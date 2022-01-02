УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
5 508 42

Поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз", - МЗС РФ

Поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати

Окупований Крим "хоч зараз" може прийняти з візитом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС заступник голови МЗС РФ Андрєй Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Що ж стосується відвідування півострова президентом Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз", - заявив Руденко.

За словами Руденка, РФ переконана, що подальше зміцнення співпраці Білорусі з Кримом і Севастополем, включаючи встановлення між ними прямого авіа- і залізничного сполучення, буде позитивно сприйнято громадянами Росії і РБ.

Раніше Лукашенко заявляв, що має намір відвідати Крим разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Криму вже повідомили, що "будуть раді візиту Лукашенка". За словами "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова, таке рішення білоруського лідера "цілком відповідає духу братніх відносин між народами" Росії і Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль розраховує, що США "вплинуть" на непорушну позицію України щодо переговорів з "Л/ДНР", - МЗС РФ

Автор: 

Крим (14137) Лукашенко Олександр (2653) МЗС рф (959)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Ніким невизнаний президент приїде з візитом в анексований Крим і ЩО ?
показати весь коментар
02.01.2022 18:33
+7
показати весь коментар
02.01.2022 19:26
+5
да всем насрать
показати весь коментар
02.01.2022 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніким невизнаний президент приїде з візитом в анексований Крим і ЩО ?
показати весь коментар
02.01.2022 18:33 Відповісти
Ну чому ніким?Його визнав Китай,визнали Росія та Індія,всі країни колишнього Союзу крім України та Прибалтики...А це вже чотири п"ятих світу як по населенню,так і по територіі...
показати весь коментар
02.01.2022 18:49 Відповісти
"Сарочка, бьют не паспорту, а по морде!"
Те, що визнали казна хто, то все до сраки. Китай визнає що завгодно, аби штатникам піднасрати.
показати весь коментар
02.01.2022 19:50 Відповісти
Не визнав Крим ні Китай ні Індія
показати весь коментар
02.01.2022 20:00 Відповісти
все эти понты Рашки напоминают мне одну поговорку --такое --это все равно- что при поносах выпивать по 2 литра кефиру....только усиливает эфект диареи
показати весь коментар
02.01.2022 20:09 Відповісти
Кітай ніколи не визнає. Самому створити прецендент щодо Гонконгу і Тайваня?!
показати весь коментар
02.01.2022 20:25 Відповісти
Мастерклас : як проїбать свою країну ...
показати весь коментар
02.01.2022 23:23 Відповісти
Навіщо хоч брехати ?
показати весь коментар
02.01.2022 19:55 Відповісти
в Криму на нього буде скоїно напад і це привід для оголошення війни Україні ...
показати весь коментар
02.01.2022 19:21 Відповісти
да всем насрать
показати весь коментар
02.01.2022 18:35 Відповісти
Провокують бульбофюрера. Не такий він і дурний, щоб поїхати. Одне діло патякати, а інше-зробити. Так іще можна на кучу "корисних санкцій" нарватися. А там хто його знає.
показати весь коментар
02.01.2022 18:41 Відповісти
**** то гівно так називать?
просто тупо срань колгоспна.
йому до "фюрера" як нам до Єгипту
показати весь коментар
02.01.2022 19:00 Відповісти
Дело в том, что прежде Лука даже не заикался о признании Крыма. Он был в хороших отношениях с Порошенко и поддерживал Украину в вопросах принадлежности Крыма. Именно украинские санкции за арест Протасевича и толкнули его на такие действия. И чем больше будет международных санкций против Беларуси, тем плотнее она соединится с РФ.
показати весь коментар
02.01.2022 19:59 Відповісти
Та везіть куди хочте, нехай пробздиться.
показати весь коментар
02.01.2022 18:44 Відповісти
Какая разница, пусть едет куда хочет, всё равно его не признают президентом.
показати весь коментар
02.01.2022 18:46 Відповісти
А ему от этого не холодно ни жарко,он спрятался за Путина и ему всё равно
показати весь коментар
02.01.2022 19:49 Відповісти
бульбохуйло тоже готов принять от ***** хоть куда.
