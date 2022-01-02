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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Неможливо спати спокійно, - німецький депутат від "зелених" Нуріпур про російські війська на кордоні з Україною

Неможливо спати спокійно, - німецький депутат від

У Німеччині заявили, що через загострення ситуації зі сторони Кремля в Україні "неможливо спати спокійно". Зокрема й через російські війська біля кордонів.

Відповідну заяву зробив депутат від "Зелених" Омід Нуріпур у інтерв'ю виданню WAZ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Нуріпур заявив, що Німеччина не знає про плани Володимира Путіна. Зокрема щодо ймовірності нової агресії щодо України.

"Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", – заявив політик.

Він також додав, що німецький уряд готовий "кинути всі дипломатичні зусилля". Пояснив, що щодо подальших дій потрібно говорити з країнами Євросоюзу в Східній і Центральній Європі.

"Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії", – пояснив Омід Нуріпур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Автор: 

армія рф (17291) Німеччина (7340)


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Топ коментарі
+27
це він про те, що зима видалася надто тепла...
зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів

Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч



Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
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02.01.2022 23:58
+23
Турки единственные европейцы, которые знают как надо разговаривать с россиянами.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
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03.01.2022 00:04
+20
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03.01.2022 00:23
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Спасибо, зелёный немец. Спи спокойно, твою страну точно не захватят.
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02.01.2022 23:51 Відповісти
Переляканий Ганс. Ми так живемо вже восьмий рік.
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02.01.2022 23:54 Відповісти
авжеж, ті ганси перевелись...
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03.01.2022 00:00 Відповісти
Не перевелись. Те Гансы свалили в Аргентину, Парагвай, Чили.
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03.01.2022 00:06 Відповісти
Тим не менше це єдиний адекватний "німець", слова якого мені подобається. Від "істинних армійців" такого не чути.
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03.01.2022 06:55 Відповісти
В глобализированном))))
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03.01.2022 09:03 Відповісти
це він про те, що зима видалася надто тепла...
зараз почнуть осьо вкидати байку про американську кліматичну зброю, якою амєрікоси, бач, підігріли Європу до приходу танкерів

Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1477700541010612232 3 ч



Шантаж РФ Європи газом йде до фіаско. Ціни на газ у Європі впали так, що про енергетичну катастрофу Європи вже не може йти мова. Причини дві: різке збільшення постачання скрапленого газу із США та тепла погода. Вашингтон та боги погоди геть зіпсували реваншистські плани Путіна.
Іронія в тому, що у Москві чекали, що після газової кризи РФ будуть вважати «рятівником Європи» від холоду. І, звісно, вже після того, як Путін ще й вичавить з ЄС всі поступки, де запуск ПП-2 на рос. умовах - це план мінімум. Але в очах європейців «рятівником» тепер виглядають США.
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02.01.2022 23:58 Відповісти
Лицемерие зашкаливает!
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02.01.2022 23:59 Відповісти
Ну очевидно же, что нам с русскими не по пути...
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03.01.2022 00:03 Відповісти
Німеччина і про північну каналізацію-2 нічого не знала.
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03.01.2022 00:03 Відповісти
Турки единственные европейцы, которые знают как надо разговаривать с россиянами.
Эрдоган плешивым дедом жопу вытирает регулярно)
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03.01.2022 00:04 Відповісти
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03.01.2022 00:23 Відповісти
Слава Туреччині !
Героям Слава !
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03.01.2022 00:37 Відповісти
шкода ***** у той день на ту виставку не приїхало
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03.01.2022 06:27 Відповісти
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03.01.2022 00:25 Відповісти
Сумно, що єдиними "європейцями" виявилися турки, батьківщиною яких Європа не є.
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03.01.2022 06:56 Відповісти
Уже больше чем 600 лет как европейцы...
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03.01.2022 09:43 Відповісти
Тобто стверджуєте, що їхня батьківщина - Європа?
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03.01.2022 10:46 Відповісти
Если они в европе с падения константинополя...то кто они?

Но с учетом того что их империя располагалась на 3- континентах то они европейцы на 1/3
Да кстати твоя прародина тоже азия или индия где то там..
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03.01.2022 14:53 Відповісти
Вумничаєш? 😁 У Вікіпедію вадк заглянути? Якщо тобі не подобається те, що там написано, напиши у редакцію протест. 😊 Що за дурна звичка - заперечувати загально прийняте і давно відоме?🤔
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03.01.2022 17:54 Відповісти
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03.01.2022 00:09 Відповісти
Коли все збсь

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03.01.2022 00:12 Відповісти
Не треба лаяти німецьку партію зелених. Вони завжди нас підтримували. Ребекка Хармс з партії зелених.
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03.01.2022 00:10 Відповісти
Украине - болтовню, египтянам - оружие. Путину - трубу. ************* те еще!
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03.01.2022 02:10 Відповісти
нове від Джен...
поговорили: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/02/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
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03.01.2022 00:12 Відповісти
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03.01.2022 00:22 Відповісти
"да пусть кацапы хоть всех поубивают - но лишь бы не было войны в ЕС, бо страшно строить СП2" - слова зеленого еврогея который не может спать по ночам... не, ну разве это гей а не ****!?
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03.01.2022 00:24 Відповісти
Хтось з американських політиків дуже влучно висловився: популізм це не просто хвороба, а хвороба яку нарід відхаркує з кров'ю.
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03.01.2022 00:31 Відповісти
грустно, но правда
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03.01.2022 00:38 Відповісти
Да ладно. Жрут за обе щеки
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03.01.2022 02:11 Відповісти
так переживает чтоб на сев.поток2 санкции не наложили
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03.01.2022 00:42 Відповісти
Мой ну введите мораторий на войны, с колоссальными санкциями .
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03.01.2022 00:53 Відповісти
Коли наливаємо чарку, робимо прадавнє замовляння на горілку: "Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!"
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03.01.2022 01:56 Відповісти
РАБссия без войны,что Будулай без кобылы...
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03.01.2022 07:17 Відповісти
БОМЖатник Мавзолейный вечные кочевники по Абхазиям Осетиям Приднестровьям Ичкериям Украинам Белорусиям Сириям...,сейчас Африкой занялись...там золота алмазов полно...

Крысы позорные...
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03.01.2022 07:20 Відповісти
Вот ****, ещё и издеваться.
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03.01.2022 07:23 Відповісти
Невозможно сп-2 запускать. А там спите или не спите-пох.
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03.01.2022 07:56 Відповісти
Кушять не могу
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03.01.2022 08:01 Відповісти
Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно", - саме тому, завербований російський агент Меркель спала спокійно , блокуючи постачання зброї в Україну,щоб вона могла себе захистити від рашистського окупанта.
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03.01.2022 10:46 Відповісти
Європо! Епоха агента Кремля Ангели Меркель закінчилась. Переходіть від занепокоєння до реальних дій з протистоянню теростисту #1 Московії ТОДІ І СПАТИ БУДЕТЕ СПОКІЙНІШЕ
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03.01.2022 10:57 Відповісти
Алоизыч, шо за ,,истинный ариец" в парламенте? За шо диды немецкие воевали?
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03.01.2022 14:06 Відповісти
А Бубочка спокійно спить.
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03.01.2022 18:48 Відповісти
 
 