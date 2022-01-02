Американський філософ Фукуяма написав листа на підтримку заарештованого в Криму журналіста Аріфмеметова

Відомий американський філософ, політичний економіст, прогнозист і публіцист японського походження Френсіс Фукуяма написав відкритий лист до арештованого у справі кримських мусульман громадського журналіста Османа Аріфмеметова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкт Крим.Реалії.

На думку Фукуями, Крим став жертвою російського реваншизму та територіальної агресії. Росія боїться демократичної України: якщо Україні вдасться перейти до ліберальної демократії, це підірве настрої Росії щодо України та регіону загалом. Ситуація у Криму була невід’ємною частиною цієї боротьби, зазначив американський філософ.

"Журналісти, подібні до вас (Аріфмеметова - ред.), відіграли важливу роль у збереженні правди, оскільки Росія продовжує затьмарювати медійну сферу дезінформацією. Без вашої хоробрості та прихильності ми знали б набагато менше про реальну ситуацію на місцях у Криму та про обмеження, які Росія наклала на населення. Ви були одним із перших громадянських журналістів, які висвітлили цю ситуацію у 2015 році. Через ваш сміливий репортаж ми знаємо про затримання та ув’язнення Беляла Аділова та Тимура Ібрагімова, двох ваших колег-журналістів, і соромно, що служби безпеки ув’язнили вас у в’язниці аналогічним чином", – зазначив у своєму листі Фукуяма.

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Також Фукуяма подякував Аріфмеметову за "служіння правді через журналістику та за вашу роль у боротьбі України за свободу.

"Ми на Заході сподіваємось на ваше звільнення якнайшвидше", – додав Фукуяма.

У червні 2021 року Френсіс Фукуяма погодився долучитися до кампанії МЗС із публічного менторства на захист ув'язнених Росією громадських журналістів із Криму.

Осман Аріфмеметов до 2014 року працював програмістом, потім зайнявся репетиторством: навчав дітей математиці й програмуванню.

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Після окупації Криму Російською Федерацією та початку репресій проти кримських татар Осман зайняв активну громадянську позицію і почав займатися журналістською діяльністю. Увесь свій вільний час він знімав на відео обшуки, що проходили у помешканнях кримських татар, їздив підтримувати співвітчизників на судові засідання, а також робив про це програми, розповідає Prisoners Voice.

Аріфмеметова заарештували 27 березня 2019 року за звинуваченням у підготовці до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою, участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

За кілька днів до затримання Осман виїхав у Ростов-на-Дону, аби підтримати на судовому засіданні "першу сімферопольську групу" – п’ятьох кримських татар, затриманих російськими силовиками за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" 12 жовтня 2016 року. Там у МакДональдзі його разом із Ремзі Бекіровим та Владленом Абдулкадировим затримали люди в масках зі зброєю.

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