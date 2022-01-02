За минулий рік на боротьбу з коронавірусом з бюджету було витрачено 35 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про те, скільки грошей уряд виділив на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Шмигаль підкреслив: "Повністю забезпечили Україну вакцинами проти COVID-19. Від початку 2021 року поставлено більш ніж 40 млн доз безпечних і перевірених вакцин. Усі громадяни отримали змогу щепитися безкоштовно. Найближчим часом буде щеплено 50% дорослого населення. Крім того, вакцин буде достатньо й на весь 2022 рік.

Загалом у 2021 році Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус