Жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем у Миколаївській області. Їй загрожує до 15 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)
На Миколаївщині поліцейські затримали 30-річну жінку, яка завдала ножове поранення у живіт молодикові, оскільки "той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці".
Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили в обласній поліції.
Повідомлення про інцидент надійшов до поліції 1 січня близько шостої години ранку.
"За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого", – йдеться у повідомленні.
Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події.
Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України.
За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.
За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.
Пізніше у поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка.
Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт.
Щодо обставин події жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала.
На основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру. Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події.
Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Також поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, звертатися до відділення поліції № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.
Слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за красивых, поднимаю все 5 конечностей
Так, чоловік і жінка були знайомі, вони відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
Для суда тетка будет виновата , в тот момент мужик ей УЖЕ НЕ угрожал , потому что был прижат до стены , работником клуба .
И в этот момент у тётки сорвало кукуху …
А «мужик с ножом» оказался ТРИГЕРОМ - может сильно испугалась, а может от того , что была прилично пьяная , ударила его ножом.
Только будет ли считаться это состоянием аффекта ?..
З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт. Джерело:
Бедная женщина, мать двоих маленьких детей, была вынуждена искать, чем зарезать своего знакомого.
Многие из комментаторов способны пырнуть в живот человека, которого держут. Не в драке, сцепившись, мало что соображая, а уже оценив ситуацию и находясь в безопасности.
В общем - жестокость и деградация налицо!
Но слова "женщина" и "самозащита" делают ее идеальной темой для срача и широкого общественного обсуждения.
мужики по 20 лет занимаются и не смогут нож отобрать у шпаны, потому, что это очень сложно.
а если чел умеет пользоваться ножом, то шансы выбить нож близки к нулю.
а тут "забрала" еще и к стенке прижатого зарезала.
на 99% нож её, зарезала по пьянке из-за ревности.
надо бы пожизненное дать, но бабам не дают, того и гляди пару лет всего получит.
Вот пытаюсь найти сообщение: типа укуренные голландцы или чехи или канадцы порезали друг-дружку ножами, самурайскими мечами, бензопилами в конце концов И.... не нахожу, ни одного.... Зато криминальные сводки чуть ли не любого украинского города ежедневно! ЕЖЕДНЕВНО КАРЛ!!! Изобилуют сообщениями типа этого, то ножом,то топором, то просто ногами до смерти запинали, то ужрался и решил съездить на машине за добавкой и задавил кого-то насмерть и хорошо если одного.....
Это я о мнимом вреде уголовно наказуемой травы и безвредности одного из основных видов зароботка нашего государства. Дебилу понятно где настоящее зло ,а где нарисованное ,но даже если государство носом, как кота нашкодившего в его лужу, тыкать ежедневно ничего не изменится.... Бухло зароботок государства, легкие наркотики типа травы зароботок крышующих торговлю ими ментов, и их-же мощнейшее лобби, второй , если не третий десяток лет. Была надежда, что дорвавшийся до президентства нарк хоть что-то поломает, но тот видимо больше по коксу, а легализацию последнего наверное не поймут))