Поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз", - МЗС РФ
Окупований Крим "хоч зараз" може прийняти з візитом президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це заявив в інтерв'ю ТАСС заступник голови МЗС РФ Андрєй Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Що ж стосується відвідування півострова президентом Олександром Григоровичем Лукашенком, то кримська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти його хоч зараз", - заявив Руденко.
За словами Руденка, РФ переконана, що подальше зміцнення співпраці Білорусі з Кримом і Севастополем, включаючи встановлення між ними прямого авіа- і залізничного сполучення, буде позитивно сприйнято громадянами Росії і РБ.
Раніше Лукашенко заявляв, що має намір відвідати Крим разом з президентом Росії Володимиром Путіним.
У Криму вже повідомили, що "будуть раді візиту Лукашенка". За словами "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова, таке рішення білоруського лідера "цілком відповідає духу братніх відносин між народами" Росії і Білорусі.
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Те, що визнали казна хто, то все до сраки. Китай визнає що завгодно, аби штатникам піднасрати.
просто тупо срань колгоспна.
йому до "фюрера" як нам до Єгипту
- Нет.
- что вам не понятно?
- Да.\\\\\\\\\\\\\\\\\
-Окончательно пришёл к неминуемому, прогнозируемому результату в играх с кремлём- позорное преклонение и сжимание своих двух картофельн, до размера зелёных горошин во время сибирских морозов.
В сами только что признались, что Крым у вас КРАДЕННЫЙ, хахахах!
Если б он был ваш, вы б не перед кем не отчитывались, придурки, хахахахаха!
Тем, что Рашка вообще как-то комментирует "внутренные" вопросы, уже говорит о том, что они не перестают понимать факт того, что Крым - краденный!
Ты станешь комментировать приход соседа в ТВОЮ квартиру?
И если уж перепечатывает такую важную, для украинцев новость, то без вставок отсебятины.
дуже кортить подивитись як картопляник буде у січні нарізати кола навкруги яхти *****