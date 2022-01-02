Поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз", - МЗС РФ

Окупований Крим "хоч зараз" може прийняти з візитом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС заступник голови МЗС РФ Андрєй Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Що ж стосується відвідування півострова президентом Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз", - заявив Руденко.

За словами Руденка, РФ переконана, що подальше зміцнення співпраці Білорусі з Кримом і Севастополем, включаючи встановлення між ними прямого авіа- і залізничного сполучення, буде позитивно сприйнято громадянами Росії і РБ.

Раніше Лукашенко заявляв, що має намір відвідати Крим разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Криму вже повідомили, що "будуть раді візиту Лукашенка". За словами "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова, таке рішення білоруського лідера "цілком відповідає духу братніх відносин між народами" Росії і Білорусі.

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