Спікер російської Держдуми Володін закликав Європу ввести проти України санкції через марш Бандери в Києві

Спікер нелегітимної Державної Думи Росії В'ячеслав Володін різко відреагував на марш на честь 113 дня народження лідера українсько-повстанського руху Степана Бандери, який пройшов 1 січня в Києві. На думку російського чиновника, цей захід свідчить про "відродження націоналізму в Європі та вимагає втручання з боку у вигляді конкретних санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це він написав у соцмережах.

Вже за традицією, представник кремлівської влади назвав Бандеру посібником Третього Рейху, звинувативши його у всіх гріхах гітлерівського режиму.

"Неприпустимо, коли у XXI столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят. Україна скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія", - зауважив Володін.

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Спікер Держдуми додав, що факельна хода та сам факт наявності в Україні подібних поглядів мають бути засуджені і з боку європейських країн. Його здивувало, що Захід продовжує постачати Київу озброєння, незважаючи на подібне.

"За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, вводити санкції, робити все, щоб не допустити його відродження в Європі. Але водночас правильно закликати до відповіді і тих, хто сприяє такій політиці або вдає, що не помічає її", – заявив він.

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