Неможливо спати спокійно, - німецький депутат від "зелених" Нуріпур про російські війська на кордоні з Україною
У Німеччині заявили, що через загострення ситуації зі сторони Кремля в Україні "неможливо спати спокійно". Зокрема й через російські війська біля кордонів.
Відповідну заяву зробив депутат від "Зелених" Омід Нуріпур у інтерв'ю виданню WAZ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна. Зокрема щодо ймовірності нової агресії щодо України.
"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", – заявив політик.
Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Пояснив, що щодо подальших дій потрібно говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.
"Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", – пояснив Омід Нуріпур.
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зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч
Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
Героям Слава !
Но с учетом того что их империя располагалась на 3- континентах то они европейцы на 1/3
Да кстати твоя прародина тоже азия или индия где то там..
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/02/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
Крысы позорные...