкою.
показати весь коментар
03.01.2022 10:59 Відповісти
В современной матриархальной культуре нагнетается реализация преимущества женщин при подавлении преимущества мужчин. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей - вот и ответ. Бабам развязали руки. Плачевные последствия женского доминирования проявляются давно
показати весь коментар
03.01.2022 11:13 Відповісти
Колхозний двіж, доярки в шоці!
показати весь коментар
03.01.2022 11:38 Відповісти
конюхи в шоцi
показати весь коментар
03.01.2022 12:25 Відповісти
себе захистила бо нормальних законі в країні НЕМАЄ
показати весь коментар
03.01.2022 12:27 Відповісти
Срочно разрешите огнестрел!
Бедная женщина, мать двоих маленьких детей, была вынуждена искать, чем зарезать своего знакомого.
показати весь коментар
03.01.2022 17:50 Відповісти
О какой самозащите тут тороторят? ***тые? Мужика к стенке прижали и ей ничего не угрожало, посадить курву.
показати весь коментар
03.01.2022 12:50 Відповісти
Если бы парень не достал нож, его бы не зарезали, верно?
показати весь коментар
03.01.2022 14:46 Відповісти
Это с ее слов и слов странного свидетеля.Если мужика не привлекали за желание помахать ножом или сексуальное насилие,получит баба срок и свидетель пойдет,как соучастник
показати весь коментар
04.01.2022 09:47 Відповісти
Тридцатилетняя бухая на дискотеке со знакомым младше на пять лет - тертая тетка. В этом возрасте уже семья на первом месте, а не зажигалки.
Многие из комментаторов способны пырнуть в живот человека, которого держут. Не в драке, сцепившись, мало что соображая, а уже оценив ситуацию и находясь в безопасности.
показати весь коментар
03.01.2022 12:51 Відповісти
Ты прав, но семья не у всех получается. Иногда загуливаются, иногда реально не могут найти люди друг друга.
показати весь коментар
03.01.2022 13:36 Відповісти
+100%. Как говорится, - "не судите, да несудимы будете"
показати весь коментар
03.01.2022 21:22 Відповісти
Ці п'яні розбірки ще треба обговорювати?
показати весь коментар
03.01.2022 13:42 Відповісти
Да....Мир стал жесток....Нож.... Когда такое в селах было? Ведь известно, что основное орудие сельского драчуна - это штакетина от забора! Своеобразный Толкиенизм!
В общем - жестокость и деградация налицо!
показати весь коментар
03.01.2022 21:31 Відповісти
Все це було завжди. І буде. Завжди будуть люди без клепки в голові.
показати весь коментар
03.01.2022 22:47 Відповісти
Сельские потанцушки вобщем то всегда заканчивались чем то подобным.
показати весь коментар
03.01.2022 16:46 Відповісти
обычная пьяная сельская быдло-поножовщина.

Но слова "женщина" и "самозащита" делают ее идеальной темой для срача и широкого общественного обсуждения.
показати весь коментар
03.01.2022 17:48 Відповісти
в армию ее, пусть там себя покажет, чем ухажеров убивать
показати весь коментар
03.01.2022 19:42 Відповісти
Может у нее природный талант к ножевому бою?!
показати весь коментар
03.01.2022 21:28 Відповісти
здається обидва є біосміття
показати весь коментар
03.01.2022 20:33 Відповісти
Ну, если нож был не её, то умышленным убийство никак не могло быть. Но мы не знаем обстоятельств, и обсуждать нечего. Только домыслы.
показати весь коментар
04.01.2022 00:31 Відповісти
забрала нож у него? как?
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет всего получит.
показати весь коментар
04.01.2022 02:49 Відповісти
Там и свидетель,как бы не соучастник.
показати весь коментар
04.01.2022 09:40 Відповісти
А в неї був вибір ?
показати весь коментар
04.01.2022 06:06 Відповісти
А тыготов поверить ее каждому слову?
показати весь коментар
04.01.2022 09:42 Відповісти
100% НЕ ПОСАДЯТ !!!
показати весь коментар
04.01.2022 08:23 Відповісти
КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ В БЕЛУЮ НУЖНО ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !?)
показати весь коментар
04.01.2022 08:24 Відповісти
Самозахист у нас не спрацьовує. Ти винен що тебе не вбили.
показати весь коментар
04.01.2022 08:27 Відповісти
во многих случаях это действительно так, но тут,я думаю, самозахист мимо вообще..... Бытовуха с пьяной поножовщиной, садить водку надо, вернее в случае села, бабу Галю с ее самогоном, судя по тому что пишут тут, тетя пырнула ножом ухажера-неудачника, в тот момент, когда он был уже не опасен (если он вообще был опасен, не исключено что нож не его, просто так рассказали сельскому копу, выдернутому из теплой постели ночью).
Вот пытаюсь найти сообщение: типа укуренные голландцы или чехи или канадцы порезали друг-дружку ножами, самурайскими мечами, бензопилами в конце концов И.... не нахожу, ни одного.... Зато криминальные сводки чуть ли не любого украинского города ежедневно! ЕЖЕДНЕВНО КАРЛ!!! Изобилуют сообщениями типа этого, то ножом,то топором, то просто ногами до смерти запинали, то ужрался и решил съездить на машине за добавкой и задавил кого-то насмерть и хорошо если одного.....
Это я о мнимом вреде уголовно наказуемой травы и безвредности одного из основных видов зароботка нашего государства. Дебилу понятно где настоящее зло ,а где нарисованное ,но даже если государство носом, как кота нашкодившего в его лужу, тыкать ежедневно ничего не изменится.... Бухло зароботок государства, легкие наркотики типа травы зароботок крышующих торговлю ими ментов, и их-же мощнейшее лобби, второй , если не третий десяток лет. Была надежда, что дорвавшийся до президентства нарк хоть что-то поломает, но тот видимо больше по коксу, а легализацию последнего наверное не поймут))
показати весь коментар
04.01.2022 11:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 