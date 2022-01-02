Гуртожиток горів у Запоріжжі - вогнеборці врятували 28 людей, серед яких 5 дітей, - ДСНС
2 січня о 02:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку сімейного типу на вул. Панфьорова у Шевченківському районі міста Запоріжжя.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Враховуючи, що це об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику виїхало 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 м кв. Ліквідація пожежі відбувалася у двох напрямках: перший – порятунок людей, які опинилися у задимленій пастці та, одночасно з цим, гасили пожежу. Так, вогнеборці за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких діти", - відзначається у повідомленні.
Через сильне задимлення, бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 02:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:57 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
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