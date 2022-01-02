Неможливо спати спокійно, - німецький депутат від "зелених" Нуріпур про російські війська на кордоні з Україною

У Німеччині заявили, що через загострення ситуації зі сторони Кремля в Україні "неможливо спати спокійно". Зокрема й через російські війська біля кордонів.

Відповідну заяву зробив депутат від "Зелених" Омід Нуріпур у інтерв'ю виданню WAZ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна. Зокрема щодо ймовірності нової агресії щодо України.

"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", – заявив політик.

Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Пояснив, що щодо подальших дій потрібно говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.

"Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", – пояснив Омід Нуріпур.

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