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Новини Бандера - герой
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Спікер російської Держдуми Володін закликав Європу ввести проти України санкції через марш Бандери в Києві

Спікер російської Держдуми Володін закликав Європу ввести проти України санкції через марш Бандери в Києві

Спікер нелегітимної Державної Думи Росії В'ячеслав Володін різко відреагував на марш на честь 113 дня народження лідера українсько-повстанського руху Степана Бандери, який пройшов 1 січня в Києві. На думку російського чиновника, цей захід свідчить про "відродження націоналізму в Європі та вимагає втручання з боку у вигляді конкретних санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це він написав у соцмережах.

Вже за традицією, представник кремлівської влади назвав Бандеру посібником Третього Рейху, звинувативши його у всіх гріхах гітлерівського режиму.

"Неприпустимо, коли у XXI столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят. Україна скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія", - зауважив Володін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спікер Держдуми додав, що факельна хода та сам факт наявності в Україні подібних поглядів мають бути засуджені і з боку європейських країн. Його здивувало, що Захід продовжує постачати Київу озброєння, незважаючи на подібне.

"За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, вводити санкції, робити все, щоб не допустити його відродження в Європі. Але водночас правильно закликати до відповіді і тих, хто сприяє такій політиці або вдає, що не помічає її", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль засудив марш на честь дня народження Бандери

Бандера Степан (196) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+72
"Неприпустимо, коли у XXI столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят. Україна скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія", - зауважив Володін. Джерело:
ЯКЕ ТІЛЬКИ ТУПЕ МОСКОВСЬКЕ БИДЛО

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02.01.2022 18:21
+67
Сволота московська! Недобили вас бандерівці!
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02.01.2022 18:11
+47
Приятно наблюдать, как корчит путинскую нечисть от украинского национального героя Степана Бандеры....
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02.01.2022 18:16
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Вам не удалось уловить смысл мною написанного.
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03.01.2022 12:55 Відповісти
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02.01.2022 20:50 Відповісти
На цензорі потрібно завести окрему рубрику - "Новости из-за поребрика".
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02.01.2022 20:53 Відповісти
А чому Московія не вводить?
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02.01.2022 21:10 Відповісти
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02.01.2022 21:28 Відповісти
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02.01.2022 21:29 Відповісти
Санкции:: Запретить ввоз в Украину кокошников и портретов *****!
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02.01.2022 21:53 Відповісти
Что то давно не п@дили шуфрича шото раскаркалось недобитое на канале ненаш
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02.01.2022 22:47 Відповісти
да за одно и савченко шмаре не забудьте дать люлей
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02.01.2022 22:48 Відповісти
введут швабру разве что
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02.01.2022 23:11 Відповісти
трипер ватного абсурда зашкаливает у террористов оккупантов
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02.01.2022 23:22 Відповісти
мавзолейні гниди навмисно плутають нацизм з националізмом та перекладають звірства катів з нквс на Людину, яка всю війну провела в концтаборі?
а хто і коли відповість хоча б за вбивство дівчаток- підлітків поблизу одного з колимських концтаборів 1949 року за наказом москви, їх , вертухаї живцем потопили у болоті (близько трьох тисяч українських дівчаток віком 12-14 років) - «чтоб нєкому било рожать бандєровцев»...
нехай цей новий нацист -кацист почитає поему-реквієм Дмитра Шупти «Колимські дівчатка» !
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02.01.2022 23:35 Відповісти
Kто бы сомневался - откуда "Свобода" получает свои инструкции.
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02.01.2022 23:40 Відповісти
Батько наш Бандера УКРАЇНА мати
підем БАТЬКІВЩИНУ разом захищати
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03.01.2022 00:18 Відповісти
Йшов 2022 рік ...
"Батько наш - Бандера,
Схід - Перлина України!"
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03.01.2022 02:42 Відповісти
Этот мокшанский дебил впрочем как и тупые мокшане и понятия не имеют что такое национализм а что такое нацизм.Да мы националисты но кацапия на все 100% подпадает под критерий фашизма.Мокшандия уничтожает инакомыслящих внутри страны,Насильственными и военными действиями расширяет свою культуру,язык и уклад жизни в чожие им страны как делал Гитлер.Так пускай касапы сперва разберутся кно они на самом деле а уж затем делают высеры в сторону чужих им стран.
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03.01.2022 06:36 Відповісти
100%
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03.01.2022 09:58 Відповісти
Почему воют в Кремле на Бандеру очень понятно. Там скрепы о "единороте" трещат. А вот в Израиле воют, ибо боятся что укр. националисты разгонят их ставленников у власти в Киеве. Всех этих : ЗЕ, Шифиров, Ермаков, Каломойских, Фельдманов, Ярославских и прочих проеврейских коррупционеро
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03.01.2022 07:15 Відповісти
А привселюдне визнання власної неповноцінності, як називається?
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03.01.2022 09:49 Відповісти
Срускій мір на окупованих землях, "граніци" підорашкі ніде не закінчуються, "русскій нарот" - "богоізбраний старший брат", теорія "адінарот", як відмазка для ведення агресивних воєн, ряжена гебня під червоними тряпками і власівці з колорадками на побєдобєсіях (плясках на костях), але нацизм і "прославлєніє" - це в Украіні
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03.01.2022 11:42 Відповісти
Нажаль Ізраїль пропагує брехливі Кремлівські радянські наративи і слогани про те що Бандера і УПА були проти євреїв. Насправді якраз більше за все ненавидять євреїв як раз у Московії - Расії во всі часи. Тупі бевзі, поваги ім за це ніякої
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03.01.2022 13:20 Відповісти
А как козломордых это касается? Их дело маленькое, на болотах квакать. А, в цивилизованный мир, жаб и козлов не пускают.
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03.01.2022 15:16 Відповісти
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