УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини
1 351 16

Минулого року у світі вбили 45 журналістів, найбільше - в Афганістані

Минулого року у світі вбили 45 журналістів, найбільше - в Афганістані

У 2021 році було вбито 45 журналістів та співробітників ЗМІ під час виконання ними своїх професійних обов'язків.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це ідеться в доповіді Міжнародної федерації журналістів.

Відзначається, що це значно менше, ніж позаторік, коли загинуло 65 журналістів, і є одним з найнижчих показників смертності, які реєструвала МФЖ.

20 журналістів було вбито в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 10 – у Північній та Південній Америці, 8 – в Африці, 6 – у Європі й 1 – на Близькому Сході та в арабському світі. Ще двоє журналістів загинули внаслідок нещасного випадку в Ірані.

Також читайте: В 2021 році було зафіксовано 197 випадків порушення свободи слова, - Інститут масової інформації

33 журналісти, за даними МФЖ, загинули внаслідок цілеспрямованих нападів.

Найнебезпечнішою країною для працівників медіа у 2021 році був Афганістан, де вбито 9 журналістів та співробітників ЗМІ. 8 убили в Мексиці, 4 – в Індії й 3 – в Пакистані.

"Ці 45 колег, яких ми втратили цього року внаслідок насильства, нагадують нам про страшні жертви, які журналісти по всьому світу продовжують приносити за служіння громадським інтересам, і ми залишаємось у боргу перед ними та тисячами інших людей, які заплатили за це найвищу ціну", - заявив генеральний секретар МФЖ Ентоні Белланжер.

Крім того, у 2021 році 365 журналістів у всьому світі перебували в ув’язненні.

Також читайте: Pandora Papers: Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виклав архів у відкритий доступ

Автор: 

журналістика (1754) вбивство (3083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Может потому что они не журналисты?
показати весь коментар
02.01.2022 23:26
+3
Найпроблемнішою залишається зброя масового ураження - телебачення.
Воно практично не змінилося, що пов'язано з позицією власників.
Точка прориву має бути саме там.
В Україні телебачення - не українське. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743 https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743

показати весь коментар
02.01.2022 23:31
+2
странно, почему Шарий, Пиховишек, Соловьев, Симоньян, и им подобные особи, еще не до убиты?.. тут работать и работать!
показати весь коментар
02.01.2022 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
странно, почему Шарий, Пиховишек, Соловьев, Симоньян, и им подобные особи, еще не до убиты?.. тут работать и работать!
показати весь коментар
02.01.2022 23:23 Відповісти
Может потому что они не журналисты?
показати весь коментар
02.01.2022 23:26 Відповісти
Убивать никого нельзя. Как показало время- они сами проявили себя кто они есть и чего стоят.
А вот убийство Шеремета -это позор послемайданного времени.
показати весь коментар
02.01.2022 23:34 Відповісти
А до Майдану не вбивали?
показати весь коментар
02.01.2022 23:57 Відповісти
Гонгандзе- самый яркий пример. И Кучме вспоминают это до сих пор. И правильно делают- потому что он убийца! Так и Порошенко тогда нужно распять точно также. А, тем более, Майдан стоял и строил другое общество, с другими ценностями- а всё опять скатилось к тому, с чего начали.
показати весь коментар
03.01.2022 00:04 Відповісти
Цибуля, ти там спокійно спиш? Бо ваш зелений дупатут спати не може через нас
показати весь коментар
03.01.2022 00:08 Відповісти
Що це ви зробили з Цибулиною що вона зникла?
показати весь коментар
03.01.2022 00:01 Відповісти
Чем он знаменит?
показати весь коментар
03.01.2022 14:05 Відповісти
Чтобы его нужно было убивать, как журналиста?
показати весь коментар
03.01.2022 14:06 Відповісти
Найпроблемнішою залишається зброя масового ураження - телебачення.
Воно практично не змінилося, що пов'язано з позицією власників.
Точка прориву має бути саме там.
В Україні телебачення - не українське. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743 https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_kiyiv-skinuv-radyansku-kirzu-i-stav-virazno-***********-istorik-oleksij-sokirko/1062743

показати весь коментар
02.01.2022 23:31 Відповісти
Завдяки цій зброї Буратіна виліз на табуретку.
показати весь коментар
02.01.2022 23:58 Відповісти
на зєзіка наш плєбс пригодовували 15 років, аки рибу в ставку
основна мішень упливу - ті, хто, входячи до хати, автоматично вмикають ТБ, часом навіть раніше за світло...
показати весь коментар
03.01.2022 00:02 Відповісти
Едуард Рождественський колись назвав ЗМІ "оружием массового уничтожения"
показати весь коментар
03.01.2022 00:27 Відповісти
Ну дик в Афганістані ж зараз "вмєняємиє люді" (лошадь лавров)
показати весь коментар
03.01.2022 07:06 Відповісти
 
 