Гуртожиток горів у Запоріжжі - вогнеборці врятували 28 людей, серед яких 5 дітей, - ДСНС

2 січня о 02:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку сімейного типу на вул. Панфьорова у Шевченківському районі міста Запоріжжя.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Враховуючи, що це об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику виїхало 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 м кв. Ліквідація пожежі відбувалася у двох напрямках: перший – порятунок людей, які опинилися у задимленій пастці та, одночасно з цим, гасили пожежу. Так, вогнеборці за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких діти", - відзначається у повідомленні.

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Через сильне задимлення, бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 02:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:57 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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