показати весь коментар
02.01.2022 18:46 Відповісти
Свидетель, вы должны отвечать на вопросы кратко, без комментариев, только «да» или «нет». Вам понятно?
- Нет.
- что вам не понятно?
- Да.\\\\\\\\\\\\\\\\\
показати весь коментар
02.01.2022 18:49 Відповісти
сволочь усатая
показати весь коментар
02.01.2022 18:50 Відповісти
путєн та лука- два нелегітимних *****. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
показати весь коментар
02.01.2022 19:03 Відповісти
Здивували В вашій державі ви можете онлайн показати як лукашенко цілує дупу путіна, доречі, ви це можете зробити з кожним росіяненом. Така в вас держава та такі у вас громадянм, цим нас не здивувати
показати весь коментар
02.01.2022 19:07 Відповісти
Вибори виграла Тихановська. Лукашенко - ніхто.
показати весь коментар
02.01.2022 19:20 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2022 19:26 Відповісти
Лука выпендривался, выпендривался.... и до выпендривался.
-Окончательно пришёл к неминуемому, прогнозируемому результату в играх с кремлём- позорное преклонение и сжимание своих двух картофельн, до размера зелёных горошин во время сибирских морозов.
показати весь коментар
02.01.2022 19:26 Відповісти
... dead or alive
показати весь коментар
02.01.2022 19:29 Відповісти
Я так понимаю,эти кривляния самозванцев, коллаборантов,подонков и ублюдков должны произвести какое-то впечатление?
показати весь коментар
02.01.2022 19:30 Відповісти
Лука может у Зели на квартире там пожить. Заодно и коммуналку оплатит. А Зеля ему потом в Ростове срублями вернёт.
показати весь коментар
02.01.2022 19:31 Відповісти
С гастролями Лукашенко в Украине не выступать!)
показати весь коментар
02.01.2022 19:32 Відповісти
Не поедет Таракан в Крым. У него крыша поехала окончательно, но он не дурак
показати весь коментар
02.01.2022 19:47 Відповісти
Хахахах, русские гниды!
В сами только что признались, что Крым у вас КРАДЕННЫЙ, хахахах!
Если б он был ваш, вы б не перед кем не отчитывались, придурки, хахахахаха!
показати весь коментар
02.01.2022 19:48 Відповісти
Хахахах! Где признались? Таким как ты, засрать мозги раз плюнуть.хахахахаха!
показати весь коментар
02.01.2022 20:09 Відповісти
Ты дурак? Ничего сложней "мама мыла раму" не способен понять? На два хода уже межушной оперативки не хватает?
Тем, что Рашка вообще как-то комментирует "внутренные" вопросы, уже говорит о том, что они не перестают понимать факт того, что Крым - краденный!
Ты станешь комментировать приход соседа в ТВОЮ квартиру?
показати весь коментар
02.01.2022 20:28 Відповісти
Завумный, нигде в источнике не упоминается оккупированый Крым. Я вижу только, что местный журналюшка написал отсебятину.
И если уж перепечатывает такую важную, для украинцев новость, то без вставок отсебятины.
показати весь коментар
02.01.2022 20:39 Відповісти
Так чей же Крым?
показати весь коментар
02.01.2022 20:42 Відповісти
любишь своего фюрерка, русмартышка?
показати весь коментар
02.01.2022 20:41 Відповісти
А кто такая ета Лукашенка? Хоть в ж****пу ее трахни
показати весь коментар
02.01.2022 19:52 Відповісти
Пусть к Царёву едет. Потухают хоть вместе, а то Царь теперь в одиночку жрёт - нет у него друзей и нет подруг, он сам себе киздатый друг!!
показати весь коментар
02.01.2022 19:53 Відповісти
а давайте зараз!
дуже кортить подивитись як картопляник буде у січні нарізати кола навкруги яхти *****
показати весь коментар
02.01.2022 19:54 Відповісти
Лукашеску никто,даже не Обнуленный,в отличие от кремлевского чучмека
показати весь коментар
02.01.2022 19:56 Відповісти
Лучше к кобзону на концерт. Привет ,,пламенный,,пусть передаст обрезанному парику
показати весь коментар
02.01.2022 20:02 Відповісти
Ляксандра , Ляксандра! Ось і свою НЕ легітимність підтверджуєте! Які наступні кроки? Це ж ви ВЖЕ знищили ВСІ можливі варіанти пристойного виходу на "заслужену президентську пенсію". Які "позбавлені розумової доцільності" наступні ваші кроки? Чи може ВЖЕ час припинити нам ваші напрацювання (колишні заслуги перед Білоруссю!) як такі, що насправді виправдовували ваше надмірне "тримання керма країною" ?! Ось таке самовтоплення в багні жадоби влади.
показати весь коментар
03.01.2022 09:40 Відповісти
 
 