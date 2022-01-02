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Новини Репресії в окупованому Криму
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Американський філософ Фукуяма написав листа на підтримку заарештованого в Криму журналіста Аріфмеметова

Американський філософ Фукуяма написав листа на підтримку заарештованого в Криму журналіста Аріфмеметова

Відомий американський філософ, політичний економіст, прогнозист і публіцист японського походження Френсіс Фукуяма написав відкритий лист до арештованого у справі кримських мусульман громадського журналіста Османа Аріфмеметова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкт Крим.Реалії.

На думку Фукуями, Крим став жертвою російського реваншизму та територіальної агресії. Росія боїться демократичної України: якщо Україні вдасться перейти до ліберальної демократії, це підірве настрої Росії щодо України та регіону загалом. Ситуація у Криму була невід’ємною частиною цієї боротьби, зазначив американський філософ.

"Журналісти, подібні до вас (Аріфмеметова - ред.), відіграли важливу роль у збереженні правди, оскільки Росія продовжує затьмарювати медійну сферу дезінформацією. Без вашої хоробрості та прихильності ми знали б набагато менше про реальну ситуацію на місцях у Криму та про обмеження, які Росія наклала на населення. Ви були одним із перших громадянських журналістів, які висвітлили цю ситуацію у 2015 році. Через ваш сміливий репортаж ми знаємо про затримання та ув’язнення Беляла Аділова та Тимура Ібрагімова, двох ваших колег-журналістів, і соромно, що служби безпеки ув’язнили вас у в’язниці аналогічним чином", – зазначив у своєму листі Фукуяма.

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Також Фукуяма подякував Аріфмеметову за "служіння правді через журналістику та за вашу роль у боротьбі України за свободу.

"Ми на Заході сподіваємось на ваше звільнення якнайшвидше", – додав Фукуяма.

У червні 2021 року Френсіс Фукуяма погодився долучитися до кампанії МЗС із публічного менторства на захист ув'язнених Росією громадських журналістів із Криму.

Осман Аріфмеметов до 2014 року працював програмістом, потім зайнявся репетиторством: навчав дітей математиці й програмуванню.

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Після окупації Криму Російською Федерацією та початку репресій проти кримських татар Осман зайняв активну громадянську позицію і почав займатися журналістською діяльністю. Увесь свій вільний час він знімав на відео обшуки, що проходили у помешканнях кримських татар, їздив підтримувати співвітчизників на судові засідання, а також робив про це програми, розповідає Prisoners Voice.

Аріфмеметова заарештували 27 березня 2019 року за звинуваченням у підготовці до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою, участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

За кілька днів до затримання Осман виїхав у Ростов-на-Дону, аби підтримати на судовому засіданні "першу сімферопольську групу" – п’ятьох кримських татар, затриманих російськими силовиками за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" 12 жовтня 2016 року. Там у МакДональдзі його разом із Ремзі Бекіровим та Владленом Абдулкадировим затримали люди в масках зі зброєю.

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Автор: 

Крим (14137) кримські татари (2004) Фукуяма Френсіс (7)


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Топ коментарі
+3
Чей Крым?
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02.01.2022 21:20
+3
Так чей Крым?
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02.01.2022 21:33
+2
Ты снова хором с русней поешь?
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02.01.2022 20:59
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Ты снова хором с русней поешь?
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02.01.2022 20:59 Відповісти
Чей Крым?
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02.01.2022 21:20 Відповісти
Тебе хочу помочь. Ты ж так сильно хочешь, шоб тебя забанили.
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02.01.2022 21:22 Відповісти
Так чей Крым?
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02.01.2022 21:33 Відповісти
Якщо ви не знаєте Фукуяму, то це чудово свідчить про ваш рівень інтелекту. Це мабуть найвідоміший філософ/політолог **********!
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02.01.2022 21:25 Відповісти
ти любіш русскій язик?
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02.01.2022 22:26 Відповісти
согласен
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03.01.2022 07:41 Відповісти
Я прекрасно знаю о Фукояме и даже был на его лекции, организованной Пинчуком. Фукуяма реально идиот и теории его идиотские. Его "конец истории" какзался смешным и до 2014 года, а сейчас можно говорить о токсичности и ангажированности еэтой теории, она так усыпила Запад, что даже на пороге Ада он не просыпается. После этой "лекции" перестал относиться к Нобелевским лауреатам как к гениям. Умные люди давно говорят что Нобелевский комитет в кризисе и политически ангажированный.
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03.01.2022 09:35 Відповісти
А я не кажу, що він найкращий філософ, я кажу, що він найвідоміший. Знати людину і погоджуватися з її поглядами - трохи різні речі!
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03.01.2022 10:23 Відповісти
І це на щось вплине?!!
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02.01.2022 20:18 Відповісти
А как же! Ещё как! Вы теперь знаете, что Фукуяма это философ. Он пишет книги. Эти книги можно купить на Зелину тыщу гривен.
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02.01.2022 20:21 Відповісти
Фукуяма- фу
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02.01.2022 21:02 Відповісти
ти любіш грівни?
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02.01.2022 22:35 Відповісти
Как запомнить четыре японских острова:
"Милая Хоккайдо я тебя Хонсью,
За твою Сикоку я тебя Кунсю".
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02.01.2022 20:30 Відповісти
В'язень кремля Олексій Бессарабов: той, хто бачив наперед

https://www.youtube.com/watch?v=xuE22BzxQ8U
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02.01.2022 20:33 Відповісти
в Криму вже біля 150 політичних в'язнів,
передусім - киримли

це найбільше серед усіх регіонів рашки
тому що Крим це Україна - земля Волі
і хло ніколи не нагне киримли !
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02.01.2022 23:57 Відповісти
 
 