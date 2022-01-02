Розмова Зеленського з Байденом запланована після 22:00 за київським часом, - Никифоров

Президенти України і США Володимир Зеленський та Джозеф Байден проведуть переговори у неділю після 22 години за київським часом.

Про це повідомив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Колеги, вітаю з новорічними святами! Бажаю усім нам лише хороших новин у 2022 році! Одна з таких - вже зовсім скоро. Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - зазначив Никифоров.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проведе переговори з Президентом США Джозефом Байденом 2 січня.