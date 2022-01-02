Розмова Зеленського з Байденом запланована після 22:00 за київським часом, - Никифоров
Президенти України і США Володимир Зеленський та Джозеф Байден проведуть переговори у неділю після 22 години за київським часом.
Про це повідомив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Колеги, вітаю з новорічними святами! Бажаю усім нам лише хороших новин у 2022 році! Одна з таких - вже зовсім скоро. Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - зазначив Никифоров.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проведе переговори з Президентом США Джозефом Байденом 2 січня.
Топ коментарі
+16 Smith Wesson
показати весь коментар02.01.2022 17:50
+11 саша паламарчук
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+9 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар02.01.2022 18:00
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Скаже: "Заради Міру та спокою в головах американців та європейців треба зрадити Україну і здатися. Оні же тоже наши люди...."
І все - тоді буде формула "Удавки Штайнмаєра" на шиї майбутнього українців.
- Гоу ту КВН, Hublot-95 .......
ТАМ НА ЦИФРОВІ ТБ (32) ПРИСТАВКИ ЛОВИТЬ КАЦАПСЬКІ ТБ КАНАЛИ РОСІЯ 1,
ОРТ, НТВ, ТА ІНЩІ РАЗОМ З УКРАЇНСЬКИМИ КАНАЛАМИ.
СБУ ВИ ЩО СПИТЕ, ЧИ УКРАЇНУ ВЖЕ ЗДАЛИ КРЕМЛЯНДІЇ ЗА ДОРУЧЕННЯМ Зе ???
В мене біля 10 каналів - Прямий, 5 тий, та інш, бо відредагував канали, у тіх у кого 32 канали, у тих біля 5 кацапських каналів - сюрпиризів: ОРТ. НТВ, Росія1, окрім всіх Українських, виходить навіть більше ніж 32 канали.
ну почему, черт побери, Израиль может в окружении врагов и помидоры на песке выращивать, и жить состоятельно и железные купола строить
а не повторать устами "лидера" - дуже дякую, господин Байден, дуже дякую.
богатеть, богатеть и еще раз богатеть каждому украинцу год за годом - главная наша задача.
от богатства и мозги развиваются и стрелять есть чем...
и Байден ведь тоже выводы будет делать
Жалко Байдена.... ради Украины должен заставлять себя общаться с этим кретином.
криминальный авторитет Валера "Доброслав" Доброславский и Алексей "Мячик" Данилов (ныне глава СНБО)..
а зараз до зєзіка на спіч військовиків заганяли в наказному порядку