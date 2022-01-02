Минулого року у світі вбили 45 журналістів, найбільше - в Афганістані

У 2021 році було вбито 45 журналістів та співробітників ЗМІ під час виконання ними своїх професійних обов'язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це ідеться в доповіді Міжнародної федерації журналістів.

Відзначається, що це значно менше, ніж позаторік, коли загинуло 65 журналістів, і є одним з найнижчих показників смертності, які реєструвала МФЖ.

20 журналістів було вбито в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 10 – у Північній та Південній Америці, 8 – в Африці, 6 – у Європі й 1 – на Близькому Сході та в арабському світі. Ще двоє журналістів загинули внаслідок нещасного випадку в Ірані.

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33 журналісти, за даними МФЖ, загинули внаслідок цілеспрямованих нападів.

Найнебезпечнішою країною для працівників медіа у 2021 році був Афганістан, де вбито 9 журналістів та співробітників ЗМІ. 8 убили в Мексиці, 4 – в Індії й 3 – в Пакистані.

"Ці 45 колег, яких ми втратили цього року внаслідок насильства, нагадують нам про страшні жертви, які журналісти по всьому світу продовжують приносити за служіння громадським інтересам, і ми залишаємось у боргу перед ними та тисячами інших людей, які заплатили за це найвищу ціну", - заявив генеральний секретар МФЖ Ентоні Белланжер.

Крім того, у 2021 році 365 журналістів у всьому світі перебували в ув’язненні.

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