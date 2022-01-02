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За минулий рік на боротьбу з коронавірусом з бюджету було витрачено 35 млрд грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про те, скільки грошей уряд виділив на боротьбу з коронавірусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Шмигаль підкреслив: "Повністю забезпечили Україну вакцинами проти COVID-19. Від початку 2021 року поставлено більш ніж 40 млн доз безпечних і перевірених вакцин. Усі громадяни отримали змогу щепитися безкоштовно. Найближчим часом буде щеплено 50% дорослого населення. Крім того, вакцин буде достатньо й на весь 2022 рік.
Загалом у 2021 році Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого".
Топ коментарі
+18 olele
показати весь коментар02.01.2022 21:49
+10 Fernando
показати весь коментар02.01.2022 21:59
+9 юрий П #410481
показати весь коментар02.01.2022 21:57
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Сегодня моему брату-инвалиду с эпилепсией лечащий врач заявила: "ЗАБУДЬТЕ про бесплатные лекарства для эпилептиков - их УЖЕ не будет!"
Бесплатні ліки мы получали при Кучме, Ющенко, януковоще и даже в период войны при"бариге". А при"найвеличнішому лідору" чомусь ця тенденція припинилася.
Хочу выразить"огромную благодарность73%-м мудакам, которые затянули и мою семью в СВОЕ болото убогой жизни! Шоб вы также платили втридорога на РОВНОМ месте за все "бесплатное", как и мы - переселенцы из Донецка! Может в след.раз из-за "недоедания" не побежите голосовать за нового "мессию".
мер Амстердама лично отдала приказ разогнать к ипеням мининг антивакцеров, нарушавших павила карантина.
разгоняли жесточайшим образом - с помощью дубинок и собак!
это красиво !!!!
мер либерального и даже оторванного Амстердама заботится о безопасности граждан, а не о
РЕЙТИНГЕ !
https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220102-v-amsterdami-akcziya-protestu-proty-covid-obmezhen-pererosla-v-zhorstki-sutychky-z-policziyeyu/
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виявилось,не психічнохворий..Стахів-просто вроджений дебіл
І НІКОЛИ НЕ ЗБИРАВСЯ ПЕРЕХОВУВАТИСЬ В ЛОНДОНІ ЯК ПЄТІНА БАНКІРША ГОНТАРЄВА..
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зрозуміло,чи будешь й надалі дурня клеїть?
правильніше Косата бл..дь.
ну вы ж понимаете - "русский мир" пришел в город!
было израсходованораспилили 35 млрд грн" Змініть заголовок!!!
сколько на доплаты медикам (сколько руководителям от медицины)
сколько на вакцину (и сколько списали по просрочке и "последних доз в флаконе")
и так далее...чтоб понять долю асфальта в этом празднике жизни...
Шмигаісторія замовчує(
Кто не верит мне - идите колите бустер, или ищите, Гугл вам в помощь - все в открытом доступе !!!
ЗВІДКИ ЦЕЙ ФЕЙК,ЯК НЕ З МЕТОДИЧКИ?
https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-says-up-to-90-in-intensive-care-have-not-had-a-booster-and-urges-people-to-get-jabbed-12505590
https://www.qub.ca/article/la-covid-plombe-les-finances-publiques-1062326736?fbclid=IwAR0lAWJGUDVyW7cyyJtohl67wJuDLw9q6sFoJLUZKFsRwqfLZhdD532u9XY
Pour contrer les ravages de la pandémie de la COVID-19 au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces ont injecté jusqu'à présent 632 milliards de dollars. - 2021-12-18
Ось така астрономічна цифра. Скільки спущено на рекламку миття рук і т.д. - про сотні мільйонів писали ще у 2020. І подачки тим, кого закривають-відкривають, а купа інспекторів, агентів на телефонних лініях, і т.д. і т.п. Але при 312 пацієнтах в лікарнях у провінції - "ситуація критична" (с), як волав прем'єр.
До речі, тут позитивно тестованому медперсоналу дозволили працювати.
І "привілейовані" мовчать.
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/******-health-workers-job-covid-1.6299204
Посилання.
НЕ ПИ..ДИ,ПРОКРЕМЛІВСЬКА АНТИВАКЦИНАТОРСЬКА ПАДАЛЬ!
ЗАВЖДИ говорилось про різну ефективність різних вакцин.
Ох, друзі! Яка у нас сьогодні тема. Тримайтеся - будемо докопуватися до суті! Очікуємо пришестя антиваксів у коментах. Це історія про те, як взяти і перекрутити інформацію, а потім поширювати зраду. Йдеться про вірус, вакцину і цифри. По факту - у чому різниця між відносним (RRR) та абсолютним (ARR) зменшенням ризику зараження вірусом. Не лякайтеся, зараз пояснимо. І те, і інше - статистичні значення впливу вакцини на популяцію. Однак для розрахунку її (вакцини) ефективности найчастіше використовують саме RRR. Це оці 95%, 90% і тп цифри, які публікують медіа і не тільки
🚫На цю тему ми звернули увагу не випадково - в соцмережах розносять фейк, мовляв, «нас дурять! реальний захист вакцини набагато нижчий, ніж заявляють!» Брехливе твердження підкріплюють посиланням на…«рецензоване дослідження», опубліковане в медичному журналі «The Lancet»!
https://coronafakes.com/fake/riznytsia-mizh-vidnosnym-ta-absoliutnym-ryzykom-zarazhennia/
https://openvaers.com/covid-data
Жгі ісчо,троляка